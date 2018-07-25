Игрок года ФИФА. Выбирайте своего победителя!

ФИФА через два месяца назовет лучшего игрока 2018 года и прошедшего сезона. «Соккер.ру» предлагает не отставать – расставляем десятку по местам.
ФИФА выберет лучшего игрока в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018-го – за последний сезон с учетом с ЧМ-18, на церемнеонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне 24 сентября. По 25 % влияния на результат имеют капитаны и главные тренеры национальных сборных, журналисты и посетители официального сайта УЕФА. Голосование продлится до 10 августа, так что если хотите, чтобы ваш выбор был учтен – голосуйте.
А что финальная десятка? Как часто бывает, акцент сделан на атакующих игроков. Ничего против ребят с голами не имеем, но разве только Варан себя показал из разрушителей? Впрочем, все основные фавориты здесь. Можно заступиться за Канте – Нголо заслужил минуту славы, но француз - не лучший игрок года. Ни Куртуа – средний сезон за «Челси» и хороший ЧМ, ни Погба – похожая ситуация с Тибо, ни Неймар – сами знаете почему, не возглавили бы эту десятку.
10 место. Лионель Месси («Барселона»)
Слишком много провалов и никакого личностного роста, чтобы ставить великого игрока выше по итогам сезона 2017/18. В ФИФА отметили статус и «Золотую бутсу». Но как завершились решающие матчи его «Барселоны» и сборной Аргентины? Если во втором случае хотя бы на ЧМ-18 их вывел, против Нигерии и Франции несколько раз проснулся – забил и отдавал голевые, то с каталонцами взял чемпионат Испании, но снова провалив сезон в ЛЧ. Лионель – великий игрок, но это не его год.
9 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
В «Тоттенхэме» форварду удобно играть, команда Почеттино так выстроена, что не заметны очевидные проблемы Кейна с игрой в решающих матчах. Но на чемпионате мира, где бил пенальти и удачно подставлялся под мяч, у Харри был провальный плей-офф. Ширер удачно пошутил – Кейн получил «Золотую бутсу ЧМ», поэтому теперь может тридцать лет об этом рассказывать, как делает Линекер. Но Гарри играл за «Барселону», не только за «шпор». А Харри, хотя его оценивают высоко, не убедил тот же «Реал», что чудесен, а не просто хорош.
8 место. Рафаэль Варан («Реал»)
Варан выиграл ЛЧ и чемпионат мира. В один год такую серию собирали единицы – кроме немцев из «Баварии» в 1974 году, есть только игроки «Реала» разных лет – Карамбе, Роберто Карлос, Хедира, а теперь Варан. Рафа подрос, подрос заметно, и хотя в сборной ему проще – Умтити играет качественнее, чем Рамос в «Реале», в новом сезоне именно от Варана зависит успешность «сливочных» в защите в сложных матчах, ведь Серхио стареет. Не сказать, что Варан уже великий, но чемпион мира не смотрится чужим в десятке.
7 место. Эден Азар («Челси»)
На каком месте «Челси» завершил сезон? На пятом, вне Лиги чемпионов. Из престижного турнира вылетели от «Барселоны» - а ее даже «Рома» смогла пройти. Азар в АПЛ забил 12 голов, отдал 4 голевых, но скорее попадает в этот список из-за провалов Неймара, Месси и компании на ЧМ-18, а также благодаря своей медальной игре. Но когда Азар сыграл прилично против Франции, Бельгия в финал не вышла. Так что Эден не первый в мире. Может, через сезон будет выше? Все зависит от Сарри – если игрок останется в Лондоне, или от «Реала» - если уйдет.
6 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Еще раз напомню – речь о рейтинге за сезон, а не по итогам одного ЧМ. Хотя даже на турнире Килиан не всегда был так хорош, как в голевых эпизодах. Конечно, когда делаем поправку на возраст, то глаза становятся как у Донателло или Рафаэля – тех, что черепашки-ниндзя. У француза все впереди. Но Мбаппе не был главным в ПСЖ – там Неймар и Кавани здорово помогали, а в сборной Франции - как в коммунальной квартире Дешама, ужин готовили по очереди. Защитники, хавбеки Канте и Погба, официальный лидер Гризманн помогали. Мбаппе тоже красавец, но если брать весь сезон, то Килиан пока на пороге первой пятерки.
