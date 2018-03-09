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Нам здесь не рады. Синхронный провал «Локо», ЦСКА и «Зенита» в ЛЕ

09 марта 2018, 11:52
Нам здесь не рады. Синхронный провал «Локо», ЦСКА и «Зенита» в ЛЕ

«Соккер.ру» предупреждал, что ни в одной паре 1/8 финала Лиги Европы российский клуб не является фаворитом, и все-таки досадно проигрывать три из трех матчей на неделе.

Удивляться нечему, команды из топ-5 чемпионатов зачастую не по зубам представителям РФПЛ: другие скорости, другой темп, техника работы с мячом на более высоком уровне и «эффект валенок» с нашей стороны. В начале марта можно поискать объяснение еще и в отсутствии игрового ритма, все-таки ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» до вчерашних матчей провели всего лишь по три официальных встречи в этом календарном году. Уровень соперников, опять же, обязывает отдать должное: «Атлетико», «Лион» и «РБ Лейпциг» - это сильные команды уровня Лиги чемпионов, мотивированные на успех в этом розыгрыше Лиги Европы. Никаких «спущенных рукавов» со стороны оппонентов наших клубов, все было на полном серьезе. От общего – к частному. Какие шансы у «Локо», ЦСКА и «Зенита» переломить ход своих дуэлей и пробиться в четвертьфинал ЛЕ?

«Атлетико» - «Локомотив» - 3:0

Будем откровенны, «Локомотив» уже вылетел из Лиги Европы, только с возможностью сыграть последний показательный матч против одной из сильнейших команд Европы при своих болельщиках. Такую возможность тоже надо ценить. В Мадриде Юрий Семин выстроил свою команду по суперзащитной модели с пятью защитниками, железнодорожники целиком и полностью отдали инициативу хозяевам поля, которые не без удовольствия играли с мячом и создавали давление на ворота Гильерме. Согласен с Юрием Павловичем, что за «Локомотив» не было стыдно, и с тем, что голы лидер РФПЛ привез себе сам. С точки зрения организации и дисциплины «красно-зеленые» выглядели достойно, но потеряли концентрацию в эпизодах, за что «Атлетико» жестоко наказал.

«Локомотив» - «Атлетико»

Повторюсь, шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы у «Локомотива» нет. «Атлетико» не та команда, которая, имея такое колоссальное преимущество и в результате первого матча, и в классе, вдруг ослабит хватку и позволит противнику совершить сенсацию. Так что встреча в Москве превращается просто в тренировку со звездными оппонентами, правда, теперь Симеоне имеет полное право применять ротацию и не показывать зрителям на «РЖД-Арене» свои лучшие кадры. Вылет из Лиги Европы не станет для «Локо» катастрофой. Во-первых, оцените стадию, куда забрались железнодорожники, во-вторых, учтите силу конкретного оппонента.

Шансы «Локомотива» на попадание в четвертьфинал ЛЕ: 1%

ЦСКА – «Лион» - 0:1

Пропущенный от «Лиона» гол стал первым для ЦСКА после возобновления сезона. В обоих матчах с «Црвеной Звездой» и в поединке РФПЛ против «Урала» Игорь Акинфеев играл на ноль, а тут защитник «ткачей» Марсело отличился после идеальной закрутки от Мемфиса Депая с углового. Впрочем, забивают армейцы не намного чаще: решающий гол в дуэли с «Црвеной Звездой» стал следствием расслабленности сербов в концовке тайме, а в игре с «Уралом» не обошлось без курьеза. Вот и в игре с «Лионом» ЦСКА с точки зрения креатива выглядел бледно, Ахмед Муса пока не усиливает атаку, а отягчает ее бессвязностью действий. И даже в матче с «Лионом» у армейцев было все для успеха, кроме качественных ходов в решающих фазах атак. Соперник свой шанс со стандарта реализовал, а ЦСКА – пока на бобах и с неработающим нападением.

