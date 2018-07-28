Преимущества «Спартака» в борьбе за титул

вчера, 17:00

Сегодня в чемпионате России стартует московский «Спартак», который собирается вернуть себе чемпионское звание. «Соккер.ру» обозначает преимущества «красно-белых».

Чемпионский опыт

Очень важная штука, которой в РПЛ похвастаться может далеко не каждый клуб, хотя за последние четыре года у нас было четыре разных чемпиона. «Зенит» с момента завоевания своего титула кардинально обновил состав, ЦСКА пережил массовый уход чемпионов этим летом, остались лишь отдельные апологеты, так что только «Спартак» и «Локомотив» имеют свежий опыт больших завоеваний. В составе «красно-белых» 17 человек, выигравших «золото» РПЛ сезона 2017/2018, то есть чемпионы по-прежнему составляют костяк команды, эта та самая преемственность, о которой так часто твердит Массимо Каррера. Кстати, итальянец – один из трех работающих в РПЛ тренеров, которым покорялась главная вершина чемпионата. Двое других – опытнейшие Бердыев и Семин.

Постчемпионский опыт

Знаете, что делает команду зрелой? Накопленный опыт побед и поражений. У «Спартака» это есть, в отличие от того же «Локомотива», которому только предстоит пройти испытание медными трубами. «Красно-белые» с чемпионским похмельем не справились, их шатало весь следующий сезон: то упущенные победы на последних минутах матчей, то великолепные победы над главными конкурентами одна за другой осенью. То есть «Спартак» оставался сильным по футбольному потенциалу, но неустойчивым ментально, что не раз подчеркивал Каррера и сами игроки: проблема в головах. Пережив после огромной радости кучу маленьких и не очень разочарований, «Спартак» научился лучше держать равновесие. А если не научился, то живет не по законам футбола.

Особенно должны были задеть самолюбие поражения от «Тосно» и «Динамо» по весне, лишившие москвичей возможности выиграть Кубок России и прямую путевку в Лигу чемпионов. Этим летом у спартаковцев появилась возможность сравнивать: кем лучше быть – победителем или неудачником. А еще должны помнить, что успехи просто так не даются, каждая набитая шишка вбивала эту информацию в голову. «Спартак» за последние два года побывал и в радости, и в горе. Побывал не просто «Спартак» как клуб, а конкретные люди, которые продолжают работать вместе. Вот это вкупе – действительно уникальный и очень полезный опыт.

Кадровые возможности

«Спартак» сохранил состав и даже точечно усилился, а ведь в XXI веке «красно-белые» не могут похвастаться кадровой стабильностью, что являлось одной из причин неудач. Летом москвичи расстались с Сердаром Таски, чей контракт не был продлен. Немолодой и подверженный травмам защитник ушел, но сразу же подъехала замена в лице Самуэля Жиго, лучшего защитника чемпионата Бельгии, который за время сборов успел влиться в команду. В центре обороны сейчас вообще серьезная конкуренция: Жиго, восстановившийся после травмы Джикия, классно выступивший на чемпионате мира Кутепов, опытный Боккетти. На флангах обороны Ещенко, Комбаров, Мельгарехо, Петкович и молодой Рассказов.

В центре поля могут сыграть Глушаков, Фернандо, Зобнин и Тимофеев, группа атаки – однозначно лучшая в чемпионате России. Лучший бомбардир прошлого сезона Квинси Промес, Луис Адриано и Зе Луиш, креативный Ханни, вернувшийся из аренды в «Рубине» Попов. Опытный Самедов, новичок Ташаев и молодой Ломовицкий должны устроить зарубу за место на правом краю атаки. Некоторые опасения вызывает вратарская позиция в свете травмы Александра Селихова. «Спартак» решил не брать никого на подмену, Каррера будет обходиться внутренними вратарскими резервами – Ребров и Максименко на страже поста №1. В составе «красно-белых» нет слабых мест, а на нескольких позициях у «Спартака» играют лучшие в своем амплуа исполнители в РПЛ .

Новые идеи

Ответственность за команду по-прежнему несет Массимо Каррера, но тренерский штаб итальянца претерпел разительные изменения нынешним летом. Джорджо Д’Урбано, чьи методы физической подготовки вызывали раздражение у футболистов, а также Атилла Малфатти покинули «Спартак», им на смену пришли испанцы Рауль Рианчо и Висенте Гомес. Рианчо вообще быстро стал ключевой фигурой в команде, он разработал план физической подготовки и постоянно работает с командой в поле («питч-тренер»), в то время как Каррера руководит процессом в общем. Во всех интервью футболисты «Спартака» отмечают, что смена методов подготовки идет на пользу команде, приятно набирать форму через тренировки под открытым небом, работая преимущественно с мячом.

«Спартак»: всё по-новому и всё по-прежнему

Кроме того, спартаковцы выучивают новые трюки и укрепляют взаимодействия благодаря методикам Рауля Рианчо, быстро нашедшего контакт с футболистами. Судя по сборам, работа идет во всех направлениях. Например, Массимо Каррере открыли глаза на необходимость уделять больше внимания стандартным положениям, с которыми у «Спартака» было все не очень хорошо в предыдущем сезоне (речь не о феноменальных ударах Фернандо, а о розыгрышах угловых, в первую очередь). Один только Жиго в контрольных матчах забил три мяча с корнеров.

Отсутствие разногласий

Впервые за долгое время в «Спартаке» все спокойно. Каррера подчеркивает, что это не самоуспокоенность, а сосредоточенность на общих целях. Но по факту, если сравнивать с прошлым летом: нет грязных инсайдов и инсинуаций относительно дел в команде, есть своевременные точечные приобретения, нет противостояния между главным тренером и руководством, которые год назад перекидывали ответственность друг на друга. Сейчас Каррере моментально предоставили Жиго на замену Таски, Ташаева пришлось немного подождать, но эта проволочка связана с тем, что «Динамо» встало в позу, «Спартак» же и здесь сработал четко, а Массимо согласился подождать нужного игрока месяц.