5 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Был близок тройке, но потом встретил сначала Рамоса, а потом Игнашевича. Серхио остановил его не по правилам, Сергей – в рамках приличия, но уже после травмы плеча, которая выбила египтянина. Сборная Купера рассчитывала на выход из группы, но проиграла все три поединка. Этот провал не позволяет забыть о прекрасном достижении Салаха в АПЛ – 32 гола в чемпионате, о выступлениях «Ливерпуля» в ЛЧ – вышли в финал. Но если суммировать все, то Салах не может быть выше, ведь мог выиграть, но проиграл.
4 место. Антуан Гризманн («Атлетико»)
Чемпионат мира провел солидно, Лигу Европы выиграл. Но Антуан не всегда играл так, как лучший футболист планеты и года. У него был плохой старт в «Атлетико» - долго раскачивался, хотя позже пошел добирать голы и в итоге 19 раз попал в ворота, а еще 9 раз отдавал голевые передачи. Приезд Диего Косты помог, но скорее выручило понимание - в этот раз нельзя выйти в финал с Францией и проиграть. А поскольку именно с хитрости Гризманна решающая игра с Хорватией и стартовала – заработал штрафной и забил с помощью Манджукича, а по системе «гол плюс пас» француз первый на ЧМ-18, в первой пятерке его место без вопросов.
3 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Помним, что выбирают лучшего игрока с июля 2017 года! Тактические гики поставили бы Кевина на первое место и нашли бы аргументы. В этой десятке только Де Брюйне заметно повлиял на развитие футбола как искусства в прошедшем сезоне. Только хавбек при поддержке Гвардиолы сменил позицию и задал новый вектор – вертикального выхода в атаку. Хотя Кевин рассудительно заявил, что Бельгия не сможет играть так, как «Манчестер Сити», переходы между зонами по кратчайшему пути практиковали и на ЧМ-18. Де Брюйне выиграл бы, выйди он в финал ЛЧ вместо «Ливерпуля» или вместо Франции – в финал с Хорватией.
2 место. Криштиану Роналду («Реал»)
Скорее всего, наградят Роналду. Люди с правом голоса учтут, что в солидном возрасте у него вклад в победу над «Барселоной» в Суперкубке Испании, голы в плей-офф ЛЧ, в том числе тот самый удар «Ювентусу». Также он снова лучший снайпер ЛЧ, в Ла Лиге 26 голов в 27 играх, взял пятый кубок чемпионов в жизни, забивал в 10 играх ЛЧ кряду, стал самым старым автором хет-трика на ЧМ – в ворота Испании. Как машина убийства чужой обороны Роналду безупречен. Но он не единственный, на чьей совести победы «Реала». И чемпионат мира сложился не так, как Евро-2016 – в плей-офф снова Португалии не помог. Конечно, по личной яркости главный в первой пятерке, но вряд ли единолично лучший именно за этот год.
1 место. Лука Модрич («Реал»)
Выиграть Лигу Европы и стать вторым в чемпионате Испании с «Атлетико» Гризманну было нетрудно, когда «Реал» куда хуже по игре, чем по результату в еврокубках. Примерно так же легко, как взять Лигу чемпионов со «сливочными», провалив сезон в Примере. То есть по клубным выступлениям у этих игроков равенство – Антуан в самом начале сезона играл хуже Кокорина (не шутка), а Лука знавал более сильные сезоны за «Реал». Но Гризманн представляет великую футбольную страну, также повторил историческое достижение поколения Дешама и Зидана, а Модрич превзошел показатели Бобана и Шукера – вышел в финал ЧМ. Модрич сыграл невероятно круто и заслуживает почтение. Тем более что в 2018 году работает логика тех лет, которые прокатывали Иньесту и Хави. Как Месси без них стало сложнее, так и Роналду не в одиночку тащил «Реал» к кубкам, Кроос и Модрич - великие в той же степени.
Мнение читателей. Непросто выбрать лучшего?
Для личных поклонников Роналду все просто – для них он лучший в десятке от ФИФА. Но кто попытается проанализировать весь год, соединить разные важные элементы и найти обстоятельного победителя – влет не ответит. В этом году абсолютно все претенденты не без греха, так что выборы уникальные – самые увлекательные за последние лет восемь, с 2010 года, когда Месси и Роналду не выигрывали в ЮАР, а также были другие шикарные претенденты на победу в похожем опросе на «Золотой мяч».
