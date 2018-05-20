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Роналду, Месси и Салах. Кто самый бесполезный? 

20 мая 2018, 16:00

В очевидной тройке претендентов на «Золотой мяч» три снайпера. Раз так ценят количество голов, «Соккер.ру» проверяет статистику тройки на полезность. 

Роналду выделяют из-за голов – Криштиану в восьмом сезоне подряд забил пятьдесят раз с учетом матчей за сборную. Месси нахваливают по той же причине. Завоюет новую «Золотую бутсу» за 34 гола в Ла Лиге. Салах присоединился к дуэту, разумеется, из-за количества голов, ведь это его новая визитная карточка. Мохамед побил рекорд АПЛ для сезона с 38 турами, перешагнул через легендарные показатели. 

Тройка Лионеля, Мохамеда и Криштиану может стать лучшей по итогам года. Ведь чемпионат мира редко кардинально меняет расклад в борьбе за «Золотой мяч». Иньесту прокатили восемь лет назад, Нойера всерьез не рассматривали, как и любого другого немецкого чемпиона. Месси и Роналду до сих пор в тренде, а Салах очаровал настолько, что Гризманну, Неймару и любому другому вытолкнуть Мохамеда из тройки поможет только невероятная игра в России при параллельном провале египтянина. 

Но пока обе легенды держатся вместе с Салахом, интересно проверить, кто из них чаще включается в решающих моментах, а у кого «мусорные» голы для статистики? Одним количеством мячей класс и важность игрока не определяется, но когда перед вами три невероятно результативных футболиста, важно посчитать победные участия. Условия простые. Победный гол – тот, что принес три очка. То есть первый при «сухой» победе, второй при счете 2:1 или 3:1, и так далее. С ничейными голами и пасами все так же просто. 

Криштиану Роналду («Реал»)

Дисквалификация на старте сезона несильно сказалась на показателях, как и проблемы с реализацией моментов. Конечно, Роналду озадачил тем, насколько количество голов отставало от xG, но до конца сезона почти наверстал упущенное. В Ла Лиге мог забить 27 раз, а отличился 26. В ЛЧ все намного лучше – идеальная статистика, очередная победа в гонке бомбардиров турнира у Роналду в кармане.

Салах или Фирмино не забьют по пять голов в финале, чтобы догнать португальца. Обратите внимание, что Криштиану приносил пользу в 40 % матчах за «Реал». Можно смело предполагать, что если бы не промахи и голевая засуха – мог бы влиять в каждой второй игре команды Зидана. Роналду можно упрекнуть разве что из-за игры в пас – маловато голевых передач, но точными ударами свой эгоизм компенсирует.  

Роналду, Месси и Салах. Кто самый бесполезный? 

Лионель Месси («Барселона»)

Машина – 53 заработанных очка в 53 сыгранных матчах. Прямое влияние на успехи «Барселоны» в разных турнирах. А с учетом того, что всего в сезоне у Месси за клуб уже 45 забитых мячей, то можно смело сказать, что Вальверде к «золотому дублю» подтащил именно аргентинский форвард. И если у Роналду в «Реале» нет результативного напарника – многие моменты завязаны лично на нем, то у Месси под боком Суарес, а у Луиса только в Ла Лиге 25 точных ударов. 

А сам Лионель пользуется не самыми явными моментами. Если голевые показатели Роналду отстают от суммарной расчетной опасности моментов, то у Месси все наоборот. Забил на 5 мячей больше, чем мог, исходя из созданных моментов. Еще одно доказательство, что аргентинец научился играть самостоятельно. Ему не всегда нужна помощь напарников, как было в молодости. И хотя зависимость от Лионеля аукнулась «Барселоне» в Риме, к нему вопросов нет. Цифры впечатляющие, особенно с учетом мышечных проблем, донимавших в сезоне.  

Роналду, Месси и Салах. Кто самый бесполезный? 

