Развязка всё ближе

Разобраться с волнением и показать свою игру. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает, что именно это будет сложнее всего сделать «Краснодару» и «Локомотиву».

В это верили и в этом сомневались, это считали случайностью и высшей справедливостью, этому радовались и огорчались. Пока окружающие обсуждали, как долго продлится лидерство «Локомотива», железнодорожники подкатили к главной развязке сезона, когда уже почти все уверены, что чемпионство Юрия Павловича Семина в 2018 году неизбежно.

Расклады

В этом туре официально всех шансов на чемпионский титул лишился «Зенит», который сыграл вничью с ЦСКА. Сами же армейцы теоретически еще имеют возможность стать чемпионами, правда, все это может быть перечеркнуто уже нынешним матчем «Локомотива» в Краснодаре. Железнодорожникам, которым с учетом этой встречи осталось сыграть три поединка, достаточно набрать в них три очка, чтобы гарантировать себе титул.

Все абсолютно в их руках. Хотя календарь не выглядит идеальным: «Краснодар» на выезде, «Зенит» дома и «Арсенал» в гостях. Но ведь у «Спартака» и ЦСКА должно еще лучше все сложиться, чтобы они стали чемпионами. Армейцам необходимо выиграть оставшиеся два домашних матча с «Арсеналом» и «Анжи» при условии, что «Локомотив» свои три матча проиграет, а «Спартак» два оставшихся не выиграет.

«Красно-белым» для завоевания титула нужно обязательно обыграть в оставшихся поединках дома «Ростов» и «Динамо» при условии, что «Локомотив» наберет не более одного очка в трех своих поединках. То есть теоретически железнодорожники и с двумя баллами в трех играх могут стать чемпионами. А зная, как способны удивлять ЦСКА и «Спартак» в не лучшую сторону, расклады выглядят для них не самыми радужными, несмотря на относительно простой календарь.

«Локомотив» против «Краснодара»

Все рассуждения о шансах «Локо» может убить уже сегодня, просто обыграв «Краснодар». История отношений дает к этому предпосылки. «Быки», знавшие лучшие и худшие времена, только три раза обыгрывали в 13 встречах «Локомотив», который тоже не всегда блистал в истории их взаимоотношений. При этом девять побед у железнодорожников.

Им не зазорно и в гостях побеждать, например, последняя встреча соперников в Краснодаре закончилась в августе 2016 года победой «Локомотива» со счетом 2:1. В первом круге нынешнего сезона «Локомотив» победил краснодарцев со счетом 2:0. Так что многие, кто уверен, будто железнодорожники сегодня чемпионами не станут, могу ошибиться.

Текущая форма

«Локомотив», который и без того в нынешнем сезоне выглядит командой весьма прагматичной, в последних турах начал ощущать близость чемпионства, отчего заиграл еще более сдержанно и аккуратно. Поэтому два последних поединка с «Ахматом» и «Уфой» завершились вничью со счетом 0:0. Этому предшествовали победы над «Ростовом» и «Динамо», когда стало ясно, что «Локомотив» совершенно точно выходит на финишную прямую фаворитом.

Теперь нужно справляться с психологическим давлением от этого осознания. Поэтому игра «Локомотива» более осторожная, но все еще весьма качественная и надежная, что самое главное для достижения конкретной цели. И это может отчасти помешать раскрепоститься в Краснодаре. За это стоит цепляться тем, кто не верит, что уже сегодня «Локо» станет чемпионом. Но и «Краснодар» под давлением.

Нестабильность в тренерском штабе и команде привела к нестабильности результатов, давит и то, что команда прижата к стене, находясь на пятом месте, когда все еще есть шанс попасть в первую тройку. Стратегически важный матч с ЦСКА в прошлом туре был проигран, хотя до этого краснодарцы обыграли «Зенит» и «Арсенал», прервав свою трехматчевую серию без побед. «Краснодару» не хватает сдержанности и стабильности «Локомотива», но, собственно, поэтому одни борются за чемпионство, а другие надеются на место в тройке.

Ориентировочные составы

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Жоаозиньо, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Очень важно, что к финишному отрезку обе команды подошли с минимальными потерями. У «Краснодара» только Окриашвили травмирован, а участие Шатова в игре под вопросом. Как под вопросом выход на поле у «Локомотива» Чорлуки. Оба игрока ценны, конечно, но они еще могут выйти.

Итак, ключевым фактором в противостоянии может стать психология, о чем говорят и сами футболисты. Например, Антон Миранчук:

«Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч».

Тактическое и игровое наполнение в потенциале у обеих команд хорошее. Но самым важным будет то, как тренеры смогут настроить подопечных и убрать у них мысли, мешающие раскрепощенно показывать свой лучший футбол. Ведь и «Краснодар», и «Локомотив» в своих лучших проявлениях способны обыграть друг друга. Разница в классе не так велика, чтобы говорить о техническом превосходстве одной из сторон. Вот и букмекеры не берутся выделить однозначного фаворита. «Фонбет» дает 2.55 на победу «Краснодара» и 3.00 - на успех «Локомотива».

Все дело – в головах. И тут, конечно, опыт Семина должен сыграть свою роль. Его уравновесить может разве что эмоциональная поддержка «Краснодара» родными трибунами, которые зарядят «быков». Впрочем, и у «Локомотива» будет внушительный десант фанатов, которые хотят воочию увидеть момент чемпионства своей команды.