Тогда выиграл Месси, но его отрыв от Иньесты и Хави был небольшим и многими не очень понятым, не говоря о пролете Снейдера. Сейчас победит Роналду, еще и «Золотой мяч 2018» заберет позже, если осенью ударно стартует в составе «Ювентуса». Но при всем уважении к великому атлету, вряд ли именно в 2018 году его победа уместная и однозначная. Был чемпионат мира – эпохальное событие года, а его героев вы знаете. Не ограничивайтесь официальным списком, если считаете, что эксперты ФИФА обделили вниманием других достойных, но предлагайте свою тройку, пятерку или десятку.
А так тройка должна быть такой Гризманн, Модрич и Салах
когда пишете о Кейне что он бьет больше всех пенку и подставляется под удар получив золотую бутсу, то забываете что Роналду делает то же самое. А Реал тащат конкретно судьи в ЛЧ, ведь в ла лиге они чемпионат проиграли еще зимой или почему Чакира так часто назначают на один из матчей плейофф. Ширер может смеяться сколько угодно, так как Кейн его обошел как бомбардир за один календарный год а в 2017 году настрелял больше чем Месси и Роналду.
Роналду получит ЗМ...... и никто другой у францфутбола яиц не хватит отдать награду другому футболисту. в 2014 году ЧМ много решил? когда португалец выиграл ЛЧ но провалился с португалей на ЧМ не выйдя из группы.
Так что успокойтесь со своим Модричем ему только от одного места дадут понюхать как тому же Хави Иньесте Снейдеру Рибери
И зМ и игрок года будет у Роналду, сильно удивлюсь если это будет не так. и Месси обязательно попадет в тройку на награду.
А так тройка должна быть такой Гризманн, Модрич и Салах
когда пишете о Кейне что он бьет больше всех пенку и подставляется под удар получив золотую бутсу, то забываете что Роналду делает то же самое. А Реал тащат конкретно судьи в ЛЧ, ведь в ла лиге они чемпионат проиграли еще зимой или почему Чакира так часто назначают на один из матчей плейофф. Ширер может смеяться сколько угодно, так как Кейн его обошел как бомбардир за один календарный год а в 2017 году настрелял больше чем Месси и Роналду.
Роналду получит ЗМ...... и никто другой у францфутбола яиц не хватит отдать награду другому футболисту. в 2014 году ЧМ много решил? когда португалец выиграл ЛЧ но провалился с португалей на ЧМ не выйдя из группы.
Так что успокойтесь со своим Модричем ему только от одного места дадут понюхать как тому же Хави Иньесте Снейдеру Рибери
И зМ и игрок года будет у Роналду, сильно удивлюсь если это будет не так. и Месси обязательно попадет в тройку на награду.
Мбаппе
Гризманн
Варан
И никаких модричей и дебруйничей
Мбаппе
Гризманн
Варан
И никаких модричей и дебруйничей
2. Модрич
3. Гризманн
2. Модрич
3. Гризманн
2Варан
3Роналду
2Варан
3Роналду
Скорее всего тройка будет - Роналду, Месси, Модрич.
А победителя вы и так назвали - Роналду возьмёт и игрока года ФИФА, и Золотой мяч после этого. Никакой интриги.
Скорее всего тройка будет - Роналду, Месси, Модрич.
А победителя вы и так назвали - Роналду возьмёт и игрока года ФИФА, и Золотой мяч после этого. Никакой интриги.
Игрок ЧМ Лука Модрич
Игрок ЧМ Лука Модрич
1.Модрич
2.Гризманн
3-4 Месси-Роналду
5 Де Брюйне
А дальше расставлять не вижу смысла. Надеюсь никого не обидел и постарался изложить свои размышления. Являюсь фанатом Барселоны. Уважаю много других клубов. Реал лучший клуб в мире в сезоне 17-18. Роналду не лучше Месси в сезоне 17-18. Всем добра !
1.Модрич
2.Гризманн
3-4 Месси-Роналду
5 Де Брюйне
А дальше расставлять не вижу смысла. Надеюсь никого не обидел и постарался изложить свои размышления. Являюсь фанатом Барселоны. Уважаю много других клубов. Реал лучший клуб в мире в сезоне 17-18. Роналду не лучше Месси в сезоне 17-18. Всем добра !