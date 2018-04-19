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Финал мечты. «Тосно» или «Авангард» в Лиге Европы

19 апреля 2018, 01:05
Финал мечты. «Тосно» или «Авангард» в Лиге Европы

«Соккер.ру» поздравляет клубы из Курска и Тосно с шансом сыграть в еврокубках. Но что важнее, сказка на день или понимание, что фавориты годами безобразничают?

«Спартак» может остаться без ЛЧ

Такие влеты ломают. Футболисты фаворита Кубка России постарались и смогли сделать для клуба «достойный подарок» на день рождения. Вылетели из Кубка, который не брали полтора десятилетия. Победу в чемпионате ждали долго, но и в турнире, в финале которого кто только не светился, «Спартак» удачно не выступал давно. Сегодня напомнили причину. Выход один на один не могут реализовать, пенальти пробить не в состоянии. Худшее поражение команды в сезоне – гаже, чем в Ливерпуле, ведь там соперник был для полуфинала ЛЧ. Но тоскливая игра с «Тосно» – только начало.

Концом будет спускание на четвертое или пятое место в РФПЛ. Что возможно с таким отношением к средним соперникам, как в Екатеринбурге и против «Тосно». Каррера не может докричаться до команды, а футболисты сами по себе не понимают, как и во что играть. Пару дней назад «Спартак» без шуток претендовал на чемпионство. Победа над «Уралом» после свежей ничьей «Локомотива» означала бы разрыв в четыре пункта при 12 очках на кону. А теперь «красно-белые» в трех пунктах от пятого места. «Краснодар» набирает. «Зенит» и ЦСКА хотят в Лигу чемпионов. А «Спартак» вернулся к поражениям.

«Авангард» и «Тосно» - вне критики

Важно разделять положительные усилия финалистов и негативные последствия от такого финала для российского футбола. Для курского футбола и города спортивный успех – огромное достижение. Первое и последнее подобное, ведь российские миллиардеры не покупают маленькие клубы и не делают их богатыми и знаменитыми. В финале мог быть известный в прошлой футбольной жизни России «Шинник», но «Авангард» забил на гол больше, и с этим стоит поздравить.

И к «Тосно»  какие  могут быть претензии? Сразу начали мешать «Спартаку» играть, при этом делали это, не закрываясь на все замки. У команды Парфенова хороший игровой рисунок, что отмечали в первой части сезона и до неудач, которые пережили по дороге к зоне вылета. Вот только, хотя по футбольному «Авангард» и «Тосно» - герои и заслужили финал, глупо не задать вопрос, а зачем Кубку России такой финал? Престижа добавить турниру таким образом нельзя. Есть ли польза от отправки в Лигу Европы одной из двух команд, долго игравших в низших лигах?  

Лига Европы – для готовых

Зачем лицемерить? «Тосно» и «Авангард» не готовы к Лиге Европы и подготовиться не смогут. «Локомотив» зашел в группу ЛЕ и вышел в плей-офф, попутно став лидером РФПЛ, ведь там огромный бюджет и условия сложились идеальные. А победитель нового финала будет аутсайдером в Европе. Причем не исключено, что представит там ФНЛ, если «Тосно» покинет высший дивизион. Станут молиться на жребий, чтобы в Курск и на «Петровский» приехали звездные соперники. Захотят в группу слабого середняка, победа над которым принесет премиальные.

Разовая сенсация и отчаянная борьба – предел. Кроме того, пострадает общий рейтинг УЕФА. Не исключено, что в случае победы в финале «Авангарда» местные власти выпросят денег на «усиление». Региональный бюджет дефицитный, но потратят деньги на футбол, превратив все в акцию «мы всех порвали». «Авангард» отстает от «Енисея» на 31 очко, занимает 10-е место в ФНЛ. Зачем врать, что его успех будет стратегически полезным? Они могут даже вылететь в третью лигу, если шесть матчей в Лиге Европы выжмут все соки. «Челси», «Боруссия» Д, «Севилья», «Арсенал», «Милан», «Интер» - вот кандидаты в Лигу Европы. Где в этом ряду место «Тосно» или «Авангарду»?  

Фавориты – слабые духом

Дух и профессионализм. Два слова, которые объясняют положение сборной России в рейтинге ФИФА. И заодно показывают, что часто только при материнской поддержке Халка и Промеса от местного футболиста можно дождаться целого сезона на одном дыхании. Ну, или от Фарфана и Фернандеша, имена не принципиальны. А вот безвольных и при этом высокомерных лимит наплодил на десяток лет вперед. О возможность выиграть Кубок России вытерли ноги и те фавориты, которые не очень старались – «Авангард» буднично выбил ЦСКА, и те, кто хотел в финал – как «Спартак» или «Краснодар», проигравший детсадовцам из Томска.  

Так что восхищение «Тосно» и «Авангардом» здесь вперемешку с негодованием. Не по поводу их выхода в финал, который теперь почти никто не посмотрит – не врите себе, без «Спартака» матч 9 мая соберет маленькую аудиторию, а из-за мерзкого отношения фаворитов. Клубы ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ расчищали дорогу жирным миллионерам, чтобы те могли спокойно представлять Россию в Европе лучшей шестеркой клубов высшего дивизиона. И что видим? «Зенит» не смог обыграть соседское «Динамо». «Краснодар» - клуб без трофеев, даже чемпионами ФНЛ не были, вылетел рано. ЦСКА наплевал на Кубок России, чтобы хватило сил зарабатывать деньги в Европе. «Локомотив» - единственный, у кого есть веские оправдания. У них и кубков хватает, как у «армейцев», и более важная задача на сезон появилась.

Кубок России точно проиграл

Для ведущих российских клубов этот финал – личный несмываемый позор. Для «Тосно» и «Авангарда» - лучший момент в истории клубов. Пусть наслаждаются, но опытные фанаты знают, чем завершаются такие истории. Скорее всего, сенсация стратегически обернется неудачей для российского футбола. Гнев в сторону фаворитов полностью оправдан – «Тосно» или «Авангарду» будет сложно не проиграть шесть матчей группового раунда из шести. Но если победивший клуб выживет, если получит лицензию УЕФА на участие в еврокубках, то в группе могут найтись такие же, как «Спартак». Тот же Парфенов будет ставить на недооценку и на грамотную работу команды.

Или «Авангард» выиграет и будет первым клубом ФНЛ в истории в основной сетке еврокубков? Если так, то получим сказку вместо ожидаемой всеми победы «Спартака» в Кубке России. Турнир доказал право на жизнь форменным унижением фаворитов РФПЛ? Вряд ли, скорее увидел отношение к себе. С другой стороны, никто не оспаривает равные права всех команд на национальный трофей. Но фаворитам стоило думать головой и играть в мяч. Смешанные чувства вызывает финал, ведь сейчас все будут поздравлять «Авангард» и «Тосно» и ругать каждого, кто назовет такую развязку Кубка России огромной неудачей. Но на деле так и есть, ведь выбрасывание денег на ветер – плохая привычка. А «Спартак» и его соседи по таблице РФПЛ чаще всего этим и занимаются. А вам после этого смотреть Суперкубок вроде «Тосно» - «Локомотив».

Финал, обдирающий фанатов

Не важно, за кого вы болеете. Кубок России проиграл, независимо от субъективных реакций. Финал будет местечковым. В перспективе это приведет к потере третьей команды в ЛЧ. Лидеры РФПЛ сами себе вредят, отказываясь быть профессионалами. Ведь кто настоящий фаворит? Тот, кто готов на равных играть с сильными соперниками и на постоянной основе обыгрывать слабых. В Кубке России вылетели все сильнейшие, а «Тосно» и «Авангард» назло им остались. Пусть принимают поздравления, но не обольщаются – толчком к клубному развитию Лига Европы становится редко. «Алания» ходила в финал Кубка России и играла в квалификации еврокубков, и где они сейчас?

С другой стороны, виноваты не те, кто дошел до финала и теперь разыграет трофей, а клубы, допустившие подобное. Вы знаете их названия, «Спартак» просто опозорился последним. Но что объединяет звезд каждого клуба - слишком спокойно проигрывают. «Спартак» слил шанс на чемпионство и не отплатил болельщикам за нанесенную рану победой 3:0 над «Тосно». Российскому футболу категорически не хватает спортсменов, и Кубок этот печальный факт подчеркивает. Ведь при всем уважении к старательности «Тосно» и «Авангарда», если бы фавориты сыграли по-человечески – скромные клубы получили бы свою минуту славы на предыдущих стадиях.

А финал мог быть «Зенит» - «Спартак». И не говорите, что такой решающий матч хуже нынешней развязки Кубка, на который почти все плюют много лет. На первый взгляд, повод поддеть «Спартак», а в конечном итоге получаете сенсацию, за которую заплатите сами. Недополучив качественного футбола и отдавая годами налоги тем, кто не уважает свою работу, не умеет тратить ваши деньги. Ведущие клубы охамели до финала «Тосно» - «Авангард», и внутри страны пасть ниже они уже не смогут.

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Храневец
Храневец ответил 1asss
вчера в 12:07
1asss:
хватит отбеливать свиней!!! браво Курск, Браво Пермь !!!!
А ПРИЧЕМ ТУТ ПЕРМЬ
pomor45
pomor45
21 апреля в 18:13
Хрен редьки не слаще, но очки за группу начислят такие же, как и любому обладателю КР.
pomor45
pomor45 ответил Байкал-38
21 апреля в 18:10
Байкал-38:
Всем скептикам (особенно спартачам) по поводу не завоевания кубка Спартаком и попадания в ЛЕ групповой этап Тосно-Авангард я могу ответить только фактами. Россия постоянно играет в основных стадиях Еврокубков без одной команды! Только Спартак за последние годы три раза кидал Россию без "завоёванных" очков!!! 2011/2012 ЛЕ Раунд плей-офф Легия (Варшава, Польша) 2:2 (г), 2:3 (д) 2013/2014 ЛЕ Раунд плей-офф Санкт-Галлен (Швейцария) 1:1 (г), 2:4 (д) 2016/2017 ЛЕ Третий квалиф. раунд Флаг Кипра АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1 (г), 0:1 (д) А ещё были Краснодар, Локо, Динамо. Так, что от проигрыша Спартак есть только плюсы! Во первых победитель кубка сразу попадает в группу и уже приносит очки! Если бы выиграл Спартак то в ЛЕ попадало бы 6 место чемпионата и участвовало бы в отборе без ранее опыта в еврокубках, а это значит сильный соперник и вылет! Так, что моё мнение Россия выиграло от вылета Спартака из кубка!!! В финале я бы отдал предпочтение Тосно с одной только надеждой, что они сохранят место в РФПЛ, найдут деньги на реально сильное усиление и достойно выступят в ЛЕ!!! Но это сугубо мои предпочтения и не более того!!!
Согласен. От вылета Спартака явно больше пользы, чем от его участия.
1asss
1asss
20 апреля в 22:33
    1asss
    1asss
    20 апреля в 22:32
    хватит отбеливать свиней!!! браво Курск, Браво Пермь !!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил bsww
    20 апреля в 16:27
    bsww:
    а нижние остаются на свои местах или поднимались бы автоматом на 1 раунд (5 - 3 раунд вместо 2 раунда, 6 клуб - 2 раунд) или 5-6 со второго раунда стартуют?
    Они сразу в финале лиге Европы играют, а после победитель летит в космос играть в межгалактическом кубке!
    Извини, но объяснять тебе больше нет смысла, думай сам!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Багров-брат
    20 апреля в 16:23
    Багров-брат:
    Красавчик!...)))
    Спасибо!!!
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Байкал-38
    20 апреля в 16:20
    Байкал-38:
    Да я то как раз подумал прежде чем написать, а ты даже прочитать внимательно не можешь! Победитель кубка сразу попадает в группу ЛЕ и это гарантированные 3 балла! Ну, а там видно будет. Если бы кубок выиграл бы Спартак, то заходило бы 6 место, так вот если Рубин, то у него есть рейтинг, а если Уфа или Арсенал? Они с нулевым рейтингом в Европе и им надо было бы пройти три стадии отбора, что бы попасть в группу! Шансы минимальные, так, что уже гарантированные или призрачные, что лучше? Так вот перед тем как советовать о подумать другим, надо самому подумать и если сам не знаешь, то залезть в регламент проведения ЛЕ 2018-19 и посмотреть как это всё будет выглядеть!
    Красавчик!...)))
    kind pennywise
    kind pennywise
    20 апреля в 10:38
    интересно будет глянуть осенью на матч Тосно/Авангард - Челси
    bsww
    bsww ответил Байкал-38
    20 апреля в 10:23
    Байкал-38:
    Тогда шестое место в еврокубках. Давай упрощу вариант ЛЧ 2 места группа, 1 место третий квалификационный раунд. ЛЕ 1 место группа, 1 место второй квалификационный раунд, 1 место третий квалификационный раунд. Название команд можешь сам расставить как тебе нравится, с любыми вариантами! Только учти сразу данный вариант с квотой России никак не связан кто выиграет кубок или чемпионат! Это квота, а уже по результатам она заполняется! P.S.Победитель кубка играет в группе ЛЕ, если клуб гарантировал себе ЛЧ, то в группе ЛЕ играет 4 место!
    а нижние остаются на свои местах или поднимались бы автоматом на 1 раунд (5 - 3 раунд вместо 2 раунда, 6 клуб - 2 раунд) или 5-6 со второго раунда стартуют?
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    19 апреля в 22:46
    А почему не пишут что Локмотиву в Лч будет сложно не проиграть 6 матчей?
    В Ростов тоже не верили
    Kwentin
    Kwentin
    19 апреля в 22:11
    Такой финал это настоящий праздник для этих городов, а победа в кубке станет настоящей Историей, ничего подобного эти клубы до этого не выигрывали!! Тем ценнее станет эта победа. А насчет очков- много ли очков принес Краснодар в этом сезоне ? А Спартак до этого? Локомотив проигравший Лоззане? Зенит? ЦСКА с АЕКом ? Осечки бывают и у наших ведущих клубов, поэтому надо порадоваться за болельщиков которые могут увидеть у себя на стадионе Челси, Арсенал, Милан, Боруссию и тд. Лично я был бы рад если бы эти команды приехали в мой город!
    Ver
    Ver
    19 апреля в 22:01
    Ничем не обоснованы эти предположения о 6-ти поражениях в группе, как раз Спартаку то в европе и нечего делать, уже достали своими "хорошими уроками", только что-то забрезжит, тут же влёт, каких не было...А вот вспомнить тот же Амкар. его игры с АЗ, да не прошли, но от них многого и не ждали,..а игру вспомнить приятно...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Mark_Tolson
    19 апреля в 20:06
    Mark_Tolson:
    ты прав, мы всегда играем в еврокубков без одной команды. А теперь будем играть без двух. Фнловцы наберут дай бог 1-2 очка. И по традиции какой-нибудь из фаворитов слетит в квалификации. Думай головой
    Да я то как раз подумал прежде чем написать, а ты даже прочитать внимательно не можешь!
    Победитель кубка сразу попадает в группу ЛЕ и это гарантированные 3 балла! Ну, а там видно будет.
    Если бы кубок выиграл бы Спартак, то заходило бы 6 место, так вот если Рубин, то у него есть рейтинг, а если Уфа или Арсенал? Они с нулевым рейтингом в Европе и им надо было бы пройти три стадии отбора, что бы попасть в группу! Шансы минимальные, так, что уже гарантированные или призрачные, что лучше? Так вот перед тем как советовать о подумать другим, надо самому подумать и если сам не знаешь, то залезть в регламент проведения ЛЕ 2018-19 и посмотреть как это всё будет выглядеть!
    Аксинья
    Аксинья ответил Риелтор с берегов Невы
    19 апреля в 19:47
    Риелтор с берегов Невы:
    Против ростова не имею ничего против, и фнл ему не желаю. Ваши посты частенько напрвлены в защиту спартака, поэтому считал вас латентным спартаковским фаном (в этом контексте, это не ругательство)
    Погляди на мою авку и погоняло - там вроде и так прекрасно видно что это "Тихий Дон" - вспомни классику...Ну а Спартак не сделал Ростову ничего плохого в отличии от Зенита и Рубина, растянувшего весь прошлый состав...
    Mark_Tolson
    Mark_Tolson ответил Байкал-38
    19 апреля в 19:40
    Байкал-38:
    Всем скептикам (особенно спартачам) по поводу не завоевания кубка Спартаком и попадания в ЛЕ групповой этап Тосно-Авангард я могу ответить только фактами. Россия постоянно играет в основных стадиях Еврокубков без одной команды! Только Спартак за последние годы три раза кидал Россию без "завоёванных" очков!!! 2011/2012 ЛЕ Раунд плей-офф Легия (Варшава, Польша) 2:2 (г), 2:3 (д) 2013/2014 ЛЕ Раунд плей-офф Санкт-Галлен (Швейцария) 1:1 (г), 2:4 (д) 2016/2017 ЛЕ Третий квалиф. раунд Флаг Кипра АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1 (г), 0:1 (д) А ещё были Краснодар, Локо, Динамо. Так, что от проигрыша Спартак есть только плюсы! Во первых победитель кубка сразу попадает в группу и уже приносит очки! Если бы выиграл Спартак то в ЛЕ попадало бы 6 место чемпионата и участвовало бы в отборе без ранее опыта в еврокубках, а это значит сильный соперник и вылет! Так, что моё мнение Россия выиграло от вылета Спартака из кубка!!! В финале я бы отдал предпочтение Тосно с одной только надеждой, что они сохранят место в РФПЛ, найдут деньги на реально сильное усиление и достойно выступят в ЛЕ!!! Но это сугубо мои предпочтения и не более того!!!
    ты прав, мы всегда играем в еврокубков без одной команды. А теперь будем играть без двух.
    Фнловцы наберут дай бог 1-2 очка. И по традиции какой-нибудь из фаворитов слетит в квалификации. Думай головой
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил bsww
    19 апреля в 18:45
    bsww:
    да видел матч, и знаю распределение мест в еврокубках. Тут вопрос о том, что было бы, если бы Спартак победил
    Тогда шестое место в еврокубках.
    Давай упрощу вариант
    ЛЧ 2 места группа, 1 место третий квалификационный раунд.
    ЛЕ 1 место группа, 1 место второй квалификационный раунд,
    1 место третий квалификационный раунд.
    Название команд можешь сам расставить как тебе нравится, с любыми вариантами!
    Только учти сразу данный вариант с квотой России никак не связан кто выиграет кубок или чемпионат! Это квота, а уже по результатам она заполняется!
    P.S.Победитель кубка играет в группе ЛЕ, если клуб гарантировал себе ЛЧ, то в группе ЛЕ играет 4 место!
    bsww
    bsww ответил Байкал-38
    19 апреля в 18:39
    Байкал-38:
    Ну во первых я тебе всё подробно написал и даже посоветовал зайти на сайт ЛЕ 2018-19! А самое главное Спартак уже в этом году не выиграет кубок, он вылетел в финале играют Тосно-Авангард! Вот тебе ссылка как вылетел Спартак! «Спартак» в серии пенальти проиграл «Тосно» и вылетел из Кубка России Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045084.shtml
    да видел матч, и знаю распределение мест в еврокубках. Тут вопрос о том, что было бы, если бы Спартак победил
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил bsww
    19 апреля в 18:36
    bsww:
    это я и так знаю, что 4 место - 3 раунд ЛЕ, 5 место - 2 раунд ЛЕ. Я про то, что Спартак выигрывает кубок и занимает 1-3 места в чемпионате. То тогда 4 место должно быть в группе ЛЕ, 5 место - 3 раунд ЛЕ, 6 место - 2 раунд ЛЕ. Или 4 место - группа ЛЕ, а 5 и 6 места - 2 раунд ЛЕ?
    Ну во первых я тебе всё подробно написал и даже посоветовал зайти на сайт ЛЕ 2018-19!
    А самое главное Спартак уже в этом году не выиграет кубок, он вылетел в финале играют Тосно-Авангард!
    Вот тебе ссылка как вылетел Спартак!
    «Спартак» в серии пенальти проиграл «Тосно» и вылетел из Кубка России
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045084.shtml
    bsww
    bsww ответил Байкал-38
    19 апреля в 18:26
    Байкал-38:
    У нас сейчас 2 места в ЛЧ группа (1 и 2 место) 3 место в чемпионате попадает в третий квалификационный раунд не чемпионский путь. С этого сезона произошли изменения в отборе, так, что скорее всего у нас будет три команды в группе ЛЧ! В ЛЕ сразу в группу попадает обладатель кубка или если бы победил Спартак то 4 место чемпионата. Одна команда (5 место)во второй отборочный раунд и ещё одна команда (4 место) в третий отборочный раунд. Данный путь уже расписан и ничего не изменится. Ты для начала чем писать хоть заглянул бы в вики и посмотрел бы!
    это я и так знаю, что 4 место - 3 раунд ЛЕ, 5 место - 2 раунд ЛЕ. Я про то, что Спартак выигрывает кубок и занимает 1-3 места в чемпионате. То тогда 4 место должно быть в группе ЛЕ, 5 место - 3 раунд ЛЕ, 6 место - 2 раунд ЛЕ. Или 4 место - группа ЛЕ, а 5 и 6 места - 2 раунд ЛЕ?
    Старый Пью
    Старый Пью
    19 апреля в 17:03
    Считаю эту статью политически ошибочной, даже вредной.
    И насчет баллов в ТК - навряд ли Тосно или Авангард наберут их меньше, чем это удалось тому же Спартаку в сезоне 2016 / 2017.
    Melkor_kzn
    Melkor_kzn ответил spartak kursk
    19 апреля в 16:48
    spartak kursk:
    Какие же у многих всё же сугубо меркантильные интересы. Для Авангарда и для его болельщиков каждая победа в кубке и выход в финал-это праздник.Для толстосумов-это обычная обуза.И почему толстосумы должны выигрывать кубок вполноги из-за стратегических интересов? И кто решил,что Авангарду не место в Лиге Европы?Он не принесёт России евроочков?Или у нас все приносят в копилку целую сумку этих самых очков? Для Авангарда финал-это уже сказочный праздник.А победа в нём будет просто фантастикой и историческим событием.Почему вы хотите отнять этот праздник у обычных региональных людей?Или вы их таковыми не считаете? И почему вы собственно решили,что этих самых очков не будет? По поводу вылетов.Да кубок может подорвать бюджет,может привести к вылету.Но это наш удел-хождение по лигам.А вот участие в еврокубках будет ИСТОРИЕЙ.Если вам этого не понять,то просто вас жаль. Финал Авангард-Тосно-это толчок к возможному изменению весомости кубка.И эти изменения руководители футбола обязательно должны внести.Какие?На то они и головы,чтобы решить как можно сделать победу в кубке России популярной. А пока просто поздравьте нас и порадуйтесь вместе с ЛЮДЬМИ,проживающими за пределами МКАДА.
    Суть данной статьи далеко не в том что Авангард или Тосно плохие и не заслужили,а в том что Мешки с деньгами забили болт на Кубок. И этим самым сделали себе хуже ввиду того что РФПЛ может потерять место в ЛЧ из-за уровня команд финалистов Кубка.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Аксинья
    19 апреля в 15:37
    Аксинья:
    Скорее Зеня станет чемпионом, чем Ростов окажется в ФНЛ...Не дождетесь...
    Против ростова не имею ничего против, и фнл ему не желаю. Ваши посты частенько напрвлены в защиту спартака, поэтому считал вас латентным спартаковским фаном (в этом контексте, это не ругательство)
    13 RUS
    13 RUS
    19 апреля в 14:35
    Страна вчера снова хохотала на пупсиками
    Roger Young
    Roger Young
    19 апреля в 13:58
    Отличная статья
    Faserkop
    Faserkop
    19 апреля в 13:52
    Не соглашусь с статьей. Так хотя бы маленькие клубы получат хоть какую-то поддержку и опыт. И в чем вой? Где все фавориты РФПЛ?! Они даже осилить не могут команды ФНЛ! Ибо расписание у них очень сложное! Надо слить кубок! Так что ничего плохого не случилось.
    Аксинья
    Аксинья ответил Риелтор с берегов Невы
    19 апреля в 13:12
    Риелтор с берегов Невы:
    Вы до кубков жадные, давайте следом в фнл ныряйте, реванш возьмёте.
    Скорее Зеня станет чемпионом, чем Ростов окажется в ФНЛ...Не дождетесь...
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил maldalik
    19 апреля в 12:58
    maldalik:
    Ерунда какая то куча крутых команд водной группе Ле ага... Футбол вообще то игра для зрителей а не только результата. И пусть Курск порадуется серьезным командам... Помнится про Ростов тоже говорили что ему нечего в ЛЧ делать, а он в итоге больше всех очков в сезоне набрал...
    да че эти разговоры то слушать ))) Все на деле. Пускай трындят. Себя же в результате на смех чаще всего и выставляют
    Parovoznic
    Parovoznic
    19 апреля в 11:45
    Согласен с предыдущими ораторами. В групповом этапе ЛЕ условный Тосно, ИМХО, ни чем не хуже, чем условная Уфа.
    maldalik
    maldalik
    19 апреля в 11:33
    Ерунда какая то куча крутых команд водной группе Ле ага...
    Футбол вообще то игра для зрителей а не только результата.
    И пусть Курск порадуется серьезным командам...
    Помнится про Ростов тоже говорили что ему нечего в ЛЧ делать, а он в итоге больше всех очков в сезоне набрал...
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