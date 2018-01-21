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Мхитаряна заставили перейти в «Арсенал»

сегодня, 13:00

Генриха вынудили выбрать Венгера, но будет ли сильный футболист счастлив в Лондоне? «Соккер.ру» ищет ответ с помощью показательных примеров. 

Проблема не в футболистах

Многие в поисках самого полезного игрока «Челси» нового сезона выбирают Аспиликуэту. Правильно, у испанского защитника есть голевые передачи, также может сыграть в центре обороны в тройке. Но у «Арсенала» на флангах бывали Монреаль и Бельерин, и первый тоже способен сыграть в центре. Но аналогично раскрыть их на длительной дистанции, как у Конте получилось с Сесаром, Венгер не сумеет. И так со всеми, от Колашинаца до Джаки. Монреаль может забить парочку голов. Озил умеет выдать шикарный отрезок – чемпион мира, за «Реал» играл.

Но смотрите на Жиру и оценивайте по нему. Идеальный ведь форвард именно для АПЛ – пластика, мощь, второй этаж, говорит с тренером на одном языке, давно cмог адаптироваться. А как Венгер его развил и улучшил? Жиру нестабилен, он уйдет в аренду, как только подпишут Обамеянга. Уилшир нестабилен, даже когда здоров. Айвоби то хорош, то никакой. А через год побежит к Клоппу или кому-то еще, как Окслейд-Чемберлен. Прямо сейчас у «Арсенала» состав не для шестого места. И в год чемпионства «Лестера» тоже играли не дровосеки. Можно сколько угодно ругать Косьельни, но Клаван и Матип слабее, что не мешает им допускать голы в ворота «Ливерпуля» реже. Миньоле и Чеха не буду сравнивать, незачем унижать легендарного вратаря «Арсенала». 

В «Арсенал» не хотят идти звезды

Вся грусть армянского народа скопилась в глазах Мхитаряна на недавней фотографии в день посещения Лондона для первого этапа переговоров с «Арсеналом». Теперь хавбек прилетел в столицу еще раз для прохождения медицинского обследования. Но поводов для радости у него мало. Поговаривают, семья хотела, чтобы Генрих вернулся в Дортмунд, где ему было хорошо. Но пришлось выбрать Лондон. Конечно, Мхитарян понимает, что в «Арсенале» ближе основа. Что с Венгером может говорить на одном языке – знает французский.

Его родная сестра Моника работала в УЕФА с Платини, именно она вышла на Райолу, когда Генрих еще играл за «Шахтер». Так армянин оказался в Дортмунде. К слову, болельщики «Боруссии» запустили флэшмоб с желтыми сердцами – признаются в любви мастерству Мхитаряна и намекают на возвращение. Но параллельно Санчес решил взять деньги у МЮ, и Райола по просьбе Моуриньо пошел убеждать Генриха выбрать «Арсенал», а не «Интер» или «Боруссию». Но если Бензема готов зубами вцепиться в газон «Сантьяго Бернабеу», лишь бы не оказаться в «Арсенале», то Мхитарян – который явно не глупее, тоже все понимает. Звезды не ездят поездами между Манчестером и Лондоном и не хотят играть за команду Венгера, поскольку это сомнительное удовольствие. 

Новичок симпатизировал «Арсеналу»

Мхитарян – профессионал, в детстве он симпатизировал «Арсеналу», о чем сам рассказывал. Раньше играл за «Шахтер» во времена, когда они с лондонцами были одного поля ягодами по стилю. Да и прежняя «Боруссия» той же породы. Поэтому поклонники «канониров» могут быть спокойны. Подписывают футболиста, который в руках Гвардиолы или Аллегри смог бы вернуться к феноменальной форме, которую показал в начале этого сезона. 

Генрих – прекрасный мастер, его передачи помогут, как выручают пасы Озила, когда у Месута светлый день. Но проблема «Арсенала» не в футболистах, не в деньгах – средств на счетах полно. Исполнители тоже сильные, в воротах там легенда АПЛ. В защите – чемпион мира и вице-чемпион Европы, на флангах – два приличных испанца, один из которых у другого тренера мог бы стать легендой. В центре поля нет Касорлы, что плохо, но хватает крепких ребят, что хорошо. В атаке чемпион мира и еще форвард за 53 млн евро. А еще одного хотят купить и начали торги по Обамеянгу с суммы того же порядка.  

За «канониров» сложно жечь долго

Даже если бы в составе лондонцев оказались сейчас Де Хеа, Салах, Коутиньо, Де Брюйне, Канте или Погба, не факт, что сумели бы стать чемпионами. Быть может, устали бы даже быстрее, чем Санчес и все звезды Венгера, которые не захотели с ним работать. Беда не в исполнителях, а в шестом месте и подмене понятий. «Арсенал» может разбить разных соперников с крупным счетом, но он остается командой из Лиги Европы.