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Поскольку Салах со скрипом собирал победные голы в дебюте сезона, то казалось, что Роналду и Месси окажутся далеко впереди по эффективности и влиянию на результат. Но после второго матча с «Марибором» Мохамед понял, что важно не просто радовать египтян голами, но и впечатлять «Ливерпуль» решающими действиями. В результате у Салаха собирается 20 матчей из 53, в которых был главным героем решающего момента. Всего за счет усилий Мохамеда клуб заработал 48 пунктов, что очень близко к показателю 1 очко за 1 матч.

Феноменальный успех для любого футболиста. «Ливерпуль» успешен, поскольку успешен Салах, и наоборот. Впрочем, для египетского нападающего определяющим станет второй сезон. Ведь существует вероятность, что Мохамед вышел в открытый космос лишь на год, а потом вернется домой, бросив инопланетного Месси и опытного космонавта Роналду. Но пока форвард умудрился забить в АПЛ на 7 голов больше, чем можно было ожидать, исходя из оценки xG. В тройке Мохамед первый по голам на ровном месте. Красавчик, что тут еще сказать?  

Роналду, Месси и Салах. Кто самый бесполезный? 

Результат. Проигравшего нет

Можете поздравить Салаха. Невероятно, но Мохамед сумел набрать темп Лионеля и Криштиану не только за счет третьих-четвертых голов в матчах, в котором «Ливерпуль» и так выигрывал. Сравнялся по полезности с легендами. У египтянина и португальца есть еще шанс добавить себе победные голы или передачи в финале ЛЧ, но это лишь один матч. 

А на дистанции все хороши. Поскольку из-за пропущенных Роналду матчей есть разница  по попыткам, то правильнее расставить игроков по среднему количеству пунктов, которые принесли их полезные голы за игру. На счету у Криштиану 1.02 очка за игру, у Месси показатель равен – 1.08, а Салах чуточку отстал, ведь оборона «Ливерпуля» не настолько хорошо держалась. У него 0.94 за игру – выдающийся показатель. 
Лучшие из лучших

Роналду, Месси и Салах сыграли в сумме в 146 матчах. В 60 случаях их голы не просто меняли счет, а были или победными, или спасали от поражений. Тройку выделяют не случайно, ведь финалисты ЛЧ помогли «Реалу» и «Ливерпулю» по пути в Киев, а «Барселона» без Месси могла потерять немало побед и получить ряд ничьих и даже поражений. Когда три человека в среднем в 4 матчах из 10 являются главными героями – трудно их не похвалить. 
Роналду, Салах или чемпион мира. Кто возьмет «Золотой мяч»?

Самого бесполезного нет. Так что оказалось, что чемпионат мира еще важнее, чем могли подумать изначально. От действий Роналду, Месси и Салаха в России может зависеть их путевка в финальную тройку в борьбе за «Золотой мяч». Впрочем, как и от результата финала ЛЧ, что не мешает сейчас констатировать – эффективность форвардов зашкаливает. А вот их равенство выводит на ключевой вопрос сравнений. Кто все-таки лучший среди тройки Роналду, Месси и Салаха в этом сезоне? 

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Все комментарии
реал-король
реал-король
25 мая в 09:39
Удачи Реалу, Роналду и Зидану в финале ЛЧ.
League1
League1
23 мая в 17:51
Самый бесполезный - это меси. Это, как любят говорить барсоглоры, весьмер знает.
Олег Гусов
Олег Гусов
23 мая в 16:44
Ответ на, поставленный автором статьи, вопрос очень прост !
Самый бесполезный из этой тройки , естественно , - Месси , который, в очередной раз вылетел со своей командой на стадии четвертьфинала ЛЧ и будет смотреть финал с Роналду и Слахом по телевизору !
Howlet1
Howlet1
21 мая в 16:36
Самый бесполезный - автор статьи.
112910415
112910415
21 мая в 13:28
приходит время С.
Kuygfy6
Kuygfy6
21 мая в 13:27
Грех не колотить стату на андоррах, фарерах и латвиях.
Kuygfy6
Kuygfy6
21 мая в 13:26
Буксующий челси? Ну да, псж-то куда грациознее сыграл)) а юве первый матч вообще провалил, особенно в обороне. Начиная со второго матча 1.4 роналду никто не видел больше. Набитая стата в лч на дохляках - этим запомнился роналду в лч.
Ystavshiy
Ystavshiy
21 мая в 06:11
Нужно учитывать, кому забивали форварды. Реал играл с ПСЖ, Ювентусом, Баварией, пока Месси и Салах играли с Ромами, Порту, дико буксующим Челси, и всякими айдсайдерами своих чемпионатов.
Аман Мансуров
Аман Мансуров
21 мая в 03:19
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по участию в голевых атаках.

