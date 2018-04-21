Ставка на трофей. МЮ против «Тоттенхэма»

Провалились в ЛЧ, явно проиграли МС в АПЛ, хотя надеялись на большее. «Соккер.ру» накануне матча Моуриньо против Почеттино ищет менее удачливого.

Переходящий кубок – надежда неудачников?

Всегда можно сказать, что у 99 % участников кубковых турниров и такого трофея нет. Но Кубок Англии последних лет превратился в утешительный приз. Дважды в финалах побеждал «Арсенал», переигрывая соперников, значительно уступающих в классе. Для таких матчей присутствие «Сток Сити», «Уигана», «Халл Сити» или «Астон Виллы» не сюрприз. «Уиган» даже обыграл в финале «Манчестер Сити». Это поражение еще раз возвращает к разговору о неудачниках. А в прошлом году чемпионский «Челси» не смог сделать «золотой дубль», уступив опять же «Арсеналу» - команде из ЛЕ.

В этот раз «Тоттенхэм» и МЮ, лишившись шансов на чемпионское звание, о борьбе за которое Почеттино и Моуриньо точно мечтали накануне сезона, сыграют между собой в полуфинале. Чтобы еще раз приехать на «Уэмбли» и встретить победителя пары «Челси» и «Саутгемптона» - им рубиться завтра. В любом случае, раз команда Конте провалила защиту чемпионского звания, даже их выход в финал не изменит лейтмотив Кубка ФА – турнир для неудачников больших финалов и матчей на выбывание. Ведь «шпоры» и «красные дьяволы» вылетели из ЛЧ так, что сомнений нет – к удачливым командам их не отнести. Не верите? Спросите у «Ювентуса» и «Севильи».

У кого инициатива в паре МЮ – «Тоттенхэм»?

Формально хозяином полуфинала является «Юнайтед», но поскольку решающие матчи Кубка играют на «Уэмбли», куда на время перебрались «шпоры», команда Почеттино получает преимущество. И, судя по истории последних матчей, это важная деталь, ведь у «Тоттенхэма» три домашние победы подряд над этим соперником. А если копнуть глубже – в тридцати последних играх найдете всего две победы, помимо последних успехов.

Это говорит о смене клубного статуса. МЮ перестал быть вечным фаворитом АПЛ, хотя он – вторая команда текущего сезона, а вот «Тоттенхэм», хоть и не завоевывает трофеи, что однозначно бесит Льориса, Вертонгена, Алли, Эриксена и Кейна, сумел подняться на один уровень с МЮ и по качеству футбола даже может опередить соперника. Инициатива в паре у «шпор», поскольку не только благодаря быстрому голу в атаке с офсайдом они выиграли январский матч 2:0.

В той игре по ударам счет был 22:6, 33 % игрового времени прошло у ворот Де Хеа (только 17 % - у ворот Льориса), 12 раз оборона МЮ позволяла атаке «Тоттенхэма» наносить удары из пределов штрафной площади. Гости один раз пробили из-за пределов штрафной – против 7 попыток «шпор», и залезли в 9 офсайдов (против 1). Моуриньо собирал удары за счет стандартов и кроссов, но это была плохая игра для МЮ. Впрочем, могут лучше, да и общая статистика сезона говорит – перед вами равные соперники, играющие в разных стилях.

Текущее состояние соперников

«Манчестер Юнайтед» по-королевски нестабилен: влет «Севилье», две домашние победы над слабыми, камбэк против «Сити» в дерби в гостях, тут же поражение от ВБА и победа над «Борнмутом» в гостях. Причем на неделе Матич, Лукаку, Санчес, Байи и Янг сидели на скамейке, а на флангах играли Дармиан и Шоу, что увидите редко. Так что МЮ и Моуриньо «в поисках» своей игры. При этом редко пропускают, забыли о мировых и в неплохом расположении духа, невзирая на обидные поражения с разницей в один мяч.

«Тоттенхэм» тоже в порядке, последний раз проигрывал дома «Манчестер Сити», но до этого было четыре гостевые победы подряд, а ничью с «Брайтоном» можно списать на желание сэкономить силы основных игроков, хотя Почеттино с такой позицией не согласен. Но он поберег ради нынешней битвы Триппьера, Санчеса, Дембеле, Дайера и Алли, так что отчасти последняя игра «шпор» для оценки их состояния не подходит. А вот выездные победы напоминают – «шпоры» умеют быть результативными и постоянно атаковать.

Главные дуэли предстоящего матча

Де Хеа – Кейн и компания

Ромеро, которого Моуриньо по итальянской и испанской традиции выпускает в кубковых матчах, получил травму, и это для МЮ скорее плюс, нежели минус, ведь спаситель Давид сыграет первый матч Кубка Англии в сезоне. Защита МЮ от слабых соперников в турнире пока не пропускала, но и не играли против Кейна, Эриксена, Сона и Алли. Де Хеа пригодится, тем более пропускал от «шпор» в чемпионате и жаждет реванша. Не исключено, что Кубок Англии – последний трофей, который Давид выиграет в МЮ до ухода в «Реал», так что настроен он серьезно.

Валенсия – Сон

Поскольку у МЮ даже в прошлой игре с «Тоттенхэмом» точность фланговых подач была выше, не стоит игнорировать такую важную составляющую модели игры Моуриньо, как работу флангов в атаке и защите. Янг и Валенсия – старики-разбойники, и от их игры многое зависит, как помним по встрече Эшли и Салаха. Но Эриксен на правом фланге не настолько ориентирован на игру строго по бровке, а вот Сон будет терроризировать Валенсию. От успешности атак южного корейца многое для «шпор» зависит.

Погба – Алли

Конечно, Алли и Погба играют на разных участках поля, это не будет буквальная дуэль. Дайеру придется чаще видеть Поля, а Матичу – Деле. Но назовем эту параллель «схваткой талантливой дурости», что будет верно. Погба играет за МЮ то сказочно, то ужасно, а Деле Алли – главная и самая бестолковая надежда английского футбола. Поведение Погба не может оправдать возраст и трудное детство, как в случае с фактическим сиротой Деле, но эти большие звезды МЮ и «Тоттенхэма» похожи между собой. Оба хотят быть в центре внимания. Сравним, насколько повлияют на результат, ведь если Погба провалит эту игру – в МЮ задумаются о его продаже.

Лукаку – Д. Санчес

Конечно, противостояние Алексиса и защитников «шпор» тоже интересное – вдруг по старой «канонирской» памяти чилиец выдаст мощный кубковый матч, но еще любопытнее сравнить умение колумбийского Санчеса работать в центральных матчах с тем, как он играет в рядовых. Парень стал одним из открытий нового сезона АПЛ, и поскольку легенду, что Лукаку очень плох в центральных матчах, Ромелу пытается развеять практическими успехами – сегодня от противостояния двух мощных ребят под присмотром Вертонгена зависит судьба матча. Как показал предыдущий матч этих соперников, до Льориса еще нужно добраться.

Моуриньо – Почеттино

Бывший тренер «Эспаньола» осыпает комплиментами бывшего переводчика «Барселоны», но вряд ли Жозе расслабляют лестные речи. Маурисио даже на «Олд Траффорд» в последние годы проигрывает строго в один мяч, а на домашних аренах вовсе переигрывает МЮ. Причем порой уверенно, как два года назад на «Уайт Харт Лейн». Но сегодня «шпоры» могут не забить на первых секундах, как в январе, а это значит, что у Моуриньо будет шанс напомнить о богатом кубковом опыте. Как собиратель трофеев Жозе намного сильнее. При этом победу МЮ или ничью в полуфинале БК Леон оценивает с коэффициентом выше трех. Если верите в умение Моуриньо выкрутиться в сложной кубковой игре – делайте ставку. Впрочем, 2.33 на «шпор» - тоже отличная оценка для фаворита, который выиграл 3 из 5 последних матчей против «красных дьяволят».

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа – Валенсия, Джонс, Байи, Янг – Эррера, Матич, Погба – Лингард (Мата), Лукаку, Рэшфорд.

«Тоттенхэм» (4-2-3-1): Льорис – Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, Алли, Сон – Кейн.

Кто выйдет в финал Кубка Англии?

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» - однозначные неудачники последних лет в английском футболе, когда говорим о борьбе за серьезные трофеи или о больших рывках, вроде выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В принципе, для «шпор» это обычное состояние – последний Кубок Англии выигрывали в 1991 году, в чемпионате упустили шанс опередить «Лестер» пару лет тому назад. А МЮ, хоть и брал кубок, не может заявить, что даже победа в Лиге Европы вернула команду на вершину мирового футбола.

Определение «неудачники» применительно к участникам матча не оскорбление, а буквальное обозначение. Например, «Тоттенхэм» проиграл семь полуфинальных матчей Кубка Англии подряд. Разве это не описание неудачливости? А так команды очень мощные. «Тоттенхэм» мог пройти «Ювентус», МЮ мог навязать борьбу «Баварии», если бы не влетел «Севилье». Ведь ресурсы есть. Не забываем, что участники полуфинала Кубка Англии неприлично богатые – Леви выделит Почеттино 120 млн фунтов на трансферы, Моуриньо просит все 200.

Будут развиваться, и сегодня им нельзя показать слабый футбол или пренебрежительно отнестись к последнему шансу команд на трофей в сезоне. Не случайно оба тренера берегли ключевых исполнителей в последних матчах чемпионата. Сегодня проведут поединок, где МЮ попытается взять реванш, а «Тоттенхэм» - продолжить серию домашних побед над Моуриньо и прервать дикую линию вылетов в полуфиналах Кубка Англии. Определяющий поединок, кто проиграет – официально подтвердит статус одного из главных неудачников английского сезона, если не главного.