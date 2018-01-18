Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018

Участники мундиаля определились, где будут жить и тренироваться в России во время турнира. «Соккер.ру» раскрывает географию расположения национальных команд во время ЧМ-2018!

Группа A

Сборная России – Московская область, Новогорск. УТЦ «Новогорск».

О том, что сборная России будет базироваться в Подмосковье во время ЧМ-2018, было известно еще в ту пору, когда тренером был Фабио Капелло. Но тогда не было конкретики относительно места, а теперь из этого никто не делает секрета: учебно-тренировочный комплекс «Новогорск», что в Химкинском районе, распахнет свои объятия перед футбольной сборной.

Сборная Уругвая – Нижегородская область, Борский. Спорткомплекс «Борский».

Наши соперники по группе из Южной Америки нашли удовлетворяющий всем требованиям дом на время чемпионата мира в Нижегородской области. В спорткомплексе «Борский» есть все необходимое: комфортабельный жилой комплекс, два тренировочных поля, все условия для восстановительных процедур.

Сборная Египта – Грозный. «Hotel Grozny City».

Египтяне будут жить в главном отеле Чеченской республики, а для тренировок в их распоряжении будет, как минимум, поле «Ахмат-Арены».

Сборная Саудовской Аравии – Грозный или Азов.

Не исключено, что в Грозном окажутся два участника квартета «A» - культуры дружественные, места хватит на всех. Впрочем, у саудитов есть и другой план – Азов. Им еще предстоит окончательно определиться.

Группа B

Сборная Португалии – Московская область, Кратово. УТЦ «Сатурн».

Португальцы предварительно забронировали тренировочный центр в Кратово еще в августе 2016 года, а после выхода на чемпионат мира подтвердили бронь. Расположение удобное, если организаторы мундиаля вместе с властями сумеют справиться с пробками на дорогах на время ЧМ.

Сборная Испании – Где-то в Краснодарском крае.

Испанцы сузили выбор до четырех баз – одна в Краснодаре, еще три на побережье Черного моря. Речь о Сочи, Анапе и Геленджике. Но, похоже, испанцы все же склоняются к варианту с «Краснодаром» - в кавычках, потому что ультрасовременная база одноименного клуба находится в Четуке, что в 10 километрах за чертой города и фактически уже в соседнем регионе – в Адыгее. Впрочем, речь также может идти о базе ФК «Кубань».

Сборная Ирана – Московская область, Баковка. База ФК «Локомотив».

«Локомотив» сдаст свою базу на время чемпионата мира иранцам. Представляете, как те будут гордиться, если вселятся в квартиру действующих чемпионов? «Локо»-то идет на «золото».

Сборная Марокко – Воронеж.

На групповом этапе марокканцам предстоит сыграть в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, куда «атласских львов» будет доставлять частный самолет.

Группа C

Сборная Франции – Московская область, Истра. Hilton Garden Inn New Riga.

«Не роскошный, но функциональный отель», - согласно заверениям самих французов. Тренировочное поле в 15 километрах от сборного пункта, а еще весьма живописные места кругом. Так что если летом встретите Антуана Гризманна или Поля Погба прогуливающимися по набережной Истры – не удивляйтесь.

Сборная Дании – Анапа. Beton Brut Resort.

Скандинавы решили совместить приятное с полезным и погреть кости у теплого моря. Не все в Дании сочли этот выбор адекватным, ведь на групповом этапе этой команде предстоит играть в Самаре, Саранске и Москве. Не слишком ли много перелетов?

Сборная Перу – Московская область, Шереметьево. Sheraton Moscow Sheremetyevo.

У Перу солидный географический разброс матчей: Саранск, Екатеринбург и Сочи, поэтому понятно, почему руководство футбольной федерации решило разместить Фарфана и Ко близ аэропорта. Поблизости «Арена-Химки», на которой можно тренироваться.

Сборная Австралии – Казань. База хоккейного клуба «Ак Барс».

У австралийцев будет возможность поближе познакомиться с хоккеем, но разместились они на базе «Ак Барса» не ради резонанса, а потому что это место показалось наиболее подходящим в качестве крепости для краткосрочного турнира. «Здесь есть все для полноценной жизни спортсмена», - резюмирует президент Австралийской федерации футбола.

Группа D

Сборная Аргентины – Московская область, Бронницы. УТЦ ГУОР.

Где можно будет встретить Лионеля Месси во время чемпионата мира? Мы знаем ответ! Аргентинцы попросили модифицировать внутреннее убранство, чтобы комнаты стали уютнее, зато их радует факт наличия 12 тренировочных полей.

Сборная Хорватии – Ленинградская область, «Лесная Рапсодия».

Подмосковье и Подмосковье, других мест в России нет что ли?! Хорваты доказывают обратное: забрались в экологически чистый уголок в 60 километрах от Санкт-Петербурга, подальше от суеты. Новая тренировочная база в 15 минутах езды, представители сборной Хорватии очень довольны и считают, что урвали одну из лучших позиций для размещения в России.

Сборная Исландии – Где-нибудь на юге.

Исландцы облюбовали Геленджик, но не спешили бронировать Вальхаллу, в результате чего база на берегу Черного моря досталась шведам. Учитывая первоначальный выбор и общее стремление скандинавских команд к Черному морю, предположу, что исландцы осядут где-нибудь в этом регионе.

