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Демонстрация силы в Лондоне

06 апреля 2018, 00:34
Демонстрация силы в Лондоне

ЦСКА неудачно съездил в Лондон, пропустив четыре мяча от «Арсенала». «Соккер.ру» считает, что это еще не худшее, что могло стать с армейцами в Лондоне.

Такие матчи, как в 2006 году, когда «Арсенал» умудрился не обыграть ЦСКА в Лондоне, устроив феноменальный штурм ворот Игоря Акинфеева, случаются раз в десятки лет. Почему-то в России принято его очень часто вспоминать, тогда как в Англии о нем давно уже все забыли. Разве что редкие поклонники «Арсенала» припоминают, что такое было. Оно и понятно.

Для российского футбола это подвиг, потому что нечасто удается нечто подобное показать. А для топ-клуба из Европы битва в еврокубках до самых поздних стадий на разном уровне – это норма. С тех пор «Арсенал» пережил массу самых разных эмоций и матчей, потому логично, что прошлым он не живет. А теперь в противостоянии написана новая страница, которая не слишком положительно рисует состояние армейцев.

Провал на флангах

С первых же минут бросилось в глаза колоссальное превосходство «Арсенала» на флангах. Виктор Ганчаренко вышел играть против «канониров» со стандартным вариантом с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Но много раз уже говорилось, что на позициях латералей должны играть ребята в отменной технической и физической готовности, чтобы эта схема полноценно работала. Вот совсем недавно разбирали игру сборной России с Францией, где точно такой же расклад в обороне привел к кошмару для россиян.

Нечто подобное случилось и в этой игре. Щенников и Кучаев откровенно не вытаскивали тот уровень игры, скорости, техники, который предлагал соперник. А от них ведь требовалась и работа в защите, и помощь в атаке. Но куда там. Впереди они делали невероятно неточные забросы и подачи, раз за разом ошибаясь. Сзади теряли позиции и позволяли соперникам очень легко убегать. «Арсеналу» удалось устроить головомойку ЦСКА в основном как раз за счет провала армейцев на флангах, где Щенников и Кучаев были просто деклассированы во всех аспектах, явно не дотягивая до нужного уровня.

Медленная оборона

Впрочем, вешать всех собак только на пару крайних защитников не стоит. В целом защита ЦСКА выглядела гораздо медленнее, чем атака «Арсенала». «Канониры» просто пулями летали перед носом у своих оппонентов, делая все, каждое движение, каждый жест, гораздо быстрее, стремительнее, точнее, резче. Эти голевые комбинации и многоходовки, которые до голов не дошли, наглядно демонстрировали беспомощность защитных построений ЦСКА.

При всем уважении к заслугам и боевитости Игнашевича и Березуцких нужно отметить, что если армейцы на самом деле хотят соперничать с командами уровня «Арсенала» и выходить на новый уровень, то им полностью нужно менять защиту. Вот совершенно, под корень. В чемпионате России этого хватает, но когда соперник работает на приличной скорости, все недостатки вываливаются пригоршнями. И не спасает тройка в центре обороны. Где она была, когда красивый гол забивал «Арсенал» прямо из центра штрафной? По позиции несуществующего центрального из трех центральных. И так – много раз.

Разница в скорости

Тут нужно усмотреть системный недостаток игры ЦСКА, особенно на своей половине поля. Армейцы не привыкли и не умеют играть в обороне на высоких скоростях, принимать оперативно решения, закрывать зоны и вовремя эффективно действовать на перехватах и отборах. С каким трудом давались Березуцким и их соседям любые перехваты, да, удачные там тоже были. Но чаще всего они только вертели головами, пока мяч гулял в ногах «канониров». В России никто не предлагает играть на такой скорости, с такими рывками и такими точными быстрыми передачами. В РФПЛ долго возятся с мячом, прежде чем сделать обостряющий пас, что позволяет ЦСКА перестраиваться. А тут времени не давали. Хотя не все так безнадежно.

Не безнадежная атака

Вот где ЦСКА мог рассчитывать на большее, так это в атаке. Основные недостатки, касающиеся скорости и техники, относились к игре в обороне. В созидании у ЦСКА все довольно неплохо на фоне «Арсенала». Согласитесь, если бы реализация моментов и подходов у армейцев была такой же, как у «канониров» в первом тайме, то Арсену Венгеру пришлось бы почаще хвататься за голову и кричать на своих защитников.

