Финал мечты. «Тосно» или «Авангард» в Лиге Европы

«Соккер.ру» поздравляет клубы из Курска и Тосно с шансом сыграть в еврокубках. Но что важнее, сказка на день или понимание, что фавориты годами безобразничают?

«Спартак» может остаться без ЛЧ

Такие влеты ломают. Футболисты фаворита Кубка России постарались и смогли сделать для клуба «достойный подарок» на день рождения. Вылетели из Кубка, который не брали полтора десятилетия. Победу в чемпионате ждали долго, но и в турнире, в финале которого кто только не светился, «Спартак» удачно не выступал давно. Сегодня напомнили причину. Выход один на один не могут реализовать, пенальти пробить не в состоянии. Худшее поражение команды в сезоне – гаже, чем в Ливерпуле, ведь там соперник был для полуфинала ЛЧ. Но тоскливая игра с «Тосно» – только начало.

Концом будет спускание на четвертое или пятое место в РФПЛ. Что возможно с таким отношением к средним соперникам, как в Екатеринбурге и против «Тосно». Каррера не может докричаться до команды, а футболисты сами по себе не понимают, как и во что играть. Пару дней назад «Спартак» без шуток претендовал на чемпионство. Победа над «Уралом» после свежей ничьей «Локомотива» означала бы разрыв в четыре пункта при 12 очках на кону. А теперь «красно-белые» в трех пунктах от пятого места. «Краснодар» набирает. «Зенит» и ЦСКА хотят в Лигу чемпионов. А «Спартак» вернулся к поражениям.

«Авангард» и «Тосно» - вне критики

Важно разделять положительные усилия финалистов и негативные последствия от такого финала для российского футбола. Для курского футбола и города спортивный успех – огромное достижение. Первое и последнее подобное, ведь российские миллиардеры не покупают маленькие клубы и не делают их богатыми и знаменитыми. В финале мог быть известный в прошлой футбольной жизни России «Шинник», но «Авангард» забил на гол больше, и с этим стоит поздравить.

И к «Тосно» какие могут быть претензии? Сразу начали мешать «Спартаку» играть, при этом делали это, не закрываясь на все замки. У команды Парфенова хороший игровой рисунок, что отмечали в первой части сезона и до неудач, которые пережили по дороге к зоне вылета. Вот только, хотя по футбольному «Авангард» и «Тосно» - герои и заслужили финал, глупо не задать вопрос, а зачем Кубку России такой финал? Престижа добавить турниру таким образом нельзя. Есть ли польза от отправки в Лигу Европы одной из двух команд, долго игравших в низших лигах?

Лига Европы – для готовых

Зачем лицемерить? «Тосно» и «Авангард» не готовы к Лиге Европы и подготовиться не смогут. «Локомотив» зашел в группу ЛЕ и вышел в плей-офф, попутно став лидером РФПЛ, ведь там огромный бюджет и условия сложились идеальные. А победитель нового финала будет аутсайдером в Европе. Причем не исключено, что представит там ФНЛ, если «Тосно» покинет высший дивизион. Станут молиться на жребий, чтобы в Курск и на «Петровский» приехали звездные соперники. Захотят в группу слабого середняка, победа над которым принесет премиальные.

Разовая сенсация и отчаянная борьба – предел. Кроме того, пострадает общий рейтинг УЕФА. Не исключено, что в случае победы в финале «Авангарда» местные власти выпросят денег на «усиление». Региональный бюджет дефицитный, но потратят деньги на футбол, превратив все в акцию «мы всех порвали». «Авангард» отстает от «Енисея» на 31 очко, занимает 10-е место в ФНЛ. Зачем врать, что его успех будет стратегически полезным? Они могут даже вылететь в третью лигу, если шесть матчей в Лиге Европы выжмут все соки. «Челси», «Боруссия» Д, «Севилья», «Арсенал», «Милан», «Интер» - вот кандидаты в Лигу Европы. Где в этом ряду место «Тосно» или «Авангарду»?

Фавориты – слабые духом

Дух и профессионализм. Два слова, которые объясняют положение сборной России в рейтинге ФИФА. И заодно показывают, что часто только при материнской поддержке Халка и Промеса от местного футболиста можно дождаться целого сезона на одном дыхании. Ну, или от Фарфана и Фернандеша, имена не принципиальны. А вот безвольных и при этом высокомерных лимит наплодил на десяток лет вперед. О возможность выиграть Кубок России вытерли ноги и те фавориты, которые не очень старались – «Авангард» буднично выбил ЦСКА, и те, кто хотел в финал – как «Спартак» или «Краснодар», проигравший детсадовцам из Томска.

Так что восхищение «Тосно» и «Авангардом» здесь вперемешку с негодованием. Не по поводу их выхода в финал, который теперь почти никто не посмотрит – не врите себе, без «Спартака» матч 9 мая соберет маленькую аудиторию, а из-за мерзкого отношения фаворитов. Клубы ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ расчищали дорогу жирным миллионерам, чтобы те могли спокойно представлять Россию в Европе лучшей шестеркой клубов высшего дивизиона. И что видим? «Зенит» не смог обыграть соседское «Динамо». «Краснодар» - клуб без трофеев, даже чемпионами ФНЛ не были, вылетел рано. ЦСКА наплевал на Кубок России, чтобы хватило сил зарабатывать деньги в Европе. «Локомотив» - единственный, у кого есть веские оправдания. У них и кубков хватает, как у «армейцев», и более важная задача на сезон появилась.

Кубок России точно проиграл

Для ведущих российских клубов этот финал – личный несмываемый позор. Для «Тосно» и «Авангарда» - лучший момент в истории клубов. Пусть наслаждаются, но опытные фанаты знают, чем завершаются такие истории. Скорее всего, сенсация стратегически обернется неудачей для российского футбола. Гнев в сторону фаворитов полностью оправдан – «Тосно» или «Авангарду» будет сложно не проиграть шесть матчей группового раунда из шести. Но если победивший клуб выживет, если получит лицензию УЕФА на участие в еврокубках, то в группе могут найтись такие же, как «Спартак». Тот же Парфенов будет ставить на недооценку и на грамотную работу команды.

Или «Авангард» выиграет и будет первым клубом ФНЛ в истории в основной сетке еврокубков? Если так, то получим сказку вместо ожидаемой всеми победы «Спартака» в Кубке России. Турнир доказал право на жизнь форменным унижением фаворитов РФПЛ? Вряд ли, скорее увидел отношение к себе. С другой стороны, никто не оспаривает равные права всех команд на национальный трофей. Но фаворитам стоило думать головой и играть в мяч. Смешанные чувства вызывает финал, ведь сейчас все будут поздравлять «Авангард» и «Тосно» и ругать каждого, кто назовет такую развязку Кубка России огромной неудачей. Но на деле так и есть, ведь выбрасывание денег на ветер – плохая привычка. А «Спартак» и его соседи по таблице РФПЛ чаще всего этим и занимаются. А вам после этого смотреть Суперкубок вроде «Тосно» - «Локомотив».

Финал, обдирающий фанатов

Не важно, за кого вы болеете. Кубок России проиграл, независимо от субъективных реакций. Финал будет местечковым. В перспективе это приведет к потере третьей команды в ЛЧ. Лидеры РФПЛ сами себе вредят, отказываясь быть профессионалами. Ведь кто настоящий фаворит? Тот, кто готов на равных играть с сильными соперниками и на постоянной основе обыгрывать слабых. В Кубке России вылетели все сильнейшие, а «Тосно» и «Авангард» назло им остались. Пусть принимают поздравления, но не обольщаются – толчком к клубному развитию Лига Европы становится редко. «Алания» ходила в финал Кубка России и играла в квалификации еврокубков, и где они сейчас?

С другой стороны, виноваты не те, кто дошел до финала и теперь разыграет трофей, а клубы, допустившие подобное. Вы знаете их названия, «Спартак» просто опозорился последним. Но что объединяет звезд каждого клуба - слишком спокойно проигрывают. «Спартак» слил шанс на чемпионство и не отплатил болельщикам за нанесенную рану победой 3:0 над «Тосно». Российскому футболу категорически не хватает спортсменов, и Кубок этот печальный факт подчеркивает. Ведь при всем уважении к старательности «Тосно» и «Авангарда», если бы фавориты сыграли по-человечески – скромные клубы получили бы свою минуту славы на предыдущих стадиях.

А финал мог быть «Зенит» - «Спартак». И не говорите, что такой решающий матч хуже нынешней развязки Кубка, на который почти все плюют много лет. На первый взгляд, повод поддеть «Спартак», а в конечном итоге получаете сенсацию, за которую заплатите сами. Недополучив качественного футбола и отдавая годами налоги тем, кто не уважает свою работу, не умеет тратить ваши деньги. Ведущие клубы охамели до финала «Тосно» - «Авангард», и внутри страны пасть ниже они уже не смогут.