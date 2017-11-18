«Спартак» пригвоздил «быков»

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до десяти матчей, одержав красивую победу над «Краснодаром» и обойдя «быков» в турнирной таблице. «Соккер.ру» разбирает результативный поединок.

Под прессингом

«Краснодар» результативными победами над «СКА-Хабаровском» (4:1) и «Тосно» (3:1) вселил было в болельщиков веру в лучшее, эти успехи ослабили давление на Игоря Шалимова. Но все же оценивают одну из команд-лидеров российского футбола по игре с себе подобными и близкими по статусу. Тут у «Краснодара» все очень непросто – с лидерами команда играет очень плохо. Матч со «Спартаком» исключением не стал. Обе команды с самого начала применяли жесткий высокий прессинг. Казалось, что насыщение центра поля «Краснодаром» должно ему дать перевес. Однако «Спартак» компенсировал возможную нехватку плотности потрясающим движением и заряженностью на борьбу. Так что в деле взаимного прессинга «Краснодар» большим числом полузащитников не получил преимущества, выходило, что игроков в итоге не хватало впереди или сзади. А «Спартак» освобождал руки в атаке, рационально используя человеческие ресурсы в середине поля.

Атакующие маневры и провалы в обороне

Из такого важного компонента, как прессинг, следует и результат. Первый гол начал разыгрывать Зе Луиш. Он орлом налетел на соперников на чужой половине поля, выхватив мяч, сыграв с Квинси Промесом. Примечательно, что в комбинации поучаствовали все четыре игрока атаки «Спартака» с вкраплением Дмитрия Комбарова. По сути, москвичи предложили игру в четыре нападающих против игры в одного нападающего со стороны «Краснодара».

Федор Смолов мяча касался нередко, но делал это в неопасных позициях, откуда сам не мог угрожать и от партнеров должной помощи не получал. Разве что был шанс у Федора показать свое невероятное мастерство в самом начале, когда еще не разогретая оборона «Спартака» не успела накрыть удар форварда, попавшего в перекладину. После этого защита «Спартака» просто отсекала Смолова, разворачивала его спиной к воротам, отрубала фланги «Краснодара» - «красно-белые» просто и цинично четвертовали противника, оторвав с медицинским хладнокровием все его конечности.

Ситуация немного скорректировалась в пользу хозяев лишь во втором тайме после перестроений. В отличие от «Краснодара» «Спартак» старался не размазывать кашу в середине поля, поскольку даже не имел к этому предпосылок, играя изначально по трансформируемой схеме 4-2-4 или 4-2-3-1, если конкретизировать функции. Атакующая четверка спартаковцев песком просачивалась сквозь пальцы - корявые пальцы – обороны «Краснодара». Защита Шалимова работала по принципу чайка-менеджмента, зажигая пожары на разных участках штрафной. Промес с легкостью раз за разом оставлял не у дел Алексея Грицаенко и Сергея Петрова, а Зе Луиш и Луис Адриано то и дело выигрывали позиционно, что обусловило и первый, и второй гол «Спартака». Третий и четвертый голы уже обусловили оба эти фактора. Даже опытный Андреас Гранквист мыслями еще не вернулся в Россию, а освежающая лысина, наверное, напоминала ему о сладких эмоциях от выхода на ЧМ-2018 со сборной Швеции. Скандинав совершил слишком много ошибок для игрока своего класса.

Ключевые цифры

Удары (точные): 9 (3) – 14 (8)

Атака «Спартака» заслуживает большой похвалы не только за описанное взаимодействие, комбинации, но и за рациональность. Очень точными и кучными оказывались удары спартаковцев. Хладнокровно и эффективно, прицельно и безжалостно расстреливали оппонента гости. А общая статистика показывает, что матч вышел веселым.

Владение (точность передач): 56,5% (78%) - 43,5% (73%)

«Краснодар» стал заложником своего стиля. Мало рисковал обостряющими ходами на протяжении большей части матча, много возил мяч, но чаще всего далеко от угрожающих Селихову позиций. «Спартак» не упирал на контроль – не под это был заточен состав, не такая была установка. И гости смелее играли в пас, не боясь рисковать и совершать решительные шаги, бросаясь в прорыв.

Отборы и верховые дуэли: 12 и 9 – 19 и 12.

И защитных компонентах «Спартак» оказался успешнее. При взаимном прессинге качество отбора очень важно. Для гостей с их стремительным развертыванием атак было важно начинать их с качественного и жесткого пресечения подходов «Краснодара». Спартаковцы были чище в этих компонентах и четче.