Он этим, кстати, занимался до последней минуты, поскольку видел, что игра «Арсенала» в обороне далеко не идеальна. Но ЦСКА мог этим пользоваться только при отменной реализации моментов, при точном попадании всех ударов, которых было не так и мало: 11 против 18 у «Арсенала». И некоторые ходы, прорывы на самом деле оказывались толковыми и перспективными. Только не доведенными до ума хладнокровным завершением. Вспомните выстрелы в небеса от Щенникова или «жадность» Мусы.

Напоминание о 2006

Итоговый счет поединка установился еще в первом тайме. После него казалось, что ЦСКА не избежать более неприличного разгрома. Однако за «Арсенал» играют тоже люди, как выяснилось. И во втором тайме случилось некоторое напоминание о прошлом. Несколько раз шикарно армейцев спас Акинфеев, еще ряд моментов «Арсенал» запорол собственноручно, имея прекрасные возможности увеличить отрыв.

В какой-то степени это произошло из-за потери концентрации, поскольку «канониры» сами ощущали свое превосходство. Как это случилось сразу после первого быстрого гола. Вернуть хозяев в тонус смогла пощечина от Головина со штрафного. Так что с нынешним «Арсеналом» ЦСКА все же играть способен. Но только при должном уровне везения и реализации моментов. Но вот игра в обороне ставит уже естественные ограничения на возможности армейцев в целом, глобально.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил nik9373
07 апреля в 13:22
nik9373:
"В созидании у ЦСКА все довольно неплохо на фоне «Арсенала»" Автор какой матч смотрел?
С тульским Арсеналом.
ekliziast
ekliziast ответил Великолепный
07 апреля в 13:17
Великолепный:
ЦСКА преподал урок спартаку, как не опозорится в Англии.
Упаси , помилуй Бог от таких уроков.
ekliziast
ekliziast ответил Ярослав Невский
07 апреля в 13:15
Ярослав Невский:
Скажите спасибо бесполезному лимиту и "гениальному" руководству Мутко.
Лимит здесь не при чём.Подумайте , кто сейчас играет в командах.Игроки самого конца восьмидесятых и девяностых годов. Годов когда всем было не до футбола, спортшколы развалились, детские тренеры разбежались и т.д и т.п.Сейчас чтобы тренироваться в приличной спортшколе надо платить.Пока не прекратится весь этот бардак , всё будет по прежнему.
Великолепный
Великолепный
07 апреля в 11:12
ЦСКА уже стал лучшей российской командой в еврокубковом сезоне и своим билетом мог распоряжаться по собственному усмотрению. Отсиживаться, отбиваться и мечтать о шальном голе или выйти против фаворита с открытым забралом!
Автобус спартаку не помог на Энфилде все увидели - 0:7
Denfard
Denfard
06 апреля в 22:37
Футбола в России нет и в ближайшее время не будет смотреть на этот позор больше не сил.
112910415
112910415
06 апреля в 19:39
просто судьба
mars6791
mars6791 ответил yasukuni
06 апреля в 18:32
yasukuni:
Перед матчем все дружно вспоминали 2006 год, а после матча вспоминали второй тайм. Когда наши играли ну оч-чень здорово. А я человек опытный, вспоминаю 1993 год. КУЕФА Динамо - Айнтрахт. Причем по двум причинам. В Москве Динамо влетело 0-6, зато в Германии аж выиграло 1-0. И во втором матче комментатор сказал золотую фразу: Немцам играть незачем, да они, собственно, и не играют. Но, несмотря на это, наши выглядят очень здорово. Вот и сейчас, когда ОНИ не играют (второй тайм), наши выглядят ОЧЕНЬ здорово. Как в товарняках с бельгийцами и испанцами. Но в товарняке могут позволить счет сравнять, в официальном матче ни-ког-да. А во вторую причину вы даже не поверите, потому что сегодня так никто не делает. Сразу после матча с 0-6 тренер Динамо Газзаев подал в отставку. Кажется, прямо на пресс-конференции. Дас ист фантастиш!
Да было время)! Помню тоже, айн трахт, цвай трахт, драй трахт ... Потом приговаривали.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил yasukuni
06 апреля в 13:52
yasukuni:
Перед матчем все дружно вспоминали 2006 год, а после матча вспоминали второй тайм. Когда наши играли ну оч-чень здорово. А я человек опытный, вспоминаю 1993 год. КУЕФА Динамо - Айнтрахт. Причем по двум причинам. В Москве Динамо влетело 0-6, зато в Германии аж выиграло 1-0. И во втором матче комментатор сказал золотую фразу: Немцам играть незачем, да они, собственно, и не играют. Но, несмотря на это, наши выглядят очень здорово. Вот и сейчас, когда ОНИ не играют (второй тайм), наши выглядят ОЧЕНЬ здорово. Как в товарняках с бельгийцами и испанцами. Но в товарняке могут позволить счет сравнять, в официальном матче ни-ког-да. А во вторую причину вы даже не поверите, потому что сегодня так никто не делает. Сразу после матча с 0-6 тренер Динамо Газзаев подал в отставку. Кажется, прямо на пресс-конференции. Дас ист фантастиш!
2-1 Динамо выиграло ,если не ошибаюсь
Ярослав Невский
Ярослав Невский
06 апреля в 12:51
Скажите спасибо бесполезному лимиту и "гениальному" руководству Мутко.
DXTK
DXTK
06 апреля в 12:00
На классе!!!