По данным InStat, В отборочном турнире Роналду принял непосредственное участие в 24 из 32 забитых мячей своей сборной. Португальский форвард отметился 15 голами, 3 результативными передачами и 6 предголевыми пасами.
NOVA
NOVA
20 мая в 23:45
без всяких вопросов!!! Рон в свои года Лучший!!! успеха Реалу в финале ЛЧ!!!
cevin cigan
cevin cigan
20 мая в 22:34
Со сборными всё понятно. Никто из них,далеко не пройдёт(гномосборная вообще может из группы не выйдет). Остаётся Лига Чемпионов,а она за Роналду(хотя и Салах может обойти Рона)
SweetJack
SweetJack
20 мая в 22:12
DXTK:
Салах однозначно лучше их, проделал огромную работу, весь сезон был полезным и в чемпионате установив рекорд и в ЛЧ, забив каждому сопернику по голу выйдя в финал. На Ливерпуль и на него никто не ставил. Роналду пол сезона вообще был не заметен, что привело уже зимой к отставанию Реала от Барсы, спасает очередной судейский проход в финал ЛЧ. Месси же сделал золотой дубль с Барсой и набил стату на золотую бутсу, но провалился в очередном 1/4 финале ЛЧ. Еще если брать сборные Салах и Месси вывели своими голами Сборные на ЧМ, Роналду опять ничего для этого не сделал, именно в решающей игре со Сборной Швейцарией. PS Я определил все просто: Кто претендент на ЗМ и по объему выполненной работы Салах и Месси, Кто самый бесполезный Роналду. И то выбирая из первых двоих я бы отдал голос за Салаха. он мотор и лидер Ливерпуля, а в Сборной Египта помощников с именами как у Лео в Аргентине и Ро в Португалии вообще нету.
Даже и ответить тебе нечего...
А ты вообще слышал кто в последние десять лет зм то брал?
Или например,кто забивает по 50 за сезон 8 лет подряд?
Сравнивать салаха с Роном и шмесси,серьезно😂😂
Фата лист
Фата лист
20 мая в 21:04
Все так с Салахом носятся, а он в топ-10 лучших футболистов вряд ли входит, высокая результативность мало, что значит. Тот же Де Брюйне играет значительно полезней!
mavrid05
mavrid05
20 мая в 20:43
Миклухо Маклаевич:
Заднеприводный мадридист)
он женатый
Carlos Condit
Carlos Condit
20 мая в 19:05
Зря ты так про Салаха, васич
Deville
Deville
20 мая в 18:57
Роналду каждый сезон лучший а ему уже 33, кудрявый Махмуд из Ливера, просто односезонка не более того, Месси более менее играет, но в решающих матчах ЛЧ не тащит.

