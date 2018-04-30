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Развязка всё ближе

вчера, 10:30
Развязка всё ближе

Разобраться с волнением и показать свою игру. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает, что именно это будет сложнее всего сделать «Краснодару» и «Локомотиву».

В это верили и в этом сомневались, это считали случайностью и высшей справедливостью, этому радовались и огорчались. Пока окружающие обсуждали, как долго продлится лидерство «Локомотива», железнодорожники подкатили к главной развязке сезона, когда уже почти все уверены, что чемпионство Юрия Павловича Семина в 2018 году неизбежно.

Расклады

В этом туре официально всех шансов на чемпионский титул лишился «Зенит», который сыграл вничью с ЦСКА. Сами же армейцы теоретически еще имеют возможность стать чемпионами, правда, все это может быть перечеркнуто уже нынешним матчем «Локомотива» в Краснодаре. Железнодорожникам, которым с учетом этой встречи осталось сыграть три поединка, достаточно набрать в них три очка, чтобы гарантировать себе титул.

Все абсолютно в их руках. Хотя календарь не выглядит идеальным: «Краснодар» на выезде, «Зенит» дома и «Арсенал» в гостях. Но ведь у «Спартака» и ЦСКА должно еще лучше все сложиться, чтобы они стали чемпионами. Армейцам необходимо выиграть оставшиеся два домашних матча с «Арсеналом» и «Анжи» при условии, что «Локомотив» свои три матча проиграет, а «Спартак» два оставшихся не выиграет.

«Красно-белым» для завоевания титула нужно обязательно обыграть в оставшихся поединках дома «Ростов» и «Динамо» при условии, что «Локомотив» наберет не более одного очка в трех своих поединках. То есть теоретически железнодорожники и с двумя баллами в трех играх могут стать чемпионами. А зная, как способны удивлять ЦСКА и «Спартак» в не лучшую сторону, расклады выглядят для них не самыми радужными, несмотря на относительно простой календарь.

«Локомотив» против «Краснодара»

Все рассуждения о шансах «Локо» может убить уже сегодня, просто обыграв «Краснодар». История отношений дает к этому предпосылки. «Быки», знавшие лучшие и худшие времена, только три раза обыгрывали в 13 встречах «Локомотив», который тоже не всегда блистал в истории их взаимоотношений. При этом девять побед у железнодорожников.

Им не зазорно и в гостях побеждать, например, последняя встреча соперников в Краснодаре закончилась в августе 2016 года победой «Локомотива» со счетом 2:1. В первом круге нынешнего сезона «Локомотив» победил краснодарцев со счетом 2:0. Так что многие, кто уверен, будто железнодорожники сегодня чемпионами не станут, могу ошибиться.

Текущая форма

«Локомотив», который и без того в нынешнем сезоне выглядит командой весьма прагматичной, в последних турах начал ощущать близость чемпионства, отчего заиграл еще более сдержанно и аккуратно. Поэтому два последних поединка с «Ахматом» и «Уфой» завершились вничью со счетом 0:0. Этому предшествовали победы над «Ростовом» и «Динамо», когда стало ясно, что «Локомотив» совершенно точно выходит на финишную прямую фаворитом.

Теперь нужно справляться с психологическим давлением от этого осознания. Поэтому игра «Локомотива» более осторожная, но все еще весьма качественная и надежная, что самое главное для достижения конкретной цели. И это может отчасти помешать раскрепоститься в Краснодаре. За это стоит цепляться тем, кто не верит, что уже сегодня «Локо» станет чемпионом. Но и «Краснодар» под давлением.

Нестабильность в тренерском штабе и команде привела к нестабильности результатов, давит и то, что команда прижата к стене, находясь на пятом месте, когда все еще есть шанс попасть в первую тройку. Стратегически важный матч с ЦСКА в прошлом туре был проигран, хотя до этого краснодарцы обыграли «Зенит» и «Арсенал», прервав свою трехматчевую серию без побед. «Краснодару» не хватает сдержанности и стабильности «Локомотива», но, собственно, поэтому одни борются за чемпионство, а другие надеются на место в тройке.

Ориентировочные составы

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Жоаозиньо, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Очень важно, что к финишному отрезку обе команды подошли с минимальными потерями. У «Краснодара» только Окриашвили травмирован, а участие Шатова в игре под вопросом. Как под вопросом выход на поле у «Локомотива» Чорлуки. Оба игрока ценны, конечно, но они еще могут выйти.

Итак, ключевым фактором в противостоянии может стать психология, о чем говорят и сами футболисты. Например, Антон Миранчук:

«Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч».

