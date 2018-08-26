Чемпион ФНЛ удивляет фаворитов

вчера, 18:11

«Спартак» забил «Оренбургу» победный мяч, а «Локомотив» и «Краснодар» выступили хуже. «Соккер.ру» отмечает, что команда Федотова отлично начала сезон в элите.

Фролов – главный вратарь старта сезона

Даже странно, что голкипер, который еще недавно не играл на уровне РПЛ и в тридцать лет в «Оренбурге» оказался после игры за «Балтику», настолько крут и свеж в сложных матчах с чемпионом и клубом, который прошлый сезон завершил выше, чем «Зенит». «Краснодар», конечно же, мог забить Фролову не раз, как мог в первом туре и «Спартак».

Но ведь Евгений куда чаще отбивает мячи, чем пропускает. Три раза вынимал мячи из сеток ворот, но при этом 25 раз отбивал шар. В Москве в первом туре Фролов неудачно во время прыжка столкнулся с собственным защитником, выпустил мяч точно на ногу везунчику Жиго. Но заявил, что сразу забыл тот гол и работал дальше. И как трудился! В дебюте прошлого сезона Беленов тащил «Уфу», а сейчас нет сомнений, что крутейший вратарь дебютного отрезка – Фролов из «Оренбурга».

На его счету сразу два отраженных пенальти, и оба раза такие действия помогали его команде побеждать – в Самаре забили второй гол сразу после подвига голкипера, а против «Анжи» не позволил сделать счет 0:2, после чего новичок из ФНЛ отыгрался и победил во втором тайме. Тридцать лет Фролову, но играет, словно молодой и вся карьера впереди. Впрочем, для голкипера 30 лет – не возраст. Порой Евгению везет, но подготовка у человека зверская. Летает по углам, весь в игре – хороший вратарь в отличной форме.

Прошли путь из низов в высший дивизион

Три года назад правый латераль «Оренбурга» Сутормин играл в ПФЛ . Уроженец Москвы не прошел в школу «Спартака», надолго не задержался в «Зените», начал профессиональную взрослую карьеру в клубе «Строгино», где оттрубил два сезона. Был правым полузащитником в «Волгаре», когда тот мечтал о РПЛ , а теперь работает в «Оренбурге». Алексей – один из лучших правых латералей старта сезона, рядом с Фернандесом.

Центрбеку Адесойе Ойеволе уже 35 лет, он тоже уроженец Москвы, как Сутормин, ему тоже пришлось драться на низовом уровне, чтобы оказаться в высшей лиге. Сын нигерийца и россиянки первые годы жизни провел в Африке, но затем вернулся, вырос, поиграл за «Жемчужину» из Сочи, оказался в славном клубе «Реутов», много лет играл за «Урал», а теперь представляет «Оренбург», и в своем почтенном для футбола возрасте часто играет сильно.

Форвард Андрей Козлов – еще одно доказательство, что «Оренбург» составлен из мужиков, которые прошли боевое крещение в клубах уровня смоленского «Днепра», ФК «Губкин», «Химок» и «Енисея», чтобы в двадцать девять лет показать себя в РПЛ благодаря тройке голов. На счету Козлова три мяча, а дважды забил Андреа Чуканов – родился в городе Козенца в Италии, не перешел в первую команду «Локомотива» после выпуска из тамошней академии, зато через «Тюмень» попал в «Оренбург», где очень удачно выходит на замену и забил победный гол команде Семина.

У «Оренбурга» поставленный футбол

И против «Спартака», и против «Анжи», и против «Краснодара» были ошибки в защите. Но каждый раз не такие, чтобы обвинить футболистов или наставника Владимира Федотова в плохой работе с командой. «Оренбург» он тренирует не первый раз, причем подтянул их с тринадцатого места на первое. То есть над игровой дисциплиной и настроем работать умеет, как и соперников изучать.

Ставка на Фролова, три центральных защитника, отличная работа Сутормина справа – при грамотной подстраховке Ойеволе, ведь Аде может и на правый край перейти, как было против «Анжи» в гостях, аккуратная работа в центральной зоне двух полузащитников, игра Поповича на форварда Козлова – у тренера хватает достижений на коротком отрезке. «Оренбург» играет именно так, как должен новичок. Они обыграли тех, с кем могли воевать за право остаться в лиге, причем сделали это в гостях – в Самаре и Махачкале.

Также дали бой «Локомотиву», сковав чемпиона в домашней игре, а потом Чуканов удачно пробил и даже Гильерме не смог выручить команду Семина в родном городе наставника москвичей. Против «Краснодара» их тренер тоже признал, что «горожане» не могли победить – провели плохо матч. Вернее, «Оренбург» их заставил, ведь забил первым и мог не пропускать. Но 10 пунктов из 15 – тоже хороший результат. Из пяти матчей только гостевой со «Спартаком» был плохим по качеству футбола. Дальше работали куда лучше.

Тест на самостоятельность впереди

Впереди у «Оренбурга» очень важный матч. Осталось три недели, а соперником будет «Зенит». Поскольку не секрет, что команда, которая раньше называлась «Газовик», спонсируется дочерним предприятием ПАО «Газпром», то очень важно, чтобы в Оренбурге не испортили себе репутацию и дали бой «Зениту». Не фиктивный, с подчеркнутым желанием не навредить фавориту, а реальный.

В конце концов, много где пересекаются государственные спонсоры ребят из Санкт-Петербурга. Но часто у команды Дзюбы отбирали очки и лишали шансов сыграть в Лиге чемпионов. Но если помните, то два года назад «Оренбург» проиграл «Зениту» в РФПЛ 0:1 в гостях. А вот во втором матче единственный гол был забит после пенальти – Жирков влетел в ногу Благо, а Жулиано переиграл голкипера Руденко.

Но тогда были моменты и у ворот Лунева, как сейчас будут удары по рамке Фролова. Но этот «Оренбург» работает наглее и четче, чем тот, что впервые оказался в РФПЛ и сразу вылетел. Понятно, что «Зенит» будет фаворитом их игры 15 сентября, очевидно, что у новичка не все матчи сложатся так удачно, как последние игры, но аплодисменты и комплименты полностью заслуженные. «Оренбург» должен представлять себя «Ростовом» из прошлого, а если хватает фантазии – «Лестером».

Не в том смысле, что станут чемпионами – было бы смешно, «Оренбург», отбирающий титул у «Зенита» и «Спартака», а в том, что важно сыграть изо всех сил, как сегодня. Не радует, что Россия настолько маленькая страна, что одному заинтересованному в футболе предприятию приходится спонсировать сразу несколько клубов РПЛ – конфликт интересов налицо. Но хорошо, что «Оренбург» со второй попытки доказывает, что их мечты сбываются не на пустом месте. У Федотова играющая команда, волевая, боевитая, умеющая атаковать.