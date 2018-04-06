Демонстрация силы в Лондоне

ЦСКА неудачно съездил в Лондон, пропустив четыре мяча от «Арсенала». «Соккер.ру» считает, что это еще не худшее, что могло стать с армейцами в Лондоне.

Такие матчи, как в 2006 году, когда «Арсенал» умудрился не обыграть ЦСКА в Лондоне, устроив феноменальный штурм ворот Игоря Акинфеева, случаются раз в десятки лет. Почему-то в России принято его очень часто вспоминать, тогда как в Англии о нем давно уже все забыли. Разве что редкие поклонники «Арсенала» припоминают, что такое было. Оно и понятно.

Для российского футбола это подвиг, потому что нечасто удается нечто подобное показать. А для топ-клуба из Европы битва в еврокубках до самых поздних стадий на разном уровне – это норма. С тех пор «Арсенал» пережил массу самых разных эмоций и матчей, потому логично, что прошлым он не живет. А теперь в противостоянии написана новая страница, которая не слишком положительно рисует состояние армейцев.

Провал на флангах

С первых же минут бросилось в глаза колоссальное превосходство «Арсенала» на флангах. Виктор Ганчаренко вышел играть против «канониров» со стандартным вариантом с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Но много раз уже говорилось, что на позициях латералей должны играть ребята в отменной технической и физической готовности, чтобы эта схема полноценно работала. Вот совсем недавно разбирали игру сборной России с Францией, где точно такой же расклад в обороне привел к кошмару для россиян.

Нечто подобное случилось и в этой игре. Щенников и Кучаев откровенно не вытаскивали тот уровень игры, скорости, техники, который предлагал соперник. А от них ведь требовалась и работа в защите, и помощь в атаке. Но куда там. Впереди они делали невероятно неточные забросы и подачи, раз за разом ошибаясь. Сзади теряли позиции и позволяли соперникам очень легко убегать. «Арсеналу» удалось устроить головомойку ЦСКА в основном как раз за счет провала армейцев на флангах, где Щенников и Кучаев были просто деклассированы во всех аспектах, явно не дотягивая до нужного уровня.

Медленная оборона

Впрочем, вешать всех собак только на пару крайних защитников не стоит. В целом защита ЦСКА выглядела гораздо медленнее, чем атака «Арсенала». «Канониры» просто пулями летали перед носом у своих оппонентов, делая все, каждое движение, каждый жест, гораздо быстрее, стремительнее, точнее, резче. Эти голевые комбинации и многоходовки, которые до голов не дошли, наглядно демонстрировали беспомощность защитных построений ЦСКА.

При всем уважении к заслугам и боевитости Игнашевича и Березуцких нужно отметить, что если армейцы на самом деле хотят соперничать с командами уровня «Арсенала» и выходить на новый уровень, то им полностью нужно менять защиту. Вот совершенно, под корень. В чемпионате России этого хватает, но когда соперник работает на приличной скорости, все недостатки вываливаются пригоршнями. И не спасает тройка в центре обороны. Где она была, когда красивый гол забивал «Арсенал» прямо из центра штрафной? По позиции несуществующего центрального из трех центральных. И так – много раз.

Разница в скорости

Тут нужно усмотреть системный недостаток игры ЦСКА, особенно на своей половине поля. Армейцы не привыкли и не умеют играть в обороне на высоких скоростях, принимать оперативно решения, закрывать зоны и вовремя эффективно действовать на перехватах и отборах. С каким трудом давались Березуцким и их соседям любые перехваты, да, удачные там тоже были. Но чаще всего они только вертели головами, пока мяч гулял в ногах «канониров». В России никто не предлагает играть на такой скорости, с такими рывками и такими точными быстрыми передачами. В РФПЛ долго возятся с мячом, прежде чем сделать обостряющий пас, что позволяет ЦСКА перестраиваться. А тут времени не давали. Хотя не все так безнадежно.

Не безнадежная атака

Вот где ЦСКА мог рассчитывать на большее, так это в атаке. Основные недостатки, касающиеся скорости и техники, относились к игре в обороне. В созидании у ЦСКА все довольно неплохо на фоне «Арсенала». Согласитесь, если бы реализация моментов и подходов у армейцев была такой же, как у «канониров» в первом тайме, то Арсену Венгеру пришлось бы почаще хвататься за голову и кричать на своих защитников.

Он этим, кстати, занимался до последней минуты, поскольку видел, что игра «Арсенала» в обороне далеко не идеальна. Но ЦСКА мог этим пользоваться только при отменной реализации моментов, при точном попадании всех ударов, которых было не так и мало: 11 против 18 у «Арсенала». И некоторые ходы, прорывы на самом деле оказывались толковыми и перспективными. Только не доведенными до ума хладнокровным завершением. Вспомните выстрелы в небеса от Щенникова или «жадность» Мусы.

Напоминание о 2006

Итоговый счет поединка установился еще в первом тайме. После него казалось, что ЦСКА не избежать более неприличного разгрома. Однако за «Арсенал» играют тоже люди, как выяснилось. И во втором тайме случилось некоторое напоминание о прошлом. Несколько раз шикарно армейцев спас Акинфеев, еще ряд моментов «Арсенал» запорол собственноручно, имея прекрасные возможности увеличить отрыв.

В какой-то степени это произошло из-за потери концентрации, поскольку «канониры» сами ощущали свое превосходство. Как это случилось сразу после первого быстрого гола. Вернуть хозяев в тонус смогла пощечина от Головина со штрафного. Так что с нынешним «Арсеналом» ЦСКА все же играть способен. Но только при должном уровне везения и реализации моментов. Но вот игра в обороне ставит уже естественные ограничения на возможности армейцев в целом, глобально.