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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Турнир, где унижают «Реал» и «Челси»

сегодня, 10:23

«Соккер.ру» рассказывает о важнейших деталях приключений «Спартака», ЦСКА и самых крутых матчах Лиги чемпионов. Собираем все, что нужно знать о четвертом туре.

4 команды гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». С тремя первыми все было понятно изначально, а вот «шпоры» молодцы – прибили «Реал» 3:1, а до этого с таким же счетом дома обыграли «Боруссию».

4 гостевые победы в еврокубках подряд - новый клубный рекорд московского ЦСКА. Пришлось попотеть ради этого, пришлось дождаться голов соперника в квалификации Лиги чемпионов.

43 игры подряд. Ну, вы поняли. Комментарии излишни, пишите письма мелким почерком Гинеру и Бабаеву, чтобы приглашали мощных молодых защитников. Дело не во вратаре, а в физических возможностях оборонцев – не могут успеть.

7-й гол в Лиге чемпионов забил Алан Дзагоев. Это скромный показатель, если сравнивать с Роналду или Месси, но среди россиян Алан вышел на второе место – впереди только Тихонов с восемью голами. Российские нападающие, как видите, огненные – на уровне ЛЧ голами не балуют.

1000 матчей суммарно провели за ЦСКА братья Березуцкие. Солидное, конечно, достижение – легенды армейского клуба, но они хотя бы раз смогут сыграть на ноль в Лиге чемпионов? Не для себя просим, для Игоря Владимировича.

3 слов достаточно, чтобы полноценно объяснить провалы и неудачи «Челси» - Конте, Матич, Канте. Конте зря допустил продажу Неманьи, Канте не вовремя выбыл из игры, как следствие – Эль-Шаарави не заметил оборону «Челси», ведь защищались по методу «стадо», печально известному по игре Уэльса против Слуцкого на Евро-2016.

38 секунд хватило «Фараончику», чтобы забить хлестким ударом в ворота Куртуа и обновить клубный рекорд – самый быстрый гол «волков» в ЛЧ: 

 

 

30 лет и 180 дней было Сеску Фабрегасу в день сотого матча в Лиге чемпионов. Испанец вошел в пятерку самых молодых футболистов, добравшихся до юбилейной игры. На первом месте Месси – он «сотню» прошел в 28 лет и 84 дня, а сейчас у Лионеля 119 поединков, и он вышел на десятое место в истории турнира – сравнялся со Златаном и Хаби Алонсо.

18 лет отроду Миле Свилару. У него еще не растут усы и борода, зато уже есть автогол в Лиге чемпионов. Подросток невольно поставил антирекорд, хотя при прошлой встрече с МЮ в 18 лет, 1 месяц и 21 день отроду стал самым юным голкипером в истории Лиги чемпионов, побив достижение Касильяса.  

Запомните это имя. Сын вратаря сборной Югославии с бельгийским гражданством ведь не только случайным автоголом запомнился, но и пенальти от Марсьяля взял. Разумеется, никого моложе с отраженным мячом после выстрела с «точки», в истории Лиги чемпионов тоже не было. Миле Свилар – талант!

4 побед в 4 матчах не хватило «Манчестер Юнайтед» для гарантированного места в плей-офф – вот такой непростой расклад в группе ЦСКА. Моуриньо недоумевает.

2 и 4 гола у «Атлетико» и «Боруссии» соответственно, хотя оба клуба в топ-5 по общему количеству ударов. Самые невезучие команды найдены. Для сравнения, у ЦСКА пять забитых мячей и на 26 ударов меньше, чем у «Атлетико», у «Спартака» 8 забитых мячей, но в полтора раза меньше попыток, чем у Дортмунда. Мастерство мастерством, но и «залетать» в футболе должно, если мечтаешь о победах!

1 защитник в истории Лиги чемпионов забивал трижды за игру. Первым на неделе стал Лайвен Курзава, из чьей тени не смог выйти Джокер Неймар – француз отгрузил мячи «Андерлехту», и параллельно попал в историю.

17 голов отгрузил ПСЖ в четырех матчах. Неудивительно, что старина Хайнкес не видит «Баварию» на первом месте, подобное случается впервые. МЮ еще в прошлом веке забивал 16, но ПСЖ оказался результативнее.

