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«Спартак» снова не победил в Ростове-на-Дону

сегодня, 21:40

В этот раз ничья, которая обиднее любого заслуженного поражения – «Спартак» разменял волевую победу на мир. «Соккер.ру» ищет конфликт и антигероев в аритмичной игре.  

«Ростову» требуется усиление

Главная оценка для ростовчан после игры проистекает из хода матча. Кучук тактически работает так же хорошо, как в начале сезона, когда его команда шла в группе лидеров. Но кадровый потенциал этого состава ниже, чем в прошлом сезоне. Следовательно, в самом «Ростове» говорят – будут искать усиление в каждую линию, ведь каркас есть, а мяса-класса не хватает.

Не московского, а ростовского. Нужны Навас, Нобоа и Полоз. Не те же, что были, а новые. По голу Глушакова, впрочем, как и по мячам «Арсенала» и «СКА-Хабаровска» в ворота «Ростова», стало понятно – не хватает ведущего центрального защитника. Ингасон, как и его коллеги по центру, могут быть частью тройки, но вожак отсутствует. Несогласованность подводит, поскольку оперативных приказов нет, есть только следование установке тренера.

Кучук аккуратно делит между тремя защитниками штрафную площадь по ширине, но при этом гол Фернадо показывает – разрыв между линиями остается. Гацкану в таких случаях обычно помогал Нобоа, который и швец, и жнец. Игрок такого склада и амплуа нужен и сейчас. Как и второй Полоз. Контратака имени Ионова и Бухарова продемонстрировала, как и скидки Дядюна в предыдущих матчах, что центральные форварды «Ростова» могут работать на команду. 

Но поддержки правильной нет, ведь Ионов и Думбия – не самые стабильные атакующие полузащитники. А с нынешним составом центральной тройки им приходится страховать полуфланги, ведь и хавбеки недорабатывают, и Паршивлюк с Устиновым могут потерять позицию или проиграть борьбу. Плюс в атаке оба не играют так, как Калачев – сегодня белоруса «Ростову» очень не хватило. И его напора, и характера.  

Ключевая статистика поединка

7 ударов в створ нанес «Спартак» в Ростове-на-Дону, на три больше, чем хозяева поля. При этом из пяти включений Песьякова в игру с мячом только в двух случаях ему можно приписать парирование мяча. Получается, что по количеству вроде «Спартак» и наиграл на победу, а по факту забил, что мог, а много явных моментов создать не удалось. 

94 % передач Фернандо были точными – феноменальный даже по мировым  стандартам показатель. Причем бразилец 88 раз пасовал мяч, но лишь пять раз его потерял. При этом забил гол и создал один момент для напарника. Вот кто сыграл качественно! 

39 % игрового времени с мячом был «Ростов» - показательный момент, который позволяет понять, что подопечные Кучука зря отдали мяч до перерыва, но правильно его забрали после. «Спартак» не был свежее, невзирая на кубковый матч ростовчан с дополнительным временем и пенальти с «Амкаром». 

5 передач под удар отдал спартаковец Бакаев в матче, где на поле не было более продуктивного ассистента. Полузащитник «Спартака», как и во втором тайме Байрамян из «Ростова», доказал, что по такой игре старания важны. 

4 раза Гацкан терял мяч, а однажды его даже обокрали из-за спины, поскольку центральных хавбек «Ростова» задумался. Несогласованность и медлительность в центре поля помешала «Ростову» до перерыва собрать все подборы и не пропустить, а после – забить еще, быстро выбегая в атаку. 

1 раз после семи угловых «Ростов» смог пробить, и сразу забил гол. У «Спартака» удалось сыграть после трех подач после семи, но одна правильная подача ценнее, чем три непродуктивных. 

0 раз Таски отобрал мяч у соперников – в очередной раз правый центральный защитник «Спартака» старается компенсировать позиционно проблемы с физикой. Его приходится страховать, и когда это делает Петкович – команда страдает.  

Тактические «фишки» матча

1. Обе команды активно использовали резкий выход в атаку с подключением флангами и откатами под удар по диагонали – назад от направления атаки. Так Бухаров создал гол для Ионова, так «Спартак» развил несколько своих атак. То есть фланговые защитники двух команд проигрывали позицию и в скорости. Широко не сыграли ни те, ни другие латерали – на четвертых создали один момент. 

