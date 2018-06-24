Бельгийская репетиция и невероятный Лукаку

Много голов, рациональный подход, ставка на класс футболистов – Дрогба не просто так назвал их фаворитами. О Бельгии – на «Соккер.ру».

Мартинес экономит силы команды

Бельгия забила восемь голов, как и Россия. Но в первом матче катала мяч поперек поля, а во втором отдала его Тунису ради контратак. Так до конца матча и не вышла вперед по владению. Не каждая звездная сборная сознательно придерживает коней в России. У многих фаворитов просто не получается. А Бельгия выбирает взрывную рациональность с одобрения тренера.

Аритмия ради голов работает, а Мартинес сто раз разными словами повторил одну популярную у бельгийцев мысль – этому поколению пора добиться выдающегося результата на крупном турнире. Поэтому важно быть скучными и победными. Не стоит разгоняться раньше времени, раскрывая карты. Даже с Тунисом голы в таком количестве пришли случайно, не были самоцелью. У бельгийцев все действия во имя результата. Получается – забивают, не получится – обойдутся победным голом.

Например, Де Брюйне в сборной играет глубже, чем в «Манчестер Сити» - многие не понимают сути, Сеск заявил, что так с креативными игроками поступать нельзя. Но тренер компенсирует рискованный стиль Мертенса и Азара. Их не заставишь играть в линии с Витселем. А Наингголана не взяли в команду, чтобы ее не ассоциировали со скандалами. И чтобы на поле был порядок, как в хорошей аптеке с нудными, но дотошными провизорами. Поэтому Кевин атакует, но не забывает о защите.

Бельгийцы сознательно разрываются на две части в позиционных атаках. Их латерали – Менье и Карраско, располагаются ожидаемо высоко, словно на поле «Реал». Конечно, состав группы – Панама, Тунис и Англия, помогают играть именно так, но стоит отдать должное терпеливости и простоте команды. На поле у Мартинеса много деревенских ребят, выходцев из бедных семей мигрантов и тех, для кого футбол стал путевкой в обеспеченную жизнь. Не хотят испортить себе и стране чемпионат, поэтому не выделываются.

Интеллектуал Лукаку – сила сборной

Батшуайи – веселый хулиган, но ему вчера понадобилось 6 ударов (3 точных), чтобы забить. Лукаку забил дважды, имея два удара за игру. Похоже, многие не понимают, насколько умен этот нападающий. От Лукаку, который ходил в бельгийскую школу в обуви с дырками, с шестнадцати лет зависит целая семья, которая была настолько бедной в детстве Ромелу, что он играл в старых бутсах отца, поскольку быстро дорос до них.

А каждый день обедал одинаково – молоком и хлебом. Причем однажды увидел, как мама разбавляет молоко водой. Обычный хлеб с братом брали в пекарне в долг – их жалели и позволяли платить позже. Для России девяностых такая история не станет откровением, но для Бельгии начала нового века – большая редкость. Непонятно, правда, чем занимался отец семейства, но бывший футболист, похоже, попросту ничего не умел, кроме катания мяча, поэтому не работал, а торчал дома.

Как только закончились футбольные деньги, семья стала нищей. У семьи не было авто, отключили кабельное, а потом и свет отрубили за неуплату. С детства Ромелу четко знал, что его умение бить по мячу спасет семью от финансовых проблем. Обещал дедушке позаботиться о матери, слово сдержал. Футболист Лукаку с такой внутренней мотивацией растет на глазах, ведь перестал глупить на поле. Когда Мартинес заменил его и поберег силы, форвард спокойно ушел – не хотел остаться и забивать дальше, чтобы оторваться от Роналду.

Благодаря влиянию Моуриньо в МЮ форвард начал тоньше понимать футбол. Мартинес согласен с Жозе – Лукаку надо упрощать задачу, чтобы играл просто, но эффективно. Помощник тренера Анри присоединяется к оценке. Причем именно с Тьерри у Ромелу самый тесный личный контакт, ведь могут обсудить даже матчи второй Бундеслиги – оба их смотрят. Лукаку дружит с Погба, но не судите о его интеллекте по знакомым. Если послушать Ромелу, то становится понятно, что он думающий парень. Лукаку – интеллектуальный футболист со зверской мотивацией.

У «красных дьяволов» есть проблемы

Сборная Бельгии не будет рисковать и не станет играть зрелищно, лишь бы получить всеобщее одобрение. Пока получается работать результативно из-за класса исполнителей. За них выступает главный центральный защитник АПЛ прошлого сезона – Вертонген. Имеется ключевой хавбек той же лиги – Де Брюйне. Главный тяжелый форвард, если забыть о существовании Кейна – Лукаку. Эта команда только благодаря разнице между Куртуа и Де Хеа проигрывает МЮ.

