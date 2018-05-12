Вымирание «Динозавров»

В последнее время за подвалом Бундеслиги порой наблюдать интереснее, чем за противоположным полюсом. На верхушке (к сожалению) все давно предопределено и существенных изменений не предвидится. А вот зона вылета Бундеслиги преподносит сюрпризы. И в этот раз одно из главных шоу последних сезонов «„Гамбург“: Борьба за выживание» официально окончено. Окончено вылетом клуба из Бундеслиги. Вылетом впервые за всю историю основания Лиги. Сюрпризом для поклонников немецкого футбола это не стало, но разбор полетов, так или иначе, провести необходимо. Итак, два классических вопроса: «Кто виноват? Что делать?».

Руководство

Если в немецком фольклоре и нет аллегории к русскому «Ивану на печи», то совет директоров «Гамбурга» с успехом мог бы занять эту нишу. Неужели за 8 лет нельзя было догадаться, куда катится команда и что пора бить тревогу? А ведь уже 2 раза команда стояла на грани вылета – в 14 и 15 году. В 2012 году «Гамбург» чудом оторвался от зоны «стыков» на 5 очков. В 17-м – отрыв составил всего одно очко. А чем собственно занимается совет директоров по ходу сезона?

А совет директоров ищет виноватых – оба раза под удар попали спортивный директор и президент команды. Сначала зимой в отставку были отправлены президент команды Йенс Мейер и Дитмар Байерсдорфер (знакомая персона для болельщиков «Зенита» и знаковая для «Гамбурга»). Их сменили Хериберт Бруххаген на посту президента и Йенс Тодт в качестве спортивного директора. Однако уже в марте полетели и их головы. Заодно вместе с Берндом Холлербахом – протеже Бруххагена и Тодта на посту тренера команды, сменившем неудачника Гисдоля. О чем говорят эти метания, схожие с агонией? О том, с чего я собственно и начал – последние 8 лет совет директоров дружно грелся на печке, равнодушно наблюдая, как «Гамбург» мечется от середины таблицы и зоны стыков – но ведь не вылетали же. Об амбициях, еврокубках, программе развития клуба речи даже не шло. И лишь когда угроза вылета стала более чем реальной, что буквально означает – расписаться в собственной некомпетентности – верхушка зашевелилась и начала рубить головы. Но опоздали. Скажем, лет на пять.

Тренер (На самом деле опять руководство)

Для тренеров в «Гамбурге» есть свое Колесо Сансары. Тренер А приходит в команду, чтобы через полгода-год быть уволенным. Ему на смену приходит тренер Б, который, скрипя зубами, оттягивает команду от манящих перспектив низшего дивизиона. И в следующем сезоне становится тренером А, который сам ведет команду уверенным курсом на вылет. Его сменяет уже другой Тренер Б. И так далее. Отдельным персонам не удается задержаться даже и на сезон. Последние двое – Гисдоль и временщик Холлербах – показательный пример. Ван Марвейку удалось задержаться на полгода, но насколько уныл при нем был «Гамбург», настолько и пришлось удивляться, как это терпит руководство. Но придется копнуть глубже.

Стиль игры (если это можно таковым назвать) у «Гамбурга» не менялся от тренера к тренеру. Разные тренеры пробовали разные сочетания, использовать дуэт опорников, дуэт центральных полузащитников, использовать треквартисту, играть с двумя нападающими, но всегда суть сводилась к попытке играть через фланги, (закрывать которые научились даже в любительских дивизионах), делать забросы на форвардов – собственно ничего нового. А в игре с сильными клубами даже речи не шло о том, чтобы попытаться пободаться на равных. Начиная от Ван Марвейка и заканчивая Лаббадией – все делали ставку на оборонительный футбол в играх против «Баварии», «Боруссии» и т. д. Потому «Гамбург» набирал очки с хорошо организованными командами с классным подбором игроков лишь по большим праздникам. Тактических изысков дожидаться не приходилось. Опять же тренеры исходили из того, кто был в заявке команды, но давайте не будем обманывать себя – в 2015 году в команде были Иличевич, Ван дер Ваарт, Джуру, Спахич, Грин, Лассога, Адлер, Йирачек, и т. д. – команда закончила сезон в стыковых.

Вернемся к руководству. Почему руководство «Хоффенхайма» может позволить себе довериться молодому Нагельсману – увидеть в нем мощный тренерский потенциал и не прогадать? Почему «РБ Лейпциг» внезапно доверяется Хаззенхюттлю – и попадает с ним в ЛЧ? Как «Шальке» умудряется откопать Доменика Тедеско и вместе с ним потеснить конкурентов на второй строчке? Откуда «Айнтрахт» набрался смелости назначить рулевым Нико Ковача и вместе с ним бороться за попадание в Лигу Европы?

И теперь главный вопрос - почему руководство «Гамбурга» не позволило себе того же? Был удачный опыт с Финком (7-е место), но при первых же неудачах в «Гамбурге» позволили себе от него избавиться и нанять ван Марвейка, у которого из крупных успехов на клубном уровне лишь КУЕФА с «Фейеноордом» и который, после успеха на ЧМ со сборной Голландии, жутко провалился на Евро. Почему руководство сделало ставку на Гисдоля, который сумел создать невероятно забивной «Хоффенхайм», но при этом отвратительный «Хоффенхайм» в обороне и в итоге – ничего с ним не добился? Бруно Лаббадия мог бы стать светлым звеном, но опять же – неудачное начало – и его увольняют, наняв Гисдоля. Критерии при назначении и увольнении тренера с поста «Гамбурга» - тайна и постичь ее не удалось никому.

Игроки (Ну вы поняли – руководство, конечно же)

А давайте-ка заглянем в состав клуба и удивимся. Гисдоль жаловался, что ему не хватает забивных футболистов, Холлербах поддержал эту идею. А что на деле. Из форвардов в команде есть американец Вуд, который прилично забивал лишь на уровне второй Бундеслиги, откуда его и забрал «Гамбург». Имеется Свен Шипплок, чья клубная карьера к 30 годам не блещет количеством забитых голов. И на десерт юные Вальшмидт и Ян-Фьете Арп, которые при хорошем тренере наверняка бы стали подспорьем, но, увы – «Гамбург».

А теперь – кого «Гамбург» отпустил летом. И сразу ремарка – Байерсдорфер, чью голову до увольнения болельщики требовали с завидным единством, заикался о том, что команда не может позволить себе приличного рода трансферы. Отмечаем австрийского форварда второго темпа Грегорича, который в прошлом сезоне казался одним из немногих светлых пятен. Отдав его за 5 миллионов в «Аугсбург» Мейер и Байерсдофер планировали усилить атаку? Уход Джуру и Адлера свободными агентами – на грани добра и зла. Джуру якобы стал терять форму, хотя на деле вступил в конфликт с руководством клуба. Поправка – не тот хрусталь Йоан Джуру, который запомнился в «Арсенале» по рекорду попадания в лазарет, а тот Йоан Джуру, который отыграл за «Гамбург» под сотню матчей и дорос до капитанской повязки. Зато теперь «Антальяспор» кайфует – Джуру здорово помог турецкому клубу избежать вылета в этом сезоне. А чем руководствовались в «Гамбурге» отпуская Адлера, который неоднократно своими подвигами спасал команду? Особенно учитывая, что в составе осталось 4 вратаря, из которых лишь молодой Поллерсбек более-менее смотрится прилично, но не имеет и грамма опыта Адлера.

Из других ушедших игроков можно отметить левого защитника Остжолека, который помог «Ганноверу» вернуться в Бундеслигу. И отданных в аренду Пьера-Мишеля Ласоггу и Адена Халиловича. И после этого они жалуются на отсутствие креативных игроков в атаке?

И замены ведь не подкачали. Подвели попросту. Трансфер Пападопулоса не выглядел глупой затеей, поскольку в предыдущем сезоне Кирьякос отыграл в аренде за «динозавров» вполне неплохо. Однако в этом сезоне - ниже всякой критики. И 6 миллионов уплаченных за него так и не поясняют, зачем было отпускать Джуру. Андре Хан, купленный на правый фланг за те же 6 миллионов, попросту не оправдывает свою стоимость. Трансфер Дронгелена на перспективу, но ведь усилить команду нужно было уже сейчас. Остальные пополнения - набор игроков из дублей и вприкуску – 33-летний Сеяд Салихович из «Санкт-Галлена», которого швейцарцы отпустили, даже не пытаясь продлевать. Трансферы ниже всякой критики.

Что делать-то будем?

А дальнейшее зависит от руководства. Судя по всему, командой во Второй Бундселиге будет руководить Кристиан Титц, пришедший на смену Холлербаху. Судя по последним матчам, Титц пробует смелые эксперименты (например, участие Поллерсбека в розыгрыше мяча защитниками – вратарь-либеро), пытается играть более широко, что наводит на мысль о том, что возможно это именно тот, кто нужен команде. Но оставят ли его – большой вопрос.

Команде необходимо усиляться. Особенно на фоне предстоящего ухода игроков. Уходят Шипплок и Дикмайер, на юное дарование Арпа погладывают из «Баварии». Захотят ли Уоллес, Холтби, Экдаль, Халилович играть во Второй Бундеслиге? Тоже самое касается Костича и Ласогги, Хунта, Николая Мюллера. Сами поглядите – весь конструктив и атакующие игроки могут покинуть «Гамбург». Что тогда делать Титцу? И согласится ли совет директоров «Гамбурга», что клубу необходимо раскошеливаться, чтобы вернуться в элиту немецкого футбола?

Самое главное – директорам пора понять, что они хотят от клуба. Четкого вектора развития у клуба в 10-х годах, очевидно, не было, но пора менять и меняться, если клуб нужен владельцам. Так что, вылет во Вторую Бундеслигу должен восприниматься как очищение. Возможно, именно это заставит совет директоров вылезть из спячки и начать руководить одним из старейших клубов Германии. Может быть, именно это и нужно, чтобы возродиться и вернуться через год в Бундеслигу обновленными, свежими, наполненными идеями и амбициями. И будем верить, что это именно тот самый случай.