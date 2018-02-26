  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Команда Сульшера. Лучшие суперсабы АПЛ

26 февраля 2018, 16:35

В 45 день рождения Уле Гуннара Сульшера блогер «Соккер.ру» Семенычч рассказывает о самых результативных суперзапасных АПЛ. Норвежец, к слову, уже не на первом месте. 

14 место. Виктор Аничебе (Нигерия) = 13 голов после 106 выходов на замену (КПД=12.3%)

Клубы: «Эвертон», «Вест Бромвич», «Сандерленд».

Аничебе открывает «Клуб 13» - сразу семь форвардов забили такое количество голов в АПЛ после выходов на замены, поэтому дополнительным показателем становится число проведенных поединков. Воспитанник «Эвертона» провел в элите английского футбола 13 сезонов и может считаться профессиональным запасным, ведь из своих 197 матчей только 91 (46%) он начал в стартовом составе. Начиная встречи в основе, забил 14 голов, а выходя на замены – 13.

13 место. Робби Кин (Ирландия) = 13 голов после 76 выходов на замену (КПД=17.1%)

Клубы: «Ковентри», «Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Астон Вилла».

Это совсем другой вариант. Если Аничебе почти половину своих голов в АПЛ забил после появлений на поле по ходу матчей, то Кин – всего лишь 10%. Особенно результативно Робби играл за «Тоттенхэм», именно будучи игроком «шпор» ирландец 49 раз начинал матчи АПЛ на скамейке запасных, а потом выходил, чтобы усилить игру команды.

12 место. Майкл Оуэн (Англия) = 13 голов после 69 выходов на замену (КПД=18.8%)

Клубы: «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Сток Сити».

У обладателя «Золотого мяча» ровно 150 голов в АПЛ, ради 13-ти из них Оуэн включал режим джокера. Большая часть выходов на замены состоялась в составах «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» - 48 раз. Пожалуй, самый важный и памятный гол после выхода на замену Майкл забил в манкунианском дерби, когда на 90+6 минуте вырвал для «Манчестер Юнайтед» победу со счетом 4:3.

11 место. Энди Коул (Англия) = 13 голов после 64 выходов на замену (КПД=20%)

Клубы: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Портсмут» и «Сандерленд».

Коул забивал в Первом английском дивизионе еще до образования Премьер-Лиги, но тот период в расчет не берется, хотя и нужно отметить для понимания, что речь о форварде, у которого 200+ голов в элите английского футбола. Самый результативный сезон Энди провел по молодости в составе «Ньюкасла», но настоящую знаменитость обрел в Манчестере, под крылом сэра Алекса, с которым завоевал немало трофеев. Обычно Коул играл в основе, но когда требовалось выскочить со скамейки и забить – тоже не плошал. Каждый пятый выход Энди по ходу матча – гол.

10 место. Даррен Бент (Англия) = 13 голов после 60 выходов на замену (КПД=21.7%)

Клубы: «Ипсвич», «Чарльтон», «Тоттенхэм», «Сандерленд», «Астон Вилла» и «Фулхэм».

Помните форварда, с которым первое время пришлось конкурировать Роману Павлюченко в «Тоттенхэме»? Так вот, у Даррена впечатляющая статистика как для суперзапасного. 60 попыток на 13 пораженных целей, и ведь в некоторых случаях форвард получал считанные минуты на демонстрацию своего мастерства. Всего Бент забил в АПЛ 106 мячей.

9 место. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) = 13 голов после 56 выходов на замену (КПД=23.2%)

Клуб: «Манчестер Сити».

Эдин Джеко хотел играть в основе «Манчестер Сити», но место в стартовом составе для него находилось не всегда, поэтому приходилось осваивать новую профессию джокера. У форварда солидного класса получилось неплохо, что не удивительно.

8 место. Туре Андре Флу (Норвегия) = 13 голов после 53 выходов на замену (КПД=24.5%)

Клубы: «Сандерленд» и «Челси».

Лучшим в «Клубе 13» по соотношению забитых голов и потраченных на это матчей становится не последний норвежец в списке. Туре Андре по значимости для АПЛ не может сравниться с Кином, Оуэном, Коулом и даже Бентом, скорее его можно сравнить с Аничебе – всего лишь 38 голов в Премьер-Лиге на счету Флу. Впрочем, и каши он никогда не портил, а на замены выходил блестяще: каждый четвертый случай заканчивался голом.

7 место. Хавьер «Чичарито» Эрнандес (Мексика) = 14 голов после 54 выходов на замену (КПД=25.9%)

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Мексиканец является «суперсабом» в чистом виде, ведь именно в этом заключалась его основная задача в «Манчестер Юнайтед»: выйти на замену и забить. Из 103 матчей за «красных дьяволов» в 54 случаях Чичарито появлялся не с первых минут. Его часто сравнивали с Сульшером, называли наследником норвежца, только Эрнандес решил уйти пораньше, чтобы чаще играть в другом клубе.

6 место. Питер Крауч (Англия) = 15 голов после 148 выходов на замену (КПД=10.1%)

Клубы: «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Сток Сити».

