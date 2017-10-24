Антисборная 14 тура. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и их грехи

В новом туре антисборная «Соккер.ру» собрала больших звезд РФПЛ. Игроки клубов с еврокубковыми амбициями оказались в общей компании футбольных грешников.

Вратарь

Владимир Габулов («Арсенал»)

Опытный голкипер или все вытащит и претендует на сборную тура, или грубо ошибается – оказывается здесь. Владимир забил сам себе после подачи с угла поля. Потом гадал, когда Хубулов подошел к «точке». Странно видеть такой подход от вратаря с реакцией Габулова. А на закуску не прочитал удар в дальний угол низом. Не забываем, что Владимира постоянно зовут в сборную России. И после таких игр, как против «Анжи», возникает вопрос: «Зачем?»

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

«Быки» контролировали мяч, поэтому у Петрова высокий процент точности простых передач. Вот только не дождались ни одного обостряющего паса за игру от человека, который вдвоем с Жоаозиньо давил на одного Лысова! Сергей не первый раз заставляет задавать риторические вопросы. Так ли лимит помогает сборной, если в ведущих клубах Петровы, а не новые Жирковы? Ни атаку, ни оборону «Локомотива» Сергей не испугал.

Евгений Макеев («Локомотив»)

Были и другие кандидаты. Например, Хольмен из «Динамо» обычно играет сильно, но многое позволил вместе с напарниками игрокам «Рубина», но там выручил Шунин. А вот у Песьякова сыграть «сухой» матч шансов не было. Маркову из «Тосно» дали забить – Макеев потерял позицию и опекаемого форварда при стандарте. Также у Евгения было несколько удивительных ошибок в защите, но не было грамотных действий – Кучук снял экс-спартаковца с игры во втором тайме.

Родолфо («Ахмат»)

Команда Кононова играет плохо. Даже когда есть проблески и шансы зацепиться за победу или хотя бы просто набранных пунктов, то постоянно находится человек, который подводит. Опытный Родолфо пошел бить пенальти Годзюру и жахнул в каркас ворот. А поскольку футболистам «Урала» именно по зоне Родолфо удавалось развить и завершить две голевые атаки – понятно, кого надо выделять и ругать. Опыт бразильцу не помог.

Георгий Щенников (ЦСКА)

На первых минутах совершил проход в чужую штрафную. Позже его оппоненты Иванович и Ригони смотрелись средне, а Щенников статично взирал на пустой фланг, который Кузяев не всегда успевал прикрыть. Защитник не помогал ЦСКА поддавить «Зенит», не получилось выжать из фаворита три очка. В прошлом туре правый бек «Арсенала» Комбаров нашел путь к воротам команды Манчини, а левый латераль Щенников сыграл аритмично и не полезно – как умеет, к сожалению.

Полузащитники

Понтус Вернблум (ЦСКА)



Когда Дзюба сбил Понтуса с ног, то швед не симулировал. Артем - крупный парень, легко может снести даже чужого опорника. Но проблема Вернблума против «Зенита» в полном отсутствии чистой игры в мяч – большой минус. Ни одного отбора, ни одного перехвата. Понтус охотился на соперников, но те сами так вяло играли, что в середине поля никакой футбольной драки не было. Плохой матч для Вернблума. «Зенит» оставил уйму свободных зон, но Понтус плацдарм не занял.

Леандро Паредес («Зенит»)

Пугает неумение Паредеса отбирать мяч. Может, хитрый директор «Ромы» Мончи сознательно отдал Леандро в «Зенит», изучив его изъяны? Может, и Сампаоли правильно делает, что не видит для хавбека места в железной основе сборной Аргентины? Ведь чувства напарников у Паредеса нет. Леандро всегда там, где мяч – факт, больше всех касаний. А что на выходе? Оборона, которой даже «Базель» не испугать, дождалась от Паредеса одного удара (мимо), и единственного созданного момента (не опасного).

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Орлов говорит, что Ригони и Васина надо было удалять в матче ЦСКА и «Зенита». Но дело даже не в этом. После сильного матча в Лиге Европы против соперника, который многое Эмилиано позволил, Ригони провел блеклый поединок против армейцев, которые с первых минут предложили борьбу. Странно видеть от аргентинского игрока – а они обычно жесткие, такую уступчивость. Ригони выступил провально. Полоз тоже не впечатлил, к слову, но в сборную не поместился.

