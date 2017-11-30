«Забудьте об этом». Гвардиола идёт по стопам Венгера

Хосеп не верит, и «Соккер.ру» сомневается. В АПЛ давно не было непобедимых, но «горожане» всерьез претендуют на повторение серии молодого Венгера.

«Сезон без поражений? Этого не случится». В таком духе отвечает Гвардиола на отсылки к триумфу «Арсенала» без поражений. Правильно делает. Одна из главных задач Хосепа – заставить свою команду играть на пределе возможностей и до последней секунды. Но раз они потеряли очки в одном матче из 14, то самое время собрать аргументы за и против непобедимой серии до конца чемпионата. Ведь это будет историческая штука.

Непобедимый «Сити». Сильнее всех

Инопланетный «Арсенал» в сезоне-2003/04 после четырнадцатого матча занимал второе место. Было 10 побед и 4 ничьи. Венгер шел на компромиссы чаще, чем Гвардиола. «Челси» тогда лидировал, МЮ был близко, а «канониры» в итоге собрали 12 ничьих. Та великая история строилась на принципе: «Главное – не проиграть». А «Манчестер Сити» выходит побеждать всех, он заметно сильнее конкурентов при оценке «один на один». Ни «Тоттенхэм», ни МЮ не равны по подготовке «горожанам». Проще говоря, даже в ужасный для себя вечер Гвардиола может поставить на ничью и добиться ее. Сильному проще не проиграть, раз уж победа невозможна.

«Сити» проиграет. Дикий темп сезона

А что будет в «Боксинг дэй»? С 10 декабря и дерби с «Манчестер Юнайтед» до 2 января команда Гвардиолы проведет восемь матчей за 24 дня, в среднем будут играть раз на трое суток. Такой темп может заставить проиграть на ровном месте. «Манчестер Сити» не дошел до самого трудного отрезка в чемпионате по темпу, его рано короновать. Вместе с тем, к таким марафонам в АПЛ готовятся годами, разрабатывают новые методики тренировок, адаптации к нагрузкам, применяют ротацию. Так что 38 туров и конец сезона в середине мая – не новость. А вот факт, что в прошлом декабре «горожане» проиграли три матча – «Челси», «Лестеру» и «Ливерпулю», может насторожить Хосепа. Все его команды имеют привычку выдавать слабые отрезки и по синусоиде возвращаться на пик формы.

Непобедимый «Сити». Качество игры

После домашней победы над «Саутгемптоном» благодаря голу Стерлинга на 96-й минуте у опорного хавбека «горожан» Фернандиньо больше передач, чем проведенных на поле минут. 1242 паса и 1231 оборот минутной стрелки. Причем у бразильца только 7.9% коротких передач неточные. В команде также есть Стоунз с браком в 3.4%. Есть Давид Сильва, Де Брюйне и Сане, собравшие больше пяти ассистов в чемпионате на брата. В атаке Стерлинг вчера догнал Агуэро по голам. Жезус и Сане расположились рядом – у Гвардиолы все опасные, десять человек с голами. В результате по суммарному качеству созданных моментов МС опережает ближайшего преследователя на 28%. А у своих ворот позволяют создавать меньше, чем оборона «Тоттенхэма». По всем значимым параметрам первые или в лидерах, а 66.2% владения мячом явно намекают, что Гвардиола постоянно доминирует. В АПЛ нет ни одной другой команды с владением выше 59%.

«Сити» проиграет. Лига чемпионов

«Горожан» мастера прогнозов записали в фавориты еврокубкового турнира вместе с ПСЖ, поскольку богатые клубы с арабским капиталом легко идут через групповую стадию к звездам. Но у них ведь нет чемпионского опыта в Европе. А плей-офф Лиги чемпионом может оказаться испытанием, которое отберет силы и нервы. Следовательно, просядет энергичность команды в АПЛ. И с февраля по начало апреля, когда надо сыграть с «Арсеналом» и «Челси», могут оступиться. А второй месяц весны открывать матчем с МЮ, тут тоже способно затесаться неожиданное поражение. Или ожидаемое для хейтеров Гвардиолы. ЛЧ будет важным отвлекающим фактором для «горожан», особенно в случае выхода в полуфинал.

