Корзины судьбы. Будущее «Локомотива», ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов

С кем могут сыграть московские клубы в главном турнире Европы? Какой путь ждет «Спартак»? Какие группы возможны? Ответы на ключевые вопросы – на «Соккер.ру».

Предварительный состав корзин Лиги чемпионов сезона 2018/19

Первая корзина: «Атлетико», «Бавария», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Локомотив», «Реал»;

Вторая корзина: «Тоттенхэм», «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика» (*), «Наполи», «Базель» (*);

Третья корзина: «Ливерпуль», «Рома», «Шальке», «Лион», «Монако», «Зальцбург» (*), «Аякс» (*), ЦСКА;

Четвертая корзина: «Валенсия», ПСВ (*), «Виктория Пльзень», «Селтик» (*), «Брюгге», «Галатасарай», «Интер», «Хоффенхайм».

26 участников гарантировали себе путевки сейчас, но для удобства восприятия включены клубы, которые еще будут проходить квалификацию. Они отмечены (*) и отсортированы по корзинам согласно клубному коэффициенту УЕФА.

«Локомотив» может вылететь из первой корзины? Нет, чемпион России гарантировал себе это место вместе с еще пятью чемпионами топ-5 лиг благодаря высокому месту РФПЛ в таблице ассоциаций УЕФА. Также к шестерке «золотых» медалистов добавились лидеры рейтинга клубов и победители двух еврокубков – «Атлетико» и «Реал».

ЦСКА может оказаться в четвертой корзине? Не может. Если посмотреть на список выше, то кажется, что такая возможность существует. Ведь «армейцы» замыкают по коэффициенту третью корзину, а это значит, что проход одного клуба с высоким рейтингом – например, киевского «Динамо», выбросит их в компанию к аутсайдерам.

Но учтите, что выше «Базель», «Бенфика» и «Аякс» указаны как участники группового раунда, что исключено правилами отбора. Все они в нечемпионской квалификации, откуда в основную сетку турнира попадет лишь две команды. Это плохая новость для «Спартака», но ЦСКА ниже не упадет. Правда, и выше не поднимется.

Возможные «группы смерти»

Интересно прикинуть, какие сложные квартеты могут нас ждать на практике, ведь в этом случае теорию подключать не нужно. Из квалификации в основной турнир не выйдет ни один клуб из топ-4, так что «смертельные» четверки можно представить прямо сегодня. Но поскольку в турнире сейчас 16 участников из 32 – из главных четырех лиг, то на самом деле составить «группы смерти» в больших количествах непросто. Всегда будут выделяться две-три команды, и возможен аутсайдер.

1. «Барселона», МЮ, «Рома», «Хоффенхайм».

2. «Реал», «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Интер».

3. «Бавария», «Тоттенхэм», «Рома», «Валенсия».

Вероятные группы «Локомотива»

Поскольку место «железнодорожников» позволяет избежать встречи со всеми топ-клубами из первой корзины, то тут ужасных вариантов не так уж много. Но они существуют. Впрочем, как и удачные. При самых благоприятных раскладах даже отсутствие опыта не помешает команде Семина неплохо выступить в групповом раунде Лиги чемпионов.

Примеры ужасного жребия:

Вариант 1. «Локомотив», МЮ, «Рома»*, «Валенсия».

Вариант 2. «Локомотив», «Наполи», «Ливерпуль»*, «Хоффенхайм».

Вариант 3. «Локомотив», «Тоттенхэм», «Лион», «Интер».

* - эти варианты возможны, если «Рома» и «Ливерпуль» не окажутся во второй корзине.

Примеры удачного жребия:

Вариант 1. «Локомотив», «Бенфика»*, «Аякс», «Брюгге».

Вариант 2. «Локомотив», «Порту», «Зальцбург»*, «Виктория».

Вариант 3. «Локомотив», МЮ**, «Шальке», «Брюгге».

* - если клубы попадут в групповой этап.

** - наличие фаворита в квартете порой позволяет сконцентрироваться на борьбе за второе место.

Прогноз: «Локомотив», «Боруссия» Д, «Лион», «Интер».

Вероятные группы ЦСКА

У «армейцев» ситуация куда хуже. Легко набрать пары соперников из первых двух корзин, при которых имя последнего оппонента из четвертой не будет иметь никакого значения. Жаль, что у ЦСКА такое скромное место в рейтинге клубов УЕФА – выйти в плей-офф Лиги чемпионов с их стартовой позиции практически невозможно.

Примеры ужасного жребия:

Вариант 1. «Реал», «Ливерпуль» (*), ЦСКА, «Интер».

Вариант 2. «Барселона», «МЮ», ЦСКА, «Интер».

Вариант 3. «Атлетико», «Наполи», ЦСКА, «Хоффенхайм».

Вариант 4. «Ювентус», «Тоттенхэм», ЦСКА, «Валенсия».

* - если «Ливерпуль» будет во 2-й корзине.

Примеры удачного жребия:

Вариант 1. «Манчестер Сити» (любой другой топ-клуб), «Порту», ЦСКА, «Брюгге».

Вариант 2. ПСЖ (любой другой топ-клуб), «Боруссия» Д, ЦСКА, «Виктория».

Прогноз: «Ювентус», «Порту», ЦСКА, «Хоффенхайм».

Путь «Спартака» в групповой раунд

Карреру оставили главным тренером с условием, чтобы прошел в основной квартет ЛЧ? Если Федун ставит такую задачу – а он ее озвучивал лично, а за невыполнение Массимо отправят в отставку, то пора «Спартаку» искать себе нового тренера. Ведь путь в группу Лиги чемпионов по нечемпионской сетке квалификационного раунда очень сложный.

Вряд ли в УЕФА рискнут сводить вместе «Спартак» и киевское «Динамо» - хотя посмотреть на этой стадии турнира на исторически значимую битву в новых составах было бы любопытно. Так что прямо сегодня можем назвать тройку-четверку соперников, с которыми «Спартак» может сыграть в первом раунде отбора.

Среди возможных оппонентов точно будет «Бенфика». А компанию им могут составить «Базель» и «Аякс», если пройдут свой предварительный раунд – там ПАОК и «Штурм». Также среди потенциальных соперников «Фенербахче», если швейцарцы или голландцы вылетят. Шансы на то, что «Спартак» будет сеяным, сугубо теоретические. Получается, надо сначала пройти «Аякс», «Базель» или «Бенфику».

А потом сыграть со следующим соперником из этой тройки, если с киевским «Динамо» в УЕФА разведут изначально. Такой список конкурентов и всего две путевки - морально надо готовиться к попаданию в Лигу Европы или же удивлять в квалификации, обыгрывая «Аякс», как делал это «Ростов», или «Фенербахче» с «Базелем». У «Спартака» судьба зависит не от жребия – соперники примерно равны, а от качества подготовки к сезону, ведь в прошлый раз они сборы провалили и сезон начали плохо.

А вот «Локомотив» и ЦСКА от жеребьевки группового раунда зависят напрямую. Как видите выше, им могут достаться как невероятно сложные варианты с мизерными шансами на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так и варианты, при которых хотя бы один московский клуб окажется в списке 16 сильнейших.