Так что Победит Роналду он же получит ЗМ.
Sam Samych
Sam Samych
20 мая в 18:15
Да начнется срач !
Fenomen-9
Fenomen-9
20 мая в 18:14
Все просто..Роналду лучший..С бревнами в атаке он в тройке бомбардиров ЛЛ,и в 6 раз подряд(7 раз в карьере) лучший бомбардир ЛЧ,пока аргентинская блоха в карманный бильярд играл на поле..Салах тоже хорош,победа Ливера в финале и ЗМ его..Аналогично у Роналду..
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
20 мая в 17:33
Заднеприводный мадридист)
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
20 мая в 17:23
Ты проста барсук и все этим сказано
DXTK
DXTK
20 мая в 17:18
d_fincher:
Этот чемпионат мира - последний шанс Месси стать лучшим в истории. Возьмет кубок - однозначно лучший, и запомнят его таким. А не возьмет - останется "одним из..." То же и с Роналду. Если Роналду выдержит, дойдет хотя бы до полуфинала, забьет много голов, вполне вероятно, что получит Золотой мяч, и обгонит Месси, 6 у Рона против 5-ти у Месси. И не беда, что потом Месси наверстает, когда Рон уже уйдет на пенсию, все же Рон его догнал и крепко схватил, уже нельзя сказать банальность типа "Роналду очень талантливый, но он играет в одно время с Месси" или "Роналду играл в эпоху Месси". Так уже не будет. Это эпоха равных. Про Салаха ничего не скажу. Чтобы встать на одну ступень с великими, Салаху надо было раскрыться в 21-22, как и Кейну. Очень ему далеко до Рона и Лео, но это его год, безусловно. Тут еще трудность в том, что со сборной Египта никуда он не пройдет.
Салаху надо было раскрыться как Кейну? Кто виноват, что переводчик держал его на скамейке в Челси, в Роме он уже начал прогрессировать и третий сезон делает, ему всего 25, а сравнив его с Кейном, по возрасту, такое ощущение будто ты ему все 30 дал. Тому же Неймару 25, его все считают следующим, а после ухода из Барсы потух вместе с ПСЖ.

Египта не пройдет?, а кто пройдет Россия что ли или Аравия? если по умолчанию Уругвай лидер, хотя и они могут не выйти.

PS тому же Салах за один сезон вместе с Ливерпулем вышел в финал, при чем главного турнира Европы ЛЧ, а Кейн с Тоттенхэмом второй сезон подряд даже в финал кубок англии не может пройти.
d_fincher
d_fincher
20 мая в 16:57
Этот чемпионат мира - последний шанс Месси стать лучшим в истории. Возьмет кубок - однозначно лучший, и запомнят его таким. А не возьмет - останется "одним из..."

То же и с Роналду. Если Роналду выдержит, дойдет хотя бы до полуфинала, забьет много голов, вполне вероятно, что получит Золотой мяч, и обгонит Месси, 6 у Рона против 5-ти у Месси. И не беда, что потом Месси наверстает, когда Рон уже уйдет на пенсию, все же Рон его догнал и крепко схватил, уже нельзя сказать банальность типа "Роналду очень талантливый, но он играет в одно время с Месси" или "Роналду играл в эпоху Месси". Так уже не будет. Это эпоха равных.

Про Салаха ничего не скажу. Чтобы встать на одну ступень с великими, Салаху надо было раскрыться в 21-22, как и Кейну. Очень ему далеко до Рона и Лео, но это его год, безусловно. Тут еще трудность в том, что со сборной Египта никуда он не пройдет.
Shpundya .
Shpundya .
20 мая в 16:56
Дзюбе, по сути характер ведь показал.
Верг
Верг
20 мая в 16:55
Реализация ударов у салаха огого, чм решит, кто будет полезнее для сборной
DXTK
DXTK
20 мая в 16:55
Салах однозначно лучше их, проделал огромную работу, весь сезон был полезным и в чемпионате установив рекорд и в ЛЧ, забив каждому сопернику по голу выйдя в финал. На Ливерпуль и на него никто не ставил.

Роналду пол сезона вообще был не заметен, что привело уже зимой к отставанию Реала от Барсы, спасает очередной судейский проход в финал ЛЧ.

Месси же сделал золотой дубль с Барсой и набил стату на золотую бутсу, но провалился в очередном 1/4 финале ЛЧ.

Еще если брать сборные Салах и Месси вывели своими голами Сборные на ЧМ, Роналду опять ничего для этого не сделал, именно в решающей игре со Сборной Швейцарией.

PS Я определил все просто: Кто претендент на ЗМ и по объему выполненной работы Салах и Месси, Кто самый бесполезный Роналду. И то выбирая из первых двоих я бы отдал голос за Салаха. он мотор и лидер Ливерпуля, а в Сборной Египта помощников с именами как у Лео в Аргентине и Ро в Португалии вообще нету.
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