Пусть вас не смущает КПД, ведь Крауч, вышедший на концовку матча, это во всех смыслах большая фигура, мяч в ворота не обязательно должен отскакивать именно от него. Отдельно стоит отметить, что Питер – рекордсмен АПЛ по числу выходов на замены. Грядет юбилейный 150-й!

5 место. Дэниел Старридж (Англия) = 15 голов после 81 выходов на замену (КПД=18.5%)

Клубы: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».

Свой 15-й гол в зачет гильдии результативных запасных Даниэль забил в начале этого сезона, когда поучаствовал в разгроме «Арсенала» (4:0), появившись на поле за четверть часа до конца встречи.

4 место. Нванкво Кану (Нигерия) = 17 голов после 118 выходов на замену (КПД=14.4%)

Клубы: «Арсенал», «Портсмут» и «Вест Бромвич».

Еще один профессиональный запасной, один из лидеров в этом списке по числу выходов на замену. Арсен Венгер использовал нигерийца в концовках матчей, при этом нужно понимать, что Кану со своим ростом под два метра был полезен не только как бомбардир, поэтому средняя результативность у него ниже многих коллег.

3 место. Уле Гуннар Сульшер (Норвегия) = 17 голов после 84 выходов на замену (КПД=20.2%)

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Сульшер – замечательный форвард, и миф о «суперсабе» не преувеличен. Вероятно, вы рассчитывали увидеть здесь полсотни голов после выходов на замены, но дело не в количестве, а в качестве. Сульшер действительно менял игру, когда сэр Алекс выпускал его во вторых таймах. А еще на счету норвежца уникальное достижение: в 1999 году в матче с «Ноттингем Форест» он вышел на поле на 72 минуте, а к финальному свистку оформил «покер». Впрочем, в АПЛ Уле Гуннар отметился в общей сложности 91 голом, то есть больше 80% забитых им мячей пришлись на игры, которые норвежец начинал в стартовом составе. Сульшер, который сегодня празднует 45-й день рождения, был действительно сильным нападающим, не ограниченным узкой ролью.

2 место. Оливье Жиру (Франция) = 17 голов после 64 выходов на замену (КПД=26.6%)

Клубы: «Арсенал» и «Челси».

До недавнего времени Сульшер оставался единственным, кому удалось забить в АПЛ 17 голов за один клуб после выходов на замены. Жиру повторил этот рекорд, а по КПД он и вовсе лидер. Можно не сомневаться, что вышедший на замену Оливье усилит игру и, вполне возможно, забьет. Теперь эта опция в распоряжении «Челси», посмотрим, как француз себя проявит на новом месте. У Жиру есть отличная возможность побороться за пальму первенства и стать самым главным среди «суперсабов» АПЛ.

1 место. Джермейн Дефо (Англия) = 23 гола после 108 выходов на замену (КПД=21.3%)

Клубы: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Сандерленд» и «Борнмут».

Из 157 голов в АПЛ 23 штуки Дефо забил именно тем образом, который нас интересует. Он на шесть точных выстрелов обходит легенду замен Уле Гуннара Сульшера и это при условии, что в последнее время у Джермейна было мало возможностей пополнять эту часть копилки: он уезжал в Канаду, а по возвращении играл за «Сандерленд» и «Борнмут» преимущественно в основе. И Дефо по-прежнему в деле, так что не факт, что это его окончательные цифры.

Поделиться
Другие материалы по теме
Мина и Андре Гомеш пока не смогут дебютировать за «Эвертон»
Вчера, 20:00 1
«Победа не важна. Только она имеет значение». 25 лет Маркизио и «Юве»
22 августаАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опека3
Спринтер в футболе: от БОЛТовни к делу
22 августаСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опека6
Левандовски от «А» до «Я». Роберту – 30 лет! 
21 августаАлександр Чистяков в блоге Азбука жизни4
Нури пришел в сознание, пролежав год в коме
21 августа 6
Милнер забил 9-й гол подряд с пенальти
20 августа 5
Обсудить
Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
26 февраля в 23:10
Jum13:
https://www.youtube.com/watch?v=-DN_N3vITew
да уж! вот это были эмоции!!!
DXTK
DXTK
26 февраля в 19:11
Сульшер в этом плане был лучшим, его победный мяч в ворота Баварии в финале ЛЧ 99 года знает каждый любитель футбола. Этот мяч помог в итоге оформить требл МЮ. Да, 4 гола забил он Форесту, помог разгромить тех 8-1. в той игре по дублю сделали Йорк и Коул, потом на замену вышел Сульшер и превзошел их обоих........ сам Фергюсон назвал его "Королем замен".

Нванку Кану помню матч Челси - Арсенал, когда синие вели 2-0 стараниями Флу и Петреску. потом вышел Кану и сделал хет-трик, его третий мяч обойдя де гуя, который опромечего выбежал на него и отправил с острого угла в сетку сделав камбек 2-3.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 февраля в 18:26
Но. Сульшер наиболее засел в памяти!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 февраля в 17:10
Вполне возможно что и Лингард окажется в этом топе
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя
26 февраля в 17:00
Zimka:
выпускал его во вторых тайма Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1038071
Исправили
Zimka
Zimka
26 февраля в 16:53
выпускал его во вторых тайма
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1038071
Jum13
Jum13
26 февраля в 16:49
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100