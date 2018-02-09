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Ищет и не находит. Коутиньо в «Барселоне»

вчера, 18:39

Филиппе не подходит под привычную тактику Вальверде. Футболист пожертвует собой ради команды? Есть о чем поспорить на «Соккер.ру».

Тактические предпочтения Коутиньо

Напомним себе, как играл Филиппе в «Ливерпуле». Важно прокрутить в памяти вводные данные. Никаких секретов – играл, как было удобно. Часто бил по воротам, невзирая на мощную линию атаки «Ливерпуля». Но ведь общий КПД таких ударов, как известно, низкий. А их у Коутиньо было 39 штук, 72 % от всех выстрелов.

Зато из семи голов в АПЛ в новом сезоне четыре штуки забил из-за пределов штрафной. Дважды реализовал стандарты – в «Барселоне» вряд ли позволят быть первым у мяча в таких случаях. А два раза просто лупил издалека. Вот только в «Барселоне» не принято так поступать кому-то, кроме Месси. У Лионеля 2.5 удара за игру в среднем, у всех остальных – жалкие 2.3. Как видите, у Коутиньо такой же подход, только голов (зеленые кружки) меньше:

Ищет и не находит. Коутиньо в «Барселоне»

Даже Суарес с отличным ударом дорожит мячом и ждет в штрафной. Поэтому, когда Коутиньо вчера сместился в центр и пробил из-за штрафной во вратаря «Валенсии», его напарники отреагировали неоднозначно. Клопп по-доброму относится к предпочтениям своих игроков, тому же Салаху позволяют делать паузы и отдыхать. Коутиньо плохо прессинговал в «Ливерпуле», в «Барселоне» такой его подход не устраивает.

Техничный, но не очень резкий парень, который обожает бить издали, причем из центральной зоны, где у «Барселоны» Месси, не подходит, как влитой. Также Коутиньо не подходит для игры в тройке полузащитников – недостаточно выносливый, быстрый и агрессивный. Также плох, как чистый левый вингер, опять же, по сто раз за игру пробегать от центральной линии до углового флажка не любит и не умеет.

Почему Вальверде не ставит бразильца в основу

Коутиньо плохо играет в барселонский футбол. Бразильца выпустили в основе на дерби против «Эспаньола», причем Месси не было в старте. И что же Филиппе показал в центре поля, играя левее и выше Иньесты? Ничего внятного. Оказалось, что и в качестве левого инсайда, и на позиции классического плеймейкера Филиппе сложно работать под прессингом.

Ищет и не находит. Коутиньо в «Барселоне»

«Попугаи» загнали одного из самых дорогих футболистов в истории на фланг, заставляли его делать много плохих передач. Брак в единственном полном матче Коутиньо в основе «блаугранас» составил 29 %. У Иньесты и Бускетса заметно ниже на 4 и целых 8 %. А вот Филиппе сыграл так, словно он центральный нападающий, вроде Суареса. Но ведь он не нападающий.

Вальверде в интервью заявил, что Дембеле и Коутиньо в целом могут выполнять на поле одни функции. Это значит игру слева в атаке при схеме «4-3-3». Но первая попытка провалилась, ведь Коутиньо попросту перекрывал Иньесте кислород. Не забываем о кессонной болезни – неподготовленный человек не может нырять глубоко даже с оборудованием, ведь в таком случае рискует жизнью.

Коутиньо не может нырнуть к жемчужине, которую дают в награду каждому, кто понимает игру на скорости Бускетса или Иньесты. Филиппе пока не хватает опыта и темпа, чтобы не путаться под ногами, не врезаться в защитников, не пытаться играть так, как Месси, ведь против «Эспаньола» вышла пародия на Лионеля. В результате Вальверде на кубковый матч с «Валенсией» сменил схему, оставил Коутиньо на скамейке, а в основу вырядил Андре Гомеша.

