Команда Сульшера. Лучшие суперсабы АПЛ

26 февраля 2018, 16:35

В 45 день рождения Уле Гуннара Сульшера блогер «Соккер.ру» Семенычч рассказывает о самых результативных суперзапасных АПЛ. Норвежец, к слову, уже не на первом месте.

14 место. Виктор Аничебе (Нигерия) = 13 голов после 106 выходов на замену (КПД=12.3%)

Клубы: «Эвертон», «Вест Бромвич», «Сандерленд».

Аничебе открывает «Клуб 13» - сразу семь форвардов забили такое количество голов в АПЛ после выходов на замены, поэтому дополнительным показателем становится число проведенных поединков. Воспитанник «Эвертона» провел в элите английского футбола 13 сезонов и может считаться профессиональным запасным, ведь из своих 197 матчей только 91 (46%) он начал в стартовом составе. Начиная встречи в основе, забил 14 голов, а выходя на замены – 13.

13 место. Робби Кин (Ирландия) = 13 голов после 76 выходов на замену (КПД=17.1%)

Клубы: «Ковентри», «Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Астон Вилла».

Это совсем другой вариант. Если Аничебе почти половину своих голов в АПЛ забил после появлений на поле по ходу матчей, то Кин – всего лишь 10%. Особенно результативно Робби играл за «Тоттенхэм», именно будучи игроком «шпор» ирландец 49 раз начинал матчи АПЛ на скамейке запасных, а потом выходил, чтобы усилить игру команды.

12 место. Майкл Оуэн (Англия) = 13 голов после 69 выходов на замену (КПД=18.8%)

Клубы: «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Сток Сити».

У обладателя «Золотого мяча» ровно 150 голов в АПЛ, ради 13-ти из них Оуэн включал режим джокера. Большая часть выходов на замены состоялась в составах «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» - 48 раз. Пожалуй, самый важный и памятный гол после выхода на замену Майкл забил в манкунианском дерби, когда на 90+6 минуте вырвал для «Манчестер Юнайтед» победу со счетом 4:3.

11 место. Энди Коул (Англия) = 13 голов после 64 выходов на замену (КПД=20%)

Клубы: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Портсмут» и «Сандерленд».

Коул забивал в Первом английском дивизионе еще до образования Премьер-Лиги, но тот период в расчет не берется, хотя и нужно отметить для понимания, что речь о форварде, у которого 200+ голов в элите английского футбола. Самый результативный сезон Энди провел по молодости в составе «Ньюкасла», но настоящую знаменитость обрел в Манчестере, под крылом сэра Алекса, с которым завоевал немало трофеев. Обычно Коул играл в основе, но когда требовалось выскочить со скамейки и забить – тоже не плошал. Каждый пятый выход Энди по ходу матча – гол.

10 место. Даррен Бент (Англия) = 13 голов после 60 выходов на замену (КПД=21.7%)

Клубы: «Ипсвич», «Чарльтон», «Тоттенхэм», «Сандерленд», «Астон Вилла» и «Фулхэм».

Помните форварда, с которым первое время пришлось конкурировать Роману Павлюченко в «Тоттенхэме»? Так вот, у Даррена впечатляющая статистика как для суперзапасного. 60 попыток на 13 пораженных целей, и ведь в некоторых случаях форвард получал считанные минуты на демонстрацию своего мастерства. Всего Бент забил в АПЛ 106 мячей.

9 место. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) = 13 голов после 56 выходов на замену (КПД=23.2%)

Клуб: «Манчестер Сити».

Эдин Джеко хотел играть в основе «Манчестер Сити», но место в стартовом составе для него находилось не всегда, поэтому приходилось осваивать новую профессию джокера. У форварда солидного класса получилось неплохо, что не удивительно.

8 место. Туре Андре Флу (Норвегия) = 13 голов после 53 выходов на замену (КПД=24.5%)

Клубы: «Сандерленд» и «Челси».

Лучшим в «Клубе 13» по соотношению забитых голов и потраченных на это матчей становится не последний норвежец в списке. Туре Андре по значимости для АПЛ не может сравниться с Кином, Оуэном, Коулом и даже Бентом, скорее его можно сравнить с Аничебе – всего лишь 38 голов в Премьер-Лиге на счету Флу. Впрочем, и каши он никогда не портил, а на замены выходил блестяще: каждый четвертый случай заканчивался голом.

