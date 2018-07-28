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Международный Кубок чемпионов 2018, 2 тур1X2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 2:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
06:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2:2
(5:3 п.) 		Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм---
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 1 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат---
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар---
Россия. ФНЛ 2018/2019, 3 тур1X2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2---
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Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РПЛ 2018/2019

вчера, 13:15

До старта нового сезона РПЛ остались часы, самое время сделать на «Соккер.ру» прогнозы, к которым вернемся в конце чемпионата, чтобы понять, какие из нас с вами прогнозисты.

Два года подряд мы пророчили чемпионство «Зениту», но сначала подвел Луческу, а потом Манчини. «Спартак» и «Локомотив» стали заслуженными по итогу, но неожиданными чемпионами, предугадать их рывки не удалось. В этом году все еще сложнее, учитывая перестройку в ряде ведущих клубов, и, конечно, угадать всю таблицу целиком в жизни не получится – один шанс из миллиона расположить 16 команд в правильном порядке, но здесь нужно стремиться к максимуму, полагаясь на интуицию и получая удовольствие от самого процесса. Поехали! А вы присоединяйтесь, выкатывайте свои варианты итоговой таблицы РПЛ 2018/2019 в комментариях. 

16 место. «Анжи»

«Анжи» - странный клуб. Махачкалинцы по спортивному принципу вылетели из РПЛ, но выразили желание вернуться в элиту, если не станет кого-то из коллег. «Амкар» приказал долго жить, «Анжи» решил восстановить статус клуба Премьер-Лиги, но выясняется, что финансовая ситуация тяжелая, нет уверенности в том, что команда из столицы Дагестана доиграет сезон до конца. Правда, при этом в «Анжи» появляются новые игроки, что резонирует со словами официальных лиц и новостями о том, что молодежная команда не может вылететь на игру, так как клуб не сумел выкупить билеты. На сегодняшний день лучший набор атрибутов главного аутсайдера сезона именно у «Анжи».

15 место. «Оренбург»

Обладатель второй путевки в ФНЛ будет определяться в жестокой борьбе, в которую окажутся втянутыми несколько клубов. Почему подкидываю черную метку «Оренбургу»? Определенной причины нет, но по составу уральская команда одна из худших в РПЛ, опыт выхода в элитный дивизион и мгновенного вылета уже имеется, так какие причины у «Оренбурга» отказываться от исполнения роли команды-лифта? Типаж подходящий. 

14 место. «Арсенал»

У «Арсенала» может случиться плохой сезон следом за хорошим. В прошлом чемпионате туляки под руководством Миодрага Божовича запрыгнули в верхнюю часть турнирной таблицы, но толковому тренеру Кононову вряд ли удастся повторить этот результат. Олег Георгиевич недостаточно прагматичный для работы с середняками РПЛ, кроме того, у «Оружейников» есть проблемы с формированием команды: пока в основном составе только 16 футболистов. Понятно, привлекут молодежь и кого-то еще пригласят, но сезон уже стартует, некогда раскачиваться. 

13 место. «Енисей»

«Енисей» легко может оказаться и ниже, команду из Красноярска ждем в замыкающей четверке турнирной таблицы. Выходцам из ФНЛ трудно мигом освоиться на новом уровне, потому что разрыв между лигами у нас серьезный. Многое будет зависеть от того, готов ли Дмитрий Аленичев в угоду командным задачам наступить на горло собственной песне и строить игровую концепцию своей команды, отталкиваясь от кадровых возможностей, а не от романтических идей. 

12 место. «Крылья Советов»

Андрей Тихонов дебютирует в Премьер-Лиге в качестве главного тренера. В Самаре толковый коллектив, умеющий играть в футбол, однако «Крылышкам» нужно обрасти мясом прежде, чем претендовать на что-то серьезное. Для волжан 12-я строчка – последняя надежная позиция в РПЛ, не загоняющая в стыки и не ставящая сохранение прописки в элите под вопрос, а это уже будет успехом. 

11 место. «Урал»

По итогам предыдущего розыгрыша чемпионата России «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова заняло место в хвосте таблице, но там была особая ситуация в клубе, а в «Урале» все спокойно. Настолько спокойно, что можно финишировать в середине таблицы, параллельно выстраивая команду под себя и готовясь к «выстрелу» в следующей кампании. Впрочем, лидерам «Урал» наверняка попортит кровь и в ближайшем чемпионате, у Парфенова получится злая и зубастая команда.

