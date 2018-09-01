Свидание с бывшими. Смолов против «Краснодара»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 36’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 48’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
ГлавнаяБлогиКто круче?

Свидание с бывшими. Смолов против «Краснодара»

сегодня, 10:30

Федор сыграет на арене «Краснодара», Мусаев попытается обыграть Семина уже в статусе чемпиона, но без голов Смолова. Сравниваем соперников на «Соккер.ру».  

Синицын – Гильерме

Даже травмированный Крицюк не перещеголял бы голкипера сборной России Гильерме. И у Синицына не получится. Маринато не без греха, но тащит «Локомотив» и будет тащить всю осень – в равной группе ЛЧ команде Семина нельзя спать. Пока именно Гильерме из вратарей традиционных фаворитов первый по сэйвам за игру. 

Результат: победа «Локомотива». 

Стоцкий – Игнатьев

Владислав прошлого сезона котировался бы выше универсала из «Уфы» и сегодня, как и Смолов, сыграет против бывшего клуба. Но сейчас Игнатьев не так хорош. Пусть сам Стоцкий не всегда идеально подменит справа Петрова – правда, и этот защитник не без греха, Дмитрий поразил всех в «Краснодаре», всюду одинаково уместен. А Игнатьев бывал одинаково плох в ряде новых матчей «Локомотива», поэтому здесь ничья. 

Результат: ничья. 

Мартынович – Чорлука

Сложно тягаться против хорватского вице-чемпиона мира. Но выбор сложный, если сравнивать показатели, ведь они у Мартыновича, особенно когда рядом был Гранквист, впечатляли. Специфика обороны «Краснодара» такова, что центральные беки нагружены прямой работой, и хотя Чорлука тоже часто вступает в борьбу – опорная зона «Локомотива» в августе трещала по швам, в этой дуэли на первый план выходит класс, ведь опыт есть у двух сторон.

Результат: победа «Локомотива». 

Спