Мхитаряна заставили перейти в «Арсенал»

Генриха вынудили выбрать Венгера, но будет ли сильный футболист счастлив в Лондоне? «Соккер.ру» ищет ответ с помощью показательных примеров.

Проблема не в футболистах

Многие в поисках самого полезного игрока «Челси» нового сезона выбирают Аспиликуэту. Правильно, у испанского защитника есть голевые передачи, также может сыграть в центре обороны в тройке. Но у «Арсенала» на флангах бывали Монреаль и Бельерин, и первый тоже способен сыграть в центре. Но аналогично раскрыть их на длительной дистанции, как у Конте получилось с Сесаром, Венгер не сумеет. И так со всеми, от Колашинаца до Джаки. Монреаль может забить парочку голов. Озил умеет выдать шикарный отрезок – чемпион мира, за «Реал» играл.

Но смотрите на Жиру и оценивайте по нему. Идеальный ведь форвард именно для АПЛ – пластика, мощь, второй этаж, говорит с тренером на одном языке, давно cмог адаптироваться. А как Венгер его развил и улучшил? Жиру нестабилен, он уйдет в аренду, как только подпишут Обамеянга. Уилшир нестабилен, даже когда здоров. Айвоби то хорош, то никакой. А через год побежит к Клоппу или кому-то еще, как Окслейд-Чемберлен. Прямо сейчас у «Арсенала» состав не для шестого места. И в год чемпионства «Лестера» тоже играли не дровосеки. Можно сколько угодно ругать Косьельни, но Клаван и Матип слабее, что не мешает им допускать голы в ворота «Ливерпуля» реже. Миньоле и Чеха не буду сравнивать, незачем унижать легендарного вратаря «Арсенала».

В «Арсенал» не хотят идти звезды

Вся грусть армянского народа скопилась в глазах Мхитаряна на недавней фотографии в день посещения Лондона для первого этапа переговоров с «Арсеналом». Теперь хавбек прилетел в столицу еще раз для прохождения медицинского обследования. Но поводов для радости у него мало. Поговаривают, семья хотела, чтобы Генрих вернулся в Дортмунд, где ему было хорошо. Но пришлось выбрать Лондон. Конечно, Мхитарян понимает, что в «Арсенале» ближе основа. Что с Венгером может говорить на одном языке – знает французский.

Его родная сестра Моника работала в УЕФА с Платини, именно она вышла на Райолу, когда Генрих еще играл за «Шахтер». Так армянин оказался в Дортмунде. К слову, болельщики «Боруссии» запустили флэшмоб с желтыми сердцами – признаются в любви мастерству Мхитаряна и намекают на возвращение. Но параллельно Санчес решил взять деньги у МЮ, и Райола по просьбе Моуриньо пошел убеждать Генриха выбрать «Арсенал», а не «Интер» или «Боруссию». Но если Бензема готов зубами вцепиться в газон «Сантьяго Бернабеу», лишь бы не оказаться в «Арсенале», то Мхитарян – который явно не глупее, тоже все понимает. Звезды не ездят поездами между Манчестером и Лондоном и не хотят играть за команду Венгера, поскольку это сомнительное удовольствие.

Новичок симпатизировал «Арсеналу»

Мхитарян – профессионал, в детстве он симпатизировал «Арсеналу», о чем сам рассказывал. Раньше играл за «Шахтер» во времена, когда они с лондонцами были одного поля ягодами по стилю. Да и прежняя «Боруссия» той же породы. Поэтому поклонники «канониров» могут быть спокойны. Подписывают футболиста, который в руках Гвардиолы или Аллегри смог бы вернуться к феноменальной форме, которую показал в начале этого сезона.

Генрих – прекрасный мастер, его передачи помогут, как выручают пасы Озила, когда у Месута светлый день. Но проблема «Арсенала» не в футболистах, не в деньгах – средств на счетах полно. Исполнители тоже сильные, в воротах там легенда АПЛ. В защите – чемпион мира и вице-чемпион Европы, на флангах – два приличных испанца, один из которых у другого тренера мог бы стать легендой. В центре поля нет Касорлы, что плохо, но хватает крепких ребят, что хорошо. В атаке чемпион мира и еще форвард за 53 млн евро. А еще одного хотят купить и начали торги по Обамеянгу с суммы того же порядка.

За «канониров» сложно жечь долго

Даже если бы в составе лондонцев оказались сейчас Де Хеа, Салах, Коутиньо, Де Брюйне, Канте или Погба, не факт, что сумели бы стать чемпионами. Быть может, устали бы даже быстрее, чем Санчес и все звезды Венгера, которые не захотели с ним работать. Беда не в исполнителях, а в шестом месте и подмене понятий. «Арсенал» может разбить разных соперников с крупным счетом, но он остается командой из Лиги Европы.

«Арсенал» давно ни на что серьезное не претендует, причем даже не пытается. Вот поэтому очень неглупый парень Мхитарян, который не угодил Моуриньо лишь тем, что не стерпел скучный футбол МЮ без свежих идей и с попыткой дождаться единственной контратаки, будет натянуто улыбаться, позируя с футболкой «Арсенала», но задаст себе понятный вопрос: «Куда я попал?» Попал в клуб из Лиги Европы и на стадион, который даже близко не похож на арену «Боруссии» по атмосфере.

Венгер не собирается никуда уходить

Кто-то думает, что покупки зимой делают для нового тренера? В прекрасном для поклонников лондонцев мире летом Венгера после шестого места отправляют в отставку и назначают нового тренера – серьезного и готового воевать за чемпионство, вопреки силам фаворитов. И тогда даже уход Озила, если вовремя подпишут Мхитаряна и Обамеянга, может не сказаться на возможностях «Арсенала». Но в реальности Арсен заявил, что не в его правилах уходить, когда есть действующий контракт.

Так что не стоит обольщаться, Мхитарян и Обамеянг – сильнейшие новички для любой команды со свежими тренерскими идеями. А вот «канониры» жуют старую жвачку и даже нестабильность «Ливерпуля» в защите и «Тоттенхэма» как команды не мешает соперникам идти в таблице выше. Шестое место не предел мечтаний для игроков уровня Генриха, но обстоятельства вынуждают подмахнуть контракт с «Арсеналом». Он мог бы устроить скандал в МЮ и сорвать трансфер Санчеса. Но Моуриньо усадил бы его в запас до лета, а хавбек хочет играть.

Теперь все сделают вид, что Мхитарян мечтал играть за «Арсенал» и желал уйти из МЮ? Наверное, но по принципу лицемерного воодушевления в состав Венгера уже приходили. А заканчивалось все примерно так, как у Озила и Санчеса.