Битва из АПЛ перемещается в ЛЧ

Конечно с одной стороны жаль, что Жребий свел две английские команды в 1/4 финала, но с другой может оно и к лучшему, наконец в полуфинал пройдет один коллектив с туманного альбиона, чего давно не было. Последний раз в полуфинал выходил именно МС в 2016 году.

Последние их баталы.

«Ливерпуль», скорей всего точно не проиграет на «Энфилде». Тем более именно здесь они выиграли единственными у МС в чемпионате, но для этого Ливерпулю снова надо поймать кураж, и забить больше, чем это сможет сделать соперник, ведь защита до сих пор может подвести. При игре, которая завершилась 4:3, подопечные Клоппа просто разматывали команду Гвардиолы на поле 4:1, но сказалась усталость, и проблемы в защите, раз позволили сократить до минимума.

«Манчестер Сити» не испытывает особо проблем дома, они уже это проделали в АПЛ с Ливерпулем 5:0. Только не стоит забывать, как в той игре все складывалось. Горожане вели 1:0, игра по сути была равна, но то, что потом произошло, когда Мане просто на скорости влетел во вратаря соперника. Подвел тем самым свою команду, и дал больше пространства для МС, чтобы довести все до логичного итога. Оставшись в 10-ом «красные» стали просто мишенью, команда Гвардиолы просто прижал подопечных Клоппа к собственным воротам, и добили тех еще 4 точными выстрелами.

Выводы: Как понимаем, «Ливерпуль» может проиграть, только из-за грубейших ошибок или если не реализует свои моменты. «Ман. Сити» может проиграть, если недооценит своего оппонента до конца или не поймают свою игру, что в этом сезоне бывает очень редко. В этой игре наверное многое будет зависеть от того, кому удастся забить первый мяч, скорей всего тот и победит. Ведь оба соперника выходили вперед первыми в своих матчах, и доводили начатое до победы.

Как соперники двигались на пути к 1/4 финала.

Подопечные Юргена Клоппа до сих пор не имеют поражений в этом розыгрыше ЛЧ. Начали свой путь с раунда плей-офф, где был повержен немецкий «Хоффенхайм» (2:1, 4:2). На групповом этапе «красные» уверенно заняли первое место, опередив «Севилью», с которой выдали две яркие и сложные ничьи (2:2 и 3:3, особенно хочется выделить ответную игру, где «красные» вели 3-0, но позволили сопернику сравнять), «Спартак» (1:1 и 7:0) и "Марибор"(3:0 и 7:0) . А в 1/8 они спокойно разобрались с «Порту», разгромив драконов в первом матче в гостях со счётом (5:0), в ответной игре, которая по сути ничего не решала, просто скатали ничью (0:0). Домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» в еврокубках уже 14 матчей (9 побед и 5 ничьих). Последнее раз дома «красные» проиграли в 2014 году от мадридского «Реала» (3:0). Также стоит напомнить, что до данной стадии 1/4, «красные» в последний раз доходили в 2009 году, но тогда они проиграли «Челси».

Подопечные Гвардиолы в этой паре сразу записаны в явные фавориты, но разве фаворит может проиграть две игры не самым сильным соперникам. На групповой стадии умудрились проиграть (1:2) «Шахтеру,» хотя в первой игре победили (2:0), а в 1/8 финала «Базелю» также 1:2, но разбили тех в первой игре без проблем (4:0). В остальных играх спокойно разматывали своего соперника в двух матчах «Фейннордом» (4:0 и 1:0) и «Наполи» (2:1 и 4:2). «Манчестер Сити» всего лишь второй раз пробился в 1/4 финала, последний раз они делали это в 2016 году, когда команда по сумме двух матчей переиграли ПСЖ.

Выводы: Скажу так, пока не начался этот матч «мерсисайдцы» выглядит убедительней, чем «горожане», не потому что они не проиграли еще не одного матча, а так как выглядят убедительней в противостоянии со своим соперником. А если брать их матчи на «Энфилде», то «Ливерпуль» давно не проигрывал дома. Последний раз «красные» проиграли в родных стенах «горожанам» в мае 2003 года, когда еще Шейхи не высадились на Туманном Альбионе, Пеп еще не был тренером, а МС проводил свой первый сезон высшей лиге, после своего последнего возвращения в элиту.

В каком расположении духа подходят соперники к этому матчу.

Давайте поглядим на их в чемпионате Англии.

