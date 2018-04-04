Миланское дерби: долгожданная интрига!

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Миланское дерби: долгожданная интрига!

04 апреля 2018, 15:00
Миланское дерби: долгожданная интрига!

Два года «Милан» не обыгрывал «Интер», но сегодня блогер «Соккер.ру» Neomorph находит аргументы в пользу команды Гаттузо – Спаллетти будет сложно в матче с заклятыми соседями.

После скоропостижной кончины Астори капитан Бонуччи позвонил соседскому капитану Икарди и предложил не играть в такой день. Боссы Серии А спохватилась сразу же, матчи перенесли. Так изменился расклад и вводные данные, но сохранилась суть дерби Милана – обе команды мечтают о месте в первой четверке.

В прошлом году благодаря победе над «Миланом» подопечные Спаллетти обошли «Ювентус» в таблице, одержав cедьмую победу после восьмого тура, а потом и первыми побывали. «Милан» в день первого дерби был на десятом месте – отставал почти в два раза. Никакой турнирной интриги, а до этого были две ничьи по 2:2, конкуренты не воевали за что-то важное и значимое.

Но сейчас «Интер» и «Милан» претендуют на четвертое место. Причем теперь у Спаллетти есть шанс благодаря победе над Гаттузо выйти на чистое третье место за один матч. А «Милан» без победы сегодня может не мечтать о четвертой строчке – давно в знаменитом дерби подобного не встречали. Причем тот, кто ниже в таблице, в лучшей форме, чем раньше.

За победу «Милана»

Психолог Гаттузо. Откуда у немецкого турка Чалханоглу такая непосредственность? Наверное, из-за перевода его изначальных слов на итальянский язык. Ведь Хакан умудрился похвалить и оскорбить тренера «Милана» одновременно. Его слова раскрывают один из главных секретов «россонери»: «Гаттузо меня изменил. Проводит со мной беседы, говорит мне освободить разум от внешнего давления. Он больше тренер-психолог, чем футбольный специалист». «Милану», как оказалось, не хватало мотивации – теперь с настроем полный порядок.

Новая система защиты. «Милан» играет «4-3-3», но на поле собирается десять игроков, способных оказывать давление на соперников одновременно. Дженнаро объясняет сухую серию молодого голкипера Доннаруммы очень просто: «Мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны». Теперь даже Бонуччи не задается вопросом, зачем он перешел в «Милан»? Ведь появился драйв, и хотя Леонардо является однозначным лидером молодой линии защиты, которая допускает ошибки, защитник понял, что есть жизнь даже без схемы «3-5-2».

Талантливые футболисты. У «Милана» хороший состав. Просто потенциал ребят не раскрывали при Монтелле. И травмированный Конти, и Калабрия – неплохие фланговые защитники. Родригес умеет показать элитный футбол. Романьоли – приличный, даже немного недооцененный центральный защитник. Про Доннарумму лучше всего скажет оценка его стоимости в будущем – самый дорогой игрок своей возрастной группы на планете Земля. К этим ребятам можно добавить Чалханоглу с его пасом и ударом. Не забыть юркого Сусо или упрямого Кутроне. Есть основа, которую не грех показать в дерби.   

Вероятный состав «Милана» (4-3-3): Доннарумма – Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес – Кессье, Монтоливо, Бонавентура – Сусо, Кутроне, Чалханоглу.

За победу «Интера»

Успешная серия «Милана». 13 матчей без поражений до встречи с «Арсеналом» – лучшая серия за девять лет. В чемпионате не уступали в десяти матчах подряд до поединка с «Ювентусом», не пропускали долгое время. Такая серия Гаттузо – была проблемой «Милана», ведь легко начать пропускать пачками после того, как проиграл «Арсеналу» и «Ювентусу». Еще легче потерять монолитность тактической конструкции, если сегодня хавбеки «Интера» смогут задавить прессинг «Милана». «Россонери» даже слишком хороши по сравнению с тем, где были пару месяцев назад. А «Интер» слишком часто оступался с начала года, чтобы наивно верить, что коса не может найти на камень.