Тактическое и игровое наполнение в потенциале у обеих команд хорошее. Но самым важным будет то, как тренеры смогут настроить подопечных и убрать у них мысли, мешающие раскрепощенно показывать свой лучший футбол. Ведь и «Краснодар», и «Локомотив» в своих лучших проявлениях способны обыграть друг друга. Разница в классе не так велика, чтобы говорить о техническом превосходстве одной из сторон. Вот и букмекеры не берутся выделить однозначного фаворита. «Фонбет» дает 2.55 на победу «Краснодара» и 3.00 - на успех «Локомотива».

Все дело – в головах. И тут, конечно, опыт Семина должен сыграть свою роль. Его уравновесить может разве что эмоциональная поддержка «Краснодара» родными трибунами, которые зарядят «быков». Впрочем, и у «Локомотива» будет внушительный десант фанатов, которые хотят воочию увидеть момент чемпионства своей команды.

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Все комментарии
sashasokol
sashasokol
сегодня в 09:00
Шмаус, Бла-бла-бла, это твои комментарии. Видно твой уровень не позволяет сообразить о чем я пишу. Ладно, нечего больше с тобой вести переписку, так как ты не в состоянии ответить ни на один мой вопрос. Также очень помужски написать мне и добавить в игнор, но чему я удивляюсь, ведь это же поспартакавски)))). Еще раз для тебя выделю, что твое мнение для меня не интересно, так как ты не можешь ответить за свои слова, ну а в народе известно, что про таких как ты говорят )))).
MAUS
MAUS ответил sashasokol
сегодня в 08:50
sashasokol:
зачем мне смотреть твои комментарии, это ты там все вычитываешь, а я пишу по факту. вижу тебя мои слова задели, значит я написал правду.С удачной игрой тебя с Ахматом и с Уралом)))).
Я ещё раз напишу, не нравится - не читай и не отвечай!!!!
А то ты ляпнул в первом своём посте, а теперь распинаешься в каждом новом))))
Смотри правде в глаза, а не на свои факты!
Можешь не отвечать- ибо идёшь моментально в топку!!!
Не о чем с тобой вообще говорить!!!
sashasokol
sashasokol ответил MAUS
сегодня в 00:19
MAUS:
иди и посмотри мои коменты, я как раз был на сайте после последних трех поражений Спартака. А твои слова сейчас - это клевета и наговор! А за это нужно отвечать! С победой тебя сегодняшней ! ;-)
зачем мне смотреть твои комментарии, это ты там все вычитываешь, а я пишу по факту. вижу тебя мои слова задели, значит я написал правду.С удачной игрой тебя с Ахматом и с Уралом)))).
MAUS
MAUS ответил sashasokol
вчера в 23:59
sashasokol:
Унижение именно тебя, так как ты при поражении своей команды в кусты.
иди и посмотри мои коменты, я как раз был на сайте после последних трех поражений Спартака.
А твои слова сейчас - это клевета и наговор!
А за это нужно отвечать!
С победой тебя сегодняшней ! ;-)
sashasokol
sashasokol ответил MAUS
вчера в 23:55
    MAUS
    MAUS ответил serh62
    вчера в 20:46
    serh62:
    вот читаешь комменты спартачей и думаешь, а болеют они за свою команду или за всех поочереди? вчера за зенит, сегодня за краснодар, в следующем туре опять за зенит будут переживать. так себе, а не болельщики.
    вчера мне было пофиг за кого ЦСКА или Зенит,
    Болею в ЧР за Спартак! И ТОЛЬКО!!!
    А в других матчах за красивый футбол!
    И нужный результат для Спартака!
    Надеюсь понятливо объяснил , чтобы не было таких вопросов!!!
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    вчера в 20:42
    sashasokol:
    Да, у тебя есть проблемы с восприятием действительности, но это уже твои проблемы. Специально для тебя, мне не интересно именно ТВОЕ мнение, а не других. Будь внимательнее ... хотя кому я обьясняю. Ну а так, я еще раз убеждаюсь, что писал про тебя правду, так как ты так и не ответил ни на один мой вопрос. Про таких как ты хорошо написал serh62, сегодня в 18.23. Там все написано.
    не неинтересно- не читай и не отвечай !!!
    а так твое поведение- это самоунижение!!
    sashasokol
    sashasokol ответил MAUS
    вчера в 19:00
    Да, у тебя есть проблемы с восприятием действительности, но это уже твои проблемы. Специально для тебя, мне не интересно именно ТВОЕ мнение, а не других. Будь внимательнее ... хотя кому я обьясняю. Ну а так, я еще раз убеждаюсь, что писал про тебя правду, так как ты так и не ответил ни на один мой вопрос. Про таких как ты хорошо написал serh62, сегодня в 18.23. Там все написано.