10 место. «Уфа»

«Уфа» несколько раз успешно сработала на повышение, приход на тренерский мостик Сергея Семака после Виктора Ганчаренко полностью себя оправдал, команда финишировала на шестой строчке и даже получила билетик в Лигу Европы. Сумеет ли так же хорошо справиться 36-летний Сергей Томаров? Для меня это большой вопрос. Есть ощущение, что «Уфа» в грядущем сезоне сбросит обороты и возьмет паузу на перезагрузку. 

9 место. «Ростов»

Валерий, в тебя верят! «Ростов» Карпина по весенней части сезона не оставил целостного впечатления, да и особых причин для мощного прогресса или, наоборот, спада у «желто-синих» нет. Скорее всего, в лице «Ростова» получим веселого середняка Робин Гуда, который иногда будет отбирать очки у «богатых», чтобы потом дарить их «бедным». 

8 место. «Динамо»

Состав «Динамо» не претерпел разительных изменений в межсезонье, только громко обсуждаемый уход Александра Ташаева в «Спартак» стал ударом по команде, но «бело-голубые» уже подписали Жоаозиньо, который прикроет образовавшуюся лакуну в составе. «Динамо» финиширует там же, где и в прошлом чемпионате, но пройдет чемпионат в более ровном темпе.

7 место. «Ахмат»

Игорь Ледяхов показал себя грамотным тренером в концовке прошлого сезона, а я жду от «Ахмата» прогресса в новом розыгрыше РПЛ. У команды из Грозного есть все для успешного выступления: грамотный тренер, приличный подбор игроков, поддержка болельщиков и руководства республики. Как минимум в верхней половине турнирной таблицы «Ахмат» быть обязан. Любой другой результат – неудача. 

6 место. «Рубин»

Дайте Курбану Бердыеву Нобоа, Натхо и Попова, тогда он перевернет РПЛ! А вот без внятной кадровой подпитки не перевернет, хотя «Рубин» наверняка выступит лучше, чем в прошлом сезоне, поэтому станет клубом-связкой между лидерами и середняками. 

5 место. «Краснодар»

Ниже пятого места «Краснодар» не рухнет, но чутье подсказывает, что «Быков» ждет очень непростой сезон. Во-первых, команду покинул Андреас Гранквист. Швед хоть и не вратарь, но он точно половина команды. Во-вторых, другого лидера – Федора Смолова, придется приводить в себя после неудачного ЧМ-2018. В-третьих, в центре обороны пока пустовато, кроме Мартыновича и новичка Спайича играть там некому. В-четвертых, Мурад Мусаев еще не доказал, чего стоит на самом деле. Хотя, может быть, я сгущаю краски и у «Краснодара» все получится?

4 место. ЦСКА

ЦСКА этим летом переживает самое грандиозное кадровое обновление за 15 лет. Парадом командует Виктор Ганчаренко, выходит у него совсем неплохо, если учесть результат в матче за Суперкубок России. Но объектных трудностей на этапе роста у армейцев будет много, тем более опытных игроков, многолетних лидеров меняют не звезды, а молодежь или купленные за небольшие деньги легионеры. Определенный спад результатов случится, но ЦСКА останется полноправным участником группы лидеров.
Суперкубок России разыгран: настырный ЦСКА дожал чемпиона

3 место. «Локомотив»

«Локомотив» разочаровал в матче за Суперкубок, но это только начало сезона, Юрий Семин еще приведет в порядок свою команду. Впрочем, повторения прошлогоднего результата от железнодорожников не жду, соперники и прямые конкуренты отнесутся серьезнее к действующему чемпиону, «Локо» потратит много сил и эмоций в Лиге чемпионов. За счет чего прибавит команда Семина, пока не видно. А чтобы защитить титул, нужно именно прибавить, оставаться на прежнем уровне недостаточно.

