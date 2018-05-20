Роналду, Месси и Салах. Кто самый бесполезный? 

В очевидной тройке претендентов на «Золотой мяч» три снайпера. Раз так ценят количество голов, «Соккер.ру» проверяет статистику тройки на полезность.

Роналду выделяют из-за голов – Криштиану в восьмом сезоне подряд забил пятьдесят раз с учетом матчей за сборную. Месси нахваливают по той же причине. Завоюет новую «Золотую бутсу» за 34 гола в Ла Лиге. Салах присоединился к дуэту, разумеется, из-за количества голов, ведь это его новая визитная карточка. Мохамед побил рекорд АПЛ для сезона с 38 турами, перешагнул через легендарные показатели.

Тройка Лионеля, Мохамеда и Криштиану может стать лучшей по итогам года. Ведь чемпионат мира редко кардинально меняет расклад в борьбе за «Золотой мяч». Иньесту прокатили восемь лет назад, Нойера всерьез не рассматривали, как и любого другого немецкого чемпиона. Месси и Роналду до сих пор в тренде, а Салах очаровал настолько, что Гризманну, Неймару и любому другому вытолкнуть Мохамеда из тройки поможет только невероятная игра в России при параллельном провале египтянина.

Но пока обе легенды держатся вместе с Салахом, интересно проверить, кто из них чаще включается в решающих моментах, а у кого «мусорные» голы для статистики? Одним количеством мячей класс и важность игрока не определяется, но когда перед вами три невероятно результативных футболиста, важно посчитать победные участия. Условия простые. Победный гол – тот, что принес три очка. То есть первый при «сухой» победе, второй при счете 2:1 или 3:1, и так далее. С ничейными голами и пасами все так же просто.

Криштиану Роналду («Реал»)

Дисквалификация на старте сезона не сильно сказалась на показателях, как и проблемы с реализацией моментов. Конечно, Роналду озадачил тем, насколько количество голов отставало от xG, но до конца сезона почти наверстал упущенное. В Ла Лиге мог забить 27 раз, а отличился 26. В ЛЧ все намного лучше – идеальная статистика, очередная победа в гонке бомбардиров турнира у Роналду в кармане.

Салах или Фирмино не забьют по пять голов в финале, чтобы догнать португальца. Обратите внимание, что Криштиану приносил пользу в 40 % матчах за «Реал». Можно смело предполагать, что если бы не промахи и голевая засуха – мог бы влиять в каждой второй игре команды Зидана. Роналду можно упрекнуть разве что из-за игры в пас – маловато голевых передач, но точными ударами свой эгоизм компенсирует.

Лионель Месси («Барселона»)

Машина – 53 заработанных очка в 53 сыгранных матчах. Прямое влияние на успехи «Барселоны» в разных турнирах. А с учетом того, что всего в сезоне у Месси за клуб уже 45 забитых мячей, то можно смело сказать, что Вальверде к «золотому дублю» подтащил именно аргентинский форвард. И если у Роналду в «Реале» нет результативного напарника – многие моменты завязаны лично на нем, то у Месси под боком Суарес, а у Луиса только в Ла Лиге 25 точных ударов.

А сам Лионель пользуется не самыми явными моментами. Если голевые показатели Роналду отстают от суммарной расчетной опасности моментов, то у Месси все наоборот. Забил на 5 мячей больше, чем мог, исходя из созданных моментов. Еще одно доказательство, что аргентинец научился играть самостоятельно. Ему не всегда нужна помощь напарников, как было в молодости. И хотя зависимость от Лионеля аукнулась «Барселоне» в Риме, к нему вопросов нет. Цифры впечатляющие, особенно с учетом мышечных проблем, донимавших в сезоне.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Поскольку Салах со скрипом собирал победные голы в дебюте сезона, то казалось, что Роналду и Месси окажутся далеко впереди по эффективности и влиянию на результат. Но после второго матча с «Марибором» Мохамед понял, что важно не просто радовать египтян голами, но и впечатлять «Ливерпуль» решающими действиями. В результате у Салаха собирается 20 матчей из 53, в которых был главным героем решающего момента. Всего за счет усилий Мохамеда клуб заработал 48 пунктов, что очень близко к показателю 1 очко за 1 матч.

Феноменальный успех для любого футболиста. «Ливерпуль» успешен, поскольку успешен Салах, и наоборот. Впрочем, для египетского нападающего определяющим станет второй сезон. Ведь существует вероятность, что Мохамед вышел в открытый космос лишь на год, а потом вернется домой, бросив инопланетного Месси и опытного космонавта Роналду. Но пока форвард умудрился забить в АПЛ на 7 голов больше, чем можно было ожидать, исходя из оценки xG. В тройке Мохамед первый по голам на ровном месте. Красавчик, что тут еще сказать?

Результат. Проигравшего нет

Можете поздравить Салаха. Невероятно, но Мохамед сумел набрать темп Лионеля и Криштиану не только за счет третьих-четвертых голов в матчах, в котором «Ливерпуль» и так выигрывал. Сравнялся по полезности с легендами. У египтянина и португальца есть еще шанс добавить себе победные голы или передачи в финале ЛЧ, но это лишь один матч.

А на дистанции все хороши. Поскольку из-за пропущенных Роналду матчей есть разница по попыткам, то правильнее расставить игроков по среднему количеству пунктов, которые принесли их полезные голы за игру. На счету у Криштиану 1.02 очка за игру, у Месси показатель равен – 1.08, а Салах чуточку отстал, ведь оборона «Ливерпуля» не настолько хорошо держалась. У него 0.94 за игру – выдающийся показатель.

Лучшие из лучших

Роналду, Месси и Салах сыграли в сумме в 146 матчах. В 60 случаях их голы не просто меняли счет, а были или победными, или спасали от поражений. Тройку выделяют не случайно, ведь финалисты ЛЧ помогли «Реалу» и «Ливерпулю» по пути в Киев, а «Барселона» без Месси могла потерять немало побед и получить ряд ничьих и даже поражений. Когда три человека в среднем в 4 матчах из 10 являются главными героями – трудно их не похвалить.

Роналду, Салах или чемпион мира. Кто возьмет «Золотой мяч»?

Самого бесполезного нет. Так что оказалось, что чемпионат мира еще важнее, чем могли подумать изначально. От действий Роналду, Месси и Салаха в России может зависеть их путевка в финальную тройку в борьбе за «Золотой мяч». Впрочем, как и от результата финала ЛЧ, что не мешает сейчас констатировать – эффективность форвардов зашкаливает. А вот их равенство выводит на ключевой вопрос сравнений. Кто все-таки лучший среди тройки Роналду, Месси и Салаха в этом сезоне?