Ливерпуль одержал две победы, если в первой игре с «Уотфордом» не испытали проблем раскатав тех (5:0), то в матче с «Кристал Пэласом» пришлось попотеть, выцарапывая победу у соперника. В обоих встречах за собой команду вел Мохамед Салах, который оформил покер в ворота «шершней», тем самым превзошел рекорд Торреса по количеству голов в первом сезоне, а в матче с «орлами» его мяч стал итоговым во встрече. Теперь он единоличный лидер чемпионата в гонке бомбардиров, также хочется добавить, египтянин на каждой стадии ЛЧ еще умудрился каждому сопернику забить по голу.

«Манчестер Сити» уже скоро может стать чемпионом лиги, оформив титул в выходные в «манчестерском дерби» против МЮ. А в последних играх добились две спокойные победы над «Эвертоном» (3:1), еще в первом тайме вели со счетом в три мяча, доведя владение мячом до 81%, а после сыграли в эконом-режиме, отдав мяч сопернику, и позволив тем забить гол престижа, а также со «Сток Сити» (2:0), не испытав особо проблем с одним из аутсайдеров.

Выводы: Понятно, что игры в АПЛ отличаются от игр в ЛЧ, но у «Ливерпуля» еще не все решено, они продолжают борьбу в 4-ке с конкурентами в виде МЮ и «Тоттенхэма», скажем «Челси» отстал, но постарается оказать давление на лидеров. А вот «Манчестер Сити» по сути уже чемпион, и задачу в АПЛ уже решили, могут сосредоточится на оставшемся турнире. Не стоит забывать «Ливерпуль» имея сверх-атакующее нападение, провалились против МЮ (2:1), а «Манчестер Сити» довел победную свою серию до 5 матчей подряд, обыграв на пути «Арсенал» (3:0) и «Челси» (1:0).

Может тот факт, что команды Гвардиолы всегда лучше Клоппа это всего лишь миф?

Юрген Клопп посетовал нам, что команды Гвардиолы всегда были лучше его. Давайте посмотрим так ли это. Если сравнивать их борьбу в немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» . Гвардиоле достался действующий чемпион Германии, «машина Хайнкеса», однако мы сразу обращаем внимание на матч за Суперкубок 2013 года, где дружина Юргена Клоппа просто смяла действующего чемпиона (4:2). Через год уже без Левандовского в составе, «шмели» также не оставили шансов «баварцам», снова обыграв тех на этот раз (2:0). И спрашивается, где же Гений?. В Чемпионате конечно «Бавария» была сильней, продолжив свою традицию по оформлению чемпионских титулов, но даже в первом сезоне Клопп и Гвардиола обменялись гостевыми победами (3:0), во втором сезоне «Бавария» выиграла обе игры (2:1 и 1:0), тогда Боруссия была уже развалена, они с трудом заняли 7 место в чемпионате. Но в кубке победили в полуфинале (1:1, и 0:2 по пенальти). Мы с вами не видели, как бы Пеп справился бы с чемпионской «Боруссии» Клоппа в сезоне? однако матч за суперкубок 2013, о котором мы говорили выше, может дать пищу для размышления.

А что у нас в Англии? Клопп недавно прокомментировал их будущее рендеву - «Я видел реакцию Гвардиолы, он тоже не был рад встрече с „Ливерпулем“». Ведь немецкий специалист прав, не потому что его подопечные нанесли единственное поражение «горожанам» в этом сезоне в чемпионате, но и тот факт, что Клопп из 4 матчей проиграл Гвардиоле всего одну игру, да крупно, но. В прошлом сезоне «Ливерпуль» не проиграл им ни разу, победив их дома (1:0) и сыграв в ничью в гостях (1:1).

Выводы: Может на длиной дистанции чемпионата команды Гвардиолы были лучше подготовлены, и он оформлял чемпионство в двух разных лигах, но вот в личных противостояниях, как мы выяснили не все так однозначно. В противостоянии Клопп против Гвардиолы, из 12 матчей немец выиграл шесть поединков – это больше, чем любой другой менеджер, две из этих побед состоялись уже у руля «Ливерпуля». Но проиграл при этом в пяти, и один раз была зафиксирована ничья. Клопп самый неудобный соперник для Гвардиолы. Сам же специалист отвечает на это вот так : - Моя успешная статистика против Гвардиолы? Я никогда не побеждал Хосепа. Это делали мои команды."..........

PS Предположим, обе команды одержат домашние победы, а интригу и выход в полуфинал все решат голы дома и в гостях. Так же ничья тоже будет результатом, чтобы все решилось во второй игре.