7 место. Хавьер «Чичарито» Эрнандес (Мексика) = 14 голов после 54 выходов на замену (КПД=25.9%)

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Мексиканец является «суперсабом» в чистом виде, ведь именно в этом заключалась его основная задача в «Манчестер Юнайтед»: выйти на замену и забить. Из 103 матчей за «красных дьяволов» в 54 случаях Чичарито появлялся не с первых минут. Его часто сравнивали с Сульшером, называли наследником норвежца, только Эрнандес решил уйти пораньше, чтобы чаще играть в другом клубе.

6 место. Питер Крауч (Англия) = 15 голов после 148 выходов на замену (КПД=10.1%)

Клубы: «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Сток Сити».

Пусть вас не смущает КПД, ведь Крауч, вышедший на концовку матча, это во всех смыслах большая фигура, мяч в ворота не обязательно должен отскакивать именно от него. Отдельно стоит отметить, что Питер – рекордсмен АПЛ по числу выходов на замены. Грядет юбилейный 150-й!

5 место. Дэниел Старридж (Англия) = 15 голов после 81 выходов на замену (КПД=18.5%)

Клубы: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».

Свой 15-й гол в зачет гильдии результативных запасных Даниэль забил в начале этого сезона, когда поучаствовал в разгроме «Арсенала» (4:0), появившись на поле за четверть часа до конца встречи.

4 место. Нванкво Кану (Нигерия) = 17 голов после 118 выходов на замену (КПД=14.4%)

Клубы: «Арсенал», «Портсмут» и «Вест Бромвич».

Еще один профессиональный запасной, один из лидеров в этом списке по числу выходов на замену. Арсен Венгер использовал нигерийца в концовках матчей, при этом нужно понимать, что Кану со своим ростом под два метра был полезен не только как бомбардир, поэтому средняя результативность у него ниже многих коллег.

3 место. Уле Гуннар Сульшер (Норвегия) = 17 голов после 84 выходов на замену (КПД=20.2%)

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Сульшер – замечательный форвард, и миф о «суперсабе» не преувеличен. Вероятно, вы рассчитывали увидеть здесь полсотни голов после выходов на замены, но дело не в количестве, а в качестве. Сульшер действительно менял игру, когда сэр Алекс выпускал его во вторых таймах. А еще на счету норвежца уникальное достижение: в 1999 году в матче с «Ноттингем Форест» он вышел на поле на 72 минуте, а к финальному свистку оформил «покер». Впрочем, в АПЛ Уле Гуннар отметился в общей сложности 91 голом, то есть больше 80% забитых им мячей пришлись на игры, которые норвежец начинал в стартовом составе. Сульшер, который сегодня празднует 45-й день рождения, был действительно сильным нападающим, не ограниченным узкой ролью.

2 место. Оливье Жиру (Франция) = 17 голов после 64 выходов на замену (КПД=26.6%)

Клубы: «Арсенал» и «Челси».

До недавнего времени Сульшер оставался единственным, кому удалось забить в АПЛ 17 голов за один клуб после выходов на замены. Жиру повторил этот рекорд, а по КПД он и вовсе лидер. Можно не сомневаться, что вышедший на замену Оливье усилит игру и, вполне возможно, забьет. Теперь эта опция в распоряжении «Челси», посмотрим, как француз себя проявит на новом месте. У Жиру есть отличная возможность побороться за пальму первенства и стать самым главным среди «суперсабов» АПЛ.

1 место. Джермейн Дефо (Англия) = 23 гола после 108 выходов на замену (КПД=21.3%)

Клубы: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Сандерленд» и «Борнмут».

Из 157 голов в АПЛ 23 штуки Дефо забил именно тем образом, который нас интересует. Он на шесть точных выстрелов обходит легенду замен Уле Гуннара Сульшера и это при условии, что в последнее время у Джермейна было мало возможностей пополнять эту часть копилки: он уезжал в Канаду, а по возвращении играл за «Сандерленд» и «Борнмут» преимущественно в основе. И Дефо по-прежнему в деле, так что не факт, что это его окончательные цифры.