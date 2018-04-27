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Роналду, Салах или чемпион мира. Кто возьмет «Золотой мяч»?

сегодня, 14:40
Роналду, Салах или чемпион мира. Кто возьмет «Золотой мяч»?

Прошло почти четыре месяца 2018 – треть года, а «Соккер.ру» пытается заглянуть в декабрь, когда «Золотой мяч» попадет в руки… в чьи, собственно, руки?

Насколько тесна связь «Золотого мяча» с командными победами?

Лига чемпионов. В эпоху Месси-Роналду сложно говорить о каких-то связях, ведь трофей достается только двум футболистам, хотя португалец и аргентинец в составе «Реала» и «Барселоны» за последние десять лет по три раза побеждали в Лиге чемпионов, а у КриРо есть еще успех с МЮ. Поэтому увидим солидный процент попаданий обладателя «Золотого мяча» в число триумфаторов главного клубного турнира Старого Света. Смотрим!

2007 год. Лига чемпионов – «Милан». «Золотой мяч» - Кака («Милан»)

2008 год. Лига чемпионов – МЮ. «Золотой мяч» - Роналду (МЮ)

2009 год. Лига чемпионов – «Барселона». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2010 год. Лига чемпионов – «Интер». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2011 год. Лига чемпионов – «Барселона». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2012 год. Лига чемпионов – «Челси». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2013 год. Лига чемпионов – «Бавария». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

2014 год. Лига чемпионов – «Реал». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

2015 год. Лига чемпионов – «Барселона». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2016 год. Лига чемпионов – «Реал». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

2017 год. Лига чемпионов – «Реал». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

Последние 11 лет, серия начинается с Кака – дабы напомнить о том, что «Золотым мячом» не всегда владели только Месси и Роналду. За эти 11 лет «Золотой мяч» восемь раз доставался победителям Лиги чемпионов – 73%, то есть почти три четверти обладателей главного индивидуального приза в год его получения побеждали в ЛЧ. Этот фактор нельзя не учитывать. Роналду выиграл четыре из пяти своих ЗМ в годы триумфов в главном клубном турнире УЕФА (2008, 2014, 2016, 2017), у Месси таких успехов три (2009, 2011 и 2015). Особняком стоят 2010, 2012 и 2013 год – в Лиге чемпионов первенствовали другие команды, но «Золотые мячи» все равно доставались Роналду и Месси, особенно расстроился Франк Рибери в 2013 году, когда именно он в составе «Баварии» поднял «ушастого» над головой, но лучшим в мире был назван Роналду. Лео и вовсе брал ЗМ в 2010 и 2012 – годы, когда сборная Испании выигрывала Евро и чемпионат мира.

Чемпионат мира. Связь «Золотого мяча» с главным футбольным форумом, который проходит раз в четыре года, и вовсе распалась на смене Месси и Роналду, хотя еще недавно зависимость была жесткой. Смотрите сами.

1998 год. Чемпионат мира – сборная Франции. «Золотой мяч» - Зидан (Франция)

2002 год. Чемпионат мира – сборная Бразилии. «Золотой мяч» - Роналдо (Бразилия)

2006 год. Чемпионат мира – сборная Италии. «Золотой мяч» - Каннаваро (Италия)

2010 год. Чемпионат мира – сборная Испании. «Золотой мяч» - Месси (Аргентина)

2014 год. Чемпионат мира – сборная Германии. «Золотой мяч» - Роналду (Португалия)

Зидан, Роналдо и Каннаваро выигрывали «Золотой мяч» благодаря триумфам на мундиалях, но в 2010 и 2014 году ценный приз доставался Месси и Роналду, несмотря на то, что их сборные были очень далеки от успехов на ЧМ. Связывают обладателей ЗМ-2010 и 2014 поражения от сборной Германии со счетом 0:4 во время чемпионата мира. Отдельно стоит упомянуть о победе Роналду в 2016 году, когда он выиграл не только Лигу чемпионов с «Реалом», но и победил на чемпионате Европы в составе сборной Португалии.

Два фаворита – Роналду и Салах

Во-первых, именно эти двое сейчас «в огне» и действуют в 2018 году невероятно – по 20+ забитых мячей и три десятка результативных действий за четыре месяца. Мощно! Скажем, у марсианина Месси такой статистики нет, кроме того, Лео вылетел из Лиги чемпионов, а это важнейший фактор. Как вы узнали выше, 73% обладателей «Золотых мячей» за последние 11 лет – победители Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше все идет к финалу «Реал» - «Ливерпуль», а значит, к очной встрече Салаха и Роналду, двух фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» на сегодняшний день. Славная интрига, согласитесь, и даже дополнительный повод для нейтральных зрителей болеть именно за такой финал. Не знаю, смогут ли «Бавария» и «Рома» помешать этому, но по идее именно английский и испанский клуб должны разделить трофей, а Роналду и Салах – выявить главного претендента на «Золотой мяч». Почти наверняка оба будут в первой тройке, с большой вероятностью один из них станет победителем, этому может помешать только…

Чемпионат мира. Внесет ли мундиаль свои коррективы?