«Лион» – ЦСКА

На самом деле, поражение со счетом 0:1, пусть даже в родных стенах, не такое уж страшное начало двухматчевого противостояния. Забивайте два мяча на выезде – и можно даже разок пропустить в ответ, вот только ЦСКА трудно будет за неделю решить свои проблемы в атаке и результативно сыграть в Лионе. К тому же, «ткачи» на своем поле способны на многое, в этом году уже обыгрывали дома «Вильярреал» и ПСЖ, в Лиге Европы вообще забивают в каждом матче при родных болельщиках. В Москве «ткачам» мешало тяжелое поле, так что в их преображение веры даже больше, чем в перерождение ЦСКА. Не в пользу армейцев в очередной раз говорит узкая обойма, очень сложно продолжать активную борьбу на два фронта таким составом, так что вылет из Лиги Европы назрел еще и по этой причине. Оставшись за бортом еврокубкового турнира, команда Виктора Ганчаренко сосредоточится на задачах в РФПЛ, переход на график «матч в неделю» сейчас в некотором смысле становится вопросом выживания.

Шансы ЦСКА на попадание в четвертьфинал ЛЕ: 10%

«РБ Лейпциг» - «Зенит» - 2:1

Точным ударом со штрафного Доменико Кришито установил в Лейпциге результат, который стоит признать неплохим для выездного матча с таким соперником. Ведь достаточно выиграть 1:0 в Санкт-Петербурге, чтобы оформить выход в следующий раунд турнира. Другое дело, что игра «Зенита» снова оставила больше вопросов, чем ответов. Схема 4-4-2 с Кокориным и Заболотным впереди, выход в стартовом составе Ригони – это правильные решения Манчини, но преимуществом ведь целиком и полностью владели немцы. «Зенит» почти вдвое уступил в контроле мяча, удары по воротам – 16:8 в пользу «РБ Лейпциг», попадания в створ – 5:2. Где-то питерцам повезло,  как в случае с попаданием мяча в штангу после удара Форсберга со штрафного, где-то выручил Лунев – нейтрализовал выход Вернера один на один. Чтобы перевернуть ход дуэли, «Зениту» нужно преобразиться. Способна ли команда Манчини на это?

«Зенит» - «РБ Лейпциг»

В противостоянии с «Селтиком» удалось после очень плохого матча в Глазго выдать прекрасную домашнюю игру, но нужно понимать, что «РБ Лейпциг» гораздо сильнее шотландцев. «Быки» приедут на «Крестовский» не отстаивать призрачное преимущество, а играть в свой футбол, который у них, как показывает первый матч, лучше зенитовского. И вообще, у «РБ Лейпциг» есть такая тенденция в дебютном евросезоне: выездные встречи получаются даже лучших домашних. Так, в группе Лиги чемпионов подопечные Хазенхюттля переиграли «Монако» 4:1 в гостях, в то время как дома довольствовались ничьей. В 1/8 финала Лиги Европы взяли верх над «Наполи» 3:1 на «Сан-Паоло», а потом дома уступили 0:2. Остается надеяться, что гол Кришито вдохновит «Зенит», ведь без забитых мячей в Лейпциге все было бы совсем печально. Тем не менее, «РБ» только укрепил свой фаворитский статус в этой паре, а игра команды Манчини в атаку в домашней встрече может обернуться пропущенными контратаками, которые у немцев отточены.

Шансы «Зенита» на попадание в четвертьфинал ЛЕ: 30%

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
16 марта в 11:50
а вот и не синхронно!
Надеяться надо на себя и играть до финального свистка.
А до игры разговоры ,то все от лукавого ,повод надувать щеки с видом знатока ...
Crooclin
Crooclin
12 марта в 22:42
Интересно, с каких это пор ЛЕйпциг, проводящий только второй сезон в своей истории в высшей лиге, стал сильной командой уровня Лиги Чемпионов?)))))))))
ckori
ckori
12 марта в 18:48
Питерские ребята Лейпциг запугают и Зенит-ка пройдёт !Конечно не хотелось для мутка коэф.поднимать--лучше уж Цска-они хоть играют стараются!
Великолепный
Великолепный ответил Parovoznic
10 марта в 19:50
Parovoznic:
Зачем? Я реально смотрю на проценты после первых матчей 1/8 финала Л/Е. У ЦСКА шансы 50 на 50 - - - - - - - - Ну, очень реально... ;) Дальше может пройти только Зенит. Остальное - нереально. Говорю это с сАмой жеребьёвки. Не питайте иллюзий. У вас, у ЦСКАвцев, реальность какая-то своя, особая :) В очередной раз заметил это после игры с Уралом :)
Это после 0:3 шансов очень мало, а после 0:1 - все может быть!))
Parovoznic
Parovoznic ответил Великолепный
10 марта в 15:53
Великолепный:
Зачем? Я реально смотрю на проценты после первых матчей 1/8 финала Л/Е. У ЦСКА шансы 50 на 50, а не 99% А вот у Локомотива к сожалению после поражения в Мадриде шансов не осталось! За то у Локомотива будет больше шансов не упустить чемпионство в РФПЛ, после того как Федун заявил:" Мы позорно проиграли в Еврокубках, но за то теперь будет шанс побороться за золотые медали!"
Зачем?
Я реально смотрю на проценты после первых матчей 1/8 финала Л/Е.
У ЦСКА шансы 50 на 50
- - - - - - - -