2. Большой проблемой «Ростова» стала игра при подборах. «Спартак» мог развивать атаку вторым темпом, а если защитники Кучука выносили мяч, то первыми его перехватывали футболисты Карреры. Хотя у самого «Ростова» было пару перспективных контратак, они зря отдали мяч. Гости намного чаще готовили атаки, ни высокий, ни низкий прессинг у «Ростова» не сработал. Но закройте лазейку между линиями обороны и полузащиты – усилите команду Кучука. 

3. Каррера сегодня выбрал схему «4-2-3-1», поскольку понимал – Луиса Адриано придется разменять по такой игре. В перерыве Массимо подчеркнул этот вывод, когда выпустил на поле Мельгарехо. Парагваец обычно лучше связывает свою игру с центром поля, но не сегодня. А «Ростов» выбрал схему «3-4-2-1», которая превращалась в «5-4-1». «Спартаку» пришлось постоянно искать преимущество за счет количества – по ходу матча много раз видели, как Попов, Бакаев и Промес создавали для своей команды кадровый перевес на флангах. 

4. В таком поединке очень важно было правильно выбрать линию поведения для Промеса. Квинси постоянно менял фланги, предпочитая слева работать по бровке – обходить Паршивлюка с фланга, а слева выманивал Устинова на себя, что позволяло Бакаеву искать себя строго по флангу. Если бы Попов не играл медленно, то пользы от спрятанного глубоко Промеса было бы больше. А так Квинси принял участие в 2 атаках, нанес 3 заблокированных удара, но при этом терял мяч в 75 % случаев. Вытеснив голландца подальше от своих ворот, «Ростов» перестраховался от неприятностей. 

5. Большой тактической проблемой «Ростова» стала невозможность перестроиться по ходу второго тайма. Выход Байрамяна заметно оживил игру хозяев поля, если бы у Кучука было три таких человека в запасе – у «Спартака» возникли бы проблемы без стандарта. Было заметно, что даже Промесу приходилось работать в опорной зоне, чтобы «Спартак» не повторил классические ошибки начала сезона – как в дерби против ЦСКА и «Локомотива». Впрочем, когда не сработали позиционные атаки хозяев, на помощь Кучуку пришел стандарт и защитник «Спартака». 

Антигерой поединка. Марко Петкович («Спартак»)

В таком матче не могло быть явных героев, поскольку никто не сыграл от начала до конца красиво и мощно. Разве что можно выделить Фернандо за красивейший гол и объем черновой работы. А вот человек, который в итоге допустил определяющую ошибку, имеется – Петкович при угловом держал Вилюша, но не смог справиться с центральным защитником «Ростова». Хозяева сравняли счет, «Спартак» упустил победу

Почему «Спартак» не выиграл в Ростове-на-Дону?

Подопечные Карреры включили режим прошлого сезона в первом тайме, но выключили – во втором. У них сыграла ставка на удары без подготовки, но если бы Фернандо не стрельнул вовремя – «Ростов» мог дождаться, когда «Спартак» устанет, и не пропускать. Ведь создавать моменты с легкостью не могла ни одна команда, ни вторая. «Ростову» не хватало быстрого выхода впереди, как при первом голе, а «Спартаку» - резкого развития атак.

Комбаров и Петкович не обеспечили ширину и резкие подключения по флангам, после перерыва Каррера перешел к сохранению победного счета, поэтому фаворит перестроился на игру без ярко выраженного центрального форварда. «Спартак» боялся, что центральные защитники допустят ошибку. Или Фернандо, которому приходилось много страховать Попова и Бакаева, а потом и Петковича – самого странного игрока «Спартака» последних лет, потеряет позицию. 

Но беда пришла на стандарте, хотя «Ростов» оказался не готов заметно взвинтить темп после перерыва, футбол закончился в первом тайме голом Глушакова. Вот только подопечные Кучука не были бы «мужиками», если бы взяли характером и желанием не проиграть. Учитывая апрельскую победу хозяев 3:0, а также историю отношений команд в Ростове-на-Дону, всего вторая выездная победа «Спартака» в чемпионате не состоялась. Оборона Карреры при позиционных атаках «Ростова» не ошибалась, а угловой сработал – Каррера потерял два очка

Пожалуй, по делу, ведь чемпион слишком понадеялся на надежность собственной обороны, хотя там только Джикия в этом сезоне заслуживает комплиментов, и то – не всегда. 

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