«Должен был перейти». Страничка неосуществленных трансферов

Спустя время язык у людей развязывается, и наружу выплывают подробности переговоров, не увенчавшихся успехами. «Соккер.ру» - о трансферах, которые не состоялись, но интригуют.

Выбор Килиана. Мбаппе отказал «Барселоне»

История прошедшего лета, которая несколько будоражит сознание, ведь речь идет об очень интересном и неприлично молодом футболисте. Получив 222 миллиона евро за Неймара, «Барселона» искала внятные и дорогие варианты укрепления состава, о контактах с Усманом Дембеле, который все же оказался на «Камп Ноу», Коутиньо, Ди Марией много писали СМИ, а вот переговоры с «Монако» по Мбаппе удалось скрыть от посторонних глаз. Выясняется, что «Барселона» согласовала с монегасками переход вундеркинда, в сделку был включен Арда Туран, который должен был отправиться в обратном направлении, однако трансфер сорвался из-за самого Килиана. Мбаппе настоял на переходе в ПСЖ, «Барселона» «облизнулась». Форвард так поступил, потому что «с детства за „Реал“», что неоднократно подчеркивал? Или побоялся покидать родную Францию в 18 лет? Так или иначе, 222-миллионный Неймар и 180-миллионный Мбаппе оказались в одной команде, а каталонцы не смогли удержать первого и не заманили второго.

Неймар мимо «Реала». Тёмная история с подкупом

Дело ясное, что дело темное. Но вообще Неймар долгое время был близок к «Реалу», а в 14 лет даже пересек океан, чтобы тренироваться в академии «сливочных», но из-за тоски по родине и близким вынужден был вернуться в Бразилию. Есть и другая версия тех событий: хитрый папаша-делец уже тогда хотел «состричь» деньжат, но «Мадрид» отказал в материальной помощи. Тем не менее, о Неймаре в стане «Королевского клуба» не забыли, его прогресс отслеживался, а с «Сантосом» была достигнута договоренность о приоритетном праве выкупа. Вот только в «Барселоне» раньше смекнули, что договариваться нужно не с клубом, а с окружением игрока, читай – с его отцом. По словам Делсира Сонды, основателя инвестиционного фонда DIS, который владел 40% прав на бразильца, тогдашний босс «Барсы» Сандро Розель подкупил Неймара Сантоса старшего, выписав ему чек на 10 миллионов евро, оформленный как «кредит». Сейчас разговор не о том, насколько это этично, а о факте – «Реал» и Перес остались с носом. Дон Флорентино до сих пор не может забыть ту историю и все еще рассматривает вариант приглашения Неймара в «Мадрид».

«Реал» или «Барселона»: кого выбирали звёзды?



Златан не тренируется, Златан играет. Большая ошибка Венгера

Эта история хорошо известна, но до сих пор резонирует. Иногда почти состоявшиеся переходы срываются не из-за алчности продавцов или окружения футболистов, не из-за взбрыкивания самих игроков, но как следствие неуважительного отношения принимающей стороны. Именно так повели себя в отношении Ибрагимовича «Арсенал» и лично Арсен Венгер в 2000 году. Восходящую звезду из «Мальме» пригласили на клубную базу, дали ему футболку «канониров», в общем, пустили густую пыль в глаза, а потом мсье Арсен по какой-то необъяснимой причине предложил Златану пройти двухнедельный просмотр перед подписанием контракта. Швед, естественно, оскорбился, послал всю оружейную рать на всех известных языках, а вскоре перешел в «Аякс», где его встретили как звезду и дали продолжительное время на адаптацию. Ну, а дальше вы знаете. Неравнодушные к «Арсеналу» люди до сих пор сожалеют, что все сложилось именно так, а не иначе.

В сантиметрах от перехода. Роналдиньо в «Манчестер Юнайтед»

Еще одна важная история, ведь Роналдиньо – культовый персонаж. Через МЮ сэра Алекса прошло множество звездных игроков, а сколько еще было на пороге! В середине 90-х Фергюсон отказался от Зидана, посчитав, что не сможет разместить на поле Зизу и Эрика Кантона, а вот Роналдиньо шотландский мэтр хотел видеть на «Олд Траффорд» без всяких условий. Летом 2003-го вообще запутался любопытнейший трансферный клубок, который мог распутаться различными способами. В «Барселоне» проходили президентские выборы, и Жоан Лапорта дал предвыборное обещание: «Привезу Бекхэма!» В это время МЮ договорился с Роналдиньо, выступавшим в ПСЖ, который должен был прийти на место Дэвида, оставалось уладить последние формальности. По словам самого бразильца, он был «одной ногой» в Англии. Но в последний момент «Реал» перехватывает Бекхэма у «Барсы», чьи новые боссы резко переключаются на Роналдиньо и оставляют «Манчестер Юнайтед» ни с чем…? Как бы ни так! Вследствие ухода Бекхэма и срыва Роналдиньо на «Олд Траффорд» оказывается некто Криштиану Роналду.

Поворот судьбы из РФПЛ. Квинси и Зе Луиш – в «Динамо»

Интересы российских клубов часто сталкиваются, в чемпионском составе «Спартака» достаточно футболистов, которые были на карандаше или даже вступали в переговоры с конкурентами. Глушаков, Зобнин, Джикия, Боккетти и Селихов в разное время могли оказаться в «Зените», Попова и Мельгарехо ждали в «Локомотиве», а Луис Адриано мог забивать не в ворота ЦСКА, а за ЦСКА. Но наиболее любопытны истории двух других важных игроков атаки – Квинси Промеса и Зе Луиша, которые могли оказаться в «Динамо». Люди с хорошей фантазией могут даже представить, что темнокожие легионеры, сложись их футбольные судьбы иначе, могли повернуть колесо судьбы: глядишь, «Спартак» оказался бы в ФНЛ, а «Динамо» стало чемпионом.

Зе Луишем «бело-голубые» интересовались за полгода до «Спартака», как рассказывает бывший селекционер московского клуба Александр Тильман. Цена на форварда из «Браги» держалась в районе 3-3.5 миллионов евро, но во второй части сезона Зе стал чаще появляться на поле и забивать, вследствие чего подорожал вдвое. В «Динамо» сочли новую стоимость нецелесообразной, а «Спартак» заплатил. С Промесом все еще интереснее. По легенде, динамовцы договорились с «Твенте» о трансфере Квинси за 8 миллионов евро и согласовали личный контракт, но заморозили сделку на этой стадии, так как первой целью на эту позицию был Матье Вальбуэна. В итоге, «Динамо» подписало француза, а «Спартак» переплатил за Промеса 4 миллиона евро по сравнению с динамовской договоренностью. Хотя, даже если это так, голландец не дает поводов сожалеть об этом.