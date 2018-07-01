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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Верьте своим глазам! Сборная России выбила Испанию

сегодня, 20:32
Верьте своим глазам! Сборная России выбила Испанию

Сборная России – мужики! Черчесов, Акинфеев, Фернандес, Дзюба и все, все, все. «Соккер.ру» напоминает, почему это не сон, а заслуженная реальная победа.   

Герои матча. Черчесов, Акинфеев, но не только

Тренерская работа – на отлично. От выбора стартового состава до времени и порядка замен. Не все одинаково вошли в игру, но все пахали. Станислав Саламович сегодня отработал блестяще, особенно если сравнить с Йерро. У Фернандо был состав сборной Испании, а он позволил России контролировать игру почти все время. Ведь еще до стартового свистка Черчесов открыл все карты и был честен в своем подходе. 

Чем скучнее – тем лучше. Тренер выбрал этот девиз до матча, когда сказал «пусть испанцы владеют мячом, на здоровье». Пять защитников вписываются в концепцию. Так что выбор незрелищного, мучительного для зрителя футбола оказался сознательным. Правильное решение, ведь если бы Рамос снова не обернул единоборство в свою пользу, как в финале Лиги чемпионов, а Пике после привез пенальти – Россия могла вести в счете после первого тайма.

Но тогда не было бы серии пенальти, где Акинфеев помолился до начала, а потом взял два удара. Примерно два года Игорь потратил, чтобы изменить подход и заиграть совсем по-другому. Тот Акинфеев из далекой молодости вернулся и «тащил» за ЦСКА, тащил за сборную – вспомните матч с Бразилией. Сегодня сыграл без единой ошибки и наградой стали неудачные удары Испании. Хотя отметить хочется почти всех. Фернандес – браво, Кутепов и Игнашевич стояли стеной, посмотрите на их статистику по черновой работе, не ищите огрехи.

Полузащитники вытерпели два часа, Дзюба забил гол и стал первым в истории россиянином с мячами в трех разных матчах чемпионата мира. Почти каждый, от Граната до Кудряшова, выстрадал право на серию пенальти, а дальше Акинфеев взял капитанское слово. Для команды, которая настолько уступала в технике до матча это идеальный поединок с точки зрения тактики, настроя, воли и результата. Россия впервые в четвертьфинале, и это невероятное и заслуженное, выстраданное достижение!  

Антигерои битвы. Йерро и сборная Испании

Если они такие крутые, то почему не вынесли оборону из защитников ЦСКА и «Спартака»? Понятно, что фаворит помог аутсайдеру, но это испанские проблемы. Играли без тренера, без свежих идей, без скорости. Знаете, сколько мощная Испания создала моментов за 121 минуту? 

Правильный ответ не девять – это столько раз Акинфеев касался мяча, а всего три-четыре. Вам может не нравиться подход Черчесова, но против фактов не попрешь – схема сработала. У Испании до перерыва было 438 передач с точностью 90 %, а из них под удар лишь три. Это описание фаворита, который не умеет победить четко и легко. 

Более того, у России было больше самих ударов в первом из четырех таймов – 5 против 2 у соперника. Испания не играла вперед, Испания долго думала, Испания ходила пешком, Испания собирала пустые передачи, Испания допустила тактическую и стратегическую ошибку, поскольку оборона России сыграла достаточно надежно, чтобы ничьей хватило для пенальти. А дальше была победа того, кто лучше продумал план на игру. 

Цифровое измерение матча Испания – Россия

9 раз отбивал мяч Акинфеев по ходу основного времени и овертайма. Шесть раз это были сэйвы, один раз – довольно опасный момент, а еще два раза голкипер отработал просто и надежно, когда удар нельзя было назвать опасным. А потом и в серии пенальти отбил выстрелы Коке и Аспаса. 

1 раз в истории чемпионатов мира увидели четвертую замену. Черчесов первым опробовал новое правило и выпустил Ерохина на поле, чтобы Александр вместе  с другими героями дня отработал в защите и навязал борьбу. Исторический момент. 

9 раз подряд Испания проигрывает хозяевам крупных турниров. Всего было десять матчей, впервые сыграли с Италией вничью, но в те древние времена были переигровки, где команда Заморы уступила. А теперь уступила команда Де Хеа – Давид не смог реабилитироваться за слабый турнир. Испанцам, конечно, лучше с хозяевами не пересекаться – футбольное проклятие, как оно есть. 

1 команда забила более одного автогола на ЧМ за последние 14 мундиалей. Со времен двух автоголов Болгарии в Англии на ЧМ-66 не было такой команды, а теперь есть. России не повезло, рикошеты от Черышева и Игнашевича огорчили Акинфеева. Причем Сергей стал самым возрастным автором автогола. Зато позже реабилитировался в игре и с пенальти. 