2 место. «Зенит»

У Бердыева чутье, что «Зенит» выиграет чемпионат и закончит с большим отрывом от конкурентов. Впрочем, Курбан Бекиевич строит гипотезу вокруг сильной полузащиты, в которую «сине-бело-голубые» вернут Игоря Денисова и поставят его в паре с Кристианом Нобоа. А как насчет аргентинцев, которые тоже хотят играть? У Сергея Семака непростая задача, ему нужно как-то «просеять» разношерстную команду, отделить зерна от плевел, а уж потом можно всех громить направо и налево. Рассчитываю, что под руководством Семака «Зенит» выступит лучше, чем с Луческу и Манчини у руля, вмешается в борьбу за чемпионство и, возможно, даже дотянется до титула. 

1 место. «Спартак»

«Спартак» вышел на первое место в прогнозе по совокупности факторов. Во-первых, по составу «красно-белые» никому в РПЛ как минимум не уступают, даже «Зениту». Во-вторых, у этой команды и этого тренера уже есть совместный опыт – как чемпионский, так и постчемпионский, где были набиты шишки и продегустировано большое разочарование. В-третьих, в кои-то веки в «Спартаке» все тихо-мирно, все работают на своих местах, не делят власть и сферы влияния. «Спартак» - один из главных претендентов на титул, хотя от веселой команды и веселого клуба можно ожидать чего угодно, даже возвращения на пятое место. 

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 03:11
ЦСКА Краснодар Спартак
Рубин скорее всего ниже 10 го места , вероятно стыки.
Сергей Суровый
Сергей Суровый
вчера в 21:31
1.Зенит 2.Краснодар 3.ЦСКА Спартак в лучшем случае на 5ом месте)
kts
kts
вчера в 21:21
1. ЦСКА 2. РУБИН 3. ЗЕНИТ 10. СПАРТАК
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:49
Не анализ а бред сивой кобылы.
Не удивительно, а автор кто?
ᅠ
ответил mangoх12
вчера в 15:41
mangoх12:
Я понял автора , он реально понимает, что Федун продолжит заряжать судей как в прошлых сезонах и тут конечно у них самый большой шанс ..но думаю даже это их не спасет
...Я понял автора...

