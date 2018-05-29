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«Ливерпуль» обновил полузащиту. А где вратарь?

вчера, 13:30
«Ливерпуль» обновил полузащиту. А где вратарь?

Вслед за Кейта, о переходе которого «красные» договорились еще прошлым летом, состав финалистов ЛЧ пополнит Фабиньо. «Соккер.ру» разбирается в трансферах «Ливерпуля». 

Новички: Кейта + Фабиньо = 105 миллионов евро

Лето даже еще не началось, а «Ливерпуль» уже потратил больше 100 миллионов евро на усиление состава. Это отлично, что слова боссов не расходятся с делом. Еще до финала Лиги чемпионов в Киеве совладелец «красных» Том Вернер заявил: «Как бы ни закончился матч с „Реалом“, мы гарантируем болельщикам, что укрепим состав, подпишем новых игроков, чтобы бороться за все трофеи в следующем сезоне». «Ливерпуль» действительно ведет многолетнюю кадровую погоню за чемпионами АПЛ последних лет, ведь мерсисайдцам приходится терять сильных игроков: уходы Торреса, Суареса и Стерлинга неизбежно ослабляли команду, а вот потерю Коутиньо на «Энфилде» как будто не заметили, потому что к ней Юрген Клопп оказался готов, выстроив убойное трио в атаке. 

Салах и ван Дейк пришли в прошедшем сезоне – это большие игроки, сделавшие «Ливерпуль» мощнее. Купленный за копейки Робертсон заиграл в стартовом составе. Окслейд-Чемберлен до травмы тоже отлично себя проявлял. Качественная работа на трансферном рынке. Теперь приходят Кейта и Фабиньо, а их приобретение – это повод не сожалеть об уходе Эмре Джана. Два полузащитника вместо одного немца, решившего поставить на другую лошадку. Это еще один огромный плюс к командной силе и кадровым возможностям, а также прозрачный намек на то, что достижение финала Лиги чемпионов на берегах Мерси отказываются считать пиком этой команды. Щедрые вложения в состав означают, что руководство верит в проект Клоппа и планирует его развивать. Было бы глупо иначе. 

Представляем новичков

Наби Кейта (Гвинея, 23 года)
Трансфер: из «Лейпцига» за 60 миллионов евро

Сделка. О трансфере африканского полузащитника «Ливерпуль» договорился еще прошлым летом, отложив фактический переход на год вперед. Этим летом Кейта появится на «Энфилде» во плоти, а Юрген Клопп уже пообещал, что Наби окажет серьезное влияние на игру «Ливерпуля». 

Кто такой? Последние два сезона хавбек провел в Бундеслиге, выступая за «РБ Лейпциг», до этого два года играл за австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга, где чуть-чуть разминулся с Садьо Мане, а начинал профессиональную карьеру Кейта во французском «Истре», который тогда выступал в Лиге 2. Мораль сего пересказа такова, что Наби – молодой, но уже опытный футболист, к 23 годам он провел пять полноценных сезонов, причем от одного к другому прогрессировал ощутимыми темпами.

Кем будет в «Ливерпуле»? Кейта можно считать заменой Джану, ни для кого не секрет, что немец уходит в «Ювентус». Основное амплуа у этих игроков одинаковое – говорим о полузащитниках типа «бокс ту бокс», но дальше начинаются различия. Эмре тянет в оборону, собственно, он даже играл в предпоследней линии, а Наби ориентирован на атаку, в Австрии действовал еще ближе к чужим воротам и много забивал. В прошедшем сезоне за «Лейпциг» тоже набрал «9+7» в зачет результативности. Насколько понимаю, Клопп рассчитывает на Кейта как на игрока-связку между основными силами атаки и троицей нападения. У африканца отличное видение поля, он замечательно тащит мяч (лучший по дриблингу в «Лейпциге»), так что он должен стать еще одним мотором команды по типу Окслейда-Чемберлена, которого герр Юрген тоже видит в этой роли.  

Фабиньо (Бразилия, 24 года)
Трансфер: из «Монако» за 45 миллионов евро

Сделка. Прошлым летом писали об интересе к Фабиньо со стороны «Манчестер Юнайтед», но Жозе Моуриньо улыбнулся вариант с Матичем. В январе бразилец признался, что его время в «Монако» подходит к концу, а главными претендентами на него считались ПСЖ и «Ювентус», так что объявление о переходе в «Ливерпуль» стало несколько неожиданным. «Красные» сработали четко и сыграли на опережение, не влезая в изнурительную борьбу за игрока.

