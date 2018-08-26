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Неубедительный чемпион

вчера, 22:40

«Локомотив» обыграл «Анжи», но это не выглядело как победа чемпиона над кризисным аутсайдером. «Соккер.ру» ждет от железнодорожников большего.

Действующий чемпион России одержал вторую победу подряд, но почему-то нет ощущения, что это набор хода или обретение чемпионской игры. Футбол «Локомотива» остается достаточно камерным, скучным и однообразным. А живинку в него внесла в матче с «Анжи» склонность махачкалинцев резко сдавать и уставать во втором тайме. 

Это от прошлогоднего «Локомотива» никто ничего не ждал, до последнего его не рассматривали всерьез как претендента на чемпионский титул, а он знай шел себе тихой сапой вперед, набирал свои очки, пользуясь потерями более «фаворитообразных» команд и добрел так внезапно до конца чемпионата на первом месте. Но кощунственно будет говорить о случайности чемпионства. Тем более задним числом, к тому же речь ведь о большой дистанции, и на ней он оказался лучше всех.

Но не покидает ощущение, что это один из самых тусклых, блеклых чемпионов за последние годы. Он не вызывает никаких эмоций. Сколько шумят после титулов «Зенита», шумели после победы «Спартака». А завоевание чемпионства «Локомотивом» как-то промелькнуло мимо. Где все эти анализы, обсуждения, восторги от феерии? Нет потому что феерии, нет повода и мотивов. Да, для болельщиков это особое событие, однако что-то не видно по посещаемости ажиотажа и огня – не будем брать в расчет ядро фанатское, которое всегда активно и ярко. 

И начало нынешнего чемпионата в унылом стиле никого не взбудоражило. Все больше говорят о феномене «Оренбурга», о Дзюбо-прорыве «Зенита», о надежности «Спартака» и борьбе «Динамо». А «Локомотив»? А что «Локомотив»? К пятому туру имел разницу забитых и пропущенных голов 1:1 – все, что нужно знать об игре железнодорожников, которые все-таки затолкали два мяча в ворота максимально обескровленного «Анжи», останавливающегося в районе 60-й минуты каждого матча. 

При этом ведь «Локомотив» сделал все, чтобы нынешний сезон провести ярче предыдущего. Были совершены достаточно значимые покупки. Появление Смолова, прибытие Крыховяка и Хеведеса – это для Премьер-Лиги очень весомое явление. Однако старт сезона оказался более печальным. Причем, возможно, по результатам нет ничего провального, еще только начало, две победы подряд. Но эти победы никак не убеждают и не показывают прогресса в игре «Локомотива». 

Семин, который имеет невероятный опыт за плечами, пока не знает, как именно завести свою команду, перестать возить мяч и начать с этим мячом продвигаться к чужим воротам и забивать. Приходится искать отговорки, несколько оторванные от реальности. Как после матча с «Анжи»:

«Это вообще проблема всего футбола – когда на одной половине поля играют 10 на 10, и игра идет до первого забитого гола, после чего те, кто пропустил, раскрываются. Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у „Барселоны“, когда против нее соперник обороняется всем составом. Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой».

Можно понять Эрнесто Вальверде, Хосепа Гвардиолу, Массимилиано Аллегри, чьи команды владеют мячом по 70 процентов времени, кружа вокруг штрафной соперника и взламывая закрытого его на все засовы. Но команда Юрия Семина владела территориальным перевесом только в матчах с «Оренбургом» и «Анжи». Сравните ресурсы. В играх с «Уфой» и «Спартаком» было равное владение, в матче с «Крыльями Советов» самарцы больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника. Как и уфимцы с красно-белыми. 

У Семина какая-то другая игра «Локомотива» перед глазами? Не стоит путать возню с мячом и неспособность изобрести что-то острое в атаке с тем, какие проблемы встречают на своем пути «Барселона», «Манчестер Сити» или «Ювентус», играя с андердогами. 

