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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Решение принято. Неймар переходит в «Реал»

сегодня, 16:24

Блогер «Соккер.ру» Neomorph после нового интервью Неймара не сомневается – бразилец перейдет в «Реал». Невероятный футбольный трансфер не за горами.  

Неймару нужен «Золотой мяч»

Бразильца часто спрашивают о звании игрока года, и тот охотно отвечает на этот вопрос. Неймар понимает, что он первый в очереди после Месси и Роналду. Но чтобы выиграть сразу в 2018-м году, ПСЖ надо взять ЛЧ и пройти «Реал» для начала. А Бразилии успешно выступить в России, о чем сам Неймар и говорит. Парень одержим желанием получить «Золотой мяч», как Роналду. Но если не получится в Париже – есть вариант с переездом в Мадрид и новой попыткой. В «Реале» проще получить «Золотой мяч», ведь Роналду его выигрывал не только благодаря победам в Лиге чемпионов. Криштиану взял награду в 2013-м году, когда в финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Боруссию», чемпионом Испании весной стала «Барселона», опередившая «Реал» на 15 пунктов, а Пичичи забрал себе Месси – забил на 12 голов больше, чем Роналду. Но ничего не учитывали. Если ты за «Реал» - у тебя будут «Золотые мячи». А если за ПСЖ – обойдешься.

«Реал» - лучший из вариантов

В будущем потенциальные покупатели обязательно скажут: «Любой тренер мечтал бы работать с таким футболистом, как Неймар». Эмери, наверное, так уже говорил. Но у самого Неймара нет вариантов. У него и в «Барселоне» не было широкого выбора, разве что МС и ПСЖ. Но строго из-за денег, а не из-за жгучего желания менять именитых каталонцев на клубы арабских миллиардеров. Но после переезда в Париж и ценника в 222 млн. евро у Неймара остался вообще один вариант для развития карьеры – «Реал», где Перес согласится заплатить много. «Манчестер Сити» Неймар не нужен, у них может получиться шикарная команда без скандальных принцев. В «Барселону» обратно не позволят вернуться деньги – каталонцы не заплатят столько, как «Реал». Плюс ПСЖ в «Барселону» не пускает. Шейхи запугали Верратти и заставили извиняться на камеру, когда тот хотел к каталонцам – между клубами сложные отношения.  

Чемпионат Франции – скучный

Во Франции уже писали, что Неймара не устраивает уровень соперников и ему порой просто не интересно выходить на поле против очередного середняка или аутсайдера. Погромы могут быть смертельно скучными для сильного футболиста, который мечтает развиваться. Если в Примере сопротивлялись качественнее и сам статус турнира был выше – хотя бы из-за конкуренции с «Реалом», то «Монако» новой команде Неймара на длительной дистанции не соперник. Нет сомнений, всю жизнь в Лиге 1 бразилец играть не будет. Выиграет раз-другой тот же трофей, что есть у Ибрагимовича, и начнет хандрить от скуки. Даже колония бразильцев рядом не поможет. Париж может казаться и оказаться помойкой, если ты в него не влюблен слепо и беззаветно.

Пересу нужно заменить Роналду

Криштиану не нравятся слухи о подписании игроков, которые могут занять его исконную позицию. Даже Азар – хотя он скорее как Иско, нежели как сам Роналду, пока в «Реале» не играет. А Бэйл и Ди Мария меняли позиции, лишь бы португалец был доволен. Но он редко не предъявляет претензии к напарникам – сейчас вот новая зарплата Месси поперек горла стала во время обеда на Рождество. Поэтому понятно, что Криштиану в «Реале» не навсегда. А кем его заменить полноценно, если не самым дорогим игроком в истории футбола? У Неймара нет вариантов, но и у Переса – тоже, если говорим о покупке самого медийного футболиста после Роналду. 

«Реалу» важно унизить «Барселону»

Как там говорят? В Эль Класико играет две команды, а побеждает всегда «Барселона». Успехи «Реала» в Лиге чемпионов порадовали Переса, он назвал этот год лучшим в истории клуба. Но дальше пойдут годы, когда надо менять поколения и искать новых лидеров. У «Реала» не получалось перебить цену МЮ за Погба, они отступили от переговоров с Мбаппе, когда появился ПСЖ с мешком денег для «Монако». Но эти трансферы ведь не унизят «Барселону», а покупка Неймара – пускай и транзитом через ПСЖ, будет отплатой за то, как бразильца увели из Мадрида в Барселону в молодости. Это принципиальный вопрос, Перес от Неймара не отстанет.

Важна жадность отца Неймара

Знаете, какая у футболистов логика? Почему какой-то шейх или нефтяной магнат, получивший свое состояние случайно, должен быть миллиардером, а я простой миллионер, хотя пашу на поле и тренировках? Человек – существо недовольное, чаще смотрит на тех, кому лучше, а не хуже. Поэтому не называйте жадностью позицию Месси, Роналду или самого Неймара – они считают, что заслуживают своих денег и даже больше, намного больше. Им наоборот не доплачивают, ведь они – звезды футбола, которые приносят клубам деньги. А поскольку отец Неймара и по совместительству его агент – человек, который любит зарабатывать, то еще раз продать сына за огромные деньги с шикарными комиссионными не откажется. Даже если речь о переходе в «Реал».

