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«Ливерпуль» - подарок для финала Лиги чемпионов

вчера, 00:23
«Ливерпуль» - подарок для финала Лиги чемпионов

В сотой игре в ЛЧ «Ливерпуль» на славу погонял в футбол с «Ромой», а «Соккер.ру» напоминает, почему выход Клоппа в финал не только подарок от арбитров.

4 судейские ошибки в главных матчах

Минимум четыре. Да, «Ливерпуль» очень крутая команда, играющая, с характером, продуманная и хитрая. Наверное, для «Реала» более опасный соперник, чем «Рома». Но согласитесь, что многовато получается ляпов в пользу финалиста. Салах в первой атаке стартового четвертьфинала против «Манчестер Сити» был в офсайде – а ведь тот гол задал тон всему разгрому. А вот когда Стерлинга сбили при счете 3:0, судья промолчал. Потом у Сане отобрали чистый гол, ведь Милнер по привычке отдал голевую передачу в ЛЧ, но не своему, а чужому. Сегодня в Риме Кариус сбил соперника и заработал пенальти (быть может, даже красную карточку), но судьи зафиксировали очень спорный офсайд.

А позже был момент, который разбирать еще проще. После удара Эль-Шаарави защитник Александер-Арнольд сыграл рукой. Напомнило и подвиг Суареса на ЧМ-10, и момент из матча «Реала» и «Баварии», когда даже Марсело не спорил, что был пенальти. Здесь мяч шел бы в ворота, а это значит, что защитника «Ливерпуля» надо было удалять. Что же получается? «Сити» лишили права на камбэк, а «Рома» могла к четырем забитым получить два пенальти и игру в большинстве. Как бы выглядел «Ливерпуль» вдевятером при счете 5:2? Никогда не узнаем, и поэтому напоминаем о важности VAR. Даже если не обвинять арбитров в заговоре с целью провести в финал финансово выгодного УЕФА участника, стоит признать – за скоростями игры рефери не успевают катастрофически.

40 забитых мячей и чумовое трио

При Анчелотти вместе с финалом у «сливочных» был 41 гол. А сейчас «Реал» забил лишь тридцать мячей. «Бавария», лидируя в ЛЧ по количеству ударов, реализовала всего 26 попыток. А «Ливерпуль» Клоппа наклепал 40 голов и с учетом квалификации побил рекорд «Барселоны» восемнадцатилетней выдержки. Понятно, что достижение англичане в основном сформировали за счет двух соперников – 14 мячей забили всего в двух матчах против «Марибора» и «Спартака». Но «Реалу» и остальным никто не мешал поступить подобным образом с самыми слабыми оппонентами в группах.

Только атака Салаха, Мане и Фирмино сумела настолько мощно пройти по сезону, и даже сегодня гол Садьо помог, ведь счет 4:1 проводил в финал «Рому». Так что видим лучшее трио атаки в истории ЛЧ. Причем здесь нет первой скрипки. Пусть Клопп до матча зря пошутил, что гладиатор Рассел Кроу будет играть в его полузащите – австралиец заявил, что станет болеть за «Рому», но у немца в атаке три настоящих воина, причем свободнее гладиаторов. Шикарные по движению и по результату. Из 40 мячей 29 забили нападающие – невероятная статистика. Причем еще 2 мяча эти ребята создали передачами не внутри трио.

13 пропущенных и живость обороны

До встречи с «Ромой» команда Клоппа пропустила 8 голов в основной стадии ЛЧ, а в двух матчах – 6. У «Ливерпуля» бездарная защита. Страшно представить, какую титаническую работу проделает Клопп накануне матча против «Реала», чтобы эта четверка при поддержке старательных, но явно не великих хавбеков сыграла без грубых ошибок, как против последних соперников. Хавбеки ведь тоже странные. Милнер опытный и с характером, но Джеймс, как и Хендерсон, не относится к категории Лэмпарда и Джеррарда по классу. А Вейналдум лучше в атаке, чем в опорной зоне.