Сборная Нигерии – Ессентуки, Ставропольский край.

Только на днях определилась с местом дислокации сборная Нигерии. Все представители этой команды наслышаны о целительных свойствах минеральной воды «Нарзан» и с ее помощью надеются добиться успехов.

Группа E

Сборная Бразилии – Сочи, Swissotel Resort Sochi Kamelia.

Море и солнце – это то, что делает бразильцев счастливыми. Такой кусочек счастья они нашли в России. Ищите Неймара в городе Сочи!

Сборная Швейцарии – Тольятти, Самарская область. Toliatti Resort.

Не все одобряют выбор швейцарцев, но они применили научный подход и бьют фактами. Во-первых, никто не будет мешать подготовке из-за отдаленности, во-вторых, в Тольятти летом идеальная температура для тренировок – 19-21 градус. В-третьих, в распоряжение сборной Швейцарии будет отдана вся территория отеля Toliatti Resort. Правда, придется полетать в Ростов-на-Дону, Калининград и Нижний Новгород, но у каждого варианта свои издержки.

Сборная Коста-Рики – Санкт-Петербург. Hilton Saint Petersburg ExpoForum.

Смотрите, как разбросало участников одной группы – Сочи, Тольятти, Санкт-Петербург. Коста-Рика рассчитывает на уединение в новом отеле, а тренироваться Кейлор Навас и Ко будут на стадионе «Олимпиец». Аэропорт под боком, в чем, как всегда, можно найти негатив и позитив.

Сборная Сербии – Светлогорск, Калининградская область. Falke Resort

Самая западная точка размещения сборной на ЧМ-2018. У сербов один из матчей в Калининграде, и они решили остановиться в российском анклаве, где все немного не так, как на «материке». В распоряжение сборной Сербии переходит тренировочная база «Балтия». География квартета «E» действительно впечатляет.

Группа F

Сборная Германии – Московская область. Ватутинки. Спортивно-тренировочная база ЦСКА.

В Подмосковье будут жить не только Месси с Роналду, но и действующие чемпионы мира, которые остановили свой выбор на Ватутинках, хотя поначалу хотели в Сочи.

Сборная Мексики – Московская область, Новогорск. База «Динамо».

Соперники сборной России на Кубке Конфедераций – ближайшие соседи нашей команды во время чемпионата мира. Может, даже совместную вечеринку однажды устроят, например, по случаю выхода в плей-офф. А что? Живут-то, считай, через забор друг от друга.

Сборная Швеции – Краснодарский край, Геленджик. Kempinski Grand Hotel Gelendzhik.

Шведы будут тренироваться на стадионе «Спартак» в Геленджике, а жить – в большом отеле на 400 номеров. «Тре Крунур» явно не ищут уединения, в разгар курортного сезона в таком месте будет нелегко фокусироваться исключительно на футболе.

Сборная Южной Кореи - Санкт-Петербург. Отель «Новый Петергоф».

Полчаса до аэропорта, четверть часа до тренировочного поля, рядом с отелем – озеро, умиротворяющее местечко для прогулок. Корейцы знают толк!

Группа G

Сборная Бельгии – Московская область, Нахабино. Moscow Country Club Nakhabino-1.

В «расширенном списке» бельгийцев было 16 баз, но в итоге «красные дьяволы» остановились на «дорогом-богатом» отеле под Москвой.

Сборная Англии – Ленинградская область, Репино. ForRestMix Club Sport & Relax.

Тренироваться «Три Льва» будут в Зеленогорске, на стадионе «Спартак», а выбор в пользу Репино сделан из-за удаленности от посторонних глаз. Правда, удалить глаза англичан подальше – тоже не худшая идея, хотя они наверняка и так найдут поводы для недовольства.

Сборная Туниса – Московская область, Первомайское. Отель Imperial Park Hotel & SPA.

Дорогой отель в 25 километрах к юго-западу от Москвы станет домом для сборной Туниса. До спортивного комплекса «Строитель» в Наро-Фоминске, где будут проходить тренировки, придется проехать 20 километров.

Сборная Панамы – Саранск. «Олимпийский спортивный центр».

Вот панамцы молодцы, не стали лезть в и так «густонаселенное» сборными Подмосковье, отказались от соблазнов юга в пользу Саранска, где им точно никто не помешает. Да и с точки зрения логистики – красота.

Группа H

Сборная Польши – Сочи. Hyatt Regency Sochi.

Большой отель в двухстах метрах от моря в центре Сочи. Тренироваться поляки будут на спортивной базе «Спутник-Спорт».

Сборная Колумбии – Казань.

Колумбийцы определились с городом: точно остановятся к Казани, а вот где именно – пока не решили, но, скорее всего, это будет спорткомплекс «Свияга». Впрочем, в столицу Татарстана немногие рвутся, так что проблем с размещением возникнуть не должно.

Сборная Японии – Казань. База ФК «Рубин».

Японцев тоже ждут в Казани, хотя эта информация тоже пока не получила официального подтверждения. Но вроде бы уже есть договоренности о том, что сборная Японии арендует базу «Рубина».

Сборная Сенегала – Калуга.

Сенегальцы долго не могли определиться, но, наконец, пришло подтверждение: Калуга станет их временным домом. Жить команда будет в гостинице, в их распоряжении будет одна из двух тренировочных баз на выбор.