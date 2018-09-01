Свидание с бывшими. Смолов против «Краснодара»

сегодня, 10:30

Федор сыграет на арене «Краснодара», Мусаев попытается обыграть Семина уже в статусе чемпиона, но без голов Смолова. Сравниваем соперников на «Соккер.ру».

Синицын – Гильерме

Даже травмированный Крицюк не перещеголял бы голкипера сборной России Гильерме. И у Синицына не получится. Маринато не без греха, но тащит «Локомотив» и будет тащить всю осень – в равной группе ЛЧ команде Семина нельзя спать. Пока именно Гильерме из вратарей традиционных фаворитов первый по сэйвам за игру.

Результат: победа «Локомотива».

Стоцкий – Игнатьев

Владислав прошлого сезона котировался бы выше универсала из «Уфы» и сегодня, как и Смолов, сыграет против бывшего клуба. Но сейчас Игнатьев не так хорош. Пусть сам Стоцкий не всегда идеально подменит справа Петрова – правда, и этот защитник не без греха, Дмитрий поразил всех в «Краснодаре», всюду одинаково уместен. А Игнатьев бывал одинаково плох в ряде новых матчей «Локомотива», поэтому здесь ничья.

Результат: ничья.

Мартынович – Чорлука

Сложно тягаться против хорватского вице-чемпиона мира. Но выбор сложный, если сравнивать показатели, ведь они у Мартыновича, особенно когда рядом был Гранквист, впечатляли. Специфика обороны «Краснодара» такова, что центральные беки нагружены прямой работой, и хотя Чорлука тоже часто вступает в борьбу – опорная зона «Локомотива» в августе трещала по швам, в этой дуэли на первый план выходит класс, ведь опыт есть у двух сторон.

Результат: победа «Локомотива».

Спаич – Кверквелия

Спаич не восполнил потерю Гранквиста. Пришел из «Андерлехта» за приличные деньги, но в бельгийской лиге даже для защитников ведущих клубов есть поблажки – все любят атаковать и смачно ошибаться. А в РПЛ , где каждый момент на счету, дебют Спаича, особенно с учетом невозможности уйти от сравнений с Гранквистом, оборачивается поражением в этой паре. Кверквелия сыграл бы вничью с Андреасом, он круче Уроша.

Результат: победа «Локомотива».

Рамирес – Рыбус

У «Локомотива» неплохой левый край, но Рамирес, если не ловит красные карточки – не хуже. Эквадорец, которого нашли в «Ференцвароше», умеет работать ярко, прекрасно атакует, видит, когда можно обыграть соперников. Но при этом в обороне от Рамиреса ждешь большего. Впрочем, раз польский чемпион России Рыбус вообще изначально хавбек – очевидно, кто по сумме здесь мощнее.

Результат: победа «Краснодара».

Каборе – Денисов

А почему Игорь должен быть выше? Возрастной полузащитник порой допускает грубые ошибки с весны. Хотя без него о чемпионстве могли не мечтать, ведь морально и фактически поддержал «Локомотив», в конечном итоге имеем хавбека, который должен благодарить Геркуса за покупку Крыховяка. Если споются – огрехи в игре Денисова будут незаметны. Когда у него есть напарник - прекрасный опорник, но не хуже и не лучше, чем Каборе.

Результат: ничья.

Газинский – Крыховяк

Газинский в худших матчах напоминает Тарасова, но Дмитрия в основе «Локомотива» теперь нет. А статусный поляк, который после ПСЖ и ВБА нашел клуб без аббревиатур в названии, неспешно обживается в РПЛ . Не всегда герой, даже если забивает с метра, но видно, что когда Крыховяк наберет форму – будет одним из лучших в центре полузащиты в лиге. Газинский не настолько стабилен и крут.

Результат: победа «Локомотива».

Мамаев – Фернандеш

И того, и другого обвиняли в непрофессионализме. У Павла хватает проблем, но порой у него случаются отрезки, когда видно – старается. Мамаев неплохо двигается в этом сезоне, но даже если учесть, что Фернандеш провел первые матчи так себе, при детальном сравнении выясняем, что португалец стоя умеет делать для команды не меньше, чем Павел, когда бегает. Также на игру португальца может повлиять инициатива «Локомотива» урезать ему зарплату на 40 % по новому контракту. Два сложных игрока, так что на данный момент тут мировая.