Нет обязательств перед «Барсой»

С Месси и Суаресом бразилец дружит, но с руководством «Барселоны» - нет. Он им говорил одно, а сделал другое, они в нем разочарованы. Из-за Неймара обрушился рейтинг Бартомеу, и даже если в «Барселоне» появится новый президент, вряд ли он будет первым делом звонить Неймару и просить вернуться. Ведь это не воспитанник и даже не капитан, как Луиш Фигу, перешедший в «Реал». Хотя параллель прослеживается – из «Барселоны» в «Реал» в последнее время фигуры такого масштаба не переходят. Но повторения того скандала будет. Неймар ничего не должен каталонцам, он даже за них не болеет – сам сказал, что не смотрел Эль Класико. Зато может сделать как бразилец Роналдо – поиграть вне Испании и оказаться в «Реале».

Футбольный интерес Неймара

Чемпионат Франции наскучит, даже если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов. Хотя это не обязательно случится, особенно сразу. Ведь первый же соперник – «Реал», очень злой после непростого для Зидана завершения нового года. Впрочем, Неймара скорее возьмут для следующего тренера «сливочных». Понятно, что переход этот будет планироваться несколько лет. Вероятнее всего, и этот, и следующий сезон Неймар проведет в ПСЖ. Но потом возможно его возвращение в Испанию. «Бавария» или клубы АПЛ ему подходят меньше, чем «Реал». А поскольку через пару лет Роналду может расстаться с Мадридом, то как раз все сходится.

Неймар переходит на место Криштиану и, может, даже успевает поиграть против старого друга Месси в Эль Класико. О верности клубам, тем более бывшим, в современном футболе вряд ли кто-то думает. Свистеть бразильцу на «Камп Ноу» будут так же сильно, как Фигу, но свиные головы вряд ли полетят. Неймар не клялся в любви «Барселоне», он согласился на предложение ПСЖ – зная, как его уход ранит болельщиков. Но если не всем в Париже доволен и упустит шанс выиграть Лигу чемпионов, то обязательно вернется в клуб, чей игрок нахватал «Золотых мячей» в борьбе с Месси.

Неймар всегда был амбициозным футболистом. За «Барселону» уже играл, значит, прямо по курсу у него «Реал». Это не плохо, не хорошо, это данность и самый вероятный трансферный вариант. Лишь бы не устроили мыльную оперу на пару лет, хотя тут многое зависит от договоренностей между Неймаром и ПСЖ. Если не обещал играть за французов года четыре – поможет, чем может, а в 2019 примерит майку «Реала».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:47
судьба найдёт способ воздать парнишке за жадность
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:44
Наскучили все эти разговоры.
Red_team
Red_team ответил Gourcuff Yohanne
сегодня в 18:41
Gourcuff Yohanne:
Автор да пошел ты .Это твоя бабушка скучная а не чемпионат ФРАНЦИИ
Что не так? Чемп Франции реально же уныл
MSN-thebest
MSN-thebest ответил ATG
сегодня в 18:37
ATG:
я тоже об этом думал, мне кажется если реал сильно захочет - купит неймара. А псж итак уже от неймара хорошо заработал и зарабатывает. Думаю компромисс найдут, этоже БИЗНЕС)) Но тогда он станет для меня врагом №1 в реале
Не паникуй. Зачем Неймару идти на понижение? ;)
ATG
ATG ответил MSN-thebest
сегодня в 18:34
MSN-thebest:
Не учли маленький нюанс: кто ж Неймара Реалу продаст?
я тоже об этом думал, мне кажется если реал сильно захочет - купит неймара. А псж итак уже от неймара хорошо заработал и зарабатывает. Думаю компромисс найдут, этоже БИЗНЕС))

Но тогда он станет для меня врагом №1 в реале
eleven LC
eleven LC
сегодня в 18:26
Навиг он нужен,он капризней даже чем Роналду!
Лучше хорошего напа купить (например Кейна) и тогда Реал попрет!
Cules2013
Cules2013
сегодня в 18:24
22 декабря 2017

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: «Переход Неймара в «Реал» невозможен. Нет шансов».

Я не верю в это. Буду ждать офф инфы, до того момента, всё это лишь слухи.
Ну уж если его слова ничего не значат, то кому тогда верить в этом мире.

Ещё ничего не решено. Автор бежит впереди паровоза.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 18:09
Автор да пошел ты .Это твоя бабушка скучная а не чемпионат ФРАНЦИИ
Hamman
Hamman
сегодня в 18:00
ЕСЛИ Реал приобретёт Неймара, то атака Реала несомненно усилится, но микроклимат в команде будет не очень... Склочный он по натуре...
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 17:37
Не учли маленький нюанс: кто ж Неймара Реалу продаст?
NOVA
NOVA
сегодня в 17:20
Неймар мне кажется отлично может заменить Рона в будущем, хотя если Рон сам не сдуется и не заиграет на высоком уровне, как он может!!! а кейн на место Бенза!!! ну и Бэйлу с его травмами надо искать замену!!! и вернется к нам опять лучшее нападение в мире, как раньше ВВС!!!
Chatlan
Chatlan
сегодня в 17:06
Думаю, судьба Неймара решится в матчах Реал - ПСЖ. Пройдут дальше парижане - останется. Вылетят - Перес растелит красную дорожку
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:48
Как бы Неймар, за всеми этими разговорами, не сдулся.
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