Решение принято. Неймар переходит в «Реал»

Блогер «Соккер.ру» Neomorph после нового интервью Неймара не сомневается – бразилец перейдет в «Реал». Невероятный футбольный трансфер не за горами.

Неймару нужен «Золотой мяч»

Бразильца часто спрашивают о звании игрока года, и тот охотно отвечает на этот вопрос. Неймар понимает, что он первый в очереди после Месси и Роналду. Но чтобы выиграть сразу в 2018-м году, ПСЖ надо взять ЛЧ и пройти «Реал» для начала. А Бразилии успешно выступить в России, о чем сам Неймар и говорит. Парень одержим желанием получить «Золотой мяч», как Роналду. Но если не получится в Париже – есть вариант с переездом в Мадрид и новой попыткой. В «Реале» проще получить «Золотой мяч», ведь Роналду его выигрывал не только благодаря победам в Лиге чемпионов. Криштиану взял награду в 2013-м году, когда в финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Боруссию», чемпионом Испании весной стала «Барселона», опередившая «Реал» на 15 пунктов, а Пичичи забрал себе Месси – забил на 12 голов больше, чем Роналду. Но ничего не учитывали. Если ты за «Реал» - у тебя будут «Золотые мячи». А если за ПСЖ – обойдешься.

«Реал» - лучший из вариантов

В будущем потенциальные покупатели обязательно скажут: «Любой тренер мечтал бы работать с таким футболистом, как Неймар». Эмери, наверное, так уже говорил. Но у самого Неймара нет вариантов. У него и в «Барселоне» не было широкого выбора, разве что МС и ПСЖ. Но строго из-за денег, а не из-за жгучего желания менять именитых каталонцев на клубы арабских миллиардеров. Но после переезда в Париж и ценника в 222 млн. евро у Неймара остался вообще один вариант для развития карьеры – «Реал», где Перес согласится заплатить много. «Манчестер Сити» Неймар не нужен, у них может получиться шикарная команда без скандальных принцев. В «Барселону» обратно не позволят вернуться деньги – каталонцы не заплатят столько, как «Реал». Плюс ПСЖ в «Барселону» не пускает. Шейхи запугали Верратти и заставили извиняться на камеру, когда тот хотел к каталонцам – между клубами сложные отношения.

Чемпионат Франции – скучный

Во Франции уже писали, что Неймара не устраивает уровень соперников и ему порой просто не интересно выходить на поле против очередного середняка или аутсайдера. Погромы могут быть смертельно скучными для сильного футболиста, который мечтает развиваться. Если в Примере сопротивлялись качественнее и сам статус турнира был выше – хотя бы из-за конкуренции с «Реалом», то «Монако» новой команде Неймара на длительной дистанции не соперник. Нет сомнений, всю жизнь в Лиге 1 бразилец играть не будет. Выиграет раз-другой тот же трофей, что есть у Ибрагимовича, и начнет хандрить от скуки. Даже колония бразильцев рядом не поможет. Париж может казаться и оказаться помойкой, если ты в него не влюблен слепо и беззаветно.

Пересу нужно заменить Роналду

Криштиану не нравятся слухи о подписании игроков, которые могут занять его исконную позицию. Даже Азар – хотя он скорее как Иско, нежели как сам Роналду, пока в «Реале» не играет. А Бэйл и Ди Мария меняли позиции, лишь бы португалец был доволен. Но он редко не предъявляет претензии к напарникам – сейчас вот новая зарплата Месси поперек горла стала во время обеда на Рождество. Поэтому понятно, что Криштиану в «Реале» не навсегда. А кем его заменить полноценно, если не самым дорогим игроком в истории футбола? У Неймара нет вариантов, но и у Переса – тоже, если говорим о покупке самого медийного футболиста после Роналду.