24 удара (9 в створ и 7 заблокированных защитой). 79 % владения мячом, 90 % точных передач, 1006 удачных пасов – невероятная цифра, среди которых двадцать были под удар… И всей этой статистикой не перекрыть результат матча. В футбол в плей-офф ЧМ играют до победы, а победила сборная России. 

Сборная и Черчесов заслужили такой результат

Это подвиг, но подвиг заслуженный и выстраданный. Черчесов провел лучший матч в жизни, Акинфеев не допустил ни единой ошибки, очень круто отработали три центральных защитника (и Кудряшов тоже дрался в центре и на фланге). А Фернандес сыграл так, что теперь именно он по праву лучший правый защитник этого ЧМ. России повезло, что Испания играла на чемпионате мира без тренера, повезло с пенальти Пике, хотя это компенсация за обидный автогол. 

А вот заслужили каждый отбитый удар, каждую перехваченную передачу и каждый выигранный верховой мяч. Это был очень правильный поединок против соперника, которого никак иначе переиграть с командой, у которой проблемы с контролем мяча, попросту нельзя. Циники скажут, что команда России опустила Испанию до своего уровня? Да, заставила показать скучный футбол с пониманием, что ждет серия пенальти. 

Но это одно из основных правил войны более сильного против более слабого – надо убрать разницу в масштабе. Банальная игра команды Йерро обернулась для Испании плетением скучных комбинаций, а затем  серией, которая никогда не лотерея, а всегда игра нервов и вратарского чутья. Вот это называется «сделали, что могли». Поражения так нельзя называть, а мужскую победу так можно смело именовать. Сборная России теперь в числе героев чемпионата мира. Празднуй, страна! 

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Все комментарии
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил борька
сегодня в 21:15
борька:
Позорище надсмехательство над футболом! Испанию, Россию, Германию нужно отлучить от международных матчей на четыре года, Договорный, смешнве, тошные матчи!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 21:10
    Игорь,ты умница! Багрову -впервые 5,особенно после бана за него. Россия -супер! А все Борьки и прочие ненавистники-в топку!
    P.S.Советовали поставить на проход России, но я поставил на победу. Из-за коэффициента и своей веры.Проиграл. Сожалений-НОЛЬ. Пойду напьюсь.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 21:08
    Акинфееву золотую кепку Яшина!
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 21:04
    Спасибо ребятам
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:04
    так не бывает!
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 21:04
    АКИНФЕЕВУ ПАМЯТНИК!
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 20:59
    Игарян устроил чемодан вокзал Мадрид )))))
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 20:58
    Игарян !!! Игарян !!! Игарян !!!! Ох ты и укин сын красава !!!!!
    борька
    борька
    сегодня в 20:52
    Позорище надсмехательство над футболом!
    Испанию, Россию, Германию нужно отлучить от международных матчей на четыре года, Договорный, смешнве, тошные матчи!
    cska.78
    cska.78 ответил D.vil
    сегодня в 20:48
    D.vil:
    Лотерея сработала за нас!) Акинфеев тащер)))
    Галина, привет! Ну какая это лотерея, если Игорь ни разу не проигрывал серию пенальти? Это мастерство :)
    radist_21
    radist_21
    сегодня в 20:44
    Сколько на Игоря здесь вылилось 62а...Заткните себе языки между ягодиц!Игорь-ты красава!
    D.vil
    D.vil
    сегодня в 20:42
    Лотерея сработала за нас!) Акинфеев тащер)))
    Олeневод
    Олeневод ответил Michele_Alboreto
    сегодня в 20:40
    Michele_Alboreto:
    ВСЕХ С ПЕРВЫМ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛОМ С 1970 Г
    82-Й в помощь , играли за полуфинал , регламент другой был
    Олeневод
    Олeневод
    сегодня в 20:38
    Да я до сих пор не верю , шансов 1 процент и блестящая игра в защите , вспомнил победу греков на ЧЕ , а что , а вдруг?
    РОССИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa
    сегодня в 20:37
    Стас, мы были неправы!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 20:37
    Michele_Alboreto
    Michele_Alboreto
    сегодня в 20:37
    ВСЕХ С ПЕРВЫМ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛОМ С 1970 Г
    Томаш Хаберли
    Томаш Хаберли
    сегодня в 20:35
    Даешь новый рекорд по число комментариев
    scarp
    scarp
    сегодня в 20:35
    Вся Россия: "Саламыч, прости меня, грешную" (с)
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