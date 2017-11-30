«Забудьте об этом». Гвардиола идёт по стопам Венгера

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

«Забудьте об этом». Гвардиола идёт по стопам Венгера

30 ноября 2017, 10:20
«Забудьте об этом». Гвардиола идёт по стопам Венгера

Хосеп не верит, и «Соккер.ру» сомневается. В АПЛ давно не было непобедимых, но «горожане» всерьез претендуют на повторение серии молодого Венгера.

«Сезон без поражений? Этого не случится». В таком духе отвечает Гвардиола на отсылки к триумфу «Арсенала» без поражений. Правильно делает. Одна из главных задач Хосепа – заставить свою команду играть на пределе возможностей и до последней секунды. Но раз они потеряли очки в одном матче из 14, то самое время собрать аргументы за и против непобедимой серии до конца чемпионата. Ведь это будет историческая штука.

Непобедимый «Сити». Сильнее всех

Инопланетный «Арсенал» в сезоне-2003/04 после четырнадцатого матча занимал второе место. Было 10 побед и 4 ничьи. Венгер шел на компромиссы чаще, чем Гвардиола. «Челси» тогда лидировал, МЮ был близко, а «канониры» в итоге собрали 12 ничьих. Та великая история строилась на принципе: «Главное – не проиграть». А «Манчестер Сити» выходит побеждать всех, он заметно сильнее конкурентов при оценке «один на один». Ни «Тоттенхэм», ни МЮ не равны по подготовке «горожанам». Проще говоря, даже в ужасный для себя вечер Гвардиола может поставить на ничью и добиться ее. Сильному проще не проиграть, раз уж победа невозможна. 

«Сити» проиграет. Дикий темп сезона

А что будет в «Боксинг дэй»? С 10 декабря и дерби с «Манчестер Юнайтед» до 2 января команда Гвардиолы проведет восемь матчей за 24 дня, в среднем будут играть раз на трое суток. Такой темп может заставить проиграть на ровном месте. «Манчестер Сити» не дошел до самого трудного отрезка в чемпионате по темпу, его рано короновать. Вместе с тем, к таким марафонам в АПЛ готовятся годами, разрабатывают новые методики тренировок, адаптации к нагрузкам, применяют ротацию. Так что 38 туров и конец сезона в середине мая – не новость. А вот факт, что в прошлом декабре «горожане» проиграли три матча – «Челси», «Лестеру» и «Ливерпулю», может насторожить Хосепа. Все его команды имеют привычку выдавать слабые отрезки и по синусоиде возвращаться на пик формы.

Непобедимый «Сити». Качество игры

После домашней победы над «Саутгемптоном» благодаря голу Стерлинга на 96-й минуте у опорного хавбека «горожан» Фернандиньо больше передач, чем проведенных на поле минут. 1242 паса и 1231 оборот минутной стрелки. Причем у бразильца только 7.9% коротких передач неточные. В команде также есть Стоунз с браком в 3.4%. Есть Давид Сильва, Де Брюйне и Сане, собравшие больше пяти ассистов в чемпионате на брата. В атаке Стерлинг вчера догнал Агуэро по голам. Жезус и Сане расположились рядом – у Гвардиолы все опасные, десять человек с голами. В результате по суммарному качеству созданных моментов МС опережает ближайшего преследователя на 28%. А у своих ворот позволяют создавать меньше, чем оборона «Тоттенхэма». По всем значимым параметрам первые или в лидерах, а 66.2% владения мячом явно намекают, что Гвардиола постоянно доминирует. В АПЛ нет ни одной другой команды с владением выше 59%.

«Сити» проиграет. Лига чемпионов

«Горожан» мастера прогнозов записали в фавориты еврокубкового турнира вместе с ПСЖ, поскольку богатые клубы с арабским капиталом легко идут через групповую стадию к звездам. Но у них ведь нет чемпионского опыта в Европе. А плей-офф Лиги чемпионом может оказаться испытанием, которое отберет силы и нервы. Следовательно, просядет энергичность команды в АПЛ. И с февраля по начало апреля, когда надо сыграть с «Арсеналом» и «Челси», могут оступиться. А второй месяц весны открывать матчем с МЮ, тут тоже способно затесаться неожиданное поражение. Или ожидаемое для хейтеров Гвардиолы. ЛЧ будет важным отвлекающим фактором для «горожан», особенно в случае выхода в полуфинал.

Непобедимый «Сити». Характер команды

Манчини, у которого богатый «Манчестер Сити» не играл даже близко так качественно, как сейчас, чемпионский титул взял драматично. Благодаря Агуэро и на последних секундах сезона. Но тогда «горожане» так не доминировали над всеми именно по качеству. Сейчас «Манчестер Сити» готов к «везению». Вчера, например, запихнули победный гол Форстеру лишь на 96-й минуте. Позволили сопернику создавать опасные моменты при стандартах, но сами проворно реализовали один из них. Статистика говорит за Гвардиолу: 12-2 по ударам в створ. Но мало того, что играют сильно, так еще и с характером – 19% голов приходят в последние минуты матчей АПЛ нового сезона. Три подряд победы в один мяч одержали благодаря голам в концовке – две в чемпионате и одну в ЛЧ над «Фейеноордом».