«Реалу» важно унизить «Барселону»

Как там говорят? В Эль Класико играет две команды, а побеждает всегда «Барселона». Успехи «Реала» в Лиге чемпионов порадовали Переса, он назвал этот год лучшим в истории клуба. Но дальше пойдут годы, когда надо менять поколения и искать новых лидеров. У «Реала» не получалось перебить цену МЮ за Погба, они отступили от переговоров с Мбаппе, когда появился ПСЖ с мешком денег для «Монако». Но эти трансферы ведь не унизят «Барселону», а покупка Неймара – пускай и транзитом через ПСЖ, будет отплатой за то, как бразильца увели из Мадрида в Барселону в молодости. Это принципиальный вопрос, Перес от Неймара не отстанет.

Важна жадность отца Неймара

Знаете, какая у футболистов логика? Почему какой-то шейх или нефтяной магнат, получивший свое состояние случайно, должен быть миллиардером, а я простой миллионер, хотя пашу на поле и тренировках? Человек – существо недовольное, чаще смотрит на тех, кому лучше, а не хуже. Поэтому не называйте жадностью позицию Месси, Роналду или самого Неймара – они считают, что заслуживают своих денег и даже больше, намного больше. Им наоборот не доплачивают, ведь они – звезды футбола, которые приносят клубам деньги. А поскольку отец Неймара и по совместительству его агент – человек, который любит зарабатывать, то еще раз продать сына за огромные деньги с шикарными комиссионными не откажется. Даже если речь о переходе в «Реал».

Нет обязательств перед «Барсой»

С Месси и Суаресом бразилец дружит, но с руководством «Барселоны» - нет. Он им говорил одно, а сделал другое, они в нем разочарованы. Из-за Неймара обрушился рейтинг Бартомеу, и даже если в «Барселоне» появится новый президент, вряд ли он будет первым делом звонить Неймару и просить вернуться. Ведь это не воспитанник и даже не капитан, как Луиш Фигу, перешедший в «Реал». Хотя параллель прослеживается – из «Барселоны» в «Реал» в последнее время фигуры такого масштаба не переходят. Но повторения того скандала будет. Неймар ничего не должен каталонцам, он даже за них не болеет – сам сказал, что не смотрел Эль Класико. Зато может сделать как бразилец Роналдо – поиграть вне Испании и оказаться в «Реале».

Футбольный интерес Неймара

Чемпионат Франции наскучит, даже если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов. Хотя это не обязательно случится, особенно сразу. Ведь первый же соперник – «Реал», очень злой после непростого для Зидана завершения нового года. Впрочем, Неймара скорее возьмут для следующего тренера «сливочных». Понятно, что переход этот будет планироваться несколько лет. Вероятнее всего, и этот, и следующий сезон Неймар проведет в ПСЖ. Но потом возможно его возвращение в Испанию. «Бавария» или клубы АПЛ ему подходят меньше, чем «Реал». А поскольку через пару лет Роналду может расстаться с Мадридом, то как раз все сходится.

Неймар переходит на место Криштиану и, может, даже успевает поиграть против старого друга Месси в Эль Класико. О верности клубам, тем более бывшим, в современном футболе вряд ли кто-то думает. Свистеть бразильцу на «Камп Ноу» будут так же сильно, как Фигу, но свиные головы вряд ли полетят. Неймар не клялся в любви «Барселоне», он согласился на предложение ПСЖ – зная, как его уход ранит болельщиков. Но если не всем в Париже доволен и упустит шанс выиграть Лигу чемпионов, то обязательно вернется в клуб, чей игрок нахватал «Золотых мячей» в борьбе с Месси.

Неймар всегда был амбициозным футболистом. За «Барселону» уже играл, значит, прямо по курсу у него «Реал». Это не плохо, не хорошо, это данность и самый вероятный трансферный вариант. Лишь бы не устроили мыльную оперу на пару лет, хотя тут многое зависит от договоренностей между Неймаром и ПСЖ. Если не обещал играть за французов года четыре – поможет, чем может, а в 2019 примерит майку «Реала».