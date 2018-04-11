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Сенсационные полуфиналисты Лиги чемпионов: от «Спартака» до «Ромы»

11 апреля 2018, 13:30
Сенсационные полуфиналисты Лиги чемпионов: от «Спартака» до «Ромы»

Камбэк «Ромы» в противостоянии с «Барселоной» удивил, поразил и восхитил. «Соккер.ру» вспоминает другие команды, которые неожиданно входили в четверку сильнейших в Европе.

«Спартак» в сезоне 1990/1991

По пути в полуфинал. На самом деле, «Спартак» был уже сенсационным четвертьфиналистом турнира, не говоря о выходе в полуфинал. Начали москвичи тот поход в Кубке чемпионов с уверенной победы над пражской «Спартой» по сумме двух встреч – дважды по 2:0, но уже в 1/8 финала «красно-белых» поджидал звездный «Наполи» с Марадоной в составе. По идее, уже здесь спартаковцы должны были прекратить свой путь, но две нулевых ничьи перевели противостояние в серию пенальти, а тут нервы оказались крепче у команды Олега Романцева. В четвертьфинале новый «подарок» – мадридский «Реал». И снова нулевая ничья. В московском матче. Никто не сомневался, что на «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» свое возьмут, а когда Эмилио Бутрагеньо открыл счет на 10-й минуте, верующих в чудо стало совсем мало. Но Дмитрий Радченко еще в первом тайме забил два мяча, а Валерий Шмаров в середине второй половины установил окончательный счет – 3:1. «Спартак», обойдя «Наполи» и «Реал», вышел в полуфинал!

Дальнейшая судьба. Марсельский «Олимпик» максимально серьезно отнесся к матчам со «Спартаком», переиграл москвичей в обеих встречах, но в полуфинале эстафету сенсационности «красно-белые» передали ныне братскому клубу – «Црвене Звезде», впрочем, это уже совсем другая история.

«Монако» в сезоне 1997/1998

По пути в полуфинал. «Монако» выиграл свою группу, но в первом же раунде плей-офф наткнулся на «Манчестер Юнайтед», который под руководством сэра Алекса Фергюсона подбирался к своему европейскому величию. Фаворит в этой паре был однозначный – команда из Англии. Нужно понимать, что эти матчи состоялись за три месяца до чемпионата мира, на котором французы одержат победу, а три футболиста из состава «Монако» - Бартез, Трезеге и Анри, станут чемпионами мира. Тем не менее, после домашней ничьей монегаски сумели сыграть 1:1 на «Олд Траффорд» и пробились в четверку сильнейших команд Лиги чемпионов.

Дальнейшая судьба. «Ювентус» не оставил «Монако» шансов уже в первой полуфинальной встрече – 4:1 с хет-триком Дель Пьеро и голом Зидана. В ответной встрече монегаски выиграли 3:2, но то была игра кошки с мышкой, «Юве» держал ситуацию под контролем.

«Динамо» (Киев) в сезоне 1998/1999

По пути в полуфинал. Киевляне в ту пору были очень сильны, но все же не настолько, чтобы считаться фаворитами в столкновениях с грандами первой величины. А в четвертьфинале той Лиги чемпионов жребий свел динамовцев с действующим обладателем «ушастого» - мадридским «Реалом». Что-то пошло не так для «сливочных» уже на «Сантьяго Бернабеу», где клуб из Украины заработал ничью 1:1 (голами обменялись Миятович и Шевченко). А в Киеве команда Валерия Лобановского выиграла 2:0 с дублем Шевченко и сняла «королей» из Мадрида с соревнования.

Дальнейшая судьба. Ох, динамовцы были близки, очень близки к тому, чтобы сотворить в полуфинале еще одну сенсацию и выйти в финал Лиги чемпионов. В домашней игре с «Баварией» киевляне вели 2:0 и 3:1, но растранжирили преимущество и позволили гостям сравнять счет. В Мюнхене единственный мяч забил Марио Баслер, «Бавария» выиграла 1:0, чтобы поучаствовать в знаменитом спектакле с «Манчестер Юнайтед» через несколько недель. 

