Что мешает и чего не хватает «Спартаку»

Как оценить промежуточное положение «Спартака»? Неплохо, но могло быть лучше. Или хуже. «Соккер.ру» называет сдерживающие факторы, не дающие «Спартаку» доминировать.

Воодушевленный чемпионством «Спартак» с привыкшим к серийным победам ювентини у руля и на фоне непрекращающихся трудностей в лагерях конкурентов мог в этом сезоне продолжить доминирование на внутренней арене. Мог, однако скатился к своему традиционно непредсказуемому состоянию, о чем не стесняется говорить даже капитан Глушаков. Показательный момент: «Спартак» сыграл вничью с шестью командами, занимающими шесть последних строчек в турнирной таблице РФПЛ. Выиграв в этих встречах, «красно-белые» шли бы на полюбившейся по прошлому сезону первой строчке с небольшим, но приятным отрывом; взяв верх хотя бы в половине ничейных матчей с этими командами из нижней части таблицы, команда Карреры расположилась бы в группе лидеров и активно сражалась за защиту титула. Но пока болельщики изводят себя этими турнирными «бы» и «если», соберем в кучу все то, что помешало «Спартаку» взлететь еще выше, воспользовавшись трамплином чемпионства.

«Спартаку» мешает…

Золотое «похмелье» и делёжка славы. Александр Самедов в недавнем интервью не стал отрицать, что проблемы внутри команды были, но их удалось преодолеть, не вынося за пределы «Спартака». Когда чемпионские конфетти стали добычей урн, все пузырьки из шампанского вышли, а кубок занял место в музее, у команды, не привыкшей к победам, наступило опустошение, которое выражается по-разному – у кого-то наступает игровая депрессия, у других просыпается ревность к окруженным большим вниманием партнерам или тренеру, третьи ищут конфликтов, чтобы перезарядить батарейки. «Спартак» бурлил изнутри, прошлогодняя «химия» в ходе этой реакции пропала, восстановление баланса отняло время, энергию и очки. А ведь могли и вовсе не встать на ноги.

Статус чемпиона. В то время, когда «Спартак» переживал период полураспада внутри, давление снаружи усилилось. У клубов РФПЛ настрой на «красно-белых» всегда особый, а «Спартак» в чемпионском статусе – раздражитель вдвойне. Команде Карреры никто и нигде не давал дышать спокойно. И это правильно. Хочешь быть чемпионом – будь готов в каждом матче отстаивать свой статус, пусть это и усложняет жизнь.

Занятость в трёх турнирах. За весь прошлый сезон «Спартак» сыграл 33 матча, сейчас уже к началу ноября накопилось 23 встречи, а до конца года предстоит сыграть еще 6. Это другой ритм, другая нагрузка, и эмоциональное переключение между турнирами. Участие в Лиге чемпионов – приятная штука, но еще одно серьезное утяжеление общей участи, особенно для команды, не имеющей опыта существования в столь плотном графике. К чести «Спартака» стоит заметить, что лишь в одном из 23 матчей подопечные Массимо Карреры были далеки от положительного результата – на выезде против «Зенита».

Травмы. Еще одной большой проблемой «Спартака» стала эпидемия травм, обрушившаяся на команду. Проблематично припомнить игрока основного состава, который не выбывал из строя. Навскидку назову разве что Фернандо. Три разрыва крестообразных связок, частые мышечные травмы, заставившие кивать на нового итальянского тренера по физической подготовке, и нервозность Карреры, который в любой непонятной ситуации заявлял: «Новых повреждений нет!» Но игроки потом почему-то пропускали матчи и тренировки.

Неудачливость. «Спартак» - самая неудачливая команда чемпионата России в нынешнем сезоне, это подтверждено статистикой и аналитическими исследованиями. При таком количестве созданных и допущенных моментов побед могло быть больше, если бы везение было на стороне «красно-белых». Не поленитесь взглянуть на показательный график ниже, а за подробностями отправляйтесь сюда.

