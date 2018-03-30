Закон не писан. Налоговые преступники среди футболистов

Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме, где навещал брата, а блогер «Соккер.ру» Семенычч вспомнил о видных игроках, которые сами могли оказаться за решеткой из-за неуплаты налогов.

Вратарь

Икер Касильяс («Порту»)

Родина налоговых преступлений в футболе – Испания, именно здесь играли или играют самые отъявленные преступники, научившиеся оставлять государство без части положенных по закону выплат. И те имена, что мелькали в прессе, наверняка только видимая часть айсберга. Икер Касильяс был в первой волне, которая поднялась четыре года назад, тогда шло разбирательство по делу Месси, а еще шестерых футболистов Ла Лиги заподозрили. В их числе были Давид Вилья, Хаби Алонсо и Икер Касильяс. Экс-вратарь «Реала» быстро сориентировался и еще до выдвижения обвинений перечислил 2 миллиона евро в испанскую казну, что и стало его охранной грамотой.

Защитники

Марсело («Реал»)

Бразилец с левого фланга обороны мадридского «Реала» совершил свое правонарушение в 2013 году, а до судебного разбирательства дошло только осенью 2017-го. На фоне отъявленных рецидивистов Марсело – пай-мальчик, совершивший одну маленькую ошибку. Реальный срок ему не грозил, слушание по делу длилось всего лишь 10 минут, после чего Марсело признал свою вину и заплатил полмиллиона евро в качестве штрафа.

Хавьер Маскерано («Хебей Форчун»)

Хавьера, наверное, научил соотечественник Месси. Маскерано – слишком серьезный и ответственный парень, чтобы проворачивать темные делишки, вероятно, попал под дурное влияние. Аргентинец не задекларировал часть своего дохода, который получал за продажу прав на использование своего образа. Судебное разбирательство затянулось на полтора года, в итоге игрок был осужден на один год тюрьмы, но по испанскому законодательству лицам, у которых прежде не было судимостей, сроки до 24 месяцев заменяются на условные. Хавьер пошел на сделку: заплатил всю сумму утаенных налогов – 1.6 млн евро и 50% штрафа от этой суммы.

Жерар Пике («Барселона»)

В 2015 году налоговая служба Испании заподозрила Жерара Пике в сокрытии 2.5 миллионов евро, однако защитник «Барселоны» оказался не промах: подал встречный иск и обещал срывать покровы, но позже дело решилось полюбовно. Нужно понимать, что испанские налоговики трясут звезд не из кровожадности, просто это весьма прибыльное занятие для казны. А институт неуплаты налогов в семье Пике точно есть: в начале этого года прокуратура крепко взялась за Шакиру, и хотя представители певицы поначалу отметали любые обвинения, в итоге испанская казна «потяжелела» на 20 миллионов евро.

Серхио Рамос («Реал»)

Серхио Рамос прекрасен – как на поле, так и в качестве гражданина. Кто-то подсказал Рамосу дерзкий план уклонения от налогов (имеются в виду выплаты не по контракту с «Реалом», а от продажи имиджевых прав). Так вот, Рамос создал три оффшорные компании на Виргинских островах, назвав их Ramasa, Sergiasa и Campeones, но в расчеты его финансовых консультантов закрались ошибки. Из-за запутанного механизма управления этими компаниями Серхио не только не сэкономил, но заплатил в испанскую казну вдвое большую сумму – всего 7.3 миллиона евро. Налоговики поржали и сказали, что не имеют претензий к защитнику. Анекдот!

Полузащитники

Хаби Алонсо (завершил карьеру)

Хаби подозревали давно, но сейчас его дело набирает обороты. Сообщается, что Алонсо грозит 5 лет тюрьмы и 8 миллионов евро штрафа за серые схемы, которые он использовал во время своей карьеры. Жестоко. Баску вменяют в вину три эпизода нарушения законодательства, а главный пункт в его деле – создание подставной фирмы на Мадейре для управления имиджевыми правами. Хаби Алонсо свою вину не признает и продолжит судиться.

Лука Модрич («Реал»)

Снова та же история с подставной компанией, владеющей правами на образ футболиста. Самая распространенная схема, такая соблазнительная для футболистов. У Модрича была контора с ограниченной ответственностью «Ивано» в Люксембурге, которая подворовывала из испанской казны. Когда следствие начало раскручивать дело, Лука посчитал за благо выплатить требуемую сумму и штраф – вышло около миллиона евро, однако виновным себя не считает.

Анхель Ди Мария (ПСЖ)

Аргентинец нарушал закон во время выступлений за «Реал». В итоге это обернулось для него выплатой двух миллионов евро и одним годом тюремного заключения условно. Анхель пошел на сделку со следствием, чтобы избежать длительных судебных разбирательств.

Нападающие

Неймар (ПСЖ)

За бразильцем тянется шлейф разнообразных темных делишек, которыми в основном заведует его отец. Вспомнить хотя бы историю с фальсификацией документов и подкупами при переходе из «Сантоса» в «Барселону», правда, завершившуюся оправданием. К Неймару были претензии у бразильских налоговиков, но и здесь звезде ПСЖ удалось выйти сухим из воды: «откупился», выплатив 2.1 млн евро.

Лионель Месси («Барселона»)

Историю взаимоотношений Лионеля Месси с суровой испанской Фемидой вы наверняка слышали, некоторое время назад она не сходила с первых полос. В общем-то ничего нового и кардинально отличающегося от предыдущих нарушителей закона, но когда речь идет о многократном обладателе «Золотого мяча» все подается в гипертрофированном виде. В сухом же остатке имеем штраф в размере 2.1 млн евро и 21 месяц тюрьмы условно.

Криштиану Роналду («Реал»)

Роналду догнал Месси по числу «Золотых мячей», а в налоговом деле может затмить Лионеля. Впрочем, Криштиану полностью отрицает свою вину, а обвиняют его в укрытии налогов на сумму в 15 миллионов евро. В такой ситуации можно признать вину, получить условный срок и расстаться с деньгами, однако Роналду считает, что его судят только потому, что он знаменитость. Португалец будет до конца стоять за свое честное имя, но если его вина будет доказана, то без сделки со следствием ему грозит до пяти лет тюрьмы.