В защите главным официально является вроде бы самый дорогостоящий защитник в истории футбола ван Дейк. Но давайте не забывать, что Вирджил в команде недавно, что у него нет опыта игры на столь высоком уровне. Не говоря о том, что сама по себе цена мало что значит – вспомните, как дорогущий «горожанин» Уокер сыграл в решающих эпизодах против самого «Ливерпуля». У «красных» в основе Клаван, Матип травмирован, а на флангах шотландец и англичанин, которых недавно никто толком не изучал. Но так веселее, ведь сильный крайний бек заблокировал бы сам пас на Эль-Шаарави, а вот Александер-Арнольд сыграл рукой и теперь будет о чем поговорить. Если не можем изменить прошлое – будем относиться к нему по-философски?

10 попыток и выдающийся характер

Десять лет «Ливерпуль» не выходил в полуфинал ЛЧ. А в решающем матче «красных» не видели даже дольше – со времен поражения от «Милана». Так что достижение Клоппа нерядовое. Юрген взял раненый «Ливерпуль», потерявший исторический шанс на победу в чемпионате Англии. Не мог поставить на Суареса, но с хрупким Старриджем в атаке вышел в финал Лиги Европы. А теперь попробует не проиграть третий свой решающий еврокубковый матч против действующего чемпиона «Реала». «Красные» - из Рима и Ливерпуля, стали сенсациями этого розыгрыша, а дальше прошел тот, кто субъективно интереснее.

Клопп опытнее и мощнее, чем Ди Франческо. И хотя у «Ромы» заметно сильнее голкипер, самый дорогой защитник в истории ван Дейк, один из самых смелых и боевитых хавбеков Милнер или умницы из атаки – великолепное трио, полностью заслужили поездку в Киев. Впрочем, как Алиссон, Наингголан или Джеко. Но именно «Ливерпуль» завоевал историческую попытку в невероятно трудной борьбе с итальянцами. «Рома» помогла англичанам разминуться с «Барселоной», но «Манчестер Сити» поджарили, как и итальянцев, пускай не так очевидно, глупо упустив победу 5:0. Вспомним, что «Ливерпуль» всего два раза в истории кубка чемпионов вылетал в полуфинале. 10 попыток, 8 проходов – мастера с характером и удачливостью!  

19-й финал и любимый аутсайдер

«Ливерпуль» плохо играет в гостях, но сегодня пересилили себя и не проиграли 2:5 с драмой в овертайме. Вот такой веселый финалист получился. Впрочем, даже хорошо, что «Реал» не сыграет в финале ЛЧ против «Барселоны». Испанских финалов насмотрелись, а Эль Класико последнего времени однобокие. Есть один герой или один антигерой, или две ожиревшие от силы команды, которые играют в ритме шахмат. Дикий «Ливерпуль» не гарантирует, что финал против «Реала» получится ярким, как матчи Клоппа против команд Гвардиолы и Ди Франческо. Но увидим классику. Давид против Голиафа, неожиданный финалист против набившего оскомину.

По сумме сезона «Ливерпуль» заслужил эту попытку. А сейчас хотелось бы напомнить три факта. «Красные» брали еврокубок, обыгрывая «Реал». Когда играли с испанским «Алавесом» в финале Кубка УЕФА, устроили представление, и счет был 5:4. Плюс из 18 европейских кубков, которые между собой делили английские и испанские клубы, 8 взяли англичане, а 10 испанцы. И хотя последние пять дуэлей завершились победами «Севильи», «Атлетико» и «Барселоны» (трижды), «Реал» проиграл оба финала англичанам. А «Ливерпуль» стал последним из АПЛ, кто выигрывал свой финал против представителя Ла Лиги.

