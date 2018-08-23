Толпа левых

вчера, 10:30

Хочется и колется. В таком состоянии находится ПСЖ , которому срочно нужен левый защитник. «Соккер.ру» разбирается в проблеме, которую не решают катарские деньги.

Кажется, что все основные трансферы отгремели. В ряде европейских чемпионатов трансферное окно еще открыто, однако ощущается, что вся эта шумиха идет на спад, сделок крупных почти не происходит. В основном это связано, конечно, с тем, что в Англии, которая привыкла сорить деньгами направо и налево, трансферное окно закрылось за день до старта чемпионата, лишив многих головной боли и страха того, что придут богатенькие английские «стоки» и уведут игроков под белы рученьки в последний час периода дозаявок. Без английской активности рынок выглядит достаточно унылым. Однако до конца лета еще одна яркая сделка точно состоится – ПСЖ отчаянно сражается за левого защитника.

Острая необходимость

Все топ-клубы стремятся к тому, чтобы игроки на позициях были продублированы, чтобы в один ужасный момент не оказаться без футболиста в той или иной зоне. И если позиции в атаке, в полузащите, да даже в центре обороны как правило взаимозаменяемы, можно отыскать кого-то на время, пусть это и не его профиль, то на краю обороны требования специфические, там нужен именно мастер этого амплуа, любая подмена будет выглядеть не слишком эффективно, а мы знаем, что в современном футболе крайний защитник задает во многом и темп атаки, ее широту, помимо собственно оборонительных функций. Поэтому-то ПСЖ так беснуется в поисках.

Сейчас у парижан есть только один левый защитник – Курзава. Это довольно яркий игрок, активный, однако тренерский штаб парижан не слишком горит желанием делать на него ставку. Он с момента прихода в ПСЖ из «Монако» в 2015 году играл роль дублера, игрока ротации, поскольку парижанам приходилось выступать на нескольких фронтах активно. А как основного его не рассматривали. Более того, такой подход привел к тому, что уже в этом сезоне ПСЖ неожиданно открыл для себя левого флангового универсала Стэнли Нсоки.

Этот 19-летний француз ярко блеснул в матче за Суперкубок Франции, где в одиночку разделывал весь фланг в игре с «Монако», оформил две голевые передачи и был очень заметен, сразу привлек внимание других клубов, которые обещают 19-летнему парню больше практики. Но он и в чемпионате Франции уже матч сыграл. Томас Тухель тоже был впечатлен его игрой. Однако ПСЖ не того статуса команда, чтобы делать ставку на 19-летнего вчерашнего резервиста. Скорее его будет ждать аренда, чтобы практика была. Итак, очевиден дисбаланс, при котором справа у ПСЖ есть Дани Алвес и Тома Менье – убойная пара взаимных дублеров, а слева – Курзава и Нсоки. Надо с этим что-то делать.

Продать кого-то ненужного

Но у ПСЖ есть синдром Плюшкина. Еще в прошлом сезоне все знали, что парижанам необходимо продать игроков на определенную сумму, чтобы выйти из-под удара финансового комитета УЕФА , следящего за своим фэйр-плей. Говорили, что парижане продадут без колебаний Кавани, Ди Марию, еще парочку игроков. Но не хочет ПСЖ продавать. Хочет сидеть на злате и чахнуть. И если парижане вдруг решат купить какого-то качественного левого защитника, то им придется всерьез раскошелиться, а поглядывающий искоса УЕФА может этого не выдержать и наказать-таки обнаглевших парижских шейхов из Катара.

Потому ПСЖ необходимо продавать. Со скрипом на общую сумму в 50 миллионов евро ПСЖ продал Берчиче (как раз левого защитника, который жаловался, что ему жуть как скучно в Лиге 1) и Пасторе (который сменил несколько комплектов формы, потому что протер трусы до дыр на скамейке) в «Атлетик» и «Рому» соответственно. Можно сказать, что так себя ПСЖ вывел из-под удара УЕФА сейчас, но без учета предстоящей покупки левого защитника. В Париже изо всех сил надеются за хорошие деньги пристроить Гонсало Гедеша, которого хотят видеть в «Валенсии» и «Севилье». Там суммы колеблются от 40 до 70 миллионов евро. Понятно, что ПСЖ хочет побольше, а испанцы сопротивляются. Может уйти и Дракслер, который начал догадываться, что и в нынешнем сезоне ему уготована участь игрока ротации. Юлиана тоже ждут в Испании. Вероятно, продажа одного из этих игроков и позволит ПСЖ спокойно купить левого защитника, не боясь последствий. И пока парижане жадно торгуются, попутно ищут, кого бы приобрести. Вариантов – масса.

Желания и возможности

ПСЖ давно положил глаз на Алекса Сандро из «Ювентуса», интересовался им, этим летом даже попытался было сделать предложение, но туринцы усмехнулись и отправили катарцев искать себе в другом месте усиление. Понятно, что сейчас у ПСЖ нет шансов. Более того, восвояси парижан отправил даже «Байер», который не может похвастаться прочными финансовыми и спортивными показателями. Он отказал ПСЖ в продаже Венделла.

В Париже почувствовали что-то неладное, начали вести переговоры с «Челси», положив глаз на Маркоса Алонсо, но лондонцы не бедствуют, а испанец – один из ключевых исполнителей. Вполне ожидаемо ПСЖ и тут откатился ни с чем. Пытаться заполучить игрока топ-уровня на конкретную позицию, обхаживая сильнейшие клубы перед закрытием трансферного окна (а в случае с «Челси» - после закрытия) – это довольно безнадежный план.

Необходимо бросаться в ноги тем клубам, которые имеют возможность продать левого защитника и пережить это, заменив его. Среди таких вариантов очень привлекательным кажется Филипе Луис из «Атлетико». Мадридцы могут сделать ставку на чемпиона мира Лукаса Эрнандеса, а с 33-летним бразильцем расстаться. К тому же он в хороших отношениях с бразильской диаспорой ПСЖ , которая поможет ему мгновенно адаптироваться. Еще одним потенциально работающим вариантом можно считать Дэнни Роуза из «Тоттенхэма». Но с руководством «шпор» трудно вести переговоры, да и не будем забывать, что «Тоттенхэм» уже не найдет замену Роузу до зимы. Это ограничит возможности ПСЖ . При этом уболтать все-таки можно, поскольку Роуз в основном восседает в запасе, уступая место Дэвису на фланге.

В похожей ситуации находится и Хуан Бернат из «Баварии» - еще один кандидат на место в ПСЖ . Вопрос только в том, насколько он звездный для парижан, насколько лучше того же Курзава. Задачу в любом случае осложняет то, что ни одна из топовых команд не испытывает нужды продавать левого защитника в конце трансферного окна, ослабляя зону. А когда слышат об интересе со стороны сорящего деньгами ПСЖ , сразу заламывают нереальный ценник с видом: «Не нравится – не берите, себе оставим».