Результат: ничья.

Перейра – Алексей Миранчук

Напомним, что сравниваем состояние здесь и сейчас, а не в вакууме, поэтому забудьте о том, как Алексей смотрелся сезоном ранее. И в таком случае стоит признать, что Маурисио и Алексей в новом сезоне почти одинаково не впечатляют. Игрок «Локомотива», конечно, чаще собирал действия в защите, но если посмотреть на важный для плеймейкера показатель – пасы под удары, то Перейра намного лучше. Миранчуки не в форме.

Результат: победа «Краснодара».

Классон – Фарфан

Швед еще важнее и ярче для своей команды прямо сейчас. Как любой возрастной игрок, Фарфан взял время на раскачку после удачного чемпионата России и сложного мундиаля, где тоже отдал много сил, хотя сборная Перу вылетела раньше, чем успешно выступившие шведы. Для многих остается загадкой, почему Виктор до сих пор не в АПЛ или Серии А, но для «Краснодара» это плюс, после ухода Смолова надо плясать от шведа в атаке.

Результат: победа «Краснодара».

Игнатьев – Смолов

Ари бывшему клубу не забьет, хотя дело это любит. Но раз полюбил бодаться – получил дисквалификацию. А вот Смолов выступит против бывших. Для Федора сегодня особенный матч. Интересно, как его встретят трибуны? Должно обойтись без эксцессов. Смолов пока не изменит тактические порядки «Локомотива» - забил, но на него не играют. Впрочем, его бывший дублер Игнатьев слишком молод, чтобы перещеголять Федора.

Результат: победа «Локомотива».

Резервы соперников

«Локомотив» взял в Краснодар 23 человек, но понятно, что шансы Медведева, Коченкова, Идову, Михалика, Ротенберга или Баринова на выход в старте минимальные. Но такие игроки есть в заявке, как есть Тарасов или Эдер. А у «Краснодара» Шапи, Марков, Вандерсон, Куэва, да и про Шишкина начали забывать, а ведь бывший игрок «Локомотива» на скамейке, как и центрбек Фьолусон. Пожалуй, Мусаеву игру изменить даже проще, чем Семину, резерв у «Краснодара» добротный.

Результат: победа «Краснодара».

Мусаев – Семин

Проблемы «Локомотива»? Не меняются. Такие, как есть. Упрямые, терпеливые, расчетливые, академичные, если хотите. На три защитника не перешли, хотя чемпион мира на скамейке, Крыховяка используют в роли джокера, но это не очень успешная игра на постоянной основе. К Мусаеву тоже масса вопросов, поскольку трансферная кампания «Краснодара» подразумевает изменения даже после потери Смолова – этот уход и так читался, пусть не в «Локомотив». Пожалуй, сейчас оба тренера в средней форме, но Юрий Павлович берет опытом и уверенностью, без которой чемпионом не стать.

«Локомотив» ужасен. Семину пора действовать

Результат: победа «Локомотива».

Общий счет - «Краснодар» 4:6 «Локомотив»

У «Локомотива» самый сильный основной состав РПЛ ? Учитывая класс Гильерме, Кверквелии, Чорлуки, наличие Хеведеса, умения Денисова, Крыховяка, Фарфана, Фернандеша и Смолова – не исключено. Один из самых сбалансированных и мощных стартовых наборов – абсолютно точно. Так что победа над «Краснодаром» в баттле не удивит, но и разница небольшая.

Это значит, что «горожанам» нельзя раскисать после скандальных матчей и надо двигаться к победам. Мусаев не выжимает максимум из тех, кто есть в распоряжении. А если потратить сезон на причитания об уходах Гранквиста и Смолова, то ничем хорошим это для «быков» не обернется. Как не обернется для «Локомотива» плюсами длительная раскачка. Лига чемпионов – приоритетный турнир, жребий приемлемый, но сегодня все мысли Семина о «Краснодаре».