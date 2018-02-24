Мнение Пеле: Неймар – король техничного футбола

24 февраля 2018, 16:45

«Соккер.ру» проверяет слова Пеле, что Неймар по техническим навыкам обошел футбольных легенд Месси и Роналду, а также всех остальных дриблеров.

Поскольку чемпионат Франции не такой сильный, как Примера – хотя отрыв «Барселоны» и «Реала» по возможностям от конкурентов похож на превосходство ПСЖ, будем использовать как данные нового сезона, так и числа из последнего года Неймара в Испании. Интересно ведь, заблуждается ли легендарный Пеле, а может, опытным взглядом видит то, что можно доказать и аргументировать?

Неймар – лучший дриблер планеты

По применению дриблинга в игре у бразильца нет конкурентов в серьезных лигах. Тут Пеле полностью прав, у Неймара более семи точных обводок в среднем за игру. Второе место у Лионеля Месси – 5.4, третья строчка у Эдена Азара – 5 обводок. А дальше идет Вилфрид Заха, работающий на высокой скорости, но не умеющий обводить так часто.

Неймар опережает более чем в два раза таких техничных ребят, как Дуглас Коста из «Ювентуса» или Набиль Фекир из «Лиона». Мбаппе собирает всего по 3.2 удачные обводки за игру в среднем, то есть в два раза меньше, чем его напарник. На счету у Неймара 42% удачных финтов ПСЖ, именно благодаря бразильцу его команда первая в Европе по успешным обводкам – опережает «Барселону», «Лион» и «Лилль».

А вот у Роналду всего три удачных обводки в среднем за две игры, что очень мало. Криштиану заметно уступает лучшим дриблерам Европы. К слову, Неймару проиграл явно и чисто еще в прошлом сезоне. Тогда у бразильца в составе «Барселоны» было 5.6 обводки за игру, а у Роналду в «Реале» всего 1.1 удачное применение дриблинга за игру в среднем. Португалец потерял скорость и поэтому отказался от дриблинга?

В плане техники Неймар вышел из тени Месси, когда друзья играли за одну команду. Лионель с Неймаром под боком реже применял дриблинг и разошелся лишь в сезоне, когда ему чаще адресуют мяч, а обстоятельства заставляют выигрывать позицию, совершая слаломные проходы к чужим воротам. Месси вернулся в свое прошлое, а Неймар ставит рекорды будущего – по дриблингу вопросов нет. Но как быть по работе с мячом?

Самый успешный ассистент топ-лиг

Техническая оснащенность игрока складывается не только из дриблинга, но из того, как игрок чувствует момент расставания с мячом в атаке. Корявые игроки не ходят в лидерах по передачам под удар. Оказывается, что Неймару нет равных, когда говорим о последних пасах опасных атак. Бразилец создает в среднем по 3.6 момента для напарников, даже у Де Брюйне показатель ниже – 3.1 момента.

Пайет и Озил закрепились на вершине между Неймаром и Кевином. Сеск, Коутиньо и все остальные плеймейкеры заметно ниже. Обвинить бразильца из ПСЖ в эгоизме не получится, поскольку нет в топ-5 футболиста, который создал бы больше моментов для напарников. Осталось только выяснить, насколько они опасные? В Лиге 1 нет человека, который создавал бы более удобные моменты для напарников, чем Неймар.

Показатель вероятности гола после его пасов – 12.16. У плеймейкеров «Марселя» ниже, а у Килиана Мбаппе – 7.37, причем молодой француз в первой пятерке. А Неймар выше Де Брюйне (xА «уродливого брата» Зинченко равно 10.22), выше Месси (11.67) и многих других создателей голов. Только Де Брюйне за счет лучшей реализации напарников опережает Неймара по количеству ассистов. Но разницу 14 против 12, когда бразилец сыграл на восемь матчей меньше, перевесом не назвать.