Почти во всем остальном опережает тезок по прозвищу. Бельгийские «красные дьяволы» сильны, даже когда переодеваются в желтые футболки. Впрочем, разгром Туниса, как и отдельные моменты матча против Панамы, раскрыл их минусы. Бельгийцы не идеальные, у них есть проблемы с продвижением мяча вертикально, а преимущество в классе над первыми соперниками до матча с Англией не позволяет реально оценить их оборону и центр поля без чистого разрушителя под нагрузкой.

Но там есть схема – «3-4-2-1», есть желание работать на команду. На чемпионате мира хотят достойно представить страну, где безумно любят футбол. Бельгия в рациональном воплощении как Исландия на максимальных настройках и с феноменальными исполнителями. Даже когда вели 4:1, бельгийцы выстраивались в линию из пяти человек в защите и дрались за каждый мяч. Организованно обороняются, а голы Туниса их зацепили. Мартинес им выпишет за эти оплошности сильнее, чем похвалит за созданные моменты.

Бельгия подтверждает статус фаворита

Дрогба сыграл на опережение, назвав Бельгию фаворитом. Если вдруг получится – припомнит свой прогноз. И хотя по матчам с Панамой и Тунисом оценивать не стоит, посмотрим, сможет ли Англия обыграть хорошо знакомых звезд. Бельгия вышла из группы. Может прибавить в плей-офф, если осознает, что остаются слабые места. Например, в схему некуда впихнуть чистого разрушителя, а его и нет. Вратарь не лучший в мире. Левый латераль - это не защитник, а атакующий хавбек, и в Китае играет, как и Витсель…

Если смягчить радикальный прогноз Дидье, то получите справедливую оценку, что мощная Бельгия – один из главных фаворитов. Но только если в трудный момент грамотно включится тренер Мартинес. Роберто до старта турнира справедливо называли слабым звеном команды. И хотя пока у Бельгии почти все получается, уровень соперников вырастет, а это значит, что так легко выносить всех вперед ногами, дозируя силы, не сможет. Впереди ведь интересная молодая Англия – в Калининграде сыграют большой матч.

Бельгию пока под давлением не видели. Хотя не видели и ее футбола на предельных скоростях. Когда на поле Вертонген, Азар, Де Брюйне и Лукаку, грех не впечатлить, но правильно не спешить. Ведь если Бельгия будет первой в группе – сыграет со второй командой квартета Польши и Колумбии. А затем светит встреча с победителем пары Бразилии – там и Германия может оказаться в соперниках. В этой группе, возможно, второе место даже выгоднее по сетке, если немцы чудом не вырвут первую строчку в своем квартете.

Команде важно вытравить дух неудачников

Бельгии рано или поздно предстоит сыграть с ключевыми фаворитами турнира. Настоящие проверки начнутся в плей-офф, но репетиции провели результативно – голов на стадионе «Открытие-Арена» не пожалели. Впервые за 32 года, а также впервые после Марадоны футболист забил более одного гола в двух подряд матчах ЧМ. Но хорош не только Ромелу, Азар тоже в полном порядке, как и Де Брюйне.

Вот только им всем и Вертонгену вдобавок важно не представить на ЧМ-18 в России вариант «Тоттенхэма» из мира сборных - команду, где полно классных игроков, но после решающих матчей плачут, как вчера хавбек «шпор» Сон плакал после поражения его Южной Кореи от Мексики. Бельгия может стоять стеной в защите, как «Челси» и МЮ – и это бывает выгодным.

Эта команда умеет контратаковать – опять же, как эти команды или «Манчестер Сити». Но сборной с семью игроками АПЛ в оптимальной основе важно не быть «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» по факту. Но полезно порой включать дикий «Ливерпуль», чьих представителей нет. Когда в распоряжении тренера такой шикарный состав, все сводится к тому, сможет ли испанец Мартинес использовать передовые наработки Гвардиолы и Клоппа по созданию коллективов, где каждый на своем месте.

Сможет ли этот лысый тренер так верить в победу, как Зидан в успехи «Реала»? Бельгия по всему – фаворит, кроме окончательного результата. Оценить их сможем только в плей-офф, но выбранный «красными дьяволами» взрывной подход и тактика в стиле сборной Италии, подсказывает, что команда не хочет ограничиваться четвертьфиналом. На пределе в первых матчах не играли, что не помешало забить восемь голов.