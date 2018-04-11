Сенсационные полуфиналисты Лиги чемпионов: от «Спартака» до «Ромы»

Камбэк «Ромы» в противостоянии с «Барселоной» удивил, поразил и восхитил. «Соккер.ру» вспоминает другие команды, которые неожиданно входили в четверку сильнейших в Европе.

«Спартак» в сезоне 1990/1991

По пути в полуфинал. На самом деле, «Спартак» был уже сенсационным четвертьфиналистом турнира, не говоря о выходе в полуфинал. Начали москвичи тот поход в Кубке чемпионов с уверенной победы над пражской «Спартой» по сумме двух встреч – дважды по 2:0, но уже в 1/8 финала «красно-белых» поджидал звездный «Наполи» с Марадоной в составе. По идее, уже здесь спартаковцы должны были прекратить свой путь, но две нулевых ничьи перевели противостояние в серию пенальти, а тут нервы оказались крепче у команды Олега Романцева. В четвертьфинале новый «подарок» – мадридский «Реал». И снова нулевая ничья. В московском матче. Никто не сомневался, что на «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» свое возьмут, а когда Эмилио Бутрагеньо открыл счет на 10-й минуте, верующих в чудо стало совсем мало. Но Дмитрий Радченко еще в первом тайме забил два мяча, а Валерий Шмаров в середине второй половины установил окончательный счет – 3:1. «Спартак», обойдя «Наполи» и «Реал», вышел в полуфинал!

Дальнейшая судьба. Марсельский «Олимпик» максимально серьезно отнесся к матчам со «Спартаком», переиграл москвичей в обеих встречах, но в полуфинале эстафету сенсационности «красно-белые» передали ныне братскому клубу – «Црвене Звезде», впрочем, это уже совсем другая история.

«Монако» в сезоне 1997/1998

По пути в полуфинал. «Монако» выиграл свою группу, но в первом же раунде плей-офф наткнулся на «Манчестер Юнайтед», который под руководством сэра Алекса Фергюсона подбирался к своему европейскому величию. Фаворит в этой паре был однозначный – команда из Англии. Нужно понимать, что эти матчи состоялись за три месяца до чемпионата мира, на котором французы одержат победу, а три футболиста из состава «Монако» - Бартез, Трезеге и Анри, станут чемпионами мира. Тем не менее, после домашней ничьей монегаски сумели сыграть 1:1 на «Олд Траффорд» и пробились в четверку сильнейших команд Лиги чемпионов.

Дальнейшая судьба. «Ювентус» не оставил «Монако» шансов уже в первой полуфинальной встрече – 4:1 с хет-триком Дель Пьеро и голом Зидана. В ответной встрече монегаски выиграли 3:2, но то была игра кошки с мышкой, «Юве» держал ситуацию под контролем.

«Динамо» (Киев) в сезоне 1998/1999

По пути в полуфинал. Киевляне в ту пору были очень сильны, но все же не настолько, чтобы считаться фаворитами в столкновениях с грандами первой величины. А в четвертьфинале той Лиги чемпионов жребий свел динамовцев с действующим обладателем «ушастого» - мадридским «Реалом». Что-то пошло не так для «сливочных» уже на «Сантьяго Бернабеу», где клуб из Украины заработал ничью 1:1 (голами обменялись Миятович и Шевченко). А в Киеве команда Валерия Лобановского выиграла 2:0 с дублем Шевченко и сняла «королей» из Мадрида с соревнования.

Дальнейшая судьба. Ох, динамовцы были близки, очень близки к тому, чтобы сотворить в полуфинале еще одну сенсацию и выйти в финал Лиги чемпионов. В домашней игре с «Баварией» киевляне вели 2:0 и 3:1, но растранжирили преимущество и позволили гостям сравнять счет. В Мюнхене единственный мяч забил Марио Баслер, «Бавария» выиграла 1:0, чтобы поучаствовать в знаменитом спектакле с «Манчестер Юнайтед» через несколько недель.

«Байер» в сезоне 2001/2002

По пути в полуфинал. В сезоне 2000/2001 «Байер» занял четвертое место в Бундеслиге и через сито квалификации пробивался в основную сетку Лиги чемпионов. Преодолел первый групповой этап, финишировал вслед за «Барселоной», а на втором уже преподнес сюрприз. «Аспириновые» выиграли «группу смерти» с «Депортиво», «Арсеналом» и «Ювентусом». И все равно это не сделало их фаворитами четвертьфинального противостояния с «Ливерпулем», который начал дуэль с победы 1:0. Однако в ответной игре «Байер» победил 4:2 и вышел в полуфинал.

Дальнейшая судьба. В полуфинале немцы сотворили еще одну сенсацию в битве с англичанами – выбили «Манчестер Юнайтед». Остановил «Байер» в том розыгрыше только мадридский «Реал» в финале и Зинедин Зидан, забивший свой знаменитый гол росчерком циркуля. Классная была команда в Леверкузене, претендовала на требл в том сезоне, но проиграла везде и завоевала только прозвище «Неверкузен».

«Порту», «Монако» и «Депортиво» в сезоне 2003/2004

По пути в полуфинал. Это самый необычный розыгрыш Лиги чемпионов в XXI веке, ведь в четверке сильнейших оказались сразу три команды, которых там не ждали изначально. Каждая из них совершила сенсацию по пути в полуфинал. «Порту» еще в 1/8 выбросил за борт «Манчестер Юнайтед» - Жозе Моуриньо отлично хайпанул, выбив свой нынешний клуб. В четвертьфинале «драконы» справились с «Лионом», это уже не было так уж необычно. Зато необычно в 1/4 «Монако» поступил с «Реалом», отыгравшись после поражения 2:4 на «Сантьяго Бернабеу». 5:5 по сумме двух встреч - монегаски вышли в полуфинал за счет преимущества по голам на выезде. А «Депортиво» в 1/8 и 1/4 финала расправился с финалистами предыдущего розыгрыша – «Ювентусом» и «Миланом». Особенно примечательной вышла битва с «россонери», где галисийцы сначала проиграли 1:4, а затем выиграли 4:0.