Класс Спаллетти. Матчи против Венгера и Аллегри показали, что воину Дженнаро многому нужно научиться. Лучано сильнее Гаттузо как тренер, причем намного. И сам Дженнаро об этом говорит: «Если честно, я побаиваюсь Лучано, это прекрасный тренер. Он подкован и опытен, нужно быть предельно осторожными». Спаллетти справился с мини-кризисом «Интера», после серии из восьми матчей без побед хотя бы дома начали выигрывать, да и «Наполи» не проиграли. Сегодня они формально в гостях, но на «Сан-Сиро», и если Лучано расставит тактические ловушки для Рино – «Милан» проиграет снова. Любую серию можно прервать, если у соперника настолько опытный тренер, как Спаллетти.

Турнирная интрига. Спаллетти считает, что сегодня «Интеру» нужна только победа – из-за психологического давления на команду, которая была первой, но отдала место на вершине. Теперь война за третью строчку, и поскольку для «Милана» дерби не иначе как «финал», турнирная интрига подстегивает «Интер». И раз нет кадровых потерь, у Лучано будет возможность собрать состав, который адекватно готов ответить на вызовы «россонери». Конечно, молодому Гальярдини может не хватать опыта для уверенной игры в матчах такого уровня, но разве у «Милана» состав намного опытнее?

Вероятный состав «Интера» (4-2-3-1): Ханданович – Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио – Весино, Гальярдини – Рафинья, Кандрева, Перишич – Икарди.

Мнение читателей. Кто победит в миланском дерби?

«Милан» Гаттузо придумал, как стать настоящей командой. А Спаллетти напомнил, что «Интер» в начале сезона сам был монолитным коллективом, собирающим победы. Ждем классный матч, ведь любой результат будет иметь значение. «Милану» точно не нужна ничья – ничего предметного не получат. «Интеру» нужна победа, а Гаттузо напоминает, почему его звали «Храбрым сердцем»: «Пока мои игроки проявляют уважение – не ко мне, а к раздевалке, к своим одноклубникам, к „Милану“ - я  продолжу вырывать свое сердце из груди. Пусть набивают его как мяч».

По уровню чемпионского пафоса Гаттузо мало равных во всей Серии А, и хотя его можно поломать как тренера тактически, «Милан» давно не был таким самоотверженным. Благодаря тренерам и молодым талантам дерби славного города возвращается во времена, когда оно имело значение для всего европейского футбола и привлекало интерес итальянцев. «Милан» ведь живой пример, как из проблемной команды за короткое время сделать монолитный коллектив, способный драться до конца – наука для многих российских и не только клубов. Моральный дух важен, а прогресс возможен, когда перестаешь себя недооценивать, как поступали по отношению к игрокам «Милана» совсем недавно.  

Конечно, «Интер» как команда искуснее, даже с учетом недавнего кризиса, ведь Спаллетти работает дольше и придумал больше фишек. Но Гаттузо после поражения от тех, кто объективно сильнее «Милана», окунается в атмосферу дерби, где турнирная таблица часто не так важна, как командный дух. В начале марта «россонери» шли успешнее, но и сейчас они для «Интера» - опасный соперник.

Поделиться
Другие материалы по теме
Ставка на трофей. МЮ против «Тоттенхэма»
21 апреляNeomorph в блоге Столкновения8
Сильнейшая «Барселона» со времен Гвардиолы
10 апреляАртем Славнов в блоге Командный дух62
Дерби Мадрида на заднем дворе «Барселоны»
08 апреляDuran Duran в блоге Столкновения15
Размагниченный «Краснодар» и Лига чемпионов
07 апреляСтанислав Горин в блоге За и против12
Чемпионское дерби Манчестера
06 апреляNeomorph в блоге Цифровое измерение19
Не так страшен пушкарь, как его ядра. «Арсенал» vs ЦСКА
05 апреляСеменычч в блоге Столкновения7
Обсудить
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 апреля в 15:39
Будет нулевая ничья
ndedov
ndedov
04 апреля в 15:01
Когда то Интер-Милан это было круто, сейчас что то не так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100