Нам здесь не рады. Синхронный провал «Локо», ЦСКА и «Зенита» в ЛЕ

«Соккер.ру» предупреждал, что ни в одной паре 1/8 финала Лиги Европы российский клуб не является фаворитом, и все-таки досадно проигрывать три из трех матчей на неделе.

Удивляться нечему, команды из топ-5 чемпионатов зачастую не по зубам представителям РФПЛ: другие скорости, другой темп, техника работы с мячом на более высоком уровне и «эффект валенок» с нашей стороны. В начале марта можно поискать объяснение еще и в отсутствии игрового ритма, все-таки ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» до вчерашних матчей провели всего лишь по три официальных встречи в этом календарном году. Уровень соперников, опять же, обязывает отдать должное: «Атлетико», «Лион» и «РБ Лейпциг» - это сильные команды уровня Лиги чемпионов, мотивированные на успех в этом розыгрыше Лиги Европы. Никаких «спущенных рукавов» со стороны оппонентов наших клубов, все было на полном серьезе. От общего – к частному. Какие шансы у «Локо», ЦСКА и «Зенита» переломить ход своих дуэлей и пробиться в четвертьфинал ЛЕ?

«Атлетико» - «Локомотив» - 3:0

Будем откровенны, «Локомотив» уже вылетел из Лиги Европы, только с возможностью сыграть последний показательный матч против одной из сильнейших команд Европы при своих болельщиках. Такую возможность тоже надо ценить. В Мадриде Юрий Семин выстроил свою команду по суперзащитной модели с пятью защитниками, железнодорожники целиком и полностью отдали инициативу хозяевам поля, которые не без удовольствия играли с мячом и создавали давление на ворота Гильерме. Согласен с Юрием Павловичем, что за «Локомотив» не было стыдно, и с тем, что голы лидер РФПЛ привез себе сам. С точки зрения организации и дисциплины «красно-зеленые» выглядели достойно, но потеряли концентрацию в эпизодах, за что «Атлетико» жестоко наказал.

«Локомотив» - «Атлетико»

Повторюсь, шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы у «Локомотива» нет. «Атлетико» не та команда, которая, имея такое колоссальное преимущество и в результате первого матча, и в классе, вдруг ослабит хватку и позволит противнику совершить сенсацию. Так что встреча в Москве превращается просто в тренировку со звездными оппонентами, правда, теперь Симеоне имеет полное право применять ротацию и не показывать зрителям на «РЖД-Арене» свои лучшие кадры. Вылет из Лиги Европы не станет для «Локо» катастрофой. Во-первых, оцените стадию, куда забрались железнодорожники, во-вторых, учтите силу конкретного оппонента.

Шансы «Локомотива» на попадание в четвертьфинал ЛЕ: 1%

ЦСКА – «Лион» - 0:1

Пропущенный от «Лиона» гол стал первым для ЦСКА после возобновления сезона. В обоих матчах с «Црвеной Звездой» и в поединке РФПЛ против «Урала» Игорь Акинфеев играл на ноль, а тут защитник «ткачей» Марсело отличился после идеальной закрутки от Мемфиса Депая с углового. Впрочем, забивают армейцы не намного чаще: решающий гол в дуэли с «Црвеной Звездой» стал следствием расслабленности сербов в концовке тайме, а в игре с «Уралом» не обошлось без курьеза. Вот и в игре с «Лионом» ЦСКА с точки зрения креатива выглядел бледно, Ахмед Муса пока не усиливает атаку, а отягчает ее бессвязностью действий. И даже в матче с «Лионом» у армейцев было все для успеха, кроме качественных ходов в решающих фазах атак. Соперник свой шанс со стандарта реализовал, а ЦСКА – пока на бобах и с неработающим нападением.

«Лион» – ЦСКА

На самом деле, поражение со счетом 0:1, пусть даже в родных стенах, не такое уж страшное начало двухматчевого противостояния. Забивайте два мяча на выезде – и можно даже разок пропустить в ответ, вот только ЦСКА трудно будет за неделю решить свои проблемы в атаке и результативно сыграть в Лионе. К тому же, «ткачи» на своем поле способны на многое, в этом году уже обыгрывали дома «Вильярреал» и ПСЖ, в Лиге Европы вообще забивают в каждом матче при родных болельщиках. В Москве «ткачам» мешало тяжелое поле, так что в их преображение веры даже больше, чем в перерождение ЦСКА. Не в пользу армейцев в очередной раз говорит узкая обойма, очень сложно продолжать активную борьбу на два фронта таким составом, так что вылет из Лиги Европы назрел еще и по этой причине. Оставшись за бортом еврокубкового турнира, команда Виктора Ганчаренко сосредоточится на задачах в РФПЛ, переход на график «матч в неделю» сейчас в некотором смысле становится вопросом выживания.

Шансы ЦСКА на попадание в четвертьфинал ЛЕ: 10%

«РБ Лейпциг» - «Зенит» - 2:1

Точным ударом со штрафного Доменико Кришито установил в Лейпциге результат, который стоит признать неплохим для выездного матча с таким соперником. Ведь достаточно выиграть 1:0 в Санкт-Петербурге, чтобы оформить выход в следующий раунд турнира. Другое дело, что игра «Зенита» снова оставила больше вопросов, чем ответов. Схема 4-4-2 с Кокориным и Заболотным впереди, выход в стартовом составе Ригони – это правильные решения Манчини, но преимуществом ведь целиком и полностью владели немцы. «Зенит» почти вдвое уступил в контроле мяча, удары по воротам – 16:8 в пользу «РБ Лейпциг», попадания в створ – 5:2. Где-то питерцам повезло, как в случае с попаданием мяча в штангу после удара Форсберга со штрафного, где-то выручил Лунев – нейтрализовал выход Вернера один на один. Чтобы перевернуть ход дуэли, «Зениту» нужно преобразиться. Способна ли команда Манчини на это?

«Зенит» - «РБ Лейпциг»

В противостоянии с «Селтиком» удалось после очень плохого матча в Глазго выдать прекрасную домашнюю игру, но нужно понимать, что «РБ Лейпциг» гораздо сильнее шотландцев. «Быки» приедут на «Крестовский» не отстаивать призрачное преимущество, а играть в свой футбол, который у них, как показывает первый матч, лучше зенитовского. И вообще, у «РБ Лейпциг» есть такая тенденция в дебютном евросезоне: выездные встречи получаются даже лучших домашних. Так, в группе Лиги чемпионов подопечные Хазенхюттля переиграли «Монако» 4:1 в гостях, в то время как дома довольствовались ничьей. В 1/8 финала Лиги Европы взяли верх над «Наполи» 3:1 на «Сан-Паоло», а потом дома уступили 0:2. Остается надеяться, что гол Кришито вдохновит «Зенит», ведь без забитых мячей в Лейпциге все было бы совсем печально. Тем не менее, «РБ» только укрепил свой фаворитский статус в этой паре, а игра команды Манчини в атаку в домашней встрече может обернуться пропущенными контратаками, которые у немцев отточены.

Шансы «Зенита» на попадание в четвертьфинал ЛЕ: 30%