Кто такой? Как и Кейта, бразилец рано покинул свою страну, чтобы присоединиться к португальскому клубу «Риу Аве», откуда ездил на стажировку в мадридский «Реал». Провел полноценный сезон в «Кастилье», даже разок сыграл за главную команду «Королевского клуба»: Жозе Моуриньо выпустил его в концовке сезона 2012/2013 на матч против «Малаги», а Фабиньо отблагодарил за доверие голевой передачей на Анхеля Ди Марию. В Мадриде в бразильца не вцепились, поэтому вскоре после этого знаменательного события началась пятилетняя Фабиниада хавбека в «Монако». Сначала отыграл два года на правах аренды, а затем подмахнул полноценный контракт. Пять лет в железной основе монегасков, 202 сыгранных матча, 29 забитых мячей. Удивительно, как «Монако» смог удержать Фабиньо после прошлого сезона, который получился феноменальным и для команды, и для сегодняшнего новичка «Ливерпуля» лично.

Кем будет в «Ливерпуле»? Фабиньо – опорный полузащитник, который выполняет колоссальный объем работы, при этом отлично работает с мячом под прессингом, качественно владеет первым пасом, нацеленным на атаку. В стандартной схеме Клоппа 4-3-3 в средней линии играли только пять человек: Хендерсон, Джан, Вейналдум, Милнер и Окси. До зимы был еще Коутиньо. Теперь убираем Джана, добавляем Кейта и Фабиньо, получаем шесть человек на три позиции. Безусловно, бразилец будет играть в нижней точке треугольника полузащиты. Капитан Джордан – не опорник, у него будет возможность почувствовать игровую свободу, а Фабиньо должен обеспечить безумно, а порой и бездумно атакующему «Ливерпулю» некоторую надежность в центре поля. Бразилец – волнорез, который сможет не только разрушать, но и тормозить ответные атаки. Важная опция в рукав Юргена.

Кого ещё должен приобрести «Ливерпуль»?

Фабиньо и Кейта – качественные футболисты, это мудрое вложение средств, а болельщики «Ливерпуля» надеются, что это не последние трансферы. Главная задача на лето – приобретение сильного вратаря, весь мир убедился, что «красные» нуждаются в усилении последнего рубежа. Не жалея денег, нужно вытащить Алиссона из «Ромы» или Облака из «Атлетико», иначе беда. По большому счету, после этого формирование состава на будущий сезон можно будет считать состоявшимся. Можно, конечно, мечтать о еще одном центральном защитнике экстра-класса или о дополнительной единице в атаку вроде Фекира, но после покупки серьезного голкипера трансферную кампанию «Ливерпуля» уже можно будет закрывать со строго положительной оценкой.  

