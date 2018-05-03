«Ливерпуль» - подарок для финала Лиги чемпионов

В сотой игре в ЛЧ «Ливерпуль» на славу погонял в футбол с «Ромой», а «Соккер.ру» напоминает, почему выход Клоппа в финал не только подарок от арбитров.

4 судейские ошибки в главных матчах

Минимум четыре. Да, «Ливерпуль» очень крутая команда, играющая, с характером, продуманная и хитрая. Наверное, для «Реала» более опасный соперник, чем «Рома». Но согласитесь, что многовато получается ляпов в пользу финалиста. Салах в первой атаке стартового четвертьфинала против «Манчестер Сити» был в офсайде – а ведь тот гол задал тон всему разгрому. А вот когда Стерлинга сбили при счете 3:0, судья промолчал. Потом у Сане отобрали чистый гол, ведь Милнер по привычке отдал голевую передачу в ЛЧ, но не своему, а чужому. Сегодня в Риме Кариус сбил соперника и заработал пенальти (быть может, даже красную карточку), но судьи зафиксировали очень спорный офсайд.

А позже был момент, который разбирать еще проще. После удара Эль-Шаарави защитник Александер-Арнольд сыграл рукой. Напомнило и подвиг Суареса на ЧМ-10, и момент из матча «Реала» и «Баварии», когда даже Марсело не спорил, что был пенальти. Здесь мяч шел бы в ворота, а это значит, что защитника «Ливерпуля» надо было удалять. Что же получается? «Сити» лишили права на камбэк, а «Рома» могла к четырем забитым получить два пенальти и игру в большинстве. Как бы выглядел «Ливерпуль» вдевятером при счете 5:2? Никогда не узнаем, и поэтому напоминаем о важности VAR. Даже если не обвинять арбитров в заговоре с целью провести в финал финансово выгодного УЕФА участника, стоит признать – за скоростями игры рефери не успевают катастрофически.

40 забитых мячей и чумовое трио

При Анчелотти вместе с финалом у «сливочных» был 41 гол. А сейчас «Реал» забил лишь тридцать мячей. «Бавария», лидируя в ЛЧ по количеству ударов, реализовала всего 26 попыток. А «Ливерпуль» Клоппа наклепал 40 голов и с учетом квалификации побил рекорд «Барселоны» восемнадцатилетней выдержки. Понятно, что достижение англичане в основном сформировали за счет двух соперников – 14 мячей забили всего в двух матчах против «Марибора» и «Спартака». Но «Реалу» и остальным никто не мешал поступить подобным образом с самыми слабыми оппонентами в группах.

Только атака Салаха, Мане и Фирмино сумела настолько мощно пройти по сезону, и даже сегодня гол Садьо помог, ведь счет 4:1 проводил в финал «Рому». Так что видим лучшее трио атаки в истории ЛЧ. Причем здесь нет первой скрипки. Пусть Клопп до матча зря пошутил, что гладиатор Рассел Кроу будет играть в его полузащите – австралиец заявил, что станет болеть за «Рому», но у немца в атаке три настоящих воина, причем свободнее гладиаторов. Шикарные по движению и по результату. Из 40 мячей 29 забили нападающие – невероятная статистика. Причем еще 2 мяча эти ребята создали передачами не внутри трио.

13 пропущенных и живость обороны

До встречи с «Ромой» команда Клоппа пропустила 8 голов в основной стадии ЛЧ, а в двух матчах – 6. У «Ливерпуля» бездарная защита. Страшно представить, какую титаническую работу проделает Клопп накануне матча против «Реала», чтобы эта четверка при поддержке старательных, но явно не великих хавбеков сыграла без грубых ошибок, как против последних соперников. Хавбеки ведь тоже странные. Милнер опытный и с характером, но Джеймс, как и Хендерсон, не относится к категории Лэмпарда и Джеррарда по классу. А Вейналдум лучше в атаке, чем в опорной зоне.

