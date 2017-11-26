Столкновение в Казани. «Рубин» против ЦСКА

Готовимся к поединку РФПЛ с любопытной афишей: «Рубин» Бердыева, испытывающий серьезные игровые проблемы, принимает героев недели в Лиге чемпионов – московских армейцев.

Турнирное положение

3 место. ЦСКА – 29 очков; Голы: 21 – 14.

11 место. «Рубин» – 20 очков; Голы: 17 – 14.

В турнирной таблице ЦСКА и «Рубин» разделяют 7 строчек и 9 очков – борьба в РФПЛ в нынешнем сезоне очень и очень плотная. В «радиусе» 10 очков идут 11 команд в промежутке с 3 места по 13-е. Если в центральном матче прошлого тура играли веселые атакующие команды – «Краснодар» и «Спартак», от которых изначально ждали спектакля, который, в общем-то, удался, хотя тащил представление в основном один актер, то ЦСКА и «Рубин» имеют иной облик. Обращаем внимание на одинаковое количество пропущенных голов армейцами и казанцами, лучше них в лиге защищаются только «Зенит», «Локомотив» и «Амкар». Что касается забитых мячей, то еще неделю назад у ЦСКА тоже было 17 точных ударов, но в Хабаровске команда Виктора Ганчаренко забила четырежды – впервые в сезоне.

Что ждёт команды в случае того или иного исхода встречи в Казани?

ЦСКА. В случае победы: закрепится на третьем месте; ничья: может пропустить вперед «Спартак» и дать шанс «Краснодару» сравняться с собой по очкам; поражение: есть риск откатиться на чистое пятое место.

«Рубин». Победа: выйдет на 10-ю строчку; ничья: сравняется с «Амкаром», который идет 10-м, но может пропустить вперед «Ростов»; поражение: может упасть на 12-е место и оказаться совсем близко к «красной зоне» стыковых матчей и прямого вылета.

Статистика личных встреч

С 2001 года «Рубин» и ЦСКА провели 37 матчей во всех турнирах, преимущество на стороне армейцев: 20 побед, 6 ничьих, 11 поражений. Разница мячей 51-31. Но картина меняется, если возьмем встречи в рамках РФПЛ, состоявшиеся в Казани. В родных стенах «Рубин» 7 раз брал верх над ЦСКА при трех ничьих и пяти поражениях. Так что конкуренты армейцев могут потирать руки: на основании предыдущих встреч шанс потери очков «красно-синими» сегодня составляет 66.7%. С другой стороны, два предыдущих выезда ЦСКА в Казань завершились сухими победами – 1:0 и 2:0. Причем по итогам майского матча 2016 года армейцы оформили чемпионство в заключительном туре, ведя заочную борьбу с тогдашней командой Курбана Бердыева – «Ростовом».

Встреча в первом круге

ЦСКА и «Рубин» уже встречались в этом сезоне – 6 августа сошлись на «ВЭБ-Арене», где к 13 минуте были забиты все голы матча. Сначала форвард казанцев Жонатас отметился дублем (забил на 2-й и 10-й минутах), затем Георгий Щенников отыграл один мяч, но остаток встречи получился «сухим». ЦСКА проиграл «Рубину» в родных стенах в матче 4 тура, команды после той очной встречи расположились в середине турнирной таблицы, имея на своем счету по 6 набранных очков (по 2 победы и 2 поражения). Кстати, авторы забитых мячей в московском матче сегодня не сыграют: Жонатас в конце летнего трансферного окна перебрался в «Ганновер» и теперь выступает в Бундеслиге, а Щенников получил травму в матче с «Бенфикой» и до конца года не сыграет, как и некоторые другие футболисты, которых будет не хватать ЦСКА.

Текущая форма и настроение

ЦСКА. В отличие от предыдущих сезонов под руководством Леонида Слуцкого, когда ЦСКА с начала ноября и до конца года стабильно начинал ползать по полю, сейчас армейцы, пережив спад в октябре, накатывают на концовку этой части сезона мощно. В последних четырех матчах у ЦСКА три победы, две из которых одержаны в Лиге чемпионов над «Базелем» и «Бенфикой», а одна – в Хабаровске при тяжелейших погодных условиях. Четвертый матч закончился вничью 2:2, это игра против лидера РФПЛ «Локомотива», которую команда Виктора Ганчаренко заканчивала в меньшинстве и вела в счете до 87 минуты. Отдельно подчеркну, что в последних четырех матчах ЦСКА забивает в ворота своих соперников минимум 2 мяча.

«Рубин». У казанцев лучший отрезок текущего чемпионата остался в августе, когда команда Бердыева собрала 14 очков в шести турах (4 победы и ничья), то есть 70% своего текущего багажа. Осенью «Рубин» сыграл 9 матчей в РФПЛ и обзавелся по их итогам всего лишь 6-ю баллами (победа над «Ростовом», нулевые ничьи с «Динамо», «Арсеналом» и «Зенитом»), потерпев 5 поражений. Ужаснее всего обстоят дела с атакой, ведь 2 забитых мяча в 9 встречах – это какой-то нонсенс даже для Курбана Бердыева, который привычно делает выраженную ставку на оборону.

Составы и тактика

Курбан Бердыев накануне матча отметил положительный момент для «Рубина» - возвращение в строй Сесара Наваса, который не играл на протяжении месяца. В случае ЦСКА приходится перечислять потери: Алексей Березуцкий и Георги Миланов вернулись с переломами из Хабаровска, Георгий Щенников получил травму в матче с «Бенфикой». Таким образом, у Ганчаренко остается строго три центральных защитника – Васин, Василий Березуцкий и Игнашевич, а на левом фланге будет действовать Набабкин. Есть сомнения по участию Фернандеса, хотя Марио прилетел в Казань вместе с командой. Если он не сможет сыграть, в роли правого латераля можем увидеть Головина, как уже случалось, или молодого Гордюшенко.

Такой ход, вероятно, повлечет за собой возвращение Вернблума в центр поля из нападения. Впрочем, возможно тренер вернет Понтуса на привычную позицию и из тактических соображений, все-таки игра с «Рубином» не будет похожа на матчи со СКА и «Бенфикой». Ожидается скорее «футбольное сумо» с максимумом борьбы и минимумом моментов, в составах обеих команд будет по три центральных защитника, а скольких еще футболистов Бердыев и Ганчаренко сориентируют на действия в разрушении?

Ориентировочный состав ЦСКА (3-5-2): Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Фернандес (Гордюшенко), Натхо, Головин, Дзагоев, Набабкин – Витиньо, Вернблум.

Ориентировочный состав «Рубин» (5-3-2): Джанаев – Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Навас (Сорокин), Набиуллин – М’Вила, Камболов, Оздоев – Канунников (Карадениз), Жемалетдинов (Азмун).

Прогноз «Соккер.ру» (коэффициенты экспертов: 3.05 – 2.9 – 2.4): здесь все признаки «низового» матча – не больше 2 забитых мячей, причем не исключена победа любой из команд. ЦСКА сейчас сильнее, но у москвичей проблемы с составом, а три дня назад была игра с «Бенфикой», отнявшая массу эмоций. Изнуряющую зрителя ничью в такой ситуации тоже никак нельзя исключать.