«Сити» проиграет. Мотивация в конце

Могут стать чемпионами Англии досрочно, поскольку уже сейчас оторвались от четвертого в таблице «Арсенала» на двенадцать пунктов, а от второго места пока на восемь. Но отрыв вырастет, если обыграют позже МЮ в дерби, а «Челси» не сможет идти на одних победах. В результате не исключен досрочный финиш чемпионской гонки с коронацией победителя. Следовательно, футболистам Гвардиолы останется одна мотивация – играть ради исторического чемпионата без поражений. Но это слабый стимул, а когда накопится усталость, то могут обыграть всех конкурентов, но уступить «Саутгемптону» в гостях в последнем туре, выпустив резервистов.

Непобедимый «Сити». Амбиции Хосепа

И все-таки это вопрос личных амбиций. Гвардиола может на публике отрицать, что ему интересно стать вторым в истории АПЛ, кто пройдет сезон без поражений, и первым, кто сделает это с минимальным количеством ничьих. Но раз «Лестер» Раньери проиграл лишь три раза на пути к титулу, то «Манчестер Сити» может поставить себе амбициозную задачу и решить ее. Тем более, даже Агуэро нельзя назвать футболистом, избалованным титулами, чемпионские амбиции есть у многих. Рядом Де Брюйне, Стерлинг, Сане, Менди, Жезус, Эдерсон, Стоунз. Костяк команды молодой, проще мотивировать на сезон без поражений ребят, которые АПЛ каждый год не брали, чем тех, кому важнее сохранить силы.

«Сити» проиграет. Трудные испытания

По воротам Эдерсона бьют реже, чем по рамке других вратарей АПЛ. Бразилец занимает последнее место по количеству сэйвов за матч – всего 1.1 спасение. Дальше идет Льорис, спасающий всего 1.7 раза за игру благодаря стене Почеттино. Но нельзя всегда действовать одинаково. А впереди у «Манчестер Сити» осталось больше трудных матчей, чем было до этого. Пока с «Арсеналом» играли дома, не в гостях. «Челси» обыграли в один мяч и застали не в лучшем состоянии, «Ливерпуль» убили дома и разнесли 5:0 после удаления у соперника. Могли проиграть «Эвертону», а впереди дерби на «Олд Траффорд», два матча со «шпорами», выезд на «Энфилд» и «Эмирейтс», второе дерби с МЮ. Календарь оставил самые сложные матчи на десерт!

Мнение читателей. «Манчестер Сити» пройдет сезон без поражений?

Такую серию невозможно запрограммировать, но можно к ней подтолкнуть команду. «Манчестер Сити» Гвардиолы похож на коллектив, который не будет слепо верить в собственную исключительность, а попробует доказать на деле, что его время пришло. У «горожан» есть игра, характер и результаты говорят сами за себя. Да и Хосеп считал, что «все пропало», когда не мог победить «Саутгемптон» дома. 

Тренер с такой логикой не думает о поражениях. Впрочем, будет два дерби против МЮ и масса других матчей, в которых могут уступить. Гвардиола прав, что трофеи и качество футбола важнее, чем любая серия. Но пример «Арсенала», который пока остается единственным клубом в истории АПЛ, что провел чемпионат, никому не уступив, вдохновляет. Для «горожан» продолжается особенный сезон, будет непросто, но мечта оставить «ноль» в графе «поражения» не противоречит задаче – взять как можно больше трофеев.