В защите главным официально является вроде бы самый дорогостоящий защитник в истории футбола ван Дейк. Но давайте не забывать, что Вирджил в команде недавно, что у него нет опыта игры на столь высоком уровне. Не говоря о том, что сама по себе цена мало что значит – вспомните, как дорогущий «горожанин» Уокер сыграл в решающих эпизодах против самого «Ливерпуля». У «красных» в основе Клаван, Матип травмирован, а на флангах шотландец и англичанин, которых недавно никто толком не изучал. Но так веселее, ведь сильный крайний бек заблокировал бы сам пас на Эль-Шаарави, а вот Александер-Арнольд сыграл рукой и теперь будет о чем поговорить. Если не можем изменить прошлое – будем относиться к нему по-философски?

10 попыток и выдающийся характер

Десять лет «Ливерпуль» не выходил в полуфинал ЛЧ. А в решающем матче «красных» не видели даже дольше – со времен поражения от «Милана». Так что достижение Клоппа нерядовое. Юрген взял раненый «Ливерпуль», потерявший исторический шанс на победу в чемпионате Англии. Не мог поставить на Суареса, но с хрупким Старриджем в атаке вышел в финал Лиги Европы. А теперь попробует не проиграть третий свой решающий еврокубковый матч против действующего чемпиона «Реала». «Красные» - из Рима и Ливерпуля, стали сенсациями этого розыгрыша, а дальше прошел тот, кто субъективно интереснее.

Клопп опытнее и мощнее, чем Ди Франческо. И хотя у «Ромы» заметно сильнее голкипер, самый дорогой защитник в истории ван Дейк, один из самых смелых и боевитых хавбеков Милнер или умницы из атаки – великолепное трио, полностью заслужили поездку в Киев. Впрочем, как Алиссон, Наингголан или Джеко. Но именно «Ливерпуль» завоевал историческую попытку в невероятно трудной борьбе с итальянцами. «Рома» помогла англичанам разминуться с «Барселоной», но «Манчестер Сити» поджарили, как и итальянцев, пускай не так очевидно, глупо упустив победу 5:0. Вспомним, что «Ливерпуль» всего два раза в истории кубка чемпионов вылетал в полуфинале. 10 попыток, 8 проходов – мастера с характером и удачливостью!

19-й финал и любимый аутсайдер

«Ливерпуль» плохо играет в гостях, но сегодня пересилили себя и не проиграли 2:5 с драмой в овертайме. Вот такой веселый финалист получился. Впрочем, даже хорошо, что «Реал» не сыграет в финале ЛЧ против «Барселоны». Испанских финалов насмотрелись, а Эль Класико последнего времени однобокие. Есть один герой или один антигерой, или две ожиревшие от силы команды, которые играют в ритме шахмат. Дикий «Ливерпуль» не гарантирует, что финал против «Реала» получится ярким, как матчи Клоппа против команд Гвардиолы и Ди Франческо. Но увидим классику. Давид против Голиафа, неожиданный финалист против набившего оскомину.

По сумме сезона «Ливерпуль» заслужил эту попытку. А сейчас хотелось бы напомнить три факта. «Красные» брали еврокубок, обыгрывая «Реал». Когда играли с испанским «Алавесом» в финале Кубка УЕФА, устроили представление, и счет был 5:4. Плюс из 18 европейских кубков, которые между собой делили английские и испанские клубы, 8 взяли англичане, а 10 испанцы. И хотя последние пять дуэлей завершились победами «Севильи», «Атлетико» и «Барселоны» (трижды), «Реал» проиграл оба финала англичанам. А «Ливерпуль» стал последним из АПЛ, кто выигрывал свой финал против представителя Ла Лиги.

Прошло 17 лет с того матча Кубка УЕФА, ставки заметно выросли. Клопп предпримет вторую попытку прорваться в элитный клуб тренеров с «ушастым». Нет сомнений, что за его «Ливерпуль» будут болеть многие, ведь искренность команды Юргена подкупает. Атакующий футбол во всей красе – благодаря такой игре сезон стал самым результативным в истории ЛЧ. Только в двух полуфиналах «красных» увидели несколько десятков моментов и тринадцать голов. Финал тоже не разочарует? Лишь бы судейство не подвело, ведь «Реал» и «Ливерпуль» умеют играть так, что не нуждаются в арбитрах – с характером полный порядок. Но рефери сейчас вмешались и подпортили впечатление. Так что за финалистами должок. Чтобы его отдать, остался один матч – решающий.