«Ваши ожидания – это ваши проблемы». Правила жизни Андрея Аршавина

В день рождения бывшего капитана сборной России и лучшего отечественного игрока начала XXI века «Соккер.ру» заговорил словами Андрея Сергеевича, его лучшими фразами.

О детстве и главной проблеме: «Моя семья жила в коммунальной квартире, и нам приходилось делить ванную, кухню и туалет с соседями. Самой большой проблемой в квартире был я, потому что постоянно играл в футбол».

Об отце: «Мой отец играл в футбол, но никогда не был профессионалом. Однако люди, которые видели его игру, говорят, что он играл лучше меня».

О том, кем мечтал стать в детстве: «Мне хотелось поскорее вырасти и стать водителем автобуса или троллейбуса. Водительское место казалось мне пределом мечтаний».

О детских игрушках: «Игрушки, солдатики, машинки – все это меня ничуть не интересовало. Я постоянно ходил с мячом, играл в мяч, спал с мячом».

О главном спортивном выборе в своей жизни: «Мой тренер по шашкам очень обиделся, когда я сделал выбор в пользу футбола».

Об ошибках: «К чужим ошибкам я отношусь спокойно, а вот к своим – строго. Близкие мне люди утверждают, что я даже чересчур самокритичен».

О неудачах: «Они случаются, бывает, это целые периоды. У меня никогда не возникало желания уйти из футбола во время черной полосы. На мой взгляд, это проявление трусости».

Об отношениях со стоматологами: «Как-то в детстве у меня заболел зуб, и меня отправили к врачу. В кабинете стоматолога я почуял что-то неладное и стал вырываться. Меня держали четыре человека, а пятый был с щипцами. Но я все равно вырвался! Потом им на подмогу пришел какой-то дяденька покрепче, и меня скрутили… После того случая я лет двадцать не ходил лечить зубы».

О водительских правах: «Я сдал экзамен на получение водительских прав со второго раза. В первый раз не увидел женщину, которая собиралась ступить на пешеходный переход».

О дорожной полиции: «Правила дорожного движения не нарушаю. Гаишники останавливали меня раза четыре. В основном за разговоры по телефону за рулем. Еще один раз повернул не туда. Стою на светофоре и не вижу, что сзади полицейская машина. И как я вообще в футбол играю?»

О просьбах дать автограф: «Могу согласиться, могу и отказать. Зависит от обстоятельств. Если нормально, вежливо обращаются с такой просьбой, то никаких проблем – и распишусь, и сфотографируюсь. А если: „Эй, Андрюха, иди-ка сюда, распишись!“, — почему я должен это делать?»

О лучшем российском игроке: «Егор Титов — лучший игрок в истории российского футбола. Из тех россиян, с которыми судьба сводила на поле, он самый сильный».

О капитанской повязке: «Повязка никогда на меня не давила ни в „Зените“, ни в сборной. На капитане лежит большая ответственность и акцентируется больше внимания, но я и так никогда не был обделен вниманием и никогда не боялся брать на себя ответственность».

О провале сборной России на Евро-2012: «То, что мы не оправдали ваших ожиданий – это не наши проблемы. Это ваши проблемы».

О деньгах: «Не важно, где ты живешь. Важно, сколько денег на твоей банковской карте».

О жизни в России и Англии: «Качество жизни в России выше, чем в Англии. Имею в виду для людей с деньгами. В Англии слишком много правил, законов, ограничений. В России, если у тебя есть деньги, ты свободен. Можешь даже нарушать закон».

О важности извинений: «Если я не прав, то обязательно извинюсь. Именно так поступал мой отец, и я считаю это правильным».

Об идеальном тренере для сборной России (2012 год): «Назову три фамилии – Капелло, Моуриньо и Хиддинк».

О самом модном футболисте сборной России: «Как дизайнер по образованию могу сказать, что самый модный футболист сборной России — Юрий Жирков».

О «Мультличностях»: «Моей маме и бабушке не нравилось, когда меня показывали в „Мультличностях“. То с бутылкой, то с кальяном… Бабушка-то меня никогда не видела ни с сигаретой, ни с бутылкой».

Об Арсене Венгере: «Не представляю Венгера не в „Арсенале“. Мне кажется, это невозможно. Он больше чем тренер для „канониров“. Арсен не только работает с командой, но и создает клуб».

О «Барселоне»: «Я мечтал играть в этом клубе. Если бы я хотя бы год отыграл в „Барселоне“, это стало бы венцом моей карьеры. Отчетливо понял это после того, как „Арсенал“ сыграл против каталонцев в Лиге чемпионов. В этот момент чувство кайфа от игры за „Арсенал“ переросло в чувство неудовлетворенности из-за того, что я не мог играть в „Барселоне“».

О шутках про чипсы: «А еще есть компьютерная игра, где я огурчики ловлю! Это прикольно».

О легионерах в РФПЛ: «Посчитайте, сколько в общей сложности вложено в легионеров за последние годы. Посчитайте, какая от них отдача, что они после себя оставили. И представьте, сколько на эти деньги можно было сделать в российских футбольных школах».

О Лионеле Месси: «Смотришь на него и думаешь: „Зачем я вообще пошел играть в футбол?“»

О голах: «Конечно, мне нравится забивать голы, получаю особенное удовольствие от их празднования».

О том, как забить гол: «Важно не только попасть в ворота, но и промахнуться мимо вратаря».

О защите: «Защита – это как жизнь. Никогда не знаешь, кто тебя схватит за трусы».

Об играх и тренировках: «Не люблю тренироваться слишком много, к тому же это не всегда идет на пользу моей игре».

О психологическом настрое футболиста: «Это тонкая грань. С одной стороны, психологически нужно быть непробиваемым роботом, но в то же время важно оставаться живым человеком, чтобы импровизировать на поле, рисковать, придумывать нестандартные ходы».

О хороших и плохих тренерах: «Для меня хороший тренер – учитель, плохой – самодур, который никого, кроме себя, не слышит».

О Гагарине: «Хотелось бы побыть Юрием Гагариным или пообщаться с ним, понять, о чем он думал перед тем, как его посылали в космос. Мне почему-то кажется, что мысли у него были нецензурными».

О футбольных комментаторах: «Комментатор – это человек, который профессионально мешает смотреть футбол».

О России и понятиях: «Россия устроена по понятиям. Большинство нашего населения провело какое-то время в тех же тюрьмах и колониях, поэтому, как мне кажется, все на понятиях, все через душу. Мы думаем сердцем и через него общаемся друг с другом. А у европейцев — у них все идет от головы. Все по правилам, по пунктам».

О своём таланте: «Я верю, что мой талант, моя техника – это божий дар. Знал о том, что у меня есть талант, с семи лет, со своей первой тренировки. Все мои тренеры всегда знали, что я особенный».

О своём доме: «Мой дом – Петербург. Я даже не могу называть домом какое-либо другое место».

О карьере, которой скоро конец: «Я близок к завершению карьеры, конец близок, он совсем рядом. Меня это несколько пугает, жизнь полностью изменится. Но я собираюсь остаться в футболе и после того, как перестану играть».

Андрей Аршавин. Весёлая азбука