Труднее придумать более изощренный способ унижения, хотя именинник Эрнесто – сегодня тренеру «Барселоны» исполняется 54, не со зла так поступил, а по делу.

Коутиньо не в центре конструкции Вальверде

В «Барселоне» имени Месси никому другому нельзя быть первым, но даже вторым после Лионеля может стать не молодой бразилец, а другой игрок. Конечно, «блаугранас» отрицают, что оставили седьмой номер для Гризманна – иначе нельзя при ведении переговоров. Но под четырнадцатым номером Кройфа зимний новичок Коутиньо остается в тени не только Месси или Суареса.

Кто следил за дебютными минутами Коутиньо в футболке «Барселоны», тот заметил, что Вальверде не позволяет ему играть так, как бразилец работал на «Ливерпуль» в лучших матчах. Против «Валенсии» Филиппе подносил снаряды, гол забил с правого края, слева не мог так быстро расставаться с мячом, чем это делал молодой Иньеста. И чем старый тоже, ведь Андрес и сейчас продуктивнее:

Ищет и не находит. Коутиньо в «Барселоне»

Даже игрокам высокого уровня при переходе в команду класса «Реала» или «Барселоны» нужно приспосабливаться играть чище, умнее, хитрее, быстрее. У Коутиньо получилось прочитать пас Суареса и забить первый гол в стиле нападающего, но как полузащитник себя пока не проявил. Скорее напомнил о судьбе Паулиньо – вроде бы ничего так игрок, но без него «Барселону» можно представить.

Стоит ли покупать игрока за 160 млн евро, если без него потом обходишься? Тот же вопрос по Дембеле, только денег потратили чуть меньше, и оправдание имеется – травмы, как раз тактических разночтений в случае француза было меньше, когда речь шла о схеме «4-3-3».

Филиппе готов меняться ради «Барселоны»

Летом говорили, что бразильца просил купить именно Вальверде. Но очевидно, что у Коутиньо, если будет играть в своем стиле, будут серьезные проблемы с адаптацией в «Барселоне». Значит, игрока придется менять. Но так поступают с теми, кто не подходит, кто не будет рулить игрой. Вальверде слишком наивно заявил, что между Дембеле и Коутиньо в смысле позиции нет разницы, ведь она очевидная.

Усман быстроногий, может играть по флангам и вписаться в схему «4-3-3». А вот Филиппе, который не появляется в основе, куда ставят Андре Гомеша, куда сложнее найти место в схеме, даже если она «4-4-2» и вроде бы просто надо заменить стареющего Иньесту на новичка за 160 млн евро. Ставить слева и вуаля? Нет, реальность сложнее для одного из лидеров «Ливерпуля», перешедшего зимой в «Барселону».

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Проблема в том, что Коутиньо не так хорошо понимает игру стоя, как Иньеста или даже Алькантара, ошибочно отданный «Баварии». При этом Коутиньо не носит в себе игровые плюсы Неймара, с которым вместе играют за сборную Бразилии. В Ла Лиге у Филиппе мгновенно выросло количество точных передач (на 7 %), резко упало количество ударов (в 2.5 раза). Вальверде сразу запретил Коутиньо отдавать дальние передачи. При этом просит быстрее расставаться с мячом, от чего процент вырос, а потери стали глупее.

Ничего удивительного, что Коутиньо тяжело адаптироваться – «Барселона» купила игрока, которого нужно поломать и переиначить, чтобы начал приносить пользу. Судя по тому, что Филиппе старается ради завоевания минут на поле в клубе, за который болел в детстве – может получиться. Хотя пример Гомеша, который тоже изначально тактически не подходил – Андре не крайний хавбек для «4-4-2», может насторожить. Так что многое зависит от мудрости и уровня тренера Вальверде.