«Спартаку» не хватает…

Качественного летнего усиления. Сани нужно готовить летом, телегу – зимой, а состав команды усиливать в трансферные окна. «Спартак» провалил трансферную кампанию, в клубе перебрасывали ответственность друг другу, словно горячую картошку, в итоге, впопыхах подписали Педро Рошу, не сумев приобрести Луана, молодой бразилец пока не вписывается в команду, на каждой позиции, где он может сыграть, есть исполнители предпочтительнее. Пашалич пришел в аренду, он в «Спартаке» временщик, а приглашение Петковича – вообще нонсенс. В РФПЛ имеет смысл приглашать легионера на позицию крайнего защитника, только если он суперзвезда. Защитника уровня Марко легко можно было и среди россиян найти – того же Паршивлюка вернуть, так, по крайней мере, не пришлось бы задумываться о лимите каждый раз, когда Ещенко необходим отдых.

Тренерского и командного опыта. Вероятно, если Массимо Каррера задержится в «Спартаке», в будущем он учтет совершенные ошибки. Итальянский тренер принял ряд невразумительных тактических решений в матчах, где «Спартак» не смог выиграть, но особенно недостаток опыта заметен в Лиге чемпионов. Определенно, подготовка тоже не была проведена идеально, раз команда так трудно входила в сезон и расплачивалась большим количеством травм. В иных матчах боком выходила обоюдная наивность тренера и команды, как в Мариборе, где «Спартак» испугался счета в свою пользу, позволил хозяевам доминировать и уйти от поражения. Дефицит опыта сказался и в Севилье, где чемпион России заиграл только в концовке встречи. Организация игры часто хромает, автоматизма рутинным действиям не хватает, как и понимания того, как поступить в той или иной ситуации.

Романа Зобнина. Скорое возвращение в строй Романа Зобнина – отличная новость для «Спартака», ведь российский полузащитник до травмы был тем, кто неукоснительно следовал установкам Карреры и был мотором команды. Даже в репликах Роман перенял стиль своего главного тренера, либо они с Массимо изначально являются людьми одного спортивного менталитета. Зобнин – тот парень на поле, который всегда готов дать «Спартаку» методичный объем полезной работы, высвободить тем самым больше времени и пространства для креативных игроков. Заменить его функционально Каррере так и не удалось, хотя была надежда на Пашалича.

Плеймейкера. Фланги обороны в «Спартаке» уязвимы, но Ещенко и Комбаров старательны, а рынок на эти позиции ограничен игроками с российским паспортом, поэтому трудно рассчитывать на существенное усиление. Разве что новоиспеченного сборника Рауша из Германии подтянуть. Но «Спартак» в принципе играет в атаку, а многие большие тренеры говорят, что при наличии выбора нужно не залатывать дыры, но усиливать то, что и так сильно. У «красно-белых» прекрасная группа атаки, но слишком хаотичная. У Попова много брака, Джано снова травмирован – эти игроки в амплуа связующего звена выглядят бледно, «Спартаку» нужен сильный игрок на позицию «десятки». Луан был правильным кандидатом, но отказался, однако поиски в этом направлении должны продолжаться. Один точечный трансфер может сделать команду Массимо Карреры значительно сильнее.

Концентрации. Можно сколько угодно говорить о невезении, травмах, просчетах в подготовке, неопытности и прочем, но главная проблема была и остается в головах спартаковцев. Разве это не правда, что имеем дело с расхлябанной командой, не умеющей брать и удерживать свое? Кто виноват, что «Тосно» в меньшинстве забивает два мяча в концовке встречи, а «Локомотив» накидывает четыре гола за тайм. А бесконечные пропущенные мячи после угловых? «Спартак» очень часто не включает голову, причем ошибки-то регулярно однотипные, хоть кол на голове теши нерадивым защитникам. Впрочем, не только о них разговор, но и о реализации моментов в атаке: шикарные шансы упускают, а потом жалуются на судьбу. Исключив из списка своих грехов праздность, «Спартак» сможет чаще одаривать себя и болельщиков праздниками.