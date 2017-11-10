Футбольный скаут. Швеция

Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян предлагает обратить внимание на заметных футболистов из чемпионата Швеции. Кто из тамошних игроков смог бы усилить российские клубы?

Вот и закончился один из интересных футбольных турниров Европы - Чемпионат Шведии по футболу, который называется Аллсвенскан. Чемпионат Швеции по футболу считается одной из главных фарм-лиг для топ-чемпионатов Европы, а также для некоторых клубов из России. В истории российского футбола можно найти много имен из тамошнего чемпионата, которые решили свою карьеру продолжить и развиваться именно в нашей стране. Несмотря на то, что в шведском футболе последнее время намечается некоторый спад, каждый год шведская лига дарит более 10-и талантливых парней более сильным чемпионатам.

Эрдаль Ракип

Возраст: 21 год

Амплуа: полузащитник

Страна: Швеция

Клуб: «Мальмё»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 27

Голы: 8

Бывший «армеец» Карлос Страндберг не стал ключевым игроком чемпиона Швеции. А вот его сверстник с македонскими корнями провел просто замечательный сезон. Ракип — воспитанник клуба «Мальмё» из своего родного города. Игрок молодежной сборной является одним из открытий этого сезона в чемпионате. Очень интересный и перспективный футболист. Показывет уверенную и стабильную игру. В 2013 году в составе юношеской сборной Швеции Ракип занял третье место на юношеском чемпионате. В том же году Эрдаль завоевал бронзовые медали юношеского чемпионата мира в ОАЭ.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 800 тысяч евро

Кому может помочь: «Краснодар», «Ростов», «Уфа», «Урал»

Франц Брорссон

Возраст: 21 год

Амплуа: защитник

Страна: Швеция

Клуб: «Мальмё»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 23

Голы: 0

Еще один представитель чемпиона Швеции. Он тоже игрок молодежной сборной. Центральный защитник, является основным игроком своей команды. Отличается зрелой игрой, перспективный футболист. Молодого футболиста, которому при рождении подарили имя в честь Беккенбауэра, уже вызывают в зрослую национальную сборную.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 900 тысяч евро

Кому может помочь: «Краснодар»,«Ростов», «Уфа», «Тосно»

Кристоффер Олссон

Возраст: 22 года

Амплуа: полузащитник

Страна: Швеция

Клуб: АИК

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 29

Голы: 2

Молодой, но можно сказать уже опытный полузащитник. В возрасте 13 лет, его приглашали на просмотр в английский «Челси», но в итоге он перешёл в «Норрчёпинг». В шестнадцатилетнем возрасте к Кристофферу проявляли интерес амстердамский «Аякс», итальянский «Ювентус» и «Гётеборг». В 2011 году он подписал контракт с лондонским «Арсеналом». В 2013 году в матче Кубка Лиги против «Вест Бромвич Альбион» он вышел на замену в конце встречи вместо Исаака Хейдена и реализовал пенальти в послематчевой серии.

Летом 2014 года для получения игровой практики Кристоффер перешёл на правах аренды в датский «Мидтьюлланн». В конце декабря «Мидтьюлланн» выкупил контракт Олссона у «Арсенала». В начале 2017 года Олссон вернулся на родину, подписав контракт с клубом АИК, где стал одним из лидеров столичнего клуба. В 2015 году в составе молодёжной сборной Швеции Кристофер выиграл молодёжный чемпионат Европы в Чехии. Уже вызывается в национальную сборную.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 900 тысяч евро

Кому может помочь: «Краснодар»,«Ростов», «Рубин», «Локомотив»

Оскар Линнер

Возраст: 20 лет

Амплуа: вратарь

Страна: Швеция

Клуб: АИК

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 29

Голы: 0

Почти двухметровый юниор в этом сезоне стал основным вратарем вице-чемпионов Швеции. Он игрок молодежной сборной и по всей вероятности станет первым номером скандинавской сборной через пару лет.

Стоимость футболиста на трaнсферном рынке: 400 тысяч евро

Якоб Уне Ларссон

Возраст: 23 года

Амплуа: защитник

Страна: Швеция

Клуб: «Юргорден»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 29

Голы: 1

Якоб центральный защитник сборной Швеции. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он воспитанник клуба «Броммапойкарна», а за столичный клуб выступает уже второй сезон. Весьма зрелый футболист, который одарен приличным видением поля.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 600 тысяч евро

Кому может помочь: «Краснодар»,«Ростов», «Урал»

Феликс Бееймо

Возраст: 19 лет

Амплуа: защитник

Страна: Швеция

Клуб: «Юргорден»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 26

Голы: 2

Еще один воспитанник клуба «Броммапойкарна». Феликс игрок молодежной сборной. Правый защитник, является основным игроком своей команды. Очень перспективный футболист. Любит поучаствовать в атакующих действиях и уже отличился двумя забитыми голами.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 300 тысяч евро

Кому может помочь: «Амкар»,«Ахмат», «Урал», «Уфа», «Тосно»

Йеспер Чельстрём

Возраст: 22 года

Амплуа: полузащитник

Страна: Швеция

Клуб: «Юргорден»/ «Броммапойкарну»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 24

Голы: 3

Еще один воспитанник клуба «Броммапойкарна», который является футболистом клуба «Юргорден». Летом опорный полузащитник на правах аренды вернулся в «Броммапойкарну». Старший Чельстрём уже попробовал силы в чемпионате России, почему бы и младшему тоже не попоробовать.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 300 тысяч евро

Кому может помочь: «Амкар»,«Анжи», «Уфа», «Тосно»

Абдулла Керим Мрабти

Возраст: 23 года

Амплуа: полузащитник

Страна: Швеция

Клуб: «Юргорден»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 25

Голы: 8

В 2017 году в составе молодёжной сборной Швеции Мрабти принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше, а после этого его вызвали в национальную сборную. Отец Керима из Туниса, а мать наполовину шведка, наполовину финка. Молодой атакующий полузащитник очень перспективный. У него хорошая техника и скорость.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 900 тысяч евро

Кому может помочь: «Ахмат»,«Ростов», «Краснодар»

Саман Годдос

Возраст: 23 года

Амплуа: нападающий

Страна: Иран

Клуб: «Эстерсунд»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 23

Голы: 8

Скромный клуб «Эстерсунд» стал приятным открытием этого сезона, а иранский нападающий является наконечником атаки этой команды. Выступление игрока вызвало интерес со стороны «Герты» и «Аякса», который в дебютном сезоне забил за клуб 10 мячей. В 2017 году помог своему клубу выйти в финал Кубка Швеции, забив шесть мячей в шести матчах. В финальном матче против «Норрчёпинга» забил четвертый мяч своей команды, игра завершилась со счётом 4:1. Вызывался в молодёжную сборную Швеции, а в этом году получил иранский паспорт и был вызван Карлушем Кейрошем в сборную Ирана для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018 против Южной Кореи и Сирии.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 900 тысяч евро

Кому может помочь: «Рубин», «Ахмат»,«Ростов», «Краснодар»

Карл Хольмберг

Возраст: 24 года

Амплуа: нападающий

Страна: Швеция

Клуб: «Норрчёпинг»

Игры в чемпионате в нынешнем сезоне: 30

Голы: 14

Единственный футболист в нашем списке, который провел все матчи сезона за свой клуб. Один из лучших бомбардиров сезона, который пачками забивал голы за разные молодожние сборные Швеции. Быстрый, техничный, с футбольным интеллектом.

Стоимость футболиста на трансферном рынке: 800 тысяч евро

Кому может помочь: «Рубин», «Урал», «Краснодар».