Возможен ли прорыв? Семин твердил, что Федор Смолов начнет забивать, когда получится первый гол. Он случился – спасибо «Анжи». Теперь будет интересно посмотреть на преображение форварда, которому, кажется, тяжелее играть в атаке «Локомотива», чем в «Краснодаре», где команда была хотя бы заточена под нападение, под поиск вариантов. У железнодорожников такого азарта нет. Нет его ни у команды, ни у тренера, ни у болельщиков. Так быстро не бронзовели даже команды Гвардиолы, которые выигрывали все и вся по кругу несколько раз. 

Игроки «Локомотива», очевидно, сами не слишком верили в себя в прошлом сезоне до последнего. А когда поняли, что получилось сотворить чемпионство, подумали: «Ну, второй-то раз подряд так не может повезти!?» Поэтому сейчас зачастую просто отбывают номер. И сложно сказать, как сбросить такое уныние. Ведь даже те же «Оренбург» и «Уфа» разбирали нынешний кризисный «Анжи» на атомы, а «Локомотив» весь первый тайм откатал телегу, которую можно показывать детям вместо «Спокойной ночи, малыши». И только когда махачкалинцы выдохлись по своей привычке после 50-й минуты, железнодорожникам улыбнулась удача и они забили целых два мяча. 

Это не повод для слов о том, что «Локомотив» прибавляет. Он остается достаточно надежной, закрытой командой, которая, однако, абсолютно не заинтересована в прогрессе, в совершенствовании атаки. Может быть, соскоблить этот мох безразличия получится за перерыв на матчи сборных, поскольку тревожно за чемпионов, которые стартуют в сильнейшем еврокубке – вдруг встреча с «Реалом» там их раззадорит и разбудит.