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил El Dassory
сегодня в 06:22
El Dassory:
По всем показателям МЮ должен был занимать 6-ю строчку, реально один человек ташил всю команду, да же он не помог бы, если бы МЮ еще в 1\8 не слился Севильи в ЛЧ, без ЛЧ даже Лестер становился чемпионом. Так что получается купит у вас его условные Реал и скатитесь на свое 5-6 место как в прошлом году.)
В таблице МЮ второй, значит по игре на втором месте. Ливерпуль на четвертом, следовательно по игре также на четвертом в этом сезоне и это факт, так что смирись и никакие показатели тут роли не играют, результат на табло и это главный показатель. В прошлом году акцент был на ЛЕ и МЮ на чемпионат по большей части забил, так что это неудачный пример, да ваш Ливерпуль когда был в ЛЕ в чемпионате занял 8 место. Никто ДДХ не купит, Реалу максимум светит Куртуа или Алиссон. Реал много лет проигрывал в 1/8, иногда САФ вылетал в 1/8, ничего страшного не произошло, так что забудь про Севилью, которой и твой Ливерпуль проиграл финал ЛЕ.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
вчера в 23:59
Можна купить и вратарья Марселья Йоана Пеле он тоже хорош либо Антони Лопеса из Лиона
El Dassory
El Dassory ответил Владимир Ушаков
вчера в 19:47
Владимир Ушаков:
Видимо думать пока не твое. Объективно состав Ливерпуля не тянет на чемпионство.
По всем показателям МЮ должен был занимать 6-ю строчку, реально один человек ташил всю команду, да же он не помог бы, если бы МЮ еще в 1\8 не слился Севильи в ЛЧ, без ЛЧ даже Лестер становился чемпионом. Так что получается купит у вас его условные Реал и скатитесь на свое 5-6 место как в прошлом году.)
anyway
anyway
вчера в 18:52
    vinjard
    vinjard
    вчера в 17:17
    Ливер, вроде вратаря Ромы купить собирается, будет очень хорошо если они его купят.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Владимир Ушаков
    вчера в 17:16
    Владимир Ушаков:
    Весь сезон МЮ и МС лидировали, только на один тур Челси был вторым и Ливерпуль никакую конкуренцию в чемпионате не составил, так что я не знаю в какой ты там реальности живешь
    Ахаха, МЮ только в марте вышел на 2 место. А на 1 месте МЮ был только первые 5 туров
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил dimagas1
    вчера в 16:25
    dimagas1:
    МЮ нужно половину защиты менять .А это грозит еще большими ошибками около ворот,так что не нужно уж так сильно хвастать.
    МЮ и так собирается менять, купив Сандро и Алдервейрелда. И вероятно центрального полузащитника и правого вингера. Я не хвастал, а сказал так есть. У МЮ и МС составы на данный момент лучше, что будет с Челси пока не понятно. А вот Арсенал и Тоттенхэм Ливерпуль сейчас превосходит.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил El Dassory
    вчера в 16:21
    El Dassory:
    Думал мы с МС будем соперничать, откуда вы приписались?
    Видимо думать пока не твое. Объективно состав Ливерпуля не тянет на чемпионство.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил Ragnar_Lodbrok
    вчера в 16:20
    Ragnar_Lodbrok:
    В этом году с нынешним составом составлял конкуренцию и шел на 2 месте
    Весь сезон МЮ и МС лидировали, только на один тур Челси был вторым и Ливерпуль никакую конкуренцию в чемпионате не составил, так что я не знаю в какой ты там реальности живешь
    El Dassory
    El Dassory ответил Владимир Ушаков
    вчера в 15:48
    Думал мы с МС будем соперничать, откуда вы приписались?
    dimagas1
    dimagas1 ответил Владимир Ушаков
    вчера в 15:48
    Владимир Ушаков:
    Неплохие трансферы, при условии сохранения Салаха и его формы, и удачной игры новичков у Ливерпуля пока на бумаге преимущество перед Тоттенхэмом и Арсеналом в борьбе за место в зоне ЛЧ, но на чемпионство нынешний состав не способен и конкуренцию на дистанции МЮ и МС не составит.
    МЮ нужно половину защиты менять .А это грозит еще большими ошибками около ворот,так что не нужно уж так сильно хвастать.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Владимир Ушаков
    вчера в 15:47
    Владимир Ушаков:
    Неплохие трансферы, при условии сохранения Салаха и его формы, и удачной игры новичков у Ливерпуля пока на бумаге преимущество перед Тоттенхэмом и Арсеналом в борьбе за место в зоне ЛЧ, но на чемпионство нынешний состав не способен и конкуренцию на дистанции МЮ и МС не составит.
    В этом году с нынешним составом составлял конкуренцию и шел на 2 месте
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 15:41
    Неплохие трансферы, при условии сохранения Салаха и его формы, и удачной игры новичков у Ливерпуля пока на бумаге преимущество перед Тоттенхэмом и Арсеналом в борьбе за место в зоне ЛЧ, но на чемпионство нынешний состав не способен и конкуренцию на дистанции МЮ и МС не составит.
    dimagas1
    dimagas1
    вчера в 15:30
    Наверно воротник и нападающий еще нужны.Ну и Лаланы там всякие куда-то продать.
    madridos
    madridos ответил Y.N.W.A.
    вчера в 15:00
    Y.N.W.A.:
    Клопп с Кариусом, Робертсоном, Арнольдом, Хендерсоном, Милнером и Вейналдумом дошёл до финала лч. А теперь представьте в составе Алиссона, Кейта, Фабиньо и Фекира к Ван Дейку и трио в атаке и вы получите главного фаворита апл следующего сезона.
    Только могут уже не попасть на Марибор, Спартак, Порту и Рому, а в остальном, конечно, колбасе равных нет
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 14:35
    Клопп с Кариусом, Робертсоном, Арнольдом, Хендерсоном, Милнером и Вейналдумом дошёл до финала лч. А теперь представьте в составе Алиссона, Кейта, Фабиньо и Фекира к Ван Дейку и трио в атаке и вы получите главного фаворита апл следующего сезона.
    El Dassory
    El Dassory ответил DXTK
    вчера в 14:34
    Харт за бесплатно не нужен.
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 14:33
    Какой вратарь, нам нападающий нужен, и замена Коутиньо.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 14:10
    Вратари: арендовать Харта или купить Батленда из вылетевшего Стока. Алиссона или Облака им не купить, потому что их клубы будут играть в ЛЧ в след сезоне да и дешевле выйдет.

    Фабиньо и Кейта, пока что можно сказать хорошие трансферы, смогут ли они укрепить команду, по сезону поймем.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 13:46
    Действительно очень грамотное укрепление состава и прекрасная работа скаутского отдела.
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    вчера в 13:36
    В начале сезона прошедшего сезона все таки надо было арендовывать Касильяса. Кто знает, как бы сложилась судьба Ливера. Кариус - жестоко облажался. Но уже к счастью ничего не вернуть.
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