Ну, очень реально... ;)
Дальше может пройти только Зенит. Остальное - нереально. Говорю это с сАмой жеребьёвки.
Не питайте иллюзий.
У вас, у ЦСКАвцев, реальность какая-то своя, особая :)
В очередной раз заметил это после игры с Уралом :)
Баба Яга против
Баба Яга против
10 марта в 12:25
Что наш чемпионат слабеет с каждым сезоном это факт!НЕт интереса и зрелищности.Даже я ярая поклонница нашего,перестала смотреть колхоз и теперь только Англия ,Испания
Спасибо Мудко и шайки из Кремля.
Великолепный
Великолепный ответил Parovoznic
10 марта в 11:55
Parovoznic:
Ты можешь написАть для цска даже 99% )))
Зачем?
Я реально смотрю на проценты после первых матчей 1/8 финала Л/Е.
У ЦСКА шансы 50 на 50, а не 99%
А вот у Локомотива к сожалению после поражения в Мадриде шансов не осталось!
За то у Локомотива будет больше шансов не упустить чемпионство в РФПЛ, после того как Федун заявил:" Мы позорно проиграли в Еврокубках, но за то теперь будет шанс побороться за золотые медали!"
bbb370
bbb370 ответил Saang
10 марта в 06:29
Saang:
Я физически не могу болеть за тех, кого поддерживают cska.78, cska plus, mango и прочие люди с повышенной подвижностью моральных ориентиров. Ты посмотри на комент выше твоего - они столь неистово пригибатются перед зеньками, что аж диву даешься. И основные болелы у ЦСКА такие же - в интернете много, на стадионе кукиш.
Многих из тех кого ты перечислил я отправил в игнор. Этого и тебе советую. На неадекватных глоров не стоит обращать внимания.
амурец
амурец ответил МКС
10 марта в 05:53
МКС:
Слушайте . ну пересмотрел обзры, ну Спартак хотя бы боролся................ А ЭТИ? Ну и Гильерме просто разочаровал. По хорошему отношусь к ЛОКО, но это не игра
с кем Спартак боролся? с Ливерпулем? или Атлетиком?
dimagas1
dimagas1 ответил Dominators
10 марта в 01:34
Dominators:
Конечно слабее . И если с привлечения легионеров толку мало ,то нахрена они нужны . Чемпионат СССР был один из сильнейших в Европе . Нужно тратить деньги на детский и юношеский футбол , а не на покупку игроков , которым глубоко плевать за кого они играют .
Не путай.СССР была закрытой страной ,да и времена другие были.Сейчас все за баблом гонятся, кумиры кто?Неймары да еще всякие жадные гномы с португалками.Я вот видел интервью с Блохиным он получал 110 руб в мес,а мотивация была запредельная)))
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
10 марта в 00:59
Давайте будем откровенными, это всё выглядит так - РАША ГУДБАЙ
Parovoznic
Parovoznic ответил Великолепный
10 марта в 00:45
Великолепный:
Локомотиву будет практически не реально теперь пройти Атлетико ЦСКА ответный матч 50 на 50 Зенит то же самое 50:50 Ну а про спартак и говорить нечего - давно уже в АУТЕ!))
Ты можешь написАть для цска даже 99% )))
Parovoznic
Parovoznic ответил Ген Геныч
10 марта в 00:45
Ген Геныч:
А что ,могло быть по другому?Я писал сразу после жеребьевки,что наши клубы дальше не пройдут!!!!!!Надеялся на ЦСКА,но даже самый слабый соперник из всех клубов,которые достались нашим командам,оказался на голову выше (((((!!!!!!!!!!Пройдет только проект,и то шансов мало!!!!!!!!!Тут шансов нет ни у ЦСКА ни у Локо((((((((
С сАмой жеребьёвки говорю: дальше пройдёт только Зенит.
Просто надо свыкнуться с этой мыслью и не питать иллюзий.
alfranza
alfranza
09 марта в 22:19
Локо достался будущий чемпион этого турнира. Имхо, Атлетико возможный победитель. Но и сами железнодорожники вышли в разобранном состоянии, практически ничего не создали. Но думаю, что просто мадридцы были шикарны.