А ты оптимист, я погляжу)
ᅠ
вчера в 15:39
Пора уже подумать об объединении Зенита и ЦСКА в один клуб а-ля ФК ЗеКА, чтобы их фанаты наконец-то слились воедино. А то уже до смешного доходит как фанаты коней полируют газпромовскому клубу их газовые трубы и как в ответ на это фанаты лифта отвечают не менее тщательным полированием подков у коней.
mangoх12
mangoх12
вчера в 15:39
Я понял автора , он реально понимает, что Федун продолжит заряжать судей как в прошлых сезонах и тут конечно у них самый большой шанс ..но думаю даже это их не спасет
Беланов
Беланов
вчера в 15:34
1. Зенит
2. ЦСКА
3. Краснодар
4. Локомотив
5. спартак
scikuni
scikuni
вчера в 15:21
бред краснодар похоронили зато цска выше поставили
а время спартака еще не пришло, 14 лет впереди
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 14:47
Пупсикам уже давно пора усвоить - нет юбилея Симоняна, нет чемпионства!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 14:38
Провокация co cвиным оттенком
борька
борька
вчера в 14:37
1. Зенит
2. Рубин
3. Ростов
Эти три команды готовились к чемпионату, остальные яйца катали!
FILL3286
FILL3286 ответил Miaf
вчера в 14:34
Miaf:
ЧТо самое интересное все бомжи на соккере сейчас завидуют и злятся от того, что их клуб уже 2й год подряд заканчивает ниже нормальных топовых команд.
    Miaf
    Miaf ответил Lazurny
    вчера в 14:32
    Lazurny:
    Спартак вылетит в ФНЛ, давно туда просится.
    Решил по примеру литейного самолайканьем заняться?)
    Степан капуста
    Степан капуста
    вчера в 14:28
    Как бы мне не было обидно, я соглашусь, мы пока что не достойны победы, но у нас все еще впереди, клуб только перестраивается. Спартак на сегодняшний момент выглядит лучше и сильнее.
    Александр Северный
    Александр Северный
    вчера в 14:26
    Пишут ерунду, зная, что чемпионом станет Зенит.
    Miaf
    Miaf ответил FILL3286
    вчера в 14:25
    FILL3286:
    Уже бестолку кого приглашать в этот проект! Там хоть мутко или лапочкина ставь,делов все ровно уже не будет!! 3 состава минимум,состав почти второсортных Аргентинцев,дзюба,заболотный,кокорин--ну что с этим балластом можно выиграть?? Просто повторюсь идет отмытие народных денег!! Получают по 5-7 млн,а андерлехт и лейпциг пройти не могут!! Просто стыдно за них и все)))
    ЧТо самое интересное все бомжи на соккере сейчас завидуют и злятся от того, что их клуб уже 2й год подряд заканчивает ниже нормальных топовых команд.
    Binger
    Binger
    вчера в 14:24
    Статья спартаковско-наиглупейшая, только потешить после семинолия хрюканов.
    Alladins
    Alladins
    вчера в 14:23
    Чемпионом спартак станет только через 14 лет, не нужно питать напрасные надежды.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Miaf
    вчера в 14:22
    Miaf:
    я уже предугадываю , захотят вернуть Адвоката, и через год повторится все снова.
    Уже бестолку кого приглашать в этот проект!
    Там хоть мутко или лапочкина ставь,делов все ровно уже не будет!!
    3 состава минимум,состав почти второсортных Аргентинцев,дзюба,заболотный,кокорин--ну что с этим балластом можно выиграть??
    Просто повторюсь идет отмытие народных денег!!
    Получают по 5-7 млн,а андерлехт и лейпциг пройти не могут!!
    Просто стыдно за них и все)))
    ChsZ
    ChsZ
    вчера в 14:21
    1. Зенит 2. ЦСКА 3. Краснодар.
    Lazurny
    Lazurny
    вчера в 14:20
    Спартак вылетит в ФНЛ, давно туда просится.
    Miaf
    Miaf ответил mavrid05
    вчера в 14:18
    mavrid05:
    16-место Анжи согласен, остальные места трудно угадать
    16 место либо енисей либо оренбург, анжи как минимум 12, как бы я к этому клубу не относился.
    Sergus
    Sergus
    вчера в 14:18
    От любви к спартаку у автора Чистякова потерялось чувство реальности. На самом деле, ни спартак, ни Локомотив даже призерами не станут, юбилеи кончились. Шансы ЦСКА явно автором занижены, а это самый главный, наряду с Зенитом, претендент на победу в чемпионате. Да и с физруком карерой, второй номер с липовым чемпионством уже не прокатит даже при тотальной поддержке чиновников РФС и судей, прикормленных фидуном.
    Miaf
    Miaf ответил FILL3286
    вчера в 14:16
    FILL3286:
    Лазурные хвалили его также как и манчини! Говорят чуть ли не лучшый физрук в мире! Но через месяц будут кричать,кого вы взяли давайте нам очередного ТОП тренера! Круговорот один и тот же,проект для отмытия народных денег)!!!
    я уже предугадываю , захотят вернуть Адвоката, и через год повторится все снова.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Hypnoz
    вчера в 14:12
    Hypnoz:
    Спартак будет чемпионом ! Почему: 1) Лучший состав 2) Семака скоро уволят, для игроков второй сборной Аргентины, он не авторитет. Также скажется отсутствие нападающих. 3) Локомотив, стал случайным чемпионом. 4) Краснодар, как обычно не потянет.
    Лазурные хвалили его также как и манчини!
    Говорят чуть ли не лучшый физрук в мире!
    Но через месяц будут кричать,кого вы взяли давайте нам очередного ТОП тренера!
    Круговорот один и тот же,проект для отмытия народных денег)!!!
    Miaf
    Miaf
    вчера в 14:11
    ПО составу бомжи на 257 месте.
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 14:11
    автору + ,не чего добавить
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 14:10
    1.Спартак
    2.Краснодар
    3.Локомотив!
    Про конюшню и проект с берегов не интересно(((
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 14:09
    Спартак будет чемпионом !
    Почему:
    1) Лучший состав
    2) Семака скоро уволят, для игроков второй сборной Аргентины, он не авторитет. Также скажется отсутствие нападающих.
    3) Локомотив, стал случайным чемпионом.
    4) Краснодар, как обычно не потянет.
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