«Арсенал» давно ни на что серьезное не претендует, причем даже не пытается. Вот поэтому очень неглупый парень Мхитарян, который не угодил Моуриньо лишь тем, что не стерпел скучный футбол МЮ без свежих идей и с попыткой дождаться единственной контратаки, будет натянуто улыбаться, позируя с футболкой «Арсенала», но задаст себе понятный вопрос: «Куда я попал?» Попал в клуб из Лиги Европы и на стадион, который даже близко не похож на арену «Боруссии» по атмосфере. 

Венгер не собирается никуда уходить

Кто-то думает, что покупки зимой делают для нового тренера? В прекрасном для поклонников лондонцев мире летом Венгера после шестого места отправляют в отставку и назначают нового тренера – серьезного и готового воевать за чемпионство, вопреки силам фаворитов. И тогда даже уход Озила, если вовремя подпишут Мхитаряна и Обамеянга, может не сказаться на возможностях «Арсенала». Но в реальности Арсен заявил, что не в его правилах уходить, когда есть действующий контракт. 

Так что не стоит обольщаться, Мхитарян и Обамеянг – сильнейшие новички для любой команды со свежими тренерскими идеями. А вот «канониры» жуют старую жвачку и даже нестабильность «Ливерпуля» в защите и «Тоттенхэма» как команды не мешает соперникам идти в таблице выше. Шестое место не предел мечтаний для игроков уровня Генриха, но обстоятельства вынуждают подмахнуть контракт с «Арсеналом». Он мог бы устроить скандал в МЮ и сорвать трансфер Санчеса. Но Моуриньо усадил бы его в запас до лета, а хавбек хочет играть.

Теперь все сделают вид, что Мхитарян мечтал играть за «Арсенал» и желал уйти из МЮ? Наверное, но по принципу лицемерного воодушевления в состав Венгера уже приходили. А заканчивалось все примерно так, как у Озила и Санчеса. 