Спартак летит 7-0 общий итог (8-1)
Локо летит 5-1 общий итог (8-1)
ЦСКА 4-1 .....
Зенит вылетает от новичка еврокубков

что же будет ждать сборную Россию на ЧМ?

PS думаю что-то среднее.......... 3-0 за матч.
alexamit
alexamit ответил valt134
06 апреля в 11:41
valt134:
Нет у нас ни клубного футбола, ни футбола на уровне сборных. НЕТ НИЧЕГО!!! Хотя вру. У нас есть Мудко и говоруны-футболисты.
Эти говоруны,правда,огребают хорошие деньги,работая один день в неделю.
MALOVAR
MALOVAR ответил Hesus_4erez_us
06 апреля в 11:18
я понимаю,у тебя боль ,но встань с колен и отвечай достойно ))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил MALOVAR
06 апреля в 11:08
0:7-позор. 1:3 от 13 команды Испании позор. Ещё раз повторюсь-больше Спартака в еврокубках Россию никто н позорит
alexamit
alexamit
06 апреля в 10:50
Что тут крыть ЦСКА,хвалить Спартак или Локо,перемывать кости друг другу и прочее.Вы вообще-то этот матч видели?Вы,наверное,ребята смотрели,но ничего не видели. Вы так и можете понять,что любая команда чемпионатов большой пятёрки-Англии,Испании,Германии,Италии,Франции,что со стороны физподготовки,что с технической во много тысяч раз превосходят любого чемпиона России последних двадцати восьми лет наших чемпионатов.Если в советские времена мы могли соперничать в физподготовке с Европой,то с техникой у нас во все времена были проблемы,и немалые.А сейчас это усугубилось и моральным аспектом-чего бегать,когда всё равно заплатят.Ну пропустили,так всё равно буду иметь свой кусок хлеба с чужим куском масла.Мы слабы в физическом отношении,технически абсолютные нули,быстроты принятия решения на поле нет никакой.А уж о тактике и говорить не приходится.Защиты вчера не было,так не играют в обороне.Головин стал тащить одеяло на себя,и не всегда оправдано.Дзагоеву надо лечить нервы и понять наконец-то,что идти против решений судьи, это тоже,что писать против ветра,сам будешь мокрым.И наконец надо срочно решать проблему с детско-юношеским футболом повсеместно.Смогли же немцы выстроить прекрасную систему подготовки футболистов.Ну поезжайте,как Пётр I за границу,набирайтесь ума там,если в родном отечестве нет пророка.И главное-гонять надо футболистов безмерно, чтобы бегали по полю.Хотя безголовым это бесполезно.Жаль Акинфеева. Единственный игрок в стране к которому нет никаких претензий.А на ЧМ в России будет страшно страну.Жаль и очень грустно.
Чикомас
Чикомас ответил ДИМКА 37RUS
06 апреля в 10:28
ДИМКА 37RUS:
Только СПАРТАК у вас плохой, а кони по гриву сами утонули . да точнее кобылы.
Ну да...Кучаев на фланге, не тянет. А потому, что Фернандеса нет. Даже Васина нет..И некем заменить...Есть клубы, потратившие на трансферы 95,5 млн. И где они? Может Л.Ч. выиграли ? Мы -500 тыс. И тянем еще как то ...Выше головы прыгаем...стране очки добываем...А вообще...пусть Гинер смотрит..нельзя с такой укомплектованностью в еврокубки лезть. Мы конечно 0-7 не продуем в любом состоянии, как некоторые...Но и надеется с таким финансированием не на что..
Великолепный
Великолепный