«Байер» в сезоне 2001/2002

По пути в полуфинал. В сезоне 2000/2001 «Байер» занял четвертое место в Бундеслиге и через сито квалификации пробивался в основную сетку Лиги чемпионов. Преодолел первый групповой этап, финишировал вслед за «Барселоной», а на втором уже преподнес сюрприз. «Аспириновые» выиграли «группу смерти» с «Депортиво», «Арсеналом» и «Ювентусом». И все равно это не сделало их фаворитами четвертьфинального противостояния с «Ливерпулем», который начал дуэль с победы 1:0. Однако в ответной игре «Байер» победил 4:2 и вышел в полуфинал. 

Дальнейшая судьба. В полуфинале немцы сотворили еще одну сенсацию в битве с англичанами – выбили «Манчестер Юнайтед». Остановил «Байер» в том розыгрыше только мадридский «Реал» в финале и Зинедин Зидан, забивший свой знаменитый гол росчерком циркуля. Классная была команда в Леверкузене, претендовала на требл в том сезоне, но проиграла везде и завоевала только прозвище «Неверкузен». 

«Порту», «Монако» и «Депортиво» в сезоне 2003/2004

По пути в полуфинал. Это самый необычный розыгрыш Лиги чемпионов в XXI веке, ведь в четверке сильнейших оказались сразу три команды, которых там не ждали изначально. Каждая из них совершила сенсацию по пути в полуфинал. «Порту» еще в 1/8 выбросил за борт «Манчестер Юнайтед» - Жозе Моуриньо отлично хайпанул, выбив свой нынешний клуб. В четвертьфинале «драконы» справились с «Лионом», это уже не было так уж необычно. Зато необычно в 1/4 «Монако» поступил с «Реалом», отыгравшись после поражения 2:4 на «Сантьяго Бернабеу». 5:5 по сумме двух встреч - монегаски вышли в полуфинал за счет преимущества по голам на выезде. А «Депортиво» в 1/8 и 1/4 финала расправился с финалистами предыдущего розыгрыша – «Ювентусом» и «Миланом». Особенно примечательной вышла битва с «россонери», где галисийцы сначала проиграли 1:4, а затем выиграли 4:0.

Дальнейшая судьба. Вы и сами прекрасно знаете: «Депортиво» проиграл «Порту» в полуфинале, а «Монако» уступил лиссабонцам в решающей схватке, где забивал Дмитрий Аленичев. Так Жозе Моуриньо выиграл свой первый Кубок чемпионов.

«Вильярреал» в сезоне 2005/2006

По пути в полуфинал. «Желтая подводная лодка» мощно выступила на групповой стадии, выиграв группу, в которой «Манчестер Юнайтед» оказался на последней строчке, но самый мощный перфоманс «Вильярреал» устроил в четвертьфинале, где оказался сильнее мощного в ту пору «Интера». 

Дальнейшая судьба. В полуфинале «Вильярреал» достойно сражался с лондонским «Арсеналом»: проиграл 0:1 в Лондоне, а дома сохранял счет 0:0 до последних минут, когда получил право на пенальти. Реализуй Хуан Роман Рикельме одиннадцатиметровый приговор, еще неизвестно, кто сыграл бы в финале того розыгрыша.

«Шальке» в сезоне 2010/2011

По пути в полуфинал. Летом 2010-го Моуриньо ушел из «Интера» после завоевания «требла» в мадридский «Реал» и вытеснил из «Королевского клуба» легендарного Рауля, который присоединился к «Шальке». В конце европейского сезона у «Реала» и Рауля был шанс сыграть друг против друга в финале Лиги чемпионов, правда, и «сливочные», и «кобальтовые» свои полуфиналы проиграли, но сам факт попадания «Шальке» на эту стадию заслуживает внимания. В 1/4 финала немецкий клуб играл против действующего победителя Лиги чемпионов «Интера» и устроил «нерадзурри» форменный разгром – 7:3 по сумме двух встреч. Шок!