Поделиться
Другие материалы по теме
Алексей Березуцкий сегодня проведет 500-й матч за ЦСКА
Вчера, 16:04 10
«Барселона» сравнялась с «Реалом» и «Атлетиком» по числу завоеванных подряд Кубков страны
Вчера, 00:31 15
Месси забивает больше 40 голов девять сезонов подряд
21 апреля 34
Левандовски вошел в историю Бундеслиги, установив рекорд по числу голов
21 апреля 6
Салах повторил рекорд по количеству голов за один сезон АПЛ
21 апреля 17
Зидан одержал 100-ю победу у руля «Реала»
16 апреля 19
Обсудить
Все комментарии
robik
robik
01 декабря 2017 в 18:45
Значит, всё в руках уже немолодого Венгера. Осталось арсенальскому рекордсмену выиграть у нынешнего МанСити в феврале 2018 у себя дома. :)
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
01 декабря 2017 в 12:41
Artuom:
Не лучше чем в нулевые... тогда английские клубы представляли из себя силу и на евроарене. Так что не соглашусь... в середняках и тогда играли хорошие игроки.
так можно до бесконечности спорить. так что пусть каждый останется при своем мнении. согласен в том, что арсенал был очень хорош, тут бесспорно.
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
01 декабря 2017 в 12:38
sihafazatron:
я просто пример привел,,но уровень лиги явно стал выше. в любом середняке играют хорошие игроки и в апл лучшие тренеры.
Не лучше чем в нулевые... тогда английские клубы представляли из себя силу и на евроарене. Так что не соглашусь... в середняках и тогда играли хорошие игроки.
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
01 декабря 2017 в 12:34
Artuom:
Покупать-покупают, но лучше не играют)) Тот же ВХЮ в прошлом сезоне без Чичарито играл круче) Купить хорошего игрока/ов и стать сильней - не всегда одно и тоже.
я просто пример привел,,но уровень лиги явно стал выше. в любом середняке играют хорошие игроки и в апл лучшие тренеры.
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
01 декабря 2017 в 12:33
sihafazatron:
команды сильнее стали, тот же вхю покупает чичарито, в аутсайдерах играют игроки из наполи,лацио итд...денег больше стало у команд
Покупать-покупают, но лучше не играют)) Тот же ВХЮ в прошлом сезоне без Чичарито играл круче) Купить хорошего игрока/ов и стать сильней - не всегда одно и тоже.
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
01 декабря 2017 в 12:22
Artuom:
Чем легче? Берём тот сезон - вначале сезона Арсенал и Челси оба хорошо шли(как в этом МС и МЮ), Челси даже чуть лучше. А дальше Челси раз, другой оступился.. и Арсенал как попал на первую строчку, так и до конца сезона, только наращивал разницу. В некоторых матчах тогда Арсенал только под конец матча выгрызал победу или ничью. Более того, главные аутсайдеры того сезона выступали лучше чем безвольные ВХ,Суонси и Пэлас этого сезона... Так что извини, но я не вижу чем легче было...
команды сильнее стали, тот же вхю покупает чичарито, в аутсайдерах играют игроки из наполи,лацио итд...денег больше стало у команд
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
30 ноября 2017 в 16:12
sihafazatron:
раньше в апл было легче,чем сейчас. так что мс навряд ли сможет весь сезон не проигрывать
Чем легче?
Берём тот сезон - вначале сезона Арсенал и Челси оба хорошо шли(как в этом МС и МЮ), Челси даже чуть лучше. А дальше Челси раз, другой оступился.. и Арсенал как попал на первую строчку, так и до конца сезона, только наращивал разницу.

В некоторых матчах тогда Арсенал только под конец матча выгрызал победу или ничью. Более того, главные аутсайдеры того сезона выступали лучше чем безвольные ВХ,Суонси и Пэлас этого сезона...
Так что извини, но я не вижу чем легче было...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
30 ноября 2017 в 16:06
У Сити все шансы есть. Сейчас или никогда. Как говаривал Наполеон - войско баранов возглавляемое львом, всегда победит войско львов возглавляемое бараном. Даже когда у горожан нет опыта побед в ЛЧ, зато это есть у Гвардиолы, который брал требл :)
вхсо 111
вхсо 111 ответил Mamaev
30 ноября 2017 в 15:07
Mamaev:
Мсье арсен разноется в очередной раз, очная встреча уже была
24/02/18 ещё будет.
Triem
Triem
30 ноября 2017 в 14:23
Учитывая последние две игры Сити, врядли они пройдут весь сезон без поражения!
Emilan__
Emilan__
30 ноября 2017 в 14:08
Пройти весь сезон без порожение, равен такому же шансу, что Арсенал возьмет АПЛ
Mamaev
Mamaev ответил вхсо 111
30 ноября 2017 в 12:51
вхсо 111:
Арсенал их и накажет в первой же очной игре.)
Мсье арсен разноется в очередной раз, очная встреча уже была
Nifan
Nifan
30 ноября 2017 в 12:46
Спад будет и в этом даже сомневаться не стоит,но вот когда он будет и как это скажется на игре не понятно.
А пока результаты все по делу.
вхсо 111
вхсо 111
30 ноября 2017 в 12:18
Арсенал их и накажет в первой же очной игре.)
MALOVAR
MALOVAR ответил rubin kazzzan
30 ноября 2017 в 12:04
хорошая шутка,человек развалил великий клуб))
ermak6848
ermak6848
30 ноября 2017 в 11:49
Историчечкая линия...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
30 ноября 2017 в 11:12
вот бавария локти кусает!!!
sihafazatron
sihafazatron
30 ноября 2017 в 10:58
раньше в апл было легче,чем сейчас. так что мс навряд ли сможет весь сезон не проигрывать
дурман
дурман
30 ноября 2017 в 10:42
Желаю Сити выиграть все матчи 😎
Dmitry Shakirov
Dmitry Shakirov
30 ноября 2017 в 10:37
Разная импульсивность у тренеров, Гвардиолла никогда не будет похож на Венгера
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100