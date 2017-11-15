Вратари поневоле. Глушаков и его команда

С Луневым все будет в порядке, а значит можно обсудить появление в воротах сборной России Глушакова. «Соккер.ру» - о других полевых игроках, которые оказывались в перчатках.

Денис Глушаков. Товарищеский матч Россия – Испания. 14 ноября 2017 года

Безрассудные действия нападающего сборной Испании Родриго привели в концовке матча к травме Андрея Лунева, несовместимой с продолжением игры. С вратарем сборной России и «Зенита» все будет в порядке – можно сказать, отделался испугом, ведь столкновение выглядело страшно, через две недели ждем Лунева на поле. Когда Андрей покидал поле на носилках, тренерский штаб сборной России использовал уже шесть замен, если бы произвели еще одну перестановку, то матч не вошел бы в реестр ФИФА – даже у товарищеских поединков есть регламент проведения.

Андрей Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» pic.twitter.com/g64FfDQdfB — Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.

Свитер запасного вратаря Габулова стали делить Кокорин и Глушаков, сначала в ворота хотел встать Александр, но Денис отвоевал это право, мотивируя тем, что устал, а свеженькому партнеру лучше оставаться в поле. Впрочем, споры оказались излишни: итальянский судья Рокки не стал назначать третий пенальти, чтобы посмотреть, как справится Глушаков, и даже не компенсировал время, потраченное на оказание помощи Луневу. Денис только успел не очень удачно выбить мяч от ворот, на этом его пробы в новой роли прервал финальный свисток. Это, впрочем, не мешает Глушакову хвастаться вратарским дебютом в 30 лет и статусом «единственного вратаря в истории российского футбола, не пропустившего ни одного мяча». Вынос, кстати, тоже пообещал тренировать.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Ноя 14 2017 в 11:29 PST

Видео: Денис Глушаков в воротах сборной России

Андрей Тихонов. «Спартак» - «Силькеборг» (3:2), 1/32 Кубка УЕФА. 11 сентября 1996 года

Спартаковских капитанов разных лет мясом не корми, дай только поиграть в воротах. Запоминающийся матч провел против датского «Силькеборга» Андрей Тихонов: в первом тайме оформил дубль, а под занавес второго очутился в воротах вместо удаленного Руслана Нигматуллина. Андрей справился с непростым ударом после розыгрыша штрафного, причем забрал мяч намертво, а в ответной встрече, выступая на привычной позиции, он снова забил датчанам.

Видео: Андрей Тихонов в воротах «Спартака»

Мартин Штранцль. «Спартак» - «Томь» (4:2), РФПЛ. 21 августа 2010 года

Говорят же, «Спартак» - веселая команда. Вот третий случай с участием «красно-белых» за последние два десятка лет. И австрийцу Штранцлю, в отличие от Глушакова и Тихонова, отстоять на ноль не удалось, хотя у него уважительная причина. В матче с «Томью» команда Валерия Карпина уверенно вела в счете после хет-трика Веллитона и гола Алекса, но в эндшпиле поединка Сергей Песьяков решил подарить сибирякам возможность уйти от разгромного поражения. Голкипер совершил фол последней надежды в штрафной площади, а назначенный пенальти вызвался отражать защитник Штранцль. Неудачно – направление угадал, но не толкнулся, завалился мешком на бок, позволив Сергею Корниленко оформить дубль.

Видео: Мартин Штранцль пытается отразить пенальти



Ян Коллер. «Бавария» - «Боруссия Дортмунд» (2:1), Бундеслига. 10 ноября 2002 года

Гигантский чешский форвард, на склоне карьере поигравший в Самаре, был во всех отношениях видной фигурой в Германии в начале века, а матч между «Дортмундом» и «Баварией», сыгранный в ноябре 2002 года навсегда вошел в золотой фонд Бундеслиги. В дебюте матча здоровяк Ян открыл счет, однако после перерыва мюнхенцы прибавили и провели два мяча в ворота Леманна, который был так возмущен вторым взятием ворот, что затеял спор с арбитром без фильтрации выражений. Йенс договорился до удаления, причем после его ухода «Боруссия» осталась вдевятером, ведь раньше с поля был изгнан Фрингс, и без замен на 66 минуте. Коллер кое-как влез во вратарский свитер и за 25 минут не пропустил от действовавшей в двойном большинстве «Баварии», а в концовке встречи даже ходил в чужую штрафную площадь на подачу углового, намереваясь огорчить Оливера Кана во второй раз за вечер. Авторитетный «Kicker» такой подвиг оценил и включил Яна Коллера в символическую сборную тура. На позиции вратаря.

Видео: Ян Коллер защищает ворота «Боруссии»

Младен Петрич. «Базель» - «Нанси» (2:2), Кубок УЕФА, групповой этап. 23 ноября 2006 года

Тот самый Младен Петрич, чей гол в ворота англичан на «Уэмбли» через год после описываемого подвига выведет сборную России на Евро-2008. После удаления вратаря Франко Констанцо место в воротах занял хорватский нападающий, но это еще не подвиг. Подвиг в том, что ему удалось отразить пенальти и сохранить для «Базеля» ничейный счет, хотя сам Младен позже скромничал: «Этот сэйв – случайность. Мне просто повезло, что я угадал угол, в который нужно прыгнуть».

Видео: Младен Петрич отражает пенальти

Фелипе Мело. «Элязыгспор» - «Галатасарай» (0:1), чемпионат Турции. 24 ноября 2012 года

Видимо, ноябрь – самое подходящее время для подобных историй. Пять лет назад отличился известный своим непростым нравом Фелипе Мело, ставший героем «Галатасарая». Фернандо Муслера остановил форварда «Элязыгспора» Гюрлена ценой красной карточки, пенальти и травмы, отважный бразилец занял место в воротах и справился с ударом Тюркдогана, пусть и с явным нарушением правил – сошел с линии до удара, но так все вратари делают!

Видео: Фелипе Мело справляется с пенальти

Космин Моци. «Лудогорец» - «Стяуа» (1:0, 6:5 по пенальти), Лига чемпионов, раунд плей-офф. 27 августа 2014 года

На моей памяти – ярчайшее выступление полевого игрока в воротах. «Лудогорец» и «Стяуа» воевали за право сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, в концовке основного времени болгары перевели выяснение в овертайм, а в концовке овертайма – лишились голкипера Владимира Стоянова и оказались с румынским защитником Космином Моци в воротах перед серией пенальти. Но этот вратарь поневоле оказался не из пугливого племени: в «лотерейной» схватке с соотечественниками Моци забил свой одиннадцатиметровый и отразил два удара противников, что позволило «Лудогорцу» пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, а Космину – прославить свое имя на всю Европу.

Видео: вратарское шоу Космина Моци