Прошло 17 лет с того матча Кубка УЕФА, ставки заметно выросли. Клопп предпримет вторую попытку прорваться в элитный клуб тренеров с «ушастым». Нет сомнений, что за его «Ливерпуль» будут болеть многие, ведь искренность команды Юргена подкупает. Атакующий футбол во всей красе – благодаря такой игре сезон стал самым результативным в истории ЛЧ. Только в двух полуфиналах «красных» увидели несколько десятков моментов и тринадцать голов. Финал тоже не разочарует? Лишь бы судейство не подвело, ведь «Реал» и «Ливерпуль» умеют играть так, что не нуждаются в арбитрах – с характером полный порядок. Но рефери сейчас вмешались и подпортили впечатление. Так что за финалистами должок. Чтобы его отдать, остался один матч – решающий.  

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Все комментарии
MCI_Alesha
MCI_Alesha
сегодня в 06:42
Не стал бы обвинять арбитра за то что ливерпуль прошел в финал, это не правильно... как фан сити я очень даже признаю проигрышь ливерпулю хоть даже с судейскими ошибками ибо ливерпуль был сильнее, это очевидно...
Скорее нужно говорить о качестве арбитража, на данный момент которому плачут все звери, общеизвестного зоопарка...
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
вчера в 21:15
Да, кстати - "Ливерпуль" установил новый рекорд Англии по числу лигочемпионских финалов. Как сообщает Opta, английский "Ливерпуль" после поражения в Риме от "Ромы" (2:4) вышел в свой 8-й финал главного еврокубка (ЛЧ/КЕЧ). Это новый рекорд "красных" и вместе с тем у "Ливерпуля" стало на 3 финала больше, чем у любой другой команды из Англии.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:07
    борька
    борька
    вчера в 20:41
    Финалисты настоящие, показали характер, класс, самоотдачу! Святого судейства не бывает. Ждем финал, игра будет живая, голов будет много, какая команда первая устанет, та и проиграет!
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 19:20
    пенальти на 4 мяч Ромы тоже аляЧыкыр не видел..
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 19:19
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
      вчера в 17:30
      Спартак может гордиться-соавтор рекорда.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил Klaus-S
      вчера в 14:50
      Klaus-S:
      Ну во-первых, на 12-й минуте пенальти на Мане, во вторых, была рука у игрока Ромы в своей штрафной, такая же как у Клавана, на 90-й минуте. Итого, по два ляпа в каждую сторону. Я уже не говорю о грубой игре итальяшек, которую игнорировал судья в первом тайме. Так что всё по делу. А удаление то за что? За попадание в руку Трента, с метра?
      Осбенно когда ножницами косили Мане,там можно было удалять римлянина,потому что от таких сносов переломы на долго,правда Мане чудом выжил.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил anyway
      вчера в 14:47
      anyway:
      Вот они - настоящие финалисты! Каждый болельщик Ромы мог бы гордится игрой и самоотдачей ТАКОЙ команды! Но даже этого не хватит, когда против тебя заряженные судьи... 2 чистых пенальти и красная карточка - и финалист был бы другим, но против кабинетных команд типа ливерпуля вряд ли можно играть по честному... Спасибо за такой матч, римлянам, эта команда показала, что иногда лучше проиграть на более ранних стадиях турнира, но сделать это честно, чем во так нахально лезть в финал, не считаясь ни с какими правилами, да и то, чтобы в итоге опозорится...
      эти ребята сражались насмерть,в отличии от расфуфыриных дорогостоящих Манков. Если бы им достались Особенные,то даже страшно представить,что случилось бы с АФТОПУЗОМ.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Ptaha91
      вчера в 13:35
      Ptaha91:
      блин, и вот как с этим боротся? ну ведь всем очевидно , что должна была Рома пройти, а Ювентус? так там вообще все несправедливо, Сити тоже не понятно как мог проиграть Ливерпулю... одна Бавария молодцы, в самом честном матче в 1/4 выбили самый сильный клуб мира. А потом снова попали на Реал и на этот судейский беспредел...ехх... вот такой этот мир несправедлив , ну ты держись в любом случае , зачем смотреть эту ЛЧ со скучным футболом под который засыпаешь? уж лучше смотреть как Юнайтед с красивой и интересной игрой берет кубки!
      кому ты объясняешь? забей на это, оно уже давно не мыслит адекватно.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
      вчера в 13:33
      Как же горит у глорья в топе))))) особенно у капитана пердолетта))) как же он жалко выглядит со своими ботами) оно не поленился создал ботов, чтобы выводить свою желчь в топы, настолько у него горит седалище)))
      статья ни о чем. автор, а чего молчим про судейские косяки в пользу Ромы?
      уровень соккера все ниже и ниже.
      Ptaha91
      Ptaha91 ответил anyway
      вчера в 13:33
      anyway:
      Вот они - настоящие финалисты! Каждый болельщик Ромы мог бы гордится игрой и самоотдачей ТАКОЙ команды! Но даже этого не хватит, когда против тебя заряженные судьи... 2 чистых пенальти и красная карточка - и финалист был бы другим, но против кабинетных команд типа ливерпуля вряд ли можно играть по честному... Спасибо за такой матч, римлянам, эта команда показала, что иногда лучше проиграть на более ранних стадиях турнира, но сделать это честно, чем во так нахально лезть в финал, не считаясь ни с какими правилами, да и то, чтобы в итоге опозорится...
      блин, и вот как с этим боротся? ну ведь всем очевидно , что должна была Рома пройти, а Ювентус? так там вообще все несправедливо, Сити тоже не понятно как мог проиграть Ливерпулю... одна Бавария молодцы, в самом честном матче в 1/4 выбили самый сильный клуб мира. А потом снова попали на Реал и на этот судейский беспредел...ехх... вот такой этот мир несправедлив , ну ты держись в любом случае , зачем смотреть эту ЛЧ со скучным футболом под который засыпаешь? уж лучше смотреть как Юнайтед с красивой и интересной игрой берет кубки!
      MALOVAR
      MALOVAR
      вчера в 12:13
      И это ,пенальти на последних минутах чистейший ,это опять волейбол ,якобы прижатой рукой)))
      MALOVAR
      MALOVAR
      вчера в 12:09
      И еще ,всем от эксперта : второй гор Ливера забит с чудовищным нарушением правил ,игрок англичан вьехал в в Джеко так что тот отлетел с того места с которого отталкивался и сыграл головой на свои ворота,это смешно не увидеть)) стыдно
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Klaus-S
      вчера в 12:05
      дружище,ну не серьезно ,какой Мане ,таких пенок можно сотню нарисовать . Давай про руки ,та пенка что была на последней минуте матча она не нужна была Роме ,абсолютно,ты о чем ,как ты можешь ее считать когда мы о ключевых и очевидных моментах говорим ,это пена и удаление вратаря и это пена и удаление волейболиста ,других очевидных моментов нет ,но ,согласен ,спорных можно еще набрать . Но я про то что очевидно
      Betman
      Betman
      вчера в 11:45
      Xоть и болел за Ливер, но такие чудовищные судейские ошибки, как в случае с рукой Арнольда, просто убивают желание смотреть Футбол :((
      Дикий ппц, конечно, что в Еврокубкаx нет видеоповторов. А ведь практически каждый год возникают такие ситуации, причём зачастую на самыx поздниx стадияx турнира.
      Klaus-S
      Klaus-S ответил MALOVAR
      вчера в 11:32
      MALOVAR:
      твоя ошибка в том ,что ты ищешь оправдания с пеной у рта ,это ошибка ,ты уязвим . В том то и дело ,что пена на последних минутах была плевком в Рому ,она не нужна была напоследних минутах никому,да и время он не добавил,просто решил карму разгрузить. А вот две пены и удаление он не поставил точно
      Ну во-первых, на 12-й минуте пенальти на Мане, во вторых, была рука у игрока Ромы в своей штрафной, такая же как у Клавана, на 90-й минуте. Итого, по два ляпа в каждую сторону. Я уже не говорю о грубой игре итальяшек, которую игнорировал судья в первом тайме. Так что всё по делу. А удаление то за что? За попадание в руку Трента, с метра?
      Martini1987
      Martini1987 ответил MALOVAR
      вчера в 11:25
      MALOVAR:
      вот и весь твой ответ,точнее отсутствие оного,Ливерпуль потерялся вчера в обороне ,жалкое зрелище когда великий клуб за ручку вывели в финал
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Martini1987
        вчера в 11:19
        вот и весь твой ответ,точнее отсутствие оного,Ливерпуль потерялся вчера в обороне ,жалкое зрелище когда великий клуб за ручку вывели в финал
        Martini1987
        Martini1987 ответил RMUKMU
        вчера в 11:16
        RMUKMU:
        У Реала 3 победы в ЛЧ за 4 года, а перед финалом все восхваляют Ливерпуль. Мадрид не будет испытывать абсолютно никакого давления. В отличии от Ливерпуля, у которого 4 трофея за 25 лет.
        да пофиг) никто не ожидал такого от Ливерпуля, тем более с таким составом, лучше бы поддержали и порадовались, что красные своим трудом заслуженно прошли в финал.
        Martini1987
        Martini1987 ответил MALOVAR
        вчера в 11:13
        MALOVAR:
        ну чего ,дружок,иди сюда)) ты тут говорил до матча что у Ромы нет шансов? ты мне это говорил,эксперту? твой клуб смяли и вдавили вчера,и только уефа вытянул.
        и что? кого смяли то, эгсбегдт? ))) не смеши людей, в финале Ливерпуль, а не Рома.
        fantazior
        fantazior
        вчера в 09:31
        Дружина Клоппа молодцы, никто, кроме фанатов(и те не все), не верил в то что выйдут в финал, а они взяли и вышли. Но вот о турнире в целом можно сказать только одно: судьи в край некомпетентны, что не матч то ошибка на ошибке. Сами дают повод думать об VAR. Еще больше поражает молчание организаций под эгидой которых проходят соревнования. Футбол превратился из игры где побеждает сильнейший в игру где победит тот против кого меньше начудит "чудило" со свистком. И да, красные удачи вам и моочащего свистка, а то мы знаем как сливки ушастого берут
        ArS1886
        ArS1886
        вчера в 09:13
        Не нойте после боя ))

