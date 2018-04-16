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Горе от превосходства

16 апреля 2018, 23:19
Горе от превосходства

ПСЖ досрочно более чем уверенно завоевал чемпионский титул. «Соккер.ру» считает, что это плохо и для Франции, и для самих парижан.

В преддверии чемпионского матча с «Монако» защитник ПСЖ Юри Берчиче выступил с откровением на французском телевидении. Он сказал честно и открыто, что ему не нравится уровень чемпионата Франции, его не устраивает то, какого уровня команды играют в Лиге 1. Мы считаем, что у Берчиче есть основания так рассуждать и он вполне себе прав. ПСЖ слишком силен для Франции, что ему самому и вредит по ряду причин.

Нет тонуса для Лиги чемпионов

Собственно, об этом и говорил Берчиче, вспоминая вылет из Лиги чемпионов от «Реала». Он подчеркнул, что у того же «Реала» есть «Атлетико», «Барселона», есть другие сильные соперники с именем, которые не дают расслабляться звездам «сливочных» и тех же каталонцев, держа их постоянно в тонусе. Большие матчи эти клубы проводят не раз-два в сезон, а раз в пару недель, возможно, чаще или чуть реже.

ПСЖ лишен такой возможности, и вся конкуренция во Франции оказывается иллюзорной. Степень уверенности, с которой парижане выигрывают турнир, зависит только от них самих и от их лени. Наглядным примером того, чего стоят конкуренты, стал чемпионский домашний матч с «Монако». ПСЖ разгромил вторую команду лиги со счетом 7:1 без особого напряжения. При должной мотивации парижане способны были бы каждый тур так выигрывать.

Поэтому не стоит тешить себя ложными надеждами ратующим за интригу во Франции – редкие ничьи и поражения ПСЖ в Лиге 1 – это плод лени самих парижан, а не заслуга сильных оппонентов. И с такими слабыми противниками ПСЖ на самом деле тяжело держать себя в таком тонусе, чтобы без проблем выходить на условный «Реал» и выкладываться по полной – просто не привыкли, обычно нет такой нужды. Это психологическая проблема в первую очередь.

Нет привлекательности для звезд

Отсюда следует и отсутствие привлекательности для топовых игроков. В ПСЖ вряд ли обманывают себя и считают, что во Францию к ним люди едут ради заветной мечты выиграть Лигу 1. Главным мотиватором становится высокая зарплата, которую предлагает катарский фонд оплаты труда ПСЖ. Без нее парижские амбиции не подпитывались бы игроками уровня Неймара.

Звезды в том числе поддерживают свой такой статус не где-то в вакууме, не победами в чемпионате, где нет конкуренции. Скажем, если спросить, насколько важен для них триумф в Лиге 1, то вряд ли они включат его в первую пятерку достижений. Тогда как победа с «Барселоной» в чемпионате Испании вполне тянет на солидный прорыв.

Во Франции им еще и скучно – непросто настраивать себя каждую неделю на матчи с условным «Каном», а когда посчастливится – с «Марселем», а ты хочешь биться с «Реалом» и «Атлетико» как минимум на регулярной основе. Вот и остаются только деньги в мотивации, а в них, как известно, души нет. Поэтому во время чемпионского матча Неймар не переживать будет, а играть в покер, поскольку легкодоступный трофей мало ценен.

Нет привлекательности для зрителей

Чемпионат, в котором все решено заранее, обречен на постепенную потерю зрительского интереса. А это означает и потерю интереса со стороны спонсоров, со стороны телевизионщиков. Конечно, они будут заинтересованы в покупке, например, матчей ПСЖ ради тех или иных звезд. Но постепенно и это надоест, потому что с таким же успехом можно приобретать матчи чемпионата Китая.

Только это еще и дешевле выйдет, и интриги в нем побольше. Смотреть, как ПСЖ вяло возится на поле «Амьена», удовольствие сомнительное. И в разгроме условного «Дижона» с восемью забитыми мячами тоже есть нечто, навевающее скуку. Лучше уж посмотреть почти любой матч чемпионата Англии, где одна команда может владеть преимуществом, но в каждом поединке ей устраивают бой, а вчерашний гегемон грозит провалиться.

Если турнир неинтересен зрителям, он становится обреченным на провал. А ведь посмотрите, какая интрига в борьбе за второе и третье место. Но никому нет дела до увлекательной борьбы «Монако», «Марселя» и «Лиона», потому что все это происходит на другом этаже, на другом уровне. Все запомнят чемпиона, всем интересна борьба за лидерство.

Нет мотивации у других команд

Это заметно снижает мотивацию других команд, даже мотивацию руководителей клубов, наверное. Инвесторам незачем идти в условный «Лион» с пониманием, что пределом мечтаний станет второе место. Кто-то когда-то вкладывал баснословные деньги ради второго места? И ладно бы это был турнир, где большие отчисления от телевидения, как в той же Англии, или огромная болельщицкая база.

Но нет, это во Франции, интерес к которой не успел вспыхнуть от появления того же катарского ПСЖ, а уже угасает из-за него же. Посмотрели на диковинку, а более там смотреть не на что. Интересно только разве что ценителям, которые готовы наблюдать за интригующей борьбой в тройке или пятерке. Согласитесь, таких не очень-то просто отыскать. Отрезание возможности борьбы за чемпионство мгновенно убивает весь потенциал турнира.

Условный «Лион» становится еще большим донором для топ-чемпионатов и клубов, потому что в клубе не видят смысла удерживать своих молодых лидеров, поскольку за второе или третье место и так поборются, да и самим игрокам такая борьба не особо по душе. И ведь это еще нужно сказать спасибо «Монако», который в прошлом году совершил невозможное, выиграв чемпионат Франции. Но не стоит обольщаться.

Тот сезон стал большим совпадением многих факторов: от собранности всех ресурсов монегасков в нечеловеческом рывке до той самой лени парижан, которые не могли со своей звездностью настроиться на матчи с «Канами». То – исключение, а правило было продемонстрировано в нынешнем сезоне. И оно неутешительно для французского футбола в целом.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
18 апреля в 09:04
какие же вы все зануды. Лига 1 лучший
Roger Young
Roger Young ответил m40
17 апреля в 11:41
m40:
А теперь заменяем ПСЖ на Баварию или Ювентус и получаем статью про Бундеслигу и Серию А. Но если в Италии есть надежда на прорыв Наполи и возрождение Милана и Интера, то в Германии тоже всё печально. Боруссия не успевает окрепнуть и наиграть состав для чемпионской гонки, как Бавария переманивает у неё звезд, а трансферная политика Лейпцига не подразумевает скупку суперзвезд со всей Европы и в основном ограничивается игроками немецких клубов. Вот и приходится наблюдать увлекательную борьбу за всё тоже 2 место.
нет интриги в серии А. Такой же проданный чемпионат, как РФПЛ. Ювентус побеждает не только благодаря хорошему составу, но и другими теневыми методами.

Как интересно получается, уже 4 раза выигрываю на ставках, когда Наполи играют вничью с Интерами, Миланами и прочей ерундой. Хотя в те туры разница в весе неаполитанцев и миланцев была существенна.

Просто договорняки в угоду Ювентуса никто не отменял.
Roger Young
Roger Young
17 апреля в 11:38
А в Германии разве по другому? А в Италии? Давайте смотреть правде в лицо: топ-клубы перестали испытывать хоть какие-то трудности на внутренней арене.

Бавария заходит на 6 золото подряд. Такого не было ни разу в истории. Даже в золотые 70-80-е клуб не мог взять более 3 чемпионств подряд.

Ювентус тянется уже к 7 подряд золоту и это тоже невиданный рекорд.

Большие деньги убили конкуренцию в нациальных первенствах.

Пора отделять денежные мешки в отдельную лигу. Пусть играются между собой.
Monor
Monor
17 апреля в 09:51
По Лассу на фотке и не скажешь, что победили в чемпе) вид скорее как после жуткого поражения
m40
m40
17 апреля в 09:08
А теперь заменяем ПСЖ на Баварию или Ювентус и получаем статью про Бундеслигу и Серию А. Но если в Италии есть надежда на прорыв Наполи и возрождение Милана и Интера, то в Германии тоже всё печально. Боруссия не успевает окрепнуть и наиграть состав для чемпионской гонки, как Бавария переманивает у неё звезд, а трансферная политика Лейпцига не подразумевает скупку суперзвезд со всей Европы и в основном ограничивается игроками немецких клубов. Вот и приходится наблюдать увлекательную борьбу за всё тоже 2 место.
benderivan
benderivan ответил Avalanche85
17 апреля в 08:35
Вообще ожидалось, что этот сезон будет супер интересным во всех чемпионатах, а по итогу именно интриги в том кто выиграет нет. Но вот евро кубки крайне любопытные получаются
борька
борька
17 апреля в 07:59
Учиться учиться учиться играть в футбол!
Avalanche85
Avalanche85 ответил Ruslan3132
17 апреля в 05:36
Ruslan3132:
Недочемпион из недочемпионата ))) Никакого интереса к французкому или немецкому чемпионатам изначально...итальянцы вроде интригу создали но тоже стухли...а в этом году еще и АПЛ - мимо. Ла Лига - мимо. Даже в РФПЛ практически все решено...
Согласен. Сезон какой то неинтересный в плане интриги за чемпионство. Борьба только за лигочемпионские места осталась во всех чемпионатах, кроме Испании
Puni
Puni
17 апреля в 01:37
ой да чушь это все) про Баварию также пишут, потом они берут Лч и разговоры затихают до следующего слива) Можно найти такие же статьи про сосисок, менять на ПСЖ и запускать в тираж)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 апреля в 00:30
и никакой интриги,,,,,,,
dimagas1
dimagas1
16 апреля в 23:39
Все у них будет ,если тренера грамотного взять.
Ruslan3132
Ruslan3132
16 апреля в 23:38
Недочемпион из недочемпионата ))) Никакого интереса к французкому или немецкому чемпионатам изначально...итальянцы вроде интригу создали но тоже стухли...а в этом году еще и АПЛ - мимо. Ла Лига - мимо. Даже в РФПЛ практически все решено...
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