06 апреля в 09:44
ЦСКА преподал урок спартаку, как не опозорится в Англии.
MALOVAR
MALOVAR ответил Hesus_4erez_us
06 апреля в 09:34
3-0 ,это позор
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил MALOVAR
06 апреля в 09:33
После какого позора вы армию высекли? У вас этих позоров весь сезон еврокубков был-Марибор(дважды), Ливерпуль, Атлетик. Не Спартаку рты раскрывать
MALOVAR
MALOVAR ответил Goger90
06 апреля в 09:29
14-2 по моментам,остальное это Нобель - глор армии
MALOVAR
MALOVAR ответил Hesus_4erez_us
06 апреля в 09:28
поражают защитники позора,нужно принять ,а они оправдания ищут)))))
мы после Ливерпуля высекли армию ,что тут сказать
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
06 апреля в 08:50
Поражают спартачи. Опозорились в 1/16 с 13 командой Испании, и что-то смеют вякать на Локо, который вылетел от Атлетико в 1/8 и ЦСКА, который проиграл Арсеналу в 1/4... вы хотя бы одну стадию Еврокубка пройдите, а потом рты раскрывайте
Правдин Семён
Правдин Семён
06 апреля в 08:48
Согласен с автором.
nik9373
nik9373 ответил Goger90
06 апреля в 08:27
Goger90:
Очевидно, тот же, что и все кроме свиней. У ЦСКА была уйма моментов.
    Насмешник
    Насмешник
    06 апреля в 07:52
    Локо отхватил без вариантов от Атлетико, Спартак огребся по полной от Ливера, а ЦСКА выносят вперед ногами в Лондоне. Вот это и есть истинный уровень РФПЛ. Осталось дождаться позора на ЧМ.
    Goger90
    Goger90 ответил nik9373
    06 апреля в 07:43
    nik9373:
    "В созидании у ЦСКА все довольно неплохо на фоне «Арсенала»" Автор какой матч смотрел?
    Очевидно, тот же, что и все кроме свиней. У ЦСКА была уйма моментов.
    melfel
    melfel
    06 апреля в 07:39
    Все это хорошо.Но у меня вопрос, будем брать на чм Березуцких и Игнашевича?И это уже не смешно.
    Hypnoz
    Hypnoz
    06 апреля в 06:47
    Без вариантов. В Москве закатят пару-тройку дежурных мячей. Игарь опять с полной авоськой.
    dinoel
    dinoel
    06 апреля в 06:32
    Зато была веселая игра. Небезнадежны были кони
    yasukuni
    yasukuni
    06 апреля в 05:04
    Перед матчем все дружно вспоминали 2006 год, а после матча вспоминали второй тайм. Когда наши играли ну оч-чень здорово. А я человек опытный, вспоминаю 1993 год. КУЕФА Динамо - Айнтрахт. Причем по двум причинам. В Москве Динамо влетело 0-6, зато в Германии аж выиграло 1-0. И во втором матче комментатор сказал золотую фразу: Немцам играть незачем, да они, собственно, и не играют. Но, несмотря на это, наши выглядят очень здорово.

    Вот и сейчас, когда ОНИ не играют (второй тайм), наши выглядят ОЧЕНЬ здорово. Как в товарняках с бельгийцами и испанцами. Но в товарняке могут позволить счет сравнять, в официальном матче ни-ког-да.

    А во вторую причину вы даже не поверите, потому что сегодня так никто не делает. Сразу после матча с 0-6 тренер Динамо Газзаев подал в отставку. Кажется, прямо на пресс-конференции. Дас ист фантастиш!
    Gigante Buono
    Gigante Buono
    06 апреля в 03:14
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