Ивелин Попов («Спартак»)

«Спартак» не первый раз играет в меньшинстве, когда у Попова не идет игра. Даже удивительно, что у Карреры такое упрямое отношение к Пашаличу – хорват явно живее болгарина работает, даже когда говорим о созидании. У Попова против «Амкара», который не запрещал атаковать, всего один удар. У Мельгарехо, для сравнения – восемь. Ивелин создал для напарников два момента? Их трудно вспомнить, ведь только дважды после 26 попыток «Спартак» попал в Нигматуллина.

Александр Ерохин («Зенит»)

Ригони сыграл настолько ужасно, что Ерохину приходилось бегать на правый край. Но разве у хавбека получилось сыграть сильно? Давайте оценивать Александра как основного игрока самого «Зенита» и сборной, что сыграет с Аргентиной и Испанией. Ерохин создал 1 момент, нанес 0 ударов, мячи отбирал, но пустые зоны оставлял огромные, как степь – Головин мог устроить студенческую вечеринку между линиями обороны и полузащиты «Зенита».

Нападающие

Федор Смолов («Краснодар»)

Витиньо и Кокорин не составили компанию Смолову, ведь они хотя бы искали удары и моменты. Были неуклюжие попытки и редкие перемещения. А что сделал Федор против «Локомотива»? Три раза бил по воротам – ни разу мяч до Гильерме не дошел. Двигался медленно, борьбу всю что можно – проиграл. Пять раз терял мяч по ходу перспективных атак «Краснодара». Не создал ни одного момента напарникам. Федор, если вы за отставку Шалимова – лучше подмигните в камеру левым глазом, но не надо так играть!

Главный тренер. Игорь Шалимов («Краснодар»)

В прошлый раз здесь был Семин после «Уфы», а сейчас тот, кто ему теперь проиграл. Шалимов настолько уверен в себе, что это похоже на патологию – после серии из пяти поражений он заявляет, что об отставке речь не шла. Но во что играет «Краснодар»? Если в «квадрат», то пусть Галицкий сделает им шоколадные медали – в возне с мячом без смысла «быки» чемпионы. Но если в футбол играют, то их кто только не унижал и не обыгрывал с их банальным давлением и без голов.

Тенденция тура. Ничьи, много ничьих

Российский болельщик так перепуган скучным футболом, что даже в матче «Локомотива» и «Краснодара» скорее ждал нулей, о которых говорили накануне поединка ЦСКА и «Зенита», чем выхода железнодорожников на первое место. Но это не народ виноват, а футболисты – в туре три ничьи 0:0 и еще две стартовые чуть веселее – 2:2 и 0:0. Поверьте тем, кто смотрит такие матчи сериями – даже подготовленный человек не всегда выдержит, поскольку проблема не в счете – нули бывают веселыми, а в качестве футбола – не радуют даже фавориты.

Судейское решение недели. Кукуян за «Спартак»

Второй матч у человека в РФПЛ, а он уже ставит себе пятно на репутации. Кукуян зря не назначил пенальти в ворота «Спартака», поскольку даже Селихов, который сразу после матча обвинил Идову в сознательном падении и поисках контакта, а когда позже пересмотрел эпизод – признал свою неправоту. Голкипер не сыграл в мяч, но сбил соперника. Это пенальти, «Спартак» спасли от неприятностей – плохо для принципов честной игры!

Странность тура. «Зенит» Манчини

«Краснодар» не может удивить – постоянно проигрывает. «Арсенал» и «Ахмат» не сыграли против своих соперников ужасно, хотя и уступили. А вот «Зенит», который не победил и ничего толком не создал у ворот обороны Васина и Березуцких – разочаровал. Манчини странно начал, ведь его так сильно хвалят за результаты, которые по факту слабее, чем у Луческу. Магия имени так важна? Если вдуматься, то у «Зенита» многое в игре неважно. Обыграть ЦСКА они могли, только если бы пас Дзюбы на Кокорина завершился случайным голом. Не забиваешь обороне Акинфеева, имея состав «Зенита» - поступаешь в неудачники недели.

Полный ноль на табло. Манчини тормозит «Зенит»



Разочарование тура. Грязный центральный матч

Поединок ЦСКА и «Зенита» получился провальным во всех смыслах. И особенно такая оценка касается отношения соперников друг к другу. Нападки, грязные фокусы, провокации, ответы на провокации, обмен «любезностями», взаимные обвинения после матча. Вилков – а ведь он чаще многих обслуживает поединки «Зенита», не справился. В скучной и не событийной игре надо еще умудриться раздать девять желтых карточек и не сдержать команды от драк. Такой футбол не красит РФПЛ, как и три нулевые ничьи в восьми матчах.