Герой матча: Луис Адриано («Спартак»)

Вся группа атаки «Спартака» сработала просто блестяще. Но Адриано вырывается вперед чисто статистически. Луис в большом порядке, Луис просто в огне: два гола и голевая передача. Но важно отметить синергию, которая возникла в первую очередь в работе Промеса, Адриано и Зе Луиша. Смертоносная троица, к которой на большом отрезке матча примкнул и Мельгарехо.

Антигерой матча: Алексей Грицаенко («Краснодар»)

Молодому защитнику пришлось очень непросто – противостоять Промесу тяжело даже более опытным и искушенным бойцам. Голландец часто обставлял Грицаенко, острота по его зоне проходила к воротам «Спартака» чаще, чем из других зон. Много ошибок, неточностей, неправильных решений. Но тут вина и на партнерах Алексея. От более опытных Петрова и Гранквиста пользы и помощи было негусто.

Возвращение тура: Роман Зобнин («Спартак»)

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин впервые за полгода вышел на поле, восстановившись после тяжелой травмы. Причем включился в игру после перерыва на позиции правого защитника, где уже ранее применялся. Бросался в единоборства без особого страха, который мог бы проявиться поле непростого повреждения. Сменил он Андрея Ещенко, который, пожалуй, выбивался из рядов спартаковцев лишней нервозностью в первом тайме. Каррере даже в одном из эпизодов пришлось выбегать на поле, чтобы успокаивать защитника.

Потеря тура: Денис Глушаков и Лоренцо Мельгарехо

Ранней заменой Ещенко Каррера рисковал себя подставить, поскольку уже через 20 минут после начала второго тайма получили повреждения Лоренцо Мельгарехо и Денис Глушаков. Если в случае с парагвайцем не было какой-то очевидной травмы – у него вроде как свело ногу, то в случае с Глушаковым все может быть серьезнее. Он схватился за колено после стыка с Перейрой. Денис игру продолжить не смог, пришлось Каррере делать двойную замену, оставляя себя вовсе без возможности провести перестановки на оставшиеся к тому моменту двадцать минут игры.

Игры тренеров

Реализация задумки показывает, насколько сам тренерский план был грамотным и эффективным. И тут совершенно очевидно, что схема Массимо Карреры оказалась на сто процентов работающей. Идея с четырьмя нападающими себя оправдала. Гости оставляли «Краснодар» с его насыщенной средней линией позади очень бойко, разворачивая вееры и пики атак. А мощного монолитного защитного блока с Фернандо в авангарде хватало, чтобы разбивать краснодарские волны.

Шалимов, сделав ставку на массу в центре поля с контролем мяча, пошел по очевидному пути, дав себя прочитать. Спартаковцам это позволило сгрудить ту самую массу в безопасной зоне подальше от ворот Александра Селихова. В своей многострадальной обороне Шалимов не нашел решения, не донес до игроков, как нужно играть против кружащей голову четверки атаки «Спартака». Довольно опрометчиво, учитывая, как часто «Краснодар» пропускает в этом сезоне. Исправить ошибку Шалимов попробовал уже в перерыве, кстати, расширив зону полузащиты свежим Жоаозиньо, который был призван растягивать фронт и прорывать закупоренные гостями фланги. На эти же цели был брошен Вандерсон, который сменил Романа Шишкина, Лаборде, который вышел вместо Рамиреса. Встряхнуть определенным образом игру Шалимову удалось, изменив схему на более спартаковскую. Хотя тут еще вопрос в том, что этот визуальный перелом мог случиться не благодаря переменам в «Краснодаре», а из-за стремления «Спартака» сыграть больше по счету. Во втором тайме гости все больше отходили от работы в четыре нападающих, трансформируя схему и с помощью вынужденных замен, и с помощью перемещения универсальных бойцов глубже.

Классический случай, когда матч был проигран в его дебюте. Разница в выборе тренерами стартовых решений оказалась ключевой. Всегда сложно по ходу дела что-то менять, в пожарном режиме выкручиваться из сложного положения. Слишком большую фору «Краснодар» дал «Спартаку» и слишком поздно перестроения заработали в атаке, слишком поздно заработали комбинации впереди, слишком много сил было потрачено на этот перелом в игре – на противостояние «киллерам» из «Спартака» в обороне уже энергии не хватило.