«Арсенал» vs «Атлетико». Финал до срока

Это противостояние ждали в решающем матче Лиги Европы, но в Лион отправится только один из двух фаворитов. «Соккер.ру» готовится к матчу, достойному Лиги чемпионов.

Жеребьёвка

Ну-ка признавайтесь: вы обрадовались или огорчились, когда узнали, что «Арсенал» и «Атлетико» сойдутся в полуфинале Лиги Европы? На самом деле, возникают смешанные чувства. С одной стороны, это действительно очень красивая и самая выдающаяся афиша для финального матча из тех, что были в наличии с весеннего рестарта Лиги Европы – «канониры» играют в турнире с групповой стадии, а «матрасники» спустились из Лиги чемпионов. Судьба распорядилась столкнуть испанский и английский клубы за шаг до финала. Но это дает и определенное преимущество – так увидим два матча под афишей «Арсенал» - «Атлетико», в Лондоне и Мадриде. Отчасти удвоение числа встреч оправдывает встречу в шаге от конечной стадии. Ситуация «или» - «или», своя прелесть есть в каждом варианте. Разве не круто получить две подряд недели, когда во вторник, среду и четверг можно смотреть противостояния лигочемпионского уровня?

История противостояний

Удивительно, но это первая встреча «Арсенала» и «Атлетико» в еврокубках. Клубам 247 лет на двоих, они по десятку раз становились чемпионами своих стран, регулярно играли в турнирах под эгидой УЕФА и имеют в своем активе международные трофеи. Но лицом к лицу до этого не встречались. Кстати, у «Атлетико» сегодня день рождения, 115-й по счету. Поздравляем!

Текущая форма

«Арсенал» занимает шестую строчку в АПЛ, и его оттуда уже бульдозером не сдвинешь, если говорить о движении вверх, а вот вниз можно упасть – «Бернли» подобрался на расстояние всего лишь четырех очков, и у «канониров» с «кларетовыми» впереди очная встреча. Не углубляясь в подробности, констатируем, что завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Англии «Арсеналу» не удастся. Это совершенно точно. А вот «Атлетико» чувствует себя уверенно в Примере, занимая вторую строчку вслед за «Барселоной», то есть «Реал» ниже, что весьма принципиально. Но даже если в конце сезона случится сбой, из лигочемпионской четверки «матрасники» все равно не выпадут.

Но что касается формы, то команду Диего Симеоне потрясывает в последний месяц. Три поражения в восьми матчах – многовато, особенно болезненным получился выезд в Сан-Себастьян, где «Реал Сосьедад» разгромил мадридцев 3:0. Не удалось «Атлетико» забить и в следующем туре Примеры – нулевая ничья против «Бетиса». Именно эта игра предшествовала сегодняшней встрече с «Арсеналом». Впрочем, форма «Арсенала» тоже понятие непостоянное. «Канониры» закрыли поражение от «Ньюкасла» разгромом «Вест Хэма», но до этого катались на горках в матчах против ЦСКА и «Саутгемптона». По умолчанию нужно признать, что соперники готовы к очной встрече в полуфинале Лиги Европы, явных проблем с физической или функциональной готовностью не наблюдается, хотя очень часто разница определяется, когда команды выходят на одно футбольное поле и начинают биться непосредственно друг с другом.

Ориентировочные составы

«Арсенал» (4-3-3): Чех – Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль – Джака, Уилшир, Рэмзи – Уэлбек, Озил, Ляказетт.

«Атлетико» (4-4-2): Облак – Врсалько, Хименес, Годин, Лукас Эрнандес – Корреа, Партей, Сауль, Коке – Коста (Гамейро), Гризманн.

Пожалуй, главная интрига, которая разрешится в миг оглашения составов – сыграет ли Диего Коста сегодня с первых минут, или Симеоне прибережет его в запасе? Форвард сборной Испании после повреждения, но уже рвется в бой. Эль Чоло уже поступал так – ставил игрока, только выбравшегося из лазарета, сразу в старт. Большой проблемой для «Атлетико» является отсутствие двух основных фланговых защитников, Хуанфрана и Фелипе Луиса. Строить игру по той же схеме 4-4-2 с Врсалько и Эрнандесом это совсем не одно и то же. Арсен Венгер не может рассчитывать в Лиге Европы на Пьера-Эмерика Обамеянга, а теперь еще приходится обходиться и без другого зимнего новичка – Мхитаряна. Не может играть и Эль-Ненни, что обедняет вариант построения полузащиты.

Ключевые противостояния

Озил против обороны «Атлетико»

Месут играл против «Атлетико» под руководством Симеоне еще в составе мадридского «Реала», для него это противостояние должно быть особенным. «Матрасники» тогда только набирали силу, но, например, Озил принимал участие в проигранном Кубке Короля 2013 года. Мощный получился матч: 14 желтых карточек и 2 красных. Любопытно, проявит ли Месут себя в условиях плотной опеки или провалит большой матч, растворившись во вражеских редутах, как это с ним уже неоднократно случалось.

Ляказетт против Гризманна

Главными людьми в атаке английского и испанского клубов станут французы – Гризманн и Ляказетт. Вместе с Антуаном, возможно, сыграет еще Гамейро, но присматриваемся именно к паре Антуан – Александр, потому что от их эффективности, умения находить моменты и их реализовывать зависит исход этого противостояния. Оба наверняка отправятся на чемпионат мира, но если Гризманн – это главная звезда сборной Франции, то Ляказетту нужно еще доказать свои посягательства на стартовый состав национальной команды. Матчи против «Атлетико» - прекрасная возможность продемонстрировать свои возможности так, чтобы их никто не посмел проигнорировать.

Диего Симеоне – идеальный тренер для «Арсенала»