Знаете, есть такое знакомое каждому ощущение, когда смотришь какой-то фильм: когда с героем что-то происходит или он что-то делает неловкое, а стыдно тебе. Вот и от просмотра игры чемпиона России примерно такое же чувство. И спросит тебя иностранец: «А покажи чемпиона?» Ты в ответ ткнешь пальцем в игру «Локомотива» с как бы извиняющимся видом.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:58
MALOVAR:
ты хоть новости читай ,он без нескольких дней игрок другой команды ,и не скамейки Монако как Головин))) пиши есче
Ты про фейки? Федун за него хочет больше чем он стоит. С Милана они запросили 30 лямов, естественно отказ! Квинси не стоит этих денег. Помню как вы кричали Квинси стоит 49 лямов, а Головина и за 10 не купят! Только факты, Головин за 30 уехал в Моноко и это самая дорогая покупка за всю историю Монако, давай дождёмся куда уедет Квинси, но только не бредовые слухи, а по факту и за сколько! Которые клубы были озвучены не готовы платить столько, тем более Монако, после покупки Головина! Голову включай!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:50
ты хоть новости читай ,он без нескольких дней игрок другой команды ,и не скамейки Монако как Головин))) пиши есче
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:46
MALOVAR:
понятно ,что ты не байкал)) тот умеет держать ответ ,но по Квинси ты слился сразу,по Джикии ты вообще не в теме ,а вот Ташаева мы взяли готовым ,но поднимем на уровень выше
Ты сам то понял, что сказал? Я могу тебе расписать Квинси и доказать, что как игрок для Европы он полное дно, для нашего чемпионата он один из лидеров Спартака!Никаких эмоций, только факты!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:43
понятно ,что ты не байкал)) тот умеет держать ответ ,но по Квинси ты слился сразу,по Джикии ты вообще не в теме ,а вот Ташаева мы взяли готовым ,но поднимем на уровень выше
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:40
MALOVAR:
ты что-то угла дал ,ну как всегда,мы про ЧМ и там Квинси не было ,как и Миранчуков и Щенникова с Набабкиным)) У нас есть Джикия ,которого раскрыл Спартак и Ташаев,который скоро взорвет
Так квинси не было из-за того, что дно!!!! Джикию раскрыл Спартак? Он пришёл уже готовым!!! Ташаев ещё посмотрим.
Ты отвечай на вопрос а не приплетай других! или сразу скажи и промолчи!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:38
зато ноунэймы на расхват)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:37
согласен ,автор слабоват как и болелы ,которые топят за несколько команд одновременно)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:37
Особенно на серии пенальти с Испанией, ога. Что-то этими тащерами не заинтересовались в Европе.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:36
"стартуют в сильнейшем еврокубке – вдруг встреча с «Реалом» там их раззадорит и разбудит."
Это фраза меня добила окончательно и тут я понял, что поставив 1 я был прав!! Автор данной статьи даже не в курсе, что Локо и Реал находиться в первой корзине (Локо как чемпион, Реал как победитель ЛЧ) и не могут встретиться в группе!!!
Я в шоке!!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:31
ты что-то угла дал ,ну как всегда,мы про ЧМ и там Квинси не было ,как и Миранчуков и Щенникова с Набабкиным))
У нас есть Джикия ,которого раскрыл Спартак и Ташаев,который скоро взорвет
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:26
MALOVAR:
может быть ты ждал моего ответа?))) держи и держись)) эти ноунэймы провалили ЧМ ,либо сыграли десятые роли ,а вот спартаковцы тащили донную сборную!!!
Давай разберём Спартак.
Зобнин норм, Кутепов, сойдёт, назови остальных кто может встать в их ряд? Попробую Квинси? провал на провале, докажи что он в Европе добился? Один матч с Севильей, и это к 27 годам?
Валерий киперь
Валерий киперь
сегодня в 00:26
Автор перегнул канеш с инострамцем))) каму какое дело?)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:22
Автору поставил 1.
У Локо самая сильная защита в чемпионате, полузащита даже объяснять не буду! Да нападение самое слабое, что у нас есть, но надеюсь Федя поймёт игру и будет всё хорошо! Да у нас ещё есть счастливчик Эдер!!!! Он будет забивать по праздникам, но это будут золотые праздники!!!
Думаю поборемся с Зенитом за золото!!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:14
может быть ты ждал моего ответа?))) держи и держись)) эти ноунэймы провалили ЧМ ,либо сыграли десятые роли ,а вот спартаковцы тащили донную сборную!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:14
7 комментов из них 4 от санги! зачётно!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:11
Что тут только санга?! Чухонец антихер и казанский монгол пропали куда то!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:01
В общем, очередной пасквиль о достойной команде. Слабый чемпион? Почему действующий чемпион совместил титул с 1/8 финала ЛЕ, а бывший - с 3 кв. раундом? Почему от действующего чемпиона на ЧМ были Фарфан, Фернандеш, Рыбус и даже финалист Чорлука, а из бывшего промес со сборной не попал на ЧМ, хотя Голландия номинально на голову выше Перу, значительно сильнее Польши и не слабее Португалии и Хорватии? Как так получилось?
Атака Клонов
Атака Клонов
вчера в 23:49
Семин уже выиграл все что хотел, с Локо и не только. Ему уже давно все по барабану. Ничего личного тупо бабки для правнуков.
parallels
parallels
вчера в 23:45
последний абзац явно про спартак, автор ошибся.
Атака Клонов
Атака Клонов
вчера в 23:38
    Валерий киперь
    Валерий киперь
    вчера в 23:36
    Это и есть стиль игры локо. Хотите треш смотрите на игру зенита и нечего ждать от локо быстрой игры, оно и в прошлом сезоне небыло. Автор просто пытается быть умным)))
    жестокий
    жестокий
    вчера в 23:25
    Сёмину восьмой десяток, что от него требовать. Сменят тренера - возможно придёт игра. А прошлый сезон - чудо из разряда стреляющей палки раз в год...
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 23:02
    у автора явно прикипело,а не надо,просто объективно назвать вещи своими именами надо,как это делаю я всегда . Локо никакой не чемпион ,и еще будет куча отвратительных игр с их участием,команда середняк
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