Непобедимый «Сити». Характер команды

Манчини, у которого богатый «Манчестер Сити» не играл даже близко так качественно, как сейчас, чемпионский титул взял драматично. Благодаря Агуэро и на последних секундах сезона. Но тогда «горожане» так не доминировали над всеми именно по качеству. Сейчас «Манчестер Сити» готов к «везению». Вчера, например, запихнули победный гол Форстеру лишь на 96-й минуте. Позволили сопернику создавать опасные моменты при стандартах, но сами проворно реализовали один из них. Статистика говорит за Гвардиолу: 12-2 по ударам в створ. Но мало того, что играют сильно, так еще и с характером – 19% голов приходят в последние минуты матчей АПЛ нового сезона. Три подряд победы в один мяч одержали благодаря голам в концовке – две в чемпионате и одну в ЛЧ над «Фейеноордом».

«Сити» проиграет. Мотивация в конце

Могут стать чемпионами Англии досрочно, поскольку уже сейчас оторвались от четвертого в таблице «Арсенала» на двенадцать пунктов, а от второго места пока на восемь. Но отрыв вырастет, если обыграют позже МЮ в дерби, а «Челси» не сможет идти на одних победах. В результате не исключен досрочный финиш чемпионской гонки с коронацией победителя. Следовательно, футболистам Гвардиолы останется одна мотивация – играть ради исторического чемпионата без поражений. Но это слабый стимул, а когда накопится усталость, то могут обыграть всех конкурентов, но уступить «Саутгемптону» в гостях в последнем туре, выпустив резервистов.

Непобедимый «Сити». Амбиции Хосепа

И все-таки это вопрос личных амбиций. Гвардиола может на публике отрицать, что ему интересно стать вторым в истории АПЛ, кто пройдет сезон без поражений, и первым, кто сделает это с минимальным количеством ничьих. Но раз «Лестер» Раньери проиграл лишь три раза на пути к титулу, то «Манчестер Сити» может поставить себе амбициозную задачу и решить ее. Тем более, даже Агуэро нельзя назвать футболистом, избалованным титулами, чемпионские амбиции есть у многих. Рядом Де Брюйне, Стерлинг, Сане, Менди, Жезус, Эдерсон, Стоунз. Костяк команды молодой, проще мотивировать на сезон без поражений ребят, которые АПЛ каждый год не брали, чем тех, кому важнее сохранить силы.

«Сити» проиграет. Трудные испытания

По воротам Эдерсона бьют реже, чем по рамке других вратарей АПЛ. Бразилец занимает последнее место по количеству сэйвов за матч – всего 1.1 спасение. Дальше идет Льорис, спасающий всего 1.7 раза за игру благодаря стене Почеттино. Но нельзя всегда действовать одинаково. А впереди у «Манчестер Сити» осталось больше трудных матчей, чем было до этого. Пока с «Арсеналом» играли дома, не в гостях. «Челси» обыграли в один мяч и застали не в лучшем состоянии, «Ливерпуль» убили дома и разнесли 5:0 после удаления у соперника. Могли проиграть «Эвертону», а впереди дерби на «Олд Траффорд», два матча со «шпорами», выезд на «Энфилд» и «Эмирейтс», второе дерби с МЮ. Календарь оставил самые сложные матчи на десерт!

Мнение читателей. «Манчестер Сити» пройдет сезон без поражений?

Такую серию невозможно запрограммировать, но можно к ней подтолкнуть команду. «Манчестер Сити» Гвардиолы похож на коллектив, который не будет слепо верить в собственную исключительность, а попробует доказать на деле, что его время пришло. У «горожан» есть игра, характер и результаты говорят сами за себя. Да и Хосеп считал, что «все пропало», когда не мог победить «Саутгемптон» дома.

Тренер с такой логикой не думает о поражениях. Впрочем, будет два дерби против МЮ и масса других матчей, в которых могут уступить. Гвардиола прав, что трофеи и качество футбола важнее, чем любая серия. Но пример «Арсенала», который пока остается единственным клубом в истории АПЛ, что провел чемпионат, никому не уступив, вдохновляет. Для «горожан» продолжается особенный сезон, будет непросто, но мечта оставить «ноль» в графе «поражения» не противоречит задаче – взять как можно больше трофеев.