Найдет идеальное тактическое место для Коутиньо – выиграет. Но поиски будут сложными, ведь Филиппе не замена Иньесте – не может прессинговать на уровне именно хавбека. Не замена Неймару – есть Дембеле, который по амплуа и характеристикам подходит лучше. Коутиньо важно не быть подделкой под Месси – против «Эспаньола» в чемпионате играл именно как Лионель, только зеркально отраженный на другом фланге. И еще важнее не запомниться фанатам как водитель Суареса и Месси – подвозил напарников, которыми восхищается, к стадиону.

Ведь прозвище «Таксист» приклеится – потом не отклеишь. Если Филиппе не поймет, что нельзя банально зайти в «Барселону» лунной походкой из «Ливерпуля», то допустит ошибку. А клуб промахнется на 160 млн евро. Снова начнутся разговоры о покупке Гризманна, ведь француз может сыграть левее центра в схеме «4-3-3». Но как-то странно покупать Дембеле, Коутиньо и потом Антуана, чтобы решить всего две проблемы – учесть старение Иньесты и перестроиться после потери железного игрока основы Неймара.

Но Вальверде и Бартомеу решение приняли, с них спрос. Пока кажется, что удачного места для Коутиньо в основе попросту нет. Он ищет себя, как искал гол – сначала против «Эспаньола» пробил в перекладину, потом забил «Валенсии». Но Дембеле восстановится, Иньеста пока не на пенсии, Паулиньо и Ракитич лучше готовы, чтобы занять место третьего центрального хавбека. Вальверде это прекрасно понимает, поэтому пока не спешит ставить Коутиньо в основу каждый раз и, тем более, менять что-то в «Барселоне» ради новичка.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 21:34
Знатно выкинули деньги на ветер , 2 раза 100+ за игроков от которых нет никакой пользы
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:39
    barcafan1990
    barcafan1990 ответил Богиня Соккера Кача
    вчера в 20:31
    Богиня Соккера Кача:
    Дембеле,Суарес,Месси,Коутиньо, Паулиньо,Бускетс- чего им не хватает, ставь эту атаку и полузащиту ,но Вальверде физрук Гомешей,Ракитича и нулевого с нулевым КПД Иньестой и прочих бревен любит)))) но нам то на руку такой тренер))))))
    Сразу видно, что матчей не смотрите, раз Ракитич нулевой по-вашему.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 20:25
    Тот же Салах сейчас лучше Коута
    Ismadiyar
    Ismadiyar
    вчера в 20:04
    Офигеть парень отыграл всего 3 матча, а тут уже решили его судьбу, говоря что не находит себя в Барсе, я считаю он свой игрок, просто нужно время любому для адаптации, даже Неймар первые 6 месяцев толком ничего не показывал, нужно время, все таки Ливер и Барса две разные по стилю команды, но то что Коутиньо игрок высочайшего класса мы заметили еще вчера, когда он заменил бесполезного Гомеша и забил гол!!!
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 19:08
    переоценен
    Chatlan
    Chatlan
    вчера в 19:04
    Филиппе сразу же влился в систему Барсы, играл не особо красиво только в первом матче против Валенсии. Автор пишет про какуе-то "серьезные проблемы с адаптацией в Барселоне". Типичный Горин)))
    Богиня Соккера Кача
    Богиня Соккера Кача
    вчера в 18:58
    Дембеле,Суарес,Месси,Коутиньо, Паулиньо,Бускетс- чего им не хватает, ставь эту атаку и полузащиту ,но Вальверде физрук Гомешей,Ракитича и нулевого с нулевым КПД Иньестой и прочих бревен любит)))) но нам то на руку такой тренер))))))
    Богиня Соккера Кача
    Богиня Соккера Кача
    вчера в 18:55
    Каталонцы любят деньги выкидывать на ветер,,гы - гы
    Groove000
    Groove000
    вчера в 18:49
    выход: ставить его на правый фланг атаки, вместо бревна Гомеша. У Коута есть потенциал для этой позиции, он хочет атаковать и у него это получается
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