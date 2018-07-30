Златан невероятный

30 июля 2018, 18:18

Ибрагимович оформил первый хет-трик в МЛС , взяв новую высоту. «Соккер.ру» - о невероятном шведском ветеране, покоряющем Америку.

Пока мы тут визжим от восторга по поводу начала чемпионата России, за океаном один шведский ветеран ввергает в экстаз зрителей, совершая нечто невероятное. Златан Ибрагимович не может просто взять и уехать из Европы, чтобы доиграть, завершить карьеру в тишине и благополучии. Ему нужно покорять новые и новые высоты, восхищать и устраивать целые представления для честного народа.

Само появление Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси» прошло с помпой. Чего стоит выкупленная полоса в Los Angeles Times, на которой Ибрагимович объявил о своем появлении в клубе и поприветствовал жителей города. А еще были многочисленные интервью, шоу. Ибрагимович приехал в США как яркая медийная личность, могло даже показаться, что Златан излишне увлекся этой гламурной частью жизни и немного задвинул футбол в сторону.

Но дебютный матч шведа показал, что он настроен серьезно. Ибрагимович вышел на замену в дерби с «Лос-Анджелесом» и сразу оформил дубль, забив шикарные мячи и принеся победу в безумной встрече, которая завершилась со счетом 4:3. С 0:3 за полчаса отыгрался «Гэлакси». Через матч Ибрагимович забил решающий победный мяч во встрече с «Чикаго Файр» (1:0), окончательно убедив, что класс не растерял. Однако после этого наступила засуха.

А футбольная публика, болельщики очень чутко на подобное реагируют. В какой-то степени это неблагодарный контингент, требующий от игрока постоянного подтверждения взятой планки. Но с середины апреля в графе «забитые мячи» у Златана так и значились три гола. Матч за матчем отношение к игре шведского ветерана менялось, становилось более критическим. А тут еще его неоднозначные заявления о желании вернуться в сборную Швеции на чемпионат мира.

Вовремя амбициозного Златана осекли в тренерском штабе, оставив в США . С окончанием этих нездоровых разговоров про возвращение в сборную наладилась и результативность Ибрагимовича. Хотя для этого сначала нужно было оттолкнуться от дна кризиса. В завершении пятиматчевой серии без голов Златан доигрался до удаления. И ему еще повезло, что «Гэлакси» матч с «Монреалем» выиграл, иначе градус критики достиг бы предельного.

И вот тогда Златану припомнили бы все его хвастовство и громкие красивые заявления. Возрождение наступило в игре с «Далласом» 31 мая - Ибрагимович оформил дубль, хотя его команда проиграла со счетом 2:3. С этого матча включительно Златана понесло, как говорится. В девяти встречах он забил 12 мячей. На его счету три дубля практически подряд. А минувшей ночью Ибрагимович устроил самый яркий бенефис за всю свою заокеанскую карьеру.

В поединке с «Орландо» «Гэлакси» проигрывал в счете трижды, но всякий раз умудрялся сравнивать счет, а в конце и вырвал победу - 4:3. И три мяча забил тот самый Ибрагимович, который в подобной же перестрелке и дебютировал в МЛС .

Можно много рассуждать об уровне конкуренции в этой лиге, об уровне защитных линий команд, но кто только ни пытался заиграть в МЛС из именитых спортсменов. Далеко не у всех получалось добиться и доли успеха, которого уже достиг Ибрагимович, сделав, по сути, американскую лигу своей. К этому он и стремился, переезжая в США .

В европейских чемпионатах плотность звезд очень высока. А в США он царь и бог - главный герой каждого игрового тура практически. Он сделал то, чего не удавалось многим звездам до него - соккер в США начал приближаться по рейтингам к непоколебимым титанам американского спорта - футболу, хоккею и баскетболу.

Особенно когда в соответствующих лигах межсезонье. Любителям спорта в США волей-неволей приходится смотреть МЛС , а наличие в лиге так ярко выступающего Ибрагимовича оставит их поклонниками соккера даже после возвращения НХЛ и НБА . И за всеми этими бомбардирскими, имиджевыми, статусными подвигами как-то теряется мысль о том, что Златану уже 36 лет, а выступает он не на такой позиции, где обычно сохраняются ветераны - защитник или вратарь.

Что делает достижения шведа еще более удивительными. 15 голов в 17 матчах - «Гэлакси» не прогадал, сделав ставку на Ибрагимовича. И не только как на медийную персону, но и как на человека, приносящего результат. После 22 матчей калифорнийцы занимают третье место в Западной конференции МЛС , уступая соседям по городу одно очко и отставая значительно от «Далласа», который вцепился крепко в первое место.

Но разве же о «Далласе» или лидирующей на Востоке «Атланте» с неуемным бомбардиром Мартинесом, который заколотил 24 мяча, все говорят? Нет. Символом МЛС в нынешнем сезоне стал Ибрагимович. Ветеран, который заставляет о себе говорить с самого первого дня появления в лиге, появляется на телеэкране, спорит с Бекхэмом, устраивает показательные выступления прямо на поле. И чье поведение, местами хвастливое и показное, не вызывает отторжения и раздражения.

Поскольку если он дерзит, то отвечает за свои слова, если хвастается, то подтверждает свой уровень в игре. Надо отметить, что Ибрагимович гораздо менее одиозная фигура, чем многие другие звезды, которые вроде как более покладисты и примерны с точки зрения поведения. Он хулиган, но какой-то свой хулиган, заводящий публику.