    serh62
    serh62
    вчера в 18:23
    вот читаешь комменты спартачей и думаешь, а болеют они за свою команду или за всех поочереди? вчера за зенит, сегодня за краснодар, в следующем туре опять за зенит будут переживать. так себе, а не болельщики.
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    вчера в 17:28
    sashasokol:
    Ооо, проснулся, что-то я твоего ответа не дождался после игры СМ с Ахматом, ах да, у тебя были срочные дела)))), как это поспартаковски. Если команда проиграла, то в кусты, а если победа, то уже по клавишам стучать мастер))). Если ты думаешь, что мне твое мнение интересно, то я тебя огорчу, мне оно не интересно. Поэтому мне все равно, кому ты там желашь победы. И кстати, не нужно писать про свое мнение как про мнение всех болельщиков СМ, этим ты в очередной раз показываешь свой умственный уровень.
    Своим транспарантом , ты как раз показал на каком уровне сам - неболее первого, второго курса ПТУ, поэтому тебя интересует только своё мнение!!
    Аж смешно было читать твою баламутину))))
    sashasokol
    sashasokol ответил MAUS
    вчера в 14:17
    Ооо, проснулся, что-то я твоего ответа не дождался после игры СМ с Ахматом, ах да, у тебя были срочные дела)))), как это поспартаковски. Если команда проиграла, то в кусты, а если победа, то уже по клавишам стучать мастер))). Если ты думаешь, что мне твое мнение интересно, то я тебя огорчу, мне оно не интересно. Поэтому мне все равно, кому ты там желашь победы. И кстати, не нужно писать про свое мнение как про мнение всех болельщиков СМ, этим ты в очередной раз показываешь свой умственный уровень.
    Smyth
    Smyth
    вчера в 14:04
    Пусть сегодня - Краснодар, а Локо - пусть порадуются на домашнем стадионе победой против Зенита)
    Smyth
    Smyth
    вчера в 14:01
    Двоякое чувство. Сегодня сойдутся две самые симпатичные мне команды. Хочу чемпионства Локомотива и ЛЧ краснодара. Наверное буду рад любому такому раскладу.)
    Тито
    Тито
    вчера в 13:34
    Сегодня будем поздравлять машинистов с чемпионством.
    Vic2016
    Vic2016
    вчера в 13:33
    Пусть победит СИЛЬНЕЙШИЙ ..... Локомотив!!!
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Евгений Сибель
    вчера в 13:25
    а что писать про Локо? правильно,не чего
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 13:25
    А почему это они играют в понедельник ,а не вчера?
    амурец
    амурец ответил MAUS
    вчера в 12:51
    MAUS:
    Желаю Локо проиграть!!! Хочу услышать что скажут эксперты местные, может тоже найдут в игре Локо кризис!!! Локо даёшь интригу за ПЕРВОЕ место!!!!
    нет не надо интриги, надо всё решить сегодня
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    вчера в 12:42
    Но в этом сезоне вообще не пишут про Локо а пишут только про Спартак
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    вчера в 12:26
    sashasokol:
    Только Локо, только победа. Ничего не имею против быков, более того, желаю им зацепиться за 3-ю строчку, но сегодня нужно Локо становиться чемпионами. Удачи Локо.
    Желаю победу Локо в 31 туре, а Краснодару в 28 туре!!!!
    sashasokol
    sashasokol
    вчера в 12:07
    Только Локо, только победа. Ничего не имею против быков, более того, желаю им зацепиться за 3-ю строчку, но сегодня нужно Локо становиться чемпионами. Удачи Локо.
    MAUS
    MAUS ответил амурец
    вчера в 12:03
    амурец:
    Локо надо обыгрывать быков и становится чемпионом
    Желаю Локо проиграть!!!
    Хочу услышать что скажут эксперты местные, может тоже найдут в игре Локо кризис!!!
    Локо даёшь интригу за ПЕРВОЕ место!!!!
    MAUS
    MAUS
    вчера в 11:58
    Краснодару если нужна ЛЧ, нужно забыть про всё и обыграть Локо!!!
    Быки вперёд!!!!
    Спартаковцы сегодня все за Краснодар!!!!
    Удачи Краснодару!!!
    амурец
    амурец
    вчера в 11:03
    Локо надо обыгрывать быков и становится чемпионом
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 10:40
    Удачи Краснодару!!
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