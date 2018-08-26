Неубедительный чемпион

вчера, 22:40

«Локомотив» обыграл «Анжи», но это не выглядело как победа чемпиона над кризисным аутсайдером. «Соккер.ру» ждет от железнодорожников большего.

Действующий чемпион России одержал вторую победу подряд, но почему-то нет ощущения, что это набор хода или обретение чемпионской игры. Футбол «Локомотива» остается достаточно камерным, скучным и однообразным. А живинку в него внесла в матче с «Анжи» склонность махачкалинцев резко сдавать и уставать во втором тайме.

Это от прошлогоднего «Локомотива» никто ничего не ждал, до последнего его не рассматривали всерьез как претендента на чемпионский титул, а он знай шел себе тихой сапой вперед, набирал свои очки, пользуясь потерями более «фаворитообразных» команд и добрел так внезапно до конца чемпионата на первом месте. Но кощунственно будет говорить о случайности чемпионства. Тем более задним числом, к тому же речь ведь о большой дистанции, и на ней он оказался лучше всех.

Но не покидает ощущение, что это один из самых тусклых, блеклых чемпионов за последние годы. Он не вызывает никаких эмоций. Сколько шумят после титулов «Зенита», шумели после победы «Спартака». А завоевание чемпионства «Локомотивом» как-то промелькнуло мимо. Где все эти анализы, обсуждения, восторги от феерии? Нет потому что феерии, нет повода и мотивов. Да, для болельщиков это особое событие, однако что-то не видно по посещаемости ажиотажа и огня – не будем брать в расчет ядро фанатское, которое всегда активно и ярко.

И начало нынешнего чемпионата в унылом стиле никого не взбудоражило. Все больше говорят о феномене «Оренбурга», о Дзюбо-прорыве «Зенита», о надежности «Спартака» и борьбе «Динамо». А «Локомотив»? А что «Локомотив»? К пятому туру имел разницу забитых и пропущенных голов 1:1 – все, что нужно знать об игре железнодорожников, которые все-таки затолкали два мяча в ворота максимально обескровленного «Анжи», останавливающегося в районе 60-й минуты каждого матча.

При этом ведь «Локомотив» сделал все, чтобы нынешний сезон провести ярче предыдущего. Были совершены достаточно значимые покупки. Появление Смолова, прибытие Крыховяка и Хеведеса – это для Премьер-Лиги очень весомое явление. Однако старт сезона оказался более печальным. Причем, возможно, по результатам нет ничего провального, еще только начало, две победы подряд. Но эти победы никак не убеждают и не показывают прогресса в игре «Локомотива».

Семин, который имеет невероятный опыт за плечами, пока не знает, как именно завести свою команду, перестать возить мяч и начать с этим мячом продвигаться к чужим воротам и забивать. Приходится искать отговорки, несколько оторванные от реальности. Как после матча с «Анжи»:

«Это вообще проблема всего футбола – когда на одной половине поля играют 10 на 10, и игра идет до первого забитого гола, после чего те, кто пропустил, раскрываются. Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у „Барселоны“, когда против нее соперник обороняется всем составом. Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой».

Можно понять Эрнесто Вальверде, Хосепа Гвардиолу, Массимилиано Аллегри, чьи команды владеют мячом по 70 процентов времени, кружа вокруг штрафной соперника и взламывая закрытого его на все засовы. Но команда Юрия Семина владела территориальным перевесом только в матчах с «Оренбургом» и «Анжи». Сравните ресурсы. В играх с «Уфой» и «Спартаком» было равное владение, в матче с «Крыльями Советов» самарцы больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника. Как и уфимцы с красно-белыми.

У Семина какая-то другая игра «Локомотива» перед глазами? Не стоит путать возню с мячом и неспособность изобрести что-то острое в атаке с тем, какие проблемы встречают на своем пути «Барселона», «Манчестер Сити» или «Ювентус», играя с андердогами.

Возможен ли прорыв? Семин твердил, что Федор Смолов начнет забивать, когда получится первый гол. Он случился – спасибо «Анжи». Теперь будет интересно посмотреть на преображение форварда, которому, кажется, тяжелее играть в атаке «Локомотива», чем в «Краснодаре», где команда была хотя бы заточена под нападение, под поиск вариантов. У железнодорожников такого азарта нет. Нет его ни у команды, ни у тренера, ни у болельщиков. Так быстро не бронзовели даже команды Гвардиолы, которые выигрывали все и вся по кругу несколько раз.

Игроки «Локомотива», очевидно, сами не слишком верили в себя в прошлом сезоне до последнего. А когда поняли, что получилось сотворить чемпионство, подумали: «Ну, второй-то раз подряд так не может повезти!?» Поэтому сейчас зачастую просто отбывают номер. И сложно сказать, как сбросить такое уныние. Ведь даже те же «Оренбург» и «Уфа» разбирали нынешний кризисный «Анжи» на атомы, а «Локомотив» весь первый тайм откатал телегу, которую можно показывать детям вместо «Спокойной ночи, малыши». И только когда махачкалинцы выдохлись по своей привычке после 50-й минуты, железнодорожникам улыбнулась удача и они забили целых два мяча.

Это не повод для слов о том, что «Локомотив» прибавляет. Он остается достаточно надежной, закрытой командой, которая, однако, абсолютно не заинтересована в прогрессе, в совершенствовании атаки. Может быть, соскоблить этот мох безразличия получится за перерыв на матчи сборных, поскольку тревожно за чемпионов, которые стартуют в сильнейшем еврокубке – вдруг встреча с «Реалом» там их раззадорит и разбудит.

Знаете, есть такое знакомое каждому ощущение, когда смотришь какой-то фильм: когда с героем что-то происходит или он что-то делает неловкое, а стыдно тебе. Вот и от просмотра игры чемпиона России примерно такое же чувство. И спросит тебя иностранец: «А покажи чемпиона?» Ты в ответ ткнешь пальцем в игру «Локомотива» с как бы извиняющимся видом.