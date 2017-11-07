ПСЖ, «Реал», снова «Барса»? Будущее Неймара

Неймар не только суперзвезда, о которой мечтал ПСЖ, но и головная боль. Он ссорится с Кавани, конфликтует с Эмери и скучает по «Барсе». «Соккер.ру» заглядывает в будущее.

Зараз(итель)ный пример Месси

«Барселона» по известным причинам носит имя «больше, чем клуб», однако и там нашелся футболист, которому ослабившее гайки руководство позволило почувствовать себя главным и в чем-то даже принять командование на себя. Неймар несколько лет смотрел на Месси сверху вниз, пусть и вырос на пять сантиметров выше аргентинца. В «Барсе» бразилец начал с должности ученика чародеев, дорос до звезды атаки и лидера завтрашнего дня, но Неймару всегда хотелось быть столько же значимой персоной, как Лионель – не только на поле, но и для клуба в целом. В «Барселоне» через несколько лет он мог бы превзойти Месси по влиянии на игру, но не достиг бы того же политического веса, оставайся Лео рядом. Неймар принял логичное решение стать «самым главным» в другом месте, а сделавший его самым дорогим футболистом планеты ПСЖ изрядно потешил самолюбие бразильца, попутно утяжелив карманы его хваткого папаши. Все счастливы? Ну, почти…

Команданте Неймар

Нужно четко понимать мотивы перехода Неймара в ПСЖ – это деньги и самолюбие. Все финансовые условия выполняются, Нассер Аль-Хелаифи не позволит накладок, а вот самолюбие Неймара, стирающее границы с самолюбованием и чувством собственного величия, уже становится проблемой. Против бразильца нельзя жестко играть на тренировках, широко обсуждалась конфликтная ситуация с Кавани относительно исполнения пенальти, Неймар позволяет себе не соглашаться с решениями и даже методами работы Эмери. Например, ему не нравятся продолжительные тактические занятия с тщательными видеоразборами соперников. Неймар «ставит» себя всеми возможными способами, фактически давая всем понять, что не даст ПСЖ состояться как команде, если его бриллиантовый статус не будет подчеркнут полномочиями: бразилец хочет иметь влияние на тренировочный процесс, состав, тактику, а впоследствии, вероятно, и на трансферы.

Неймар и ПСЖ – надолго?

Вряд ли кто-то назовет здоровой ситуацию, которая складывается в ПСЖ при непосредственном участии Неймара, но парижане как клуб-нувориш обречен пройти через такой виток истории. По сути, бразилец и его отец использовали «Пари Сен-Жермен» уже в момент перехода, трудно представить, что они вдруг перестанут эксплуатировать своих богатых «хозяев», подписав с ними контракт. Поведение Неймара противоречиво, ведь он действует эгоистично, желая достичь успехов в командном виде спорта – а в том, что Жуниору нужна слава, не смейте сомневаться. Но может статься, что ПСЖ сумеет ему предложить только бесконечные титулы внутри Франции и разочарования в Лиге чемпионов, которые не приблизят Неймара к мировому признанию – «Золотому мячу». Бразильцу сейчас 25 лет, у него впереди еще много сильных сезонов, которые он проведет не обязательно в Париже, где пока нет клуба масштаба «Реала», «Барселоны» или «Баварии». Доказательством этого является готовность ПСЖ «прогибаться» под звездного футболиста, и хотя со временем и Неймар может поумнеть, и менеджмент окрепнуть, скорее всего, Париж останется перевалочным пунктом в карьере бразильца – примерно так он к своей нынешней команде и относится, хотя это и не мешает рассчитывать на успехи, в первую очередь, личные.

Неймар и «Реал» - реально?

Флорентино Перес однажды упустил Неймара, и та история сидит занозой в причинном месте президента «Реала», который отличается реваншистским нравом. Перес не теряет надежды отыграться и внимательно следит за Неймаром, понимая, что бразильцу в Париже может скоро наскучить, а его отец может соблазниться возможностью «поднять» восьмизначную сумму на еще одном большом трансфере с участием сына. «Реал», подбирающийся к рубежу смены первой звезды команды – Роналду через три месяца исполнится 33 года, может предложить Неймару и деньги, и статус, когда тот наиграется в парижской песочнице. У Криштиану контракт с «Мадридом» до 2021 года, Малыш Ней связан отношениями с ПСЖ до 2022-го, так что такой трансфер пока не видится событием ближайшего времени, но «Реал» - это определенно одно из тех мест, где повзрослевший Неймар захочет оказаться после Парижа. К тому же, в детстве форвард отдавал предпочтение именно «сливочным», будет повод всплакнуть на презентации и рассказать об исполнении мечты.

Неймар и «Барселона» - возможно?

Время меняет людей, но прямо сейчас человека, против которого нельзя жестко играть на тренировках, сложно представить рвущимся в АПЛ. Поэтому из сегодняшнего дня видится три варианта будущего для Неймара: долгое и успешное выступление в ПСЖ, резонансный переход в «Реал», либо возвращение в «Барселону». Причем шансы снова сыграть в сине-гранатовой форме кажутся наименьшими, как бы бразилец ни скучал по партнерам и городу на берегу Средиземного моря. Во-первых, расставание вышло не слишком красивым. Во-вторых, Неймар вряд ли захочет снова оказаться в шкуре второго медведя в берлоге Месси, который никуда не собирается, особенно, поиграв на первой скрипке в ПСЖ. В общем, не один Вальверде сделает двойное сальто с винтом, если это возвращение случится, хотя Эрнесто здраво заметил: в будущем может произойти все что угодно. И будущее Неймара – не исключение.