По количеству ассистов в среднем за игру Неймар круче всех. Если хотите придумать коэффициент сложности, чтобы учесть беззубую оборону в Лиге 1, то ничего не изменится. У Неймара по 0.63 ассиста за матч в среднем, у Де Брюйне – 0.52, а у Месси – 0.55. Лидер ПСЖ далеко впереди, даже если сравнивать его с самыми успешными мастерами, которые могут отдать филигранный последний пас, подтвердив техничную оснащенность и тонкость футбольного мышления.

У Неймара феноменально низкий брак

Бразилец даже с девушками в личной жизни вряд ли так бережно обращается, как с мячами. Неймар любит техничный футбол, а если бы реже оказывался участником симуляций и потасовок, мог бы запомниться только безумными финтами. И тем, как часто его обводки оказываются удачными. Неймар проскакивает соперников в 68% случаев, даже у проворного Месси показатель успешных финтов такой же, не выше.

Чище в дриблинге только Эден Азар, у него 80% обводок заканчиваются победами над защитниками в АПЛ. Но помним, что у Неймара намного больше самих финтов – в два раза, чем у полузащитника «Челси». И почти на тридцать процентов, чем у Месси. Поэтому КПД парижанина смело можно назвать феноменальным. А как дела обстоят с ударами и пасами?

У Неймара из каждых двенадцати дальних передач только две неточные, а общий брак составляет всего 21%, что чуть больше, чем у Месси – на 0.6%. Но поскольку у бразильца чаще сложные передачи – средние и дальние, никчемной разницей можно пренебречь. Также важно отметить, что игра Неймара высоко в атаке в составе ПСЖ не изменила его подход. Бразилец мячом дорожит не так явно, как это делает тот же Роналдо, зато рисковые решения оправданы, судя по результатам.

Показательно, что Криштиану потратил на свои 12 голов в 19 матчах 127 ударов (чаще по чужим воротам бьют в топ-5 только Кейн и Месси, хотя оба сыграли больше поединков), а у Неймара те же 12 мячей за тот же отрезок времени – 19 матчей, но использовал всего 87 ударов. Разница в 40 ударов означает, что реализация Неймара на треть лучше, чем у португальской звезды «Реала». Это к разговору, логично ли ставить на бразильца, если искать замену многолетнему лидеру «сливочных». Технически Неймар во многом круче Роналду, и ничего не изменится, поскольку португалец не Бенджамин Баттон.

Бразилец хорош не только во Франции

Конечно, матч против «Реала» Неймару не удался, как и всему ПСЖ. Но даже в таких условиях тринадцать раз обводил соперников! У Роналду, реализовавшего пенальти и удачно подставившего ногу под отскок от голкипера – вроде как герой, ни одной успешной обводки. Когда говорим о технической оснащенности – а именно о ней ведет речь Пеле, Неймару вправду без разницы, кто напротив, «Дижон» или «Реал».

В Лиге чемпионов бразилец чуточку чаще теряет мяч – на уровне с Кейном и чуть чаще, чем Роналду. На его счету шесть голов, три ассиста, по четыре удара за игру, по десять созданных моментов за каждые три игры. А по дрибингу в новом сезоне Лиги чемпионов Неймар, как и на уровне национальных первенств, занимает уверенное первое место. Причем количество обводок такое же, как в Лиге 1, а Месси и Азар в ЛЧ намного ниже.

Пеле не ошибся, когда назвал Неймара лучшим игроком планеты из технически одаренных ребят. Молодой бразилец в прошлом сезоне помог «Барселоне» проскочить ПСЖ, закончил Лигу чемпионов с восемью ассистами – прекрасный показатель. Но в новом клубе Неймар стал еще лучше, начал ловчее обращаться с мячом. Больше ударов, точнее игра в пас, моменты создает чаще, чем в каталонской команде. В плане техники и свободы выбора на поле Неймар вправду вышел из тени Месси. Хотя и в прошлом сезоне, но и в этом заметно опережает Лионеля по части техники, даже в Лиге чемпионов.