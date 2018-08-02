Вот, новый поворот. Игуаин – в «Милане»!

вчера, 15:45

Гонсало Игуаин поиграл с Роналду в «Реале», но в «Ювентусе» ему не суждено объединить усилия с португальцем. «Соккер.ру» - о переходе аргентинца в «Милан».

«Ювентус»: Игуаин миссию выполнил

Два года назад переход рекордсмена Серии A по числу голов за сезон, причем сразу после выдающегося чемпионата с 36 голами, из «Наполи» в «Ювентус» за 90 миллионов евро взорвал Италию. В Турине потирали руки и надеялись, что этот парень своими голами поможет «Старой Синьоре» побороться за победу в Лиге чемпионов, ведь господство на Апеннинах для «Ювентуса» стало уже делом обыденным. В общем-то, аргентинец действительно помог: с ним в составе «бьянконери» снова добрались до финала главного европейского клубного турнира, где уступили «Реалу», да и на следующий сезон вылетели из ЛЧ от тех же самых мадридцев по итогам драматичного противостояния, пусть и в четвертьфинале. В каждом из розыгрышей Лиги чемпионов Игуаин забил по 5 мячей, а общая статистика его двух сезонов в «Ювентусе» такова: 105 матчей, 55 голов. Больше, чем 0.5 гола за игру, Гонсало подтвердил статус одной из лучших «девяток» в современном футболе. Если бы он еще всегда действовал исключительно в рамках своего амплуа…

Игуаин и в первой туринской кампании не добрался до феноменальных цифр, показанных в Неаполе на прощание: 38 голов в 42 матчах в сезоне 2015/2016, а также 32 гола в 55 играх за «Ювентус» в следующем сезоне. Но, во-первых, тот поход с неаполитанцами был очень продуктивным, в Турине аргентинец вернулся к своей стандартной результативности без сверхнадбавок. Во-вторых, игра «Наполи» в атаке строилась вокруг талантов Игуаина, он исполнял роль наконечника, чистого завершителя, в то время как в Турине, начав с аналогичной роли, постепенно перешел на более широкий формат по настоянию Массимилиано Аллегри. В последнем сезоне «Ювентус» играл по схеме 4-3-3, а формально располагавшийся на острие атаки Гонсало фактически исполнял роль «ложной девятки» - много оттягивался назад, курировал выбор направления развития атак с позиции треквартисты, отчего личные показатели забитых голов упали.

Игуаин работал на команду и не роптал, однако и радости особой от этого не испытывал. Впрочем, наверняка продолжил бы, сохранись для него в «Ювентусе» даже подобная роль в стартовом составе, однако Массимилиано Аллегри с приходом Роналду затевает очередную перестройку. Судя по всему, рабочей схемой станет 4-4-2 с Криштиану и Дибалой в атаке, а ведь есть Манджукич, при необходимости – Дуглас Коста и Куадрадо, плюс молодые ребята, так что держать «на всякий случай» одного из самых высокооплачиваемых игроков нерентабельно. К тому же, «Ювентус» потратился на Роналду, выплатил отступные за Дугласа Косту, купил Канселу, возвращает Бонуччи, так что 54 миллиона евро за Игуаина, а также освобождение зарплатной ведомости от его доли – логичный шаг. Гонсало свою миссию в «Старой Синьоре» выполнил. Возможно, смог бы зажечь ярче, используй Массимилиано Аллегри его таланты по прямому назначению, но тренер в своем праве действовать сообразно интересам всего «Ювентуса», а не одного, пусть и очень качественного, форварда.

«Милан»: первая суперзвезда в атаке за много лет

Прошлым летом «Милан» провел серьезную трансферную кампанию, главным новичком стал Бонуччи – защитник, который теперь возвращается в «Ювентус». Центр обороны «россонери» без Леонардо не осиротеет, тем более Маттиа Кальдара отправится в обратном направлении и сможет поучаствовать в создании мощной обороны с Романьоли и Мусаккио. А вот форварда экстра-класса в «Милане» не было, пожалуй, со времен Златана Ибрагимовича. Ну, если хотите, можете считать таковым Марио Балотелли, но это сомнительное мнение. Сейчас «Милан» приобретает по-настоящему крутого нападающего, уже обстрелянного в сражениях Серии A: на счету Игуаина 251 гол в пяти сезонах за итальянские клубы, да и 30-летний Пипита вряд ли планирует на этом останавливаться. В плане статуса для Игуаина переход в «Милан» - это понижение. Гонсало не сыграет в будущем розыгрыше Лиги чемпионов, а только попробует побороться за попадание в этот футбольный рай на следующий сезон. Однако в игровом смысле Игуаин может выиграть. И немало.

«Милан» не может позволить себе закапывать такого форварда в зоне трекварти, Игуаин будет на острие, а игра выстроена так, чтобы регулярно кормить его передачами. Будь тренером Гаттузо или кто-то другой, в «Милане» Гонсало точно вернется к роли главного бомбардира, завершителя атак, что ему так по душе. В концовке прошлого сезона «россонери» играли 4-3-3, а на острие атак пробовались Кутроне, Калинич и совсем не оправдавший надежд Андре Силва. Всех их Пипита легко заткнет за пояс, ему даже втягивать живот не придется – на свежих снимках Игуаин выглядит необычно стройным и подтянутым. Чалханоглу, Сусо, Бонавентура и Кесси способны креативить, но их действия часто казались недосказанными из-за отсутствия внятного нападающего, который бы эффективно конвертировал созидательную активность в голы. Теперь у «Милана» есть топ-форвард, чья средняя результативность в Серии A после пяти лет выступлений составляет 22 гола за сезон. Оставшись на этом уровне, Игуаин забьет больше трех своих коллег-предшественников (Кутроне+Калинич+Силва), которые в прошлом сезоне совместными усилиями поразили ворота соперников «Милана» всего 18 раз.