Миланское дерби: долгожданная интрига!

Два года «Милан» не обыгрывал «Интер», но сегодня блогер «Соккер.ру» Neomorph находит аргументы в пользу команды Гаттузо – Спаллетти будет сложно в матче с заклятыми соседями.

После скоропостижной кончины Астори капитан Бонуччи позвонил соседскому капитану Икарди и предложил не играть в такой день. Боссы Серии А спохватилась сразу же, матчи перенесли. Так изменился расклад и вводные данные, но сохранилась суть дерби Милана – обе команды мечтают о месте в первой четверке.

В прошлом году благодаря победе над «Миланом» подопечные Спаллетти обошли «Ювентус» в таблице, одержав cедьмую победу после восьмого тура, а потом и первыми побывали. «Милан» в день первого дерби был на десятом месте – отставал почти в два раза. Никакой турнирной интриги, а до этого были две ничьи по 2:2, конкуренты не воевали за что-то важное и значимое.

Но сейчас «Интер» и «Милан» претендуют на четвертое место. Причем теперь у Спаллетти есть шанс благодаря победе над Гаттузо выйти на чистое третье место за один матч. А «Милан» без победы сегодня может не мечтать о четвертой строчке – давно в знаменитом дерби подобного не встречали. Причем тот, кто ниже в таблице, в лучшей форме, чем раньше.

За победу «Милана»

Психолог Гаттузо. Откуда у немецкого турка Чалханоглу такая непосредственность? Наверное, из-за перевода его изначальных слов на итальянский язык. Ведь Хакан умудрился похвалить и оскорбить тренера «Милана» одновременно. Его слова раскрывают один из главных секретов «россонери»: «Гаттузо меня изменил. Проводит со мной беседы, говорит мне освободить разум от внешнего давления. Он больше тренер-психолог, чем футбольный специалист». «Милану», как оказалось, не хватало мотивации – теперь с настроем полный порядок.

Новая система защиты. «Милан» играет «4-3-3», но на поле собирается десять игроков, способных оказывать давление на соперников одновременно. Дженнаро объясняет сухую серию молодого голкипера Доннаруммы очень просто: «Мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны». Теперь даже Бонуччи не задается вопросом, зачем он перешел в «Милан»? Ведь появился драйв, и хотя Леонардо является однозначным лидером молодой линии защиты, которая допускает ошибки, защитник понял, что есть жизнь даже без схемы «3-5-2».

Талантливые футболисты. У «Милана» хороший состав. Просто потенциал ребят не раскрывали при Монтелле. И травмированный Конти, и Калабрия – неплохие фланговые защитники. Родригес умеет показать элитный футбол. Романьоли – приличный, даже немного недооцененный центральный защитник. Про Доннарумму лучше всего скажет оценка его стоимости в будущем – самый дорогой игрок своей возрастной группы на планете Земля. К этим ребятам можно добавить Чалханоглу с его пасом и ударом. Не забыть юркого Сусо или упрямого Кутроне. Есть основа, которую не грех показать в дерби.

Вероятный состав «Милана» (4-3-3): Доннарумма – Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес – Кессье, Монтоливо, Бонавентура – Сусо, Кутроне, Чалханоглу.

За победу «Интера»

Успешная серия «Милана». 13 матчей без поражений до встречи с «Арсеналом» – лучшая серия за девять лет. В чемпионате не уступали в десяти матчах подряд до поединка с «Ювентусом», не пропускали долгое время. Такая серия Гаттузо – была проблемой «Милана», ведь легко начать пропускать пачками после того, как проиграл «Арсеналу» и «Ювентусу». Еще легче потерять монолитность тактической конструкции, если сегодня хавбеки «Интера» смогут задавить прессинг «Милана». «Россонери» даже слишком хороши по сравнению с тем, где были пару месяцев назад. А «Интер» слишком часто оступался с начала года, чтобы наивно верить, что коса не может найти на камень.

Класс Спаллетти. Матчи против Венгера и Аллегри показали, что воину Дженнаро многому нужно научиться. Лучано сильнее Гаттузо как тренер, причем намного. И сам Дженнаро об этом говорит: «Если честно, я побаиваюсь Лучано, это прекрасный тренер. Он подкован и опытен, нужно быть предельно осторожными». Спаллетти справился с мини-кризисом «Интера», после серии из восьми матчей без побед хотя бы дома начали выигрывать, да и «Наполи» не проиграли. Сегодня они формально в гостях, но на «Сан-Сиро», и если Лучано расставит тактические ловушки для Рино – «Милан» проиграет снова. Любую серию можно прервать, если у соперника настолько опытный тренер, как Спаллетти.

Турнирная интрига. Спаллетти считает, что сегодня «Интеру» нужна только победа – из-за психологического давления на команду, которая была первой, но отдала место на вершине. Теперь война за третью строчку, и поскольку для «Милана» дерби не иначе как «финал», турнирная интрига подстегивает «Интер». И раз нет кадровых потерь, у Лучано будет возможность собрать состав, который адекватно готов ответить на вызовы «россонери». Конечно, молодому Гальярдини может не хватать опыта для уверенной игры в матчах такого уровня, но разве у «Милана» состав намного опытнее?

Вероятный состав «Интера» (4-2-3-1): Ханданович – Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио – Весино, Гальярдини – Рафинья, Кандрева, Перишич – Икарди.

Мнение читателей. Кто победит в миланском дерби?

«Милан» Гаттузо придумал, как стать настоящей командой. А Спаллетти напомнил, что «Интер» в начале сезона сам был монолитным коллективом, собирающим победы. Ждем классный матч, ведь любой результат будет иметь значение. «Милану» точно не нужна ничья – ничего предметного не получат. «Интеру» нужна победа, а Гаттузо напоминает, почему его звали «Храбрым сердцем»: «Пока мои игроки проявляют уважение – не ко мне, а к раздевалке, к своим одноклубникам, к „Милану“ - я продолжу вырывать свое сердце из груди. Пусть набивают его как мяч».

По уровню чемпионского пафоса Гаттузо мало равных во всей Серии А, и хотя его можно поломать как тренера тактически, «Милан» давно не был таким самоотверженным. Благодаря тренерам и молодым талантам дерби славного города возвращается во времена, когда оно имело значение для всего европейского футбола и привлекало интерес итальянцев. «Милан» ведь живой пример, как из проблемной команды за короткое время сделать монолитный коллектив, способный драться до конца – наука для многих российских и не только клубов. Моральный дух важен, а прогресс возможен, когда перестаешь себя недооценивать, как поступали по отношению к игрокам «Милана» совсем недавно.

Конечно, «Интер» как команда искуснее, даже с учетом недавнего кризиса, ведь Спаллетти работает дольше и придумал больше фишек. Но Гаттузо после поражения от тех, кто объективно сильнее «Милана», окунается в атмосферу дерби, где турнирная таблица часто не так важна, как командный дух. В начале марта «россонери» шли успешнее, но и сейчас они для «Интера» - опасный соперник.