        Красным удачи в финале.
        Roman73
        Roman73
        вчера в 09:11
        Ливерпуль был сильнее.
        В первом матче он стоял на 5-0, без вопросов.
        Во втором до конца игры на +2, без вопросов.
        Не было ни одной минуты за два матча, когда бы Рома была ближе к финалу.
        Ливерпуль валял дурака с запасом прочности.
        Реал проиграет Ливерпулю, если только также будет валять дурака.
        Roman73
        Roman73
        вчера в 09:07
        Полуфиналы.
        Киммих-2,
        Саллах-2,
        Манэ-2,
        фирминьо-2,
        Джеко-2,
        Нанголан-2,
        Бензема-2.
        Рональду--0.
        Ruslan3132
        Ruslan3132
        вчера в 09:03
        Это будет просто перестрелка в финале ))
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Mark_Tolson
        вчера в 08:54
          MALOVAR
          MALOVAR ответил kent77
          вчера в 08:51
          какая играющая ,да еще самая? вчера то она во что играла? два гола Рома сама себе привезла ,а самая играющая это Бавария,давным давно
          Красный навсегда
          Красный навсегда ответил Nerai Sairensa
          вчера в 08:39
            kent77
            kent77
            вчера в 08:32
            ошибки бли это бесспорно но Ливер самая играющая команда в европпе, поэтому почему бы и нет?
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