Дальнейшая судьба. Вы и сами прекрасно знаете: «Депортиво» проиграл «Порту» в полуфинале, а «Монако» уступил лиссабонцам в решающей схватке, где забивал Дмитрий Аленичев. Так Жозе Моуриньо выиграл свой первый Кубок чемпионов.

«Вильярреал» в сезоне 2005/2006

По пути в полуфинал. «Желтая подводная лодка» мощно выступила на групповой стадии, выиграв группу, в которой «Манчестер Юнайтед» оказался на последней строчке, но самый мощный перфоманс «Вильярреал» устроил в четвертьфинале, где оказался сильнее мощного в ту пору «Интера».

Дальнейшая судьба. В полуфинале «Вильярреал» достойно сражался с лондонским «Арсеналом»: проиграл 0:1 в Лондоне, а дома сохранял счет 0:0 до последних минут, когда получил право на пенальти. Реализуй Хуан Роман Рикельме одиннадцатиметровый приговор, еще неизвестно, кто сыграл бы в финале того розыгрыша.

«Шальке» в сезоне 2010/2011

По пути в полуфинал. Летом 2010-го Моуриньо ушел из «Интера» после завоевания «требла» в мадридский «Реал» и вытеснил из «Королевского клуба» легендарного Рауля, который присоединился к «Шальке». В конце европейского сезона у «Реала» и Рауля был шанс сыграть друг против друга в финале Лиги чемпионов, правда, и «сливочные», и «кобальтовые» свои полуфиналы проиграли, но сам факт попадания «Шальке» на эту стадию заслуживает внимания. В 1/4 финала немецкий клуб играл против действующего победителя Лиги чемпионов «Интера» и устроил «нерадзурри» форменный разгром – 7:3 по сумме двух встреч. Шок!

Дальнейшая судьба. В полуфинале «Шальке» без вариантов проиграл «Манчестер Юнайтед» - 1:6 после двух матчей.

«Атлетико» в сезоне 2013/2014

По пути в полуфинал. Следующие попадания «Атлетико» на поздние стадии Лиги чемпионов и победы над признанными грандами уже не будут удивлять, потому что команда Диего Симеоне займет свою нишу в пантеоне сильнейших клубов Старого Света, но весной 2014-го успех «выскочек» из Мадрида огорошил и «Барселону», и ее болельщиков. После 1:1 на «Камп Ноу» «матрасники» устроили вихрь на первых минутах домашней встречи и забили гол, который каталонцам не суждено было отыграть. То ли еще будет – в последнем туре чемпионата Испании «Атлетико» добьется нужного результата в очной встрече с «Барсой» и станет чемпионом!

Дальнейшая судьба. В полуфинале «Атлетико» справился с «Челси» - тоже весьма неожиданно, все ждали встречи «Реала» и Моуриньо в финале, а в схватке с соседями за трофей «матрасникам» не хватило считанных секунд, чтобы стать сильнейшим клубом Старого Света. Серхио Рамос забил, а в овертайме «Мадрид» смял «кольчонерос».

«Монако» в сезоне 2016/2017

По пути в полуфинал. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов в полуфиналах тоже был необычный гость, здесь важно даже не то, каких соперников прошли монегаски, а то, как они это сделали. «Монако» по итогам двухматчевых противостояний забивал в ворота «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» по шесть мячей – можете себе представить? С «горожанами» еще пришлось отыгрываться после поражения 3:5, и это удалось. Команда Леонарду Жардима была прекрасна!

Дальнейшая судьба. «Ювентус» не позволил себе авантюр в полуфинальном противостоянии с «Монако», спокойно склонил чашу весов в свою сторону – 2:0 и 2:1.

«Рома» в сезоне 2017/2018

По пути в полуфинал. «Рома» прекрасна в нынешней Лиге чемпионов. На групповой стадии римляне опередили в своей группе «Челси» и «Атлетико», хотя по изначальным раскладам считались третьими в своем квартете. В плей-офф «волки» уже дважды отыгрываются после выездных поражений и проходят в следующий раунд благодаря голам на выезде: 1:2 и 1:0 в противостоянии с «Шахтером», а теперь 3:0 после 1:4 от «Барселоны», что шокировало всех, кто следит за перипетиями в Лиге чемпионов. Третья на данный момент команда Италии выбила будущих чемпионов Испании из турнира, где каталонцев называли чуть ли не главными фаворитами. Это ли не прекрасно?!

«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

Дальнейшая судьба. Всякое может случиться: возможно, у «Ромы» кончится запал, как уже бывало с сенсационными полуфиналистами, и они будут остановлены в следующей стадии, где не будут фаворитами своей пары, как бы ни распорядился жребий. Но ведь «волки» будут на кураже после успеха с «Барселоной» - им сейчас вообще море по колено, к тому же, никакой ответственности – они уже герои. А это крайне опасное состояние для любого соперника. Впрочем, нужно понимать, что «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал» (или «Ювентус» с «Севильей» - ни в чем нельзя быть уверенным до конца) теперь точно не допустят недооценки по отношению к «Роме», ведь печальный опыт каталонцев стоит перед глазами.