Что там было с армейцами сказать трудно, матч не смотрела, но ставила на победу.
А насчет Зенита, все справедливо, ибо нифига снова не играли. Проснулись за 10 минут до конца, как обычно.
Как бы не прискорбно было, с таким футболом который показывают все трое, в 1/4 делать нечего.
Dominators
Dominators ответил mars6791
09 марта в 21:28
mars6791:
Наши команды просто слабее, а потом все остальное.
Конечно слабее . И если с привлечения легионеров толку мало ,то нахрена они нужны . Чемпионат СССР был один из сильнейших в Европе . Нужно тратить деньги на детский и юношеский футбол , а не на покупку игроков , которым глубоко плевать за кого они играют .
zamsb
zamsb
09 марта в 21:19
Как ни прискорбно, но это потолок игровых возможностей наших клубов. Еще осенью было видно, с каким натягом добывались победные результаты в Еврокубках и тогда уже было ясно, что ничего хорошего весной от наших клубов ждать не приходиться. Тоже самое ожидает и сборную России на ЧМ 2018. В лучшем случае выход из группы, далее 1/8 и на этом мучения закончатся.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
09 марта в 20:58
уровень рфпл низок для побед в Еврокубках, занимаем достойное место на задворках Европы
mars6791
mars6791 ответил Dominators
09 марта в 20:51
Dominators:
Дело в том , что всем нашим командам в ЕК выгодней вылететь из ЛЕ , ради ЛЧ места в ЧР , а то что все наши команды не готовы и так ясно всем . Они даже не упираются достойно .Так муму водят .
Наши команды просто слабее, а потом все остальное.
Dominators
Dominators ответил Ген Геныч
09 марта в 18:13
Ген Геныч:
))))))))))))Со Спартаком берег,с Атлетико берег-вопрос на кого берег?На Урал?)))))))))))))))))))))))))))))))Ни неси чуши!!!-они просто не готовы,вот и все!!!!!!!!!
Дело в том , что всем нашим командам в ЕК выгодней вылететь из ЛЕ , ради ЛЧ места в ЧР , а то что все наши команды не готовы и так ясно всем . Они даже не упираются достойно .Так муму водят .
Ген Геныч
Ген Геныч ответил МКС
09 марта в 17:38
МКС:
Слушайте . ну пересмотрел обзры, ну Спартак хотя бы боролся................ А ЭТИ? Ну и Гильерме просто разочаровал. По хорошему отношусь к ЛОКО, но это не игра
Спартак боролся только после того,как сам себе 3-ху привез!!!!!!!!!!!!Он об...я в Москве!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Dominators
09 марта в 17:34
Dominators:
Палыч слил ЛЕ ради чемпионства . Он берег Ари и Фарфана . ЦСКА и Зенит могут сыграть по любому сценарию . У ЦСКА опыт и слабая скамейка. Зенит это группа зажравшихся игроков . Руководство не может заставить их честно отработать бешеные контракты . Или это руководству и ненужно . Придет новый тренер , массовая закупка и т.д . Пока все жидко обос....
По остальному согласен!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Dominators
09 марта в 17:30
Dominators:
Палыч слил ЛЕ ради чемпионства . Он берег Ари и Фарфана . ЦСКА и Зенит могут сыграть по любому сценарию . У ЦСКА опыт и слабая скамейка. Зенит это группа зажравшихся игроков . Руководство не может заставить их честно отработать бешеные контракты . Или это руководству и ненужно . Придет новый тренер , массовая закупка и т.д . Пока все жидко обос....
))))))))))))Со Спартаком берег,с Атлетико берег-вопрос на кого берег?На Урал?)))))))))))))))))))))))))))))))Ни неси чуши!!!-они просто не готовы,вот и все!!!!!!!!!