29 ударов всего, 9 точных выстрелов, 7 сэйвов голкипера АПОЭЛа Переса – подтверждения ошибок и одновременно невезучести «Боруссии» из Дортмунда в Лиге чемпионов. Как они умудрились не переиграть киприотов? Сами не понимают, а тренер гостей Донис признал – его команде просто повезло.

1 испанская команда одержала победу на неделе – «Севилья», хотя и они могли потерять очки дома, где обычно в ЛЧ играют успешно. «Барселона» не забила «Олимпиакосу», «Реал» проиграл «Тоттенхэму», «Атлетико» сыграл вничью с «Карабахом» второй раз подряд.

3 победы одержали англичане – «Манчестер Сити» обыграл «Наполи», МЮ – «Бенфику», а «Тоттенхэм» - «Реал». Только «Челси» подвел, но намек понятен – англичане отрываются от испанцев по коэффициентам этого сезона. На втором месте Италия, на четвертом – Россия, которой надо солиднее опередить Кипр, который удачно выступает в сезоне-201718, за счет нынешних матчей «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы.                                                                                                                                          

178 голов в 264 матчах – клубный рекорд «Манчестер Сити». Агуэро вчера стал лучшим снайпером «горожан» в истории, побив достижение Эрика Брука, игравшего в двадцатых и тридцатых вингера. Причем на свои 177 голов Брук потратил без малого 500 матчей, так что Кун – и рекордсмен, и зверюга.

3 английских футболиста отгружали дубли в ворота «Реала». Это Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и теперь Деле Алли. Самый странный талант мирового футбола расправился с Касильей. Алли подарил «шпорам» уверенную победу – Зидан признал, что соперник был лучше, и место в плей-офф. Заодно раззадорил Переса, теперь Флорентино нужны новые Модрич и Бэйл из Лондона – Алли и Кейн.

5 ударов в створ ворот Прото нанес Месси в Греции, но не смог забить. У Суареса суммарно было столько же попыток, как у Лионеля – по семь, но Луис бил мимо, бил в защитников, бил в каркас ворот. «Олимпиакос» отбился, так что на этой неделе Месси и Роналду в числе героев Лиги чемпионов быть не должно. Как и Салаха, хоть он и забил в ворота «Марибора».

85 % их передач были точными. 40 обводок прошли. 29 ударов состоялось с прекрасной точностью в 38 %. 46 отборов, 35 перехватов – «Наполи» и «Манчестер Сити» сыграли на космическом уровне, забили 6 мячей, но у «горожан» на два больше. Второе поражение от Гвардиолы означает, что теперь донецкому «Шахтеру» достаточно набрать один пункт в оставшихся матчах с конкурентами для выхода в плей-офф ЛЧ.

Великолепный «Наполи» может отправиться в Лигу Европы. Лига чемпионов – суровый турнир, «Атлетико», «Лейпциг», «Наполи» и «Боруссия» Д играли в этом году здорово, а могут оказаться за бортом главного плей-офф. А вот «Бешикташ» - первый в своей группе. Приятное напоминание для российских клубов, что в главном клубном турнире возможно все.

29 ударов нанес Роналду по воротам соперников в группе Лиги чемпионов, забив 6 голов. Реализация 20.5 %, у Кейна – 25 % (идет следом в рейтинге снайперов, забил 5 мячей). Но при этом в Ла Лиге Криштиану вымучил всего один гол после 40 ударов. Дело в разной концентрации на турниры, или португалец просто не в форме и мажет невпопад? На этот вопрос Криштиану отвечает высокомерно – ищите его голы в поисковиках.

Впрочем, не он один такой у «Реала» - по ударам они пропустили вперед только «Ливерпуль» (84 выстрела против 89), а по голам делят 8-14 места с «Бешикташем», «Базелем» и «Спартаком» - по восемь мячей. Более того, проиграли в группе Лиги чемпионов впервые за пять лет, последний раз уступали в октябре 2012-го года «Боруссии» из Дортмунда 1:2. Прервали серию из 30 матчей.

Такой бывает Лига чемпионов – «Реал» забил столько же, как «красно-белые», и даже пропустил тоже 5 мячей, как «Спартак». И если «сливочных» за их результаты справедливо ругают в Мадриде, то команда Карреры, как и ЦСКА, выступает прилично. Российские клубы не потеряли шансы на плей-офф как Лиги Европы, так и Лиги чемпионов.

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