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Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил lobsterdam
сегодня в 20:50
lobsterdam:
а при чем здесь атакующий (якобы) футбол?
МЮ вечно играет от обороны, полагаясь на контратаки, а Венгер делает ставку только на атакующий футбол
lobsterdam
lobsterdam ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:49
Владимipъ Григорянъ:
Еще бы с 10 опорниками не быть на 2 месте с таким-то составом
а при чем здесь атакующий (якобы) футбол?
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил lobsterdam
сегодня в 20:48
lobsterdam:
атакуют, атакуют, атакуют и все на 6-м месте. а те, кто не атакует почему -то на втором с отрывом в 16 очков. Мхитаряна наверное не хватает?
Еще бы с 10 опорниками не быть на 2 месте с таким-то составом
lobsterdam
lobsterdam ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:45
Владимipъ Григорянъ:
Ну хоть в атакующий футбол играет Арсенал в отличие от МЮ - как раз для Генриха
атакуют, атакуют, атакуют и все на 6-м месте. а те, кто не атакует почему -то на втором с отрывом в 16 очков. Мхитаряна наверное не хватает?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:43
несолидные выдумки. как будто со свечкой стоял при трансфере: "грустные армянские глаза" и тому подобная ерунда. он перешел в лондонский клуб, имеющий историю в отличие от провинциальной боруссии, не говоря уже о шахтере. пусть себя покажет в арсенале, если на что годен, а там посмотрим.думаю, что и в арсенале ему долго не придется находиться: больно ленив и не боец!
starche
starche
сегодня в 19:30
Багров видимо перегрелся, если считает Мхитаряна сверхзвездой, для которого уже и Арсенал не подходит.! Чушь несусветная.
Emilan__
Emilan__
сегодня в 19:29
Автор явно не ровно дышит Арсеналу, статья не о чем, как автор
Roman73
Roman73
сегодня в 19:08
Арсенал отличный клуб для Мхитаряна.
Генри отличный игрок для Арсенала.
В Арсенале гораздо легче заиграть любому новичку-не костолому, чем в Реале, Челси или Юнайтед. Венгер добрый дедушка.
mrkdg
mrkdg
сегодня в 16:30
Мхитаряна заставили не в Арсенал перейти,а из МЮ уйти.А там уже Жозе посодействовал чтобы он перешел в Арсенал.чтобы Санчеса к себе переманить.Ведь если бы не уход Мхитаряна то и Санчеса не было бы в МЮ.Мхитарян к сожалению для себя попал не к тому тренеру в команде о которой мечтал.ЖАЛЬ.....
wattman
wattman
сегодня в 15:49
А еще Венгер скрывает, что принц Гарри - его сын.
Что за чушь? Ляказетта тоже заставили летом перейти в Арсенал?
Мне кажется, что скучнее тактики Маура вообще сложно что-то придумать и его ставка на Лигу Европы в прошлом сезоне смотрелась совсем как авантюра Балотелли сделать себе имя на скандалах, а не на футболе.
И как можно заставить известного футболиста выбрать клуб, который ему не нравится? Плохой агент - уволь его и всё. А из статьи можно подумать, что футболисты - крепостные крестьяне. Не нравится Венгер - ок, но не нужно раздувать из этого целую историю про заговоры и интриги в АПЛ. Что за низкопробный желтогазетный "журналист" это пишет?
miggel
miggel ответил Тристан
сегодня в 15:35
Может быть количественно и больше, но МЮ в прошлом сезоне сделал своеобразный требл, взял еврокубок, а сколько Арсен выиграл еврокубков? На международном уровне у него два проигранные еврофинала за 21 год - это все его достижения в еврокубках. Может когда-то, во времена Бергкампа, Анри,Юнгберга, Жилберто Силвы, Пиреса, Кану, его идеи и методы работали, но насколько я помню, с ЛЧ он дальше четвертьфинала доходил очень редко, даже имея такой мощный состав образца начала нулевых. Результаты последних двух сезонов говорят о том, что Арсен в Арсенале себя исчерпал, It's time to go!
Тристан
Тристан
сегодня в 14:35
Раньше был такой Горин, с утра бодун, голова болит, виноват Арсенал, теперь Вадик появился, размножаются хейтеры Асренала делением что ли? После ухода САФа МЮ ни разу не занял место выше Арсенала в АПЛ, за этот же период пушкари взяли трофеев больше, чем МЮ, Арсенал играет и дает играть сопернику, игра МЮ УГ полнейшее и мн.др.Не удивлюсь, если и в этом сезоне МЮ останется ни с чем, а Арсенал возьмет какой нибудь трофей. Хотя уже в этом сезоне он взял уже СКА. Если Мхитарян перейдет в Арсенал, Венгер в очередной раз окажется в дамках.
Mister_Leo
Mister_Leo ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 13:58
Так Себе Аналитик:
Зря я недавно, помню, Вадима похвалил за какую-то статью, у меня глаза прямо слезились от боли, когда я эту статью читал. Вся статья с сугубо одной целью - обо***ть "Арсенал". Автора ничего не смущает, ни то, что Колошинац был взят как свободный и не особенно нужный остальным клубам агент, ни то, что Монреаль отпахивает за двоих каждый матч. О роли Мораты и то, как его "великолепно раскрыл" Конте, он тоже порассуждать не хочет. Подмена понятий в том, что вместо нормального сайта с профессиональными журналистами у вас такие вот Багровы.
а что тебе не нравится в статье ? разве автор не прав что Арсенал уже лет десять ни на что кроме кубка короля не претендует ? топ игроки хотят выигрывать титулы , чего Арсенал в нынешнее время дать не может .. если бы Мхитарян любил бы Арсенал , в МЮ бы не перешёл , а так как там плотно уселся на скамейке пришлось покинуть ради игровой практики
Deuced
Deuced
сегодня в 13:46
Жиру подошел бы Роме если Джеко уйдет
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 13:43
Ну хоть в атакующий футбол играет Арсенал в отличие от МЮ - как раз для Генриха
Red_team
Red_team
сегодня в 13:38
Тоже не понимаю заголовок, как-будто в ссылку отправляют
t2k
t2k
сегодня в 13:36
Странная статья.. очень уважаю Генриха, но его передачи в никуда, огорчали. С чем это связано сказать сложно, предполагаю, что на психологическом уровне. В лондоне побежит, уверен на 100% и не вспомнит про мю. Алексис так же будет свежее в мю ,чем в лондоне
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:24
Написать фразу "Монреаль может забить парочку голов" может только человек, который точно не знает, что Монреаль - один из самых трудолюбивых футболистов команды, но зачем тогда писать статью, ты чисто статистику "Арсенала" посмотрел и по ней обвинительную телегу накатал, а, Вадим?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:18
Зря я недавно, помню, Вадима похвалил за какую-то статью, у меня глаза прямо слезились от боли, когда я эту статью читал.

Вся статья с сугубо одной целью - обо***ть "Арсенал". Автора ничего не смущает, ни то, что Колошинац был взят как свободный и не особенно нужный остальным клубам агент, ни то, что Монреаль отпахивает за двоих каждый матч. О роли Мораты и то, как его "великолепно раскрыл" Конте, он тоже порассуждать не хочет.

Подмена понятий в том, что вместо нормального сайта с профессиональными журналистами у вас такие вот Багровы.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:13
Заставили? А что Арсенал это какая-то третьесортная команда, типа Зенита?
marvel777
marvel777
сегодня в 13:10
заставили,как -будто в Томь или Шинник отправили
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