МКС
МКС
09 марта в 16:58
Слушайте . ну пересмотрел обзры, ну Спартак хотя бы боролся................
А ЭТИ? Ну и Гильерме просто разочаровал. По хорошему отношусь к ЛОКО, но это не игра
Dominators
Dominators
09 марта в 16:58
Палыч слил ЛЕ ради чемпионства . Он берег Ари и Фарфана . ЦСКА и Зенит могут сыграть по любому сценарию . У ЦСКА опыт и слабая скамейка. Зенит это группа зажравшихся игроков . Руководство не может заставить их честно отработать бешеные контракты . Или это руководству и ненужно . Придет новый тренер , массовая закупка и т.д . Пока все жидко обос....
Saang
Saang ответил bbb370
09 марта в 16:48
bbb370:
ЦСКА это не эти малолетние глоры, которые пакостят на соккере. ЦСКА это великий клуб с давними традициями. Он много раз прославлял советский и российский спорт на международной арене. И, на мой взгляд, достоин уважения. И вообще соперника надо уважать. Эти глоры обзывают Спартак "пупсиками", а сами радуются, что смогли их догнать в турнирной таблице. Глупость в чистом виде. В Европе болельщики спорят друг с другом какой клуб выступил более успешно, а у нас какой клуб менее позорно. Меня такое положение дел совершенно не радует.
Я физически не могу болеть за тех, кого поддерживают cska.78, cska plus, mango и прочие люди с повышенной подвижностью моральных ориентиров. Ты посмотри на комент выше твоего - они столь неистово пригибатются перед зеньками, что аж диву даешься. И основные болелы у ЦСКА такие же - в интернете много, на стадионе кукиш.
Чист
Чист ответил Великолепный
09 марта в 16:44
Великолепный:
Локомотиву будет практически не реально теперь пройти Атлетико ЦСКА ответный матч 50 на 50 Зенит то же самое 50:50 Ну а про спартак и говорить нечего - давно уже в АУТЕ!))
надо реально смотреть только у Зенита - он и там мог выграть
Чист
Чист
09 марта в 16:42
Шанцы только у Зенита - остальные оказались дутыми - обидно у наших очень слабо с техникой владения мячом никакого отличия не только от ФНЛ но и любой любительской командой - исключение пара тройка игроков что делают на тренировках - хотя этому уже поздно научится а вот чему учат ребят в деских спортшколах это вопрос
UrAn54
UrAn54
09 марта в 16:37
Соглашусь с автором почти во всем. Только у Зенита все же не 30%. Я бы поставил 60%.
bbb370
bbb370 ответил Saang
09 марта в 16:32
Saang:
Поражаюсь твоей выдержке, брат - поддерживать ЦСКА после того что делают их лицемеры здесь, надо иметь стальные яйца. У меня только гранитные, поэтому в этот раз за Лион.
ЦСКА это не эти малолетние глоры, которые пакостят на соккере. ЦСКА это великий клуб с давними традициями. Он много раз прославлял советский и российский спорт на международной арене. И, на мой взгляд, достоин уважения. И вообще соперника надо уважать. Эти глоры обзывают Спартак "пупсиками", а сами радуются, что смогли их догнать в турнирной таблице. Глупость в чистом виде. В Европе болельщики спорят друг с другом какой клуб выступил более успешно, а у нас какой клуб менее позорно. Меня такое положение дел совершенно не радует.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Великолепный
09 марта в 16:24
Великолепный:
Локомотиву будет практически не реально теперь пройти Атлетико ЦСКА ответный матч 50 на 50 Зенит то же самое 50:50 Ну а про спартак и говорить нечего - давно уже в АУТЕ!))
нету шансов у ЦСКА как не крути,Лион дома обыграет армейцев!
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