Дальнейшая судьба. В полуфинале «Шальке» без вариантов проиграл «Манчестер Юнайтед» - 1:6 после двух матчей.

«Атлетико» в сезоне 2013/2014

По пути в полуфинал. Следующие попадания «Атлетико» на поздние стадии Лиги чемпионов и победы над признанными грандами уже не будут удивлять, потому что команда Диего Симеоне займет свою нишу в пантеоне сильнейших клубов Старого Света, но весной 2014-го успех «выскочек» из Мадрида огорошил и «Барселону», и ее болельщиков. После 1:1 на «Камп Ноу» «матрасники» устроили вихрь на первых минутах домашней встречи и забили гол, который каталонцам не суждено было отыграть. То ли еще будет – в последнем туре чемпионата Испании «Атлетико» добьется нужного результата в очной встрече с «Барсой» и станет чемпионом!

Дальнейшая судьба. В полуфинале «Атлетико» справился с «Челси» - тоже весьма неожиданно, все ждали встречи «Реала» и Моуриньо в финале, а в схватке с соседями за трофей «матрасникам» не хватило считанных секунд, чтобы стать сильнейшим клубом Старого Света. Серхио Рамос забил, а в овертайме «Мадрид» смял «кольчонерос». 

«Монако» в сезоне 2016/2017

По пути в полуфинал. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов в полуфиналах тоже был необычный гость, здесь важно даже не то, каких соперников прошли монегаски, а то, как они это сделали. «Монако» по итогам двухматчевых противостояний забивал в ворота «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» по шесть мячей – можете себе представить? С «горожанами» еще пришлось отыгрываться после поражения 3:5, и это удалось. Команда Леонарду Жардима была прекрасна!

Дальнейшая судьба. «Ювентус» не позволил себе авантюр в полуфинальном противостоянии с «Монако», спокойно склонил чашу весов в свою сторону – 2:0 и 2:1.

«Рома» в сезоне 2017/2018

По пути в полуфинал. «Рома» прекрасна в нынешней Лиге чемпионов. На групповой стадии римляне опередили в своей группе «Челси» и «Атлетико», хотя по изначальным раскладам считались третьими в своем квартете. В плей-офф «волки» уже дважды отыгрываются после выездных поражений и проходят в следующий раунд благодаря голам на выезде: 1:2 и 1:0 в противостоянии с «Шахтером», а теперь 3:0 после 1:4 от «Барселоны», что шокировало всех, кто следит за перипетиями в Лиге чемпионов. Третья на данный момент команда Италии выбила будущих чемпионов Испании из турнира, где каталонцев называли чуть ли не главными фаворитами. Это ли не прекрасно?!
«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ 

Дальнейшая судьба. Всякое может случиться: возможно, у «Ромы» кончится запал, как уже бывало с сенсационными полуфиналистами, и они будут остановлены в следующей стадии, где не будут фаворитами своей пары, как бы ни распорядился жребий. Но ведь «волки» будут на кураже после успеха с «Барселоной» - им сейчас вообще море по колено, к тому же, никакой ответственности – они уже герои. А это крайне опасное состояние для любого соперника. Впрочем, нужно понимать, что «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал» (или «Ювентус» с «Севильей» - ни в чем нельзя быть уверенным до конца) теперь точно не допустят недооценки по отношению к «Роме», ведь печальный опыт каталонцев стоит перед глазами. 

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Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил Саня Локомотив
20 апреля в 13:52
Саня Локомотив:
Даже не написали,каким позорным образом Монако в 2004 году дошёл до финала ЛЧ и как Маркус Мерк,без угрезений совести,со своими ,,помощниками",выкинули из 1/8 финала Лиги Чемпионов,возможно будущего победителя турнира,навсегда переписав историю Российского и Европейского футбола...
Ну мы вряд ли бы выиграли ЛЧ, но Монако тогда судейка и правда протащил!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
17 апреля в 10:44
ООО, ВСПОМНИЛИ ВРЕМЕНА МАМОНТОВ, КОГДА СПАРТАК ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ ИГРАЛ АЖНО В ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ! ЩА ПОДНИМЕТСЯ ВОЙ СВИНОФАНАТОВ: ОООО, УУУУУ, ДА МЫ БЫЛИ ОГОГООООО!!!!!

СРАЗУ УСПОКОЙТЕСЬ, РОДИМЫЕ. ВОТ ВАМ ВМЕСТО УСПОКОИТЕЛЬНОГО:

vka1970
vka1970
17 апреля в 02:17
Зенит полуфиналы каждый год гоняет.
Во сне.По телевизору.
Хоть бы раз для заправки дошёл, но нет.Не судьба.
MAUS
MAUS
13 апреля в 17:58
И еще, сам футбол изменился , и я не припомню чтобы в пору 80ых 90ых , были такие камбеки, покрайнкй мере в таком количестве как сейчас,
И неуместно сравнивать игроков разных эпох, говоря о том что вот это лучший вратарь или лучший нападающий, может что лучший но только своей эпохи!
Поэтому всему своё время, завтра изменят формат ЛЧ, назовут его по-другому, он станет ещё интереснее! И что нужно будет сказать что победитель ЛЧ-2015,2016,2017,2018 это не тот то чемпион!
Чемпион он и в Африке будет чемпионом только в своё время и среди своих команд!
На этом можно ставить жирную точку.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
13 апреля в 17:46
Ваня лучший:
Если коротко, то уровень КЧ 92 года и уровень ЛЧ -18 года - две большие разницы. А в каком году ЦСКА после завоевания первенства СССР ( последнего в 91 году) выбил из турнира КЧ Барселону не помнишь?. Сейчас такое не возможно даже теоретически.
В теории все возможно, даже вчера ЦСКА , мог сделать сенсацию!!!
Дисциплина нивелирует отсутсвие звёзд мировой величины, если не тягаться бицепсами с топовыми командами.
Я всегда буду приводить пример сборной Германии по хоккею на ОИ-2018!
Ну нет у них там звёзд хоккея , но как они рубились и в том же финале, и был у них шанс даже выиграть, но полного чуда не произошло, но немцы показали что в хоккее можно делать сенсации , думаю что и футболе это тоже возможно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
13 апреля в 17:37
MAUS:
Я вас умоляю )))) Матч команд Сампдория-Барселона 1992года, это что по твоему? Тоже выскочка? Коль ЦЗ выиграла в том сезоне КЧ значит он была сильнейшей из тех команд что играли в этом турнире, да и Югославский футбол переживал тогда лучшие свои годы , и посмотри на состав той ЦЗ , ну стыдно сказать что тот КЧ выиграла левая и пт команда! Деньги всё решают, и так как в редких случаях команда в своём чемпионате повторяет своё достижение, конечно правильно было привлекать команд с 1-3;4 места в лучший клубный европейский турнир, так же как и новшество , еще одна путевка в ЛЧ - победителю ЛЕ. Только по мне это турнир уже с измениением формата нужно было переименовывать , так как чемпионов меньше чем всех участников турнира стало)))
Если коротко, то уровень КЧ 92 года и уровень ЛЧ -18 года - две большие разницы. А в каком году ЦСКА после завоевания первенства СССР ( последнего в 91 году) выбил из турнира КЧ Барселону не помнишь?. Сейчас такое не возможно даже теоретически.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
13 апреля в 17:31
Ваня лучший:
Много воды в ответе, а суть в том, что при представительстве по одной команде от страны была возможна победа ЦРЕВЕНЫ ЗВЕЗДА в КЧ. Сейчас при наличии 4-х команд от ведущих стран такое исключено. Это и есть доказательство того , что победитель КЧ и ЛЧ это две большие разницы. При этом ясно , что полуфинал КЧ и полуфинал ЛЧ также две большие разницы. Вот и все. А рассуждать на эту тему дальше - ломиться в открытую дверь.
Я вас умоляю ))))
Матч команд Сампдория-Барселона 1992года, это что по твоему? Тоже выскочка?
Коль ЦЗ выиграла в том сезоне КЧ значит он была сильнейшей из тех команд что играли в этом турнире, да и Югославский футбол переживал тогда лучшие свои годы , и посмотри на состав той ЦЗ , ну стыдно сказать что тот КЧ выиграла левая и пт команда!
Деньги всё решают, и так как в редких случаях команда в своём чемпионате повторяет своё достижение, конечно правильно было привлекать команд с 1-3;4 места в лучший клубный европейский турнир, так же как и новшество , еще одна путевка в ЛЧ - победителю ЛЕ. Только по мне это турнир уже с измениением формата нужно было переименовывать , так как чемпионов меньше чем всех участников турнира стало)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
13 апреля в 16:54
MAUS:
Я к тому что КЧ /ЛЧ и КУ /ЛЕ, претерпели изменения, и говорить что тот победитель КЧ левый, так же как и победитель кубка УЕФА!!! В КЧ играли только победители своих стран : тоесть Чемпионы Англии,Испании,Германии,Италии и просто так никто из них не становился чемпионом своей страны. Другое дело что реформы связаны как с деньгами так и привлечением зрелищности стали плодами реформы КЧ в ЛЧ, и далее К УЕФА в ЛЕ.
Много воды в ответе, а суть в том, что при представительстве по одной команде от страны была возможна победа ЦРЕВЕНЫ ЗВЕЗДА в КЧ. Сейчас при наличии 4-х команд от ведущих стран такое исключено. Это и есть доказательство того , что победитель КЧ и ЛЧ это две большие разницы. При этом ясно , что полуфинал КЧ и полуфинал ЛЧ также две большие разницы. Вот и все. А рассуждать на эту тему дальше - ломиться в открытую дверь.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
13 апреля в 16:34
Ваня лучший:
По моему я сопоставлял КЧ и ЛЧ, а не КУЕФА и ЛЕ.? Читай внимательнее и чаще поправляй себя. Это на пользу.
Я к тому что КЧ /ЛЧ и КУ /ЛЕ, претерпели изменения, и говорить что тот победитель КЧ левый, так же как и победитель кубка УЕФА!!!
В КЧ играли только победители своих стран : тоесть Чемпионы Англии,Испании,Германии,Италии и просто так никто из них не становился чемпионом своей страны.
Другое дело что реформы связаны как с деньгами так и привлечением зрелищности стали плодами реформы КЧ в ЛЧ, и далее К УЕФА в ЛЕ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
13 апреля в 16:21
MAUS:
Могу поправить, но кубок УЕФА и ЛЕ, особенно начиная со стадии на вылет - ой как разнятся за счёт участия в ЛЕ третьих команд из ЛЧ, особенно в последние 2 года.
По моему я сопоставлял КЧ и ЛЧ, а не КУЕФА и ЛЕ.? Читай внимательнее и чаще поправляй себя. Это на пользу.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
13 апреля в 16:18
Ваня лучший:
Сравнение не совсем корректное. Во-первых в 90/91 году, когда Спартак был в 1/2 финала это была не ЛЧ ( по 4 команды от ведущих стран и по три от сильных федераций), а КЧ ( когда участвовали только чемпионы ( например Шериф от Молдавии, Динамо Минск от Белоруссии, Сконто от Латвии, Пюник от Армении и т.д.). Об уровне этого турнира говорит имя победителя - Црвена Звезда. Поэтому тот успех Спартака неоднозначен, о чем свидетельствуют его последующие выступления в ЛЧ ( от 1:18 до 0:7). Реальные успехи России в Европе - это КУЕФА в 2005 г. ЦСКА, и в 2008 г. Зенит.
Могу поправить, но кубок УЕФА и ЛЕ, особенно начиная со стадии на вылет - ой как разнятся за счёт участия в ЛЕ третьих команд из ЛЧ, особенно в последние 2 года.
MAUS
MAUS ответил ziborock
13 апреля в 16:13
ziborock:
"Об уровне этого турнира говорят" имена финалистов и победителей: Зенит - Глазго Рейнджерс, ЦСКА - Спортинг! Что касается Црвены Звезды, то у этого клуба титулов (в том числе и международных) больше чем у Зенита с ЦСКА вместе взятых раза в два! Ну а в чем то ты прав, в КЧ участвовали только чемпионы, а не 3-и, 4-ые команды своих стран!!! P.S. И когда это Шериф, Пюник, Сконто в КЧ играли?) В ЛЧ да, играли!!!
Полностью согласен, формат проведения другой, НО в КЧ играли только Чемпионы своих стран , и с таким же успехом можно сказать КУ и ЛЕ разные турниры ибо у них разные форматы проведения, но победы в этих турнирах никто не отменял , как и важность этих турниров.
А про чемпионат СССР и России тоже, можно сказать одно , что Чемпионат и Кубок СССР намного круче , но это турниры все своих эпох и все они имеют свой вес и важность!!!
MAUS
MAUS ответил cadmiy
13 апреля в 15:48
cadmiy:
Полуфинал ЛЧ со спартаком был большой случайностью, про которую даже никто и не помнит.
Только школьники не помнят игру Спартака в сезоне 90-91, ибо их ещё в проекте не было))))
Я лично отчётливо помню игру Спартак-Наполи и особенно дату 7 ноября, самого Марадону в майке Наполи! Всё таки погода тогда на руку была Спартаку, чем южанам из Наполи.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Всехначистуюводу
12 апреля в 17:36
Да,тебе за 5 место подарю!
Алексей Ищенко
Алексей Ищенко
12 апреля в 14:56
А где "Лидс Юнайтед" в розыгрыше ЛЧ-2000/2001? Сенсационней некуда: начинали с квалификации с "Мюнхеном-1860" (2:1 и 1:0), затем в первом групповом раунде 2 место за "Миланом" (с "Барселоной" (0:4 и 1:1), с "Миланом" (1:0 и 1:1), с "Бешикташем" (6:0 и 0:0)), далее во втором групповом раунде 2 место за "Реалом" (с "Реалом" (0:2 и 2:3), "Лацио" (1:0 и 3:3), с "Андерлехтом" (2:1 и 4:1)). И потом в плофф: в четвертьфинале с "Депортиво" (3:0 и 0:2), а в полуфинале всё же выбыли от "Валенсии" (0:0 и 0:3). Плюс многие наверняка помнят таких игроков как НАЙДЖЕЛ МАРТИН, ЛИ БОЙЕР, ХАРРИ КЬЮЭЛЛ, МАРК ВИДУКА, ОЛИВЬЕ ДАКУР, АЛАН СМИТ и конечно же РИО ФЕРДИНАНД. Тренировал же "Лидс" небезызвестный ДЭВИД О'ЛИРИ.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
12 апреля в 13:00
Победы над наполи, реалом и выход в полуфинал заслуживают уважения. Заявления, что на этом основании спартак круче других команд в России, не заслуживают ни уважения, ни понимания. Это безусловно успех клуба. Соизмерим ли он с успехами цска и зенита. Это тема для обсуждения.
Великолепный
Великолепный ответил cadmiy
11 апреля в 21:54
cadmiy:
Полуфинал ЛЧ со спартаком был большой случайностью, про которую даже никто и не помнит.
спартак никогда не играл в полуфинале Лиги Чемпионов, только в полуфинале Кубка чемпионов, а это большая разница!))
Проведение Лиги Чемпионов и Кубка чемпионов два абсолютно разных формата.
antant1
antant1
11 апреля в 21:50
Случайностью выход в полуфинал ЛЧ могут назвать только болваны или посвятившие свою жизнь болению против Спартака))
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу ответил Саня Локомотив
11 апреля в 21:27
Бы знакомые все лица-стринги купил?
oFANATo
oFANATo ответил Pozitivs
11 апреля в 20:34
Pozitivs:
Про спартак больше памятен другой этап Лиги чемпионов, где он проиграл Ливерпулю 7-0.
А еще 1:18
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Alvish
11 апреля в 18:31
Сассуоло довольно сильный клуб для сего сравнения!
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
11 апреля в 18:25
Ваня лучший:
Сравнение не совсем корректное. Во-первых в 90/91 году, когда Спартак был в 1/2 финала это была не ЛЧ ( по 4 команды от ведущих стран и по три от сильных федераций), а КЧ ( когда участвовали только чемпионы ( например Шериф от Молдавии, Динамо Минск от Белоруссии, Сконто от Латвии, Пюник от Армении и т.д.). Об уровне этого турнира говорит имя победителя - Црвена Звезда. Поэтому тот успех Спартака неоднозначен, о чем свидетельствуют его последующие выступления в ЛЧ ( от 1:18 до 0:7). Реальные успехи России в Европе - это КУЕФА в 2005 г. ЦСКА, и в 2008 г. Зенит.
"Об уровне этого турнира говорят" имена финалистов и победителей: Зенит - Глазго Рейнджерс, ЦСКА - Спортинг! Что касается Црвены Звезды, то у этого клуба титулов (в том числе и международных) больше чем у Зенита с ЦСКА вместе взятых раза в два! Ну а в чем то ты прав, в КЧ участвовали только чемпионы, а не 3-и, 4-ые команды своих стран!!!
P.S. И когда это Шериф, Пюник, Сконто в КЧ играли?) В ЛЧ да, играли!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил RomM84
11 апреля в 18:19
В то время Валенсия была сильна,поэтому сенсацией её выход в финал,с натяжкой можно назвать,скорее в этот список можно было бы добавить полуфиналы ПСВ в 2005 и Лиона в 2010 гг.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
11 апреля в 18:05
Даже не написали,каким позорным образом Монако в 2004 году дошёл до финала ЛЧ и как Маркус Мерк,без угрезений совести,со своими ,,помощниками",выкинули из 1/8 финала Лиги Чемпионов,возможно будущего победителя турнира,навсегда переписав историю Российского и Европейского футбола...
patra
patra
11 апреля в 18:02
Спартак тех лет был что надо.
pioner1987
pioner1987
11 апреля в 17:56
А где тут зенит и цска. Ах блин, у них в истории ничего такого не было, а у первых вообще так истории нет
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
11 апреля в 17:55
Вот показателен даже не оверхайп победы спартака над Реалом (да, это было супер, но тот же Локо обыгрывал Реал, Интер, ЦСКА и Рубин - Барселону, и это не преподносят как величайшее событие Российского клубного футбола), а то, что никто даже не вспоминает того факта, что после этого противостояния был уволен ди Стефано. Все говорят, что-де Бавария нарочно продула Зениту в 2008, - ну так что, по той же логике, Реал сливал ди Стефано и нарочно вылетел от спартака?
Ваня лучший
Ваня лучший
11 апреля в 16:53
Сравнение не совсем корректное. Во-первых в 90/91 году, когда Спартак был в 1/2 финала это была не ЛЧ ( по 4 команды от ведущих стран и по три от сильных федераций), а КЧ ( когда участвовали только чемпионы ( например Шериф от Молдавии, Динамо Минск от Белоруссии, Сконто от Латвии, Пюник от Армении и т.д.). Об уровне этого турнира говорит имя победителя - Црвена Звезда. Поэтому тот успех Спартака неоднозначен, о чем свидетельствуют его последующие выступления в ЛЧ ( от 1:18 до 0:7). Реальные успехи России в Европе - это КУЕФА в 2005 г. ЦСКА, и в 2008 г. Зенит.
Mark_Tolson
Mark_Tolson
11 апреля в 16:47
Клопп: "когда я увидел в заголовке статьи спартак, я сначала подумал, что меня разыгрывают"
ivany4
ivany4
11 апреля в 16:36
А где а этом перечне "великий клуп", постоянно играющий в полуфиналах ЛЧ!)))
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