Вне всяких сомнений, чемпионат мира – серьезная площадка, хотя мы видели, что команды-чемпионы из 2010 и 2014 года делегировали номинантов, но не победителей «Золотого мяча». Видимо, недостаточно просто выиграть мундиаль в составе своей сборной, как это сделали Иньеста, Хави или Нойер, нужно блеснуть на уровне Зидана-1998 или Роналдо-2002. Месси может блеснуть, выиграть «золото», забить восемь мячей и сделать счет 6:5 в дуэли с Роналду. Тот же Гризманн сохраняет такую надежду, главный герой Германии, если немцам удастся отстоять свой титул, да и о бразильцах помним, хотя их главная звезда Неймар из-за травмы оставался в тени в первой трети года. Впрочем, Салах и Роналду тоже могут добрать вистов во время ЧМ-2018 – кто ж им запретит?

А может быть, вообще кто-то неназванный выдаст стихийное шоу и приведет свою сборную к триумфу – безусловно, чемпионат мира имеет возможность внести свою лепту в борьбу за «Золотой мяч», но это пока вилами по воде писано, а вот соперничество Роналду и Салаха выделяется уже сейчас. Встретятся «Реал» и «Ливерпуль» в финале – разговоров будет еще больше.

Претенденты на «Золотой мяч». Коэффициенты букмекеров

1. Криштиану Роналду – 1.1

2. Мохамед Салах – 1.5

3. Лионель Месси – 3

4-5. Кевин Де Брюйне, Неймар – 10

6-8. Антуан Гризманн, Харри Кейн, Луис Суарес – 33

9-11. Давид Де Хеа, Роберт Левандовски, Эден Азар - 50

Если бы «Золотой мяч» вручали мы…

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Все комментарии
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:57
Ragnar_Lodbrok:
Салах весь сезон тащит Ливерпуль и много голов забивает топам.
что ты пишешь, он топит за Реал и Роналду,объективности там в суждениях немного)
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
сегодня в 15:55
кто возьмет ЛЧ того и мяч)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Gelious
сегодня в 15:54
Gelious:
Саллах не тащит так, как делает это Роналду в новом году.
Салах весь сезон тащит Ливерпуль и много голов забивает топам.
борька
борька ответил spartach n1
сегодня в 15:53
spartach n1:
Без прав, без тормозов, снесет,а аллах мяч в машину забросит!
spartach n1
spartach n1 ответил dimagas1
сегодня в 15:52
dimagas1:
У Роналду что уже команда есть?Именная?))
Прикол конечно,но не всякий может похвалиться таким результатом,даже такие большие клубы .
dimagas1
dimagas1 ответил Ruslan3132
сегодня в 15:50
Ruslan3132:
Все верно, пока двое претендентов, если никто не взорвется ярко на ЧМ, то именно из этой двойки выберут обладателя ЗМ, тут все решит ЛЧ...
Ну а кто там может стрельнуть?Разве Гризманн или Де Брюйне с Вернером.
dimagas1
dimagas1 ответил spartach n1
сегодня в 15:49
spartach n1:
У Роналду что уже команда есть?Именная?))
spartach n1
spartach n1 ответил борька
сегодня в 15:49
борька:
Будет свежак! Застой поднадоел!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:48
Рибери расстроился.....,а Снайдер в 2010 в ладошки от счастья хлопал? В основном всё правильно,а гном в этом сезоне,даже на третье место не тянет.
борька
борька
сегодня в 15:38
Будет свежак! Застой поднадоел!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:35
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 15:33
Кому лень читать суть такова - у Месси половина ЗМ липовые.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:30
Роналду без вариантов
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:28
Все верно, пока двое претендентов, если никто не взорвется ярко на ЧМ, то именно из этой двойки выберут обладателя ЗМ, тут все решит ЛЧ...
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 15:25
ЗМ 2006 такой же абсурдный, как и, например, 2010. Лучшим на ЧМ был Зидан, лучшим среди итальянцев - Буффон, а если брать сезон в целом, то больше других заслуживал Анри, дотащивший на своем горбу "Арсенал" до финала ЛЧ и успешно отыгравший на ЧМ.
Ширеа, Факкетти, Барези, Мальдини, Неста - Каннаваро им и в подметки не годится, однако ЗМ имеет, что лишний раз подтверждает переоцененность и необъективность данной награды.
Хаким Магамедов
Хаким Магамедов
сегодня в 14:57
пока заслуживает больше всех
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 14:48
Надеемся, что Салах в этом сезоне прервет гегемонию Роналду и Месси.
Gelious
Gelious
сегодня в 14:44
Саллах не тащит так, как делает это Роналду в новом году.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:39
2010 и 2012 позабавили)) Интер ЛЧ и Снейдер тащел на ЧМ ,ну а в 12 ом году за циферки дали.
В этом году Рон возьмет ,а Салаха съест Илья Кутепов на ЧМ
Ну а Месси уже играть бросил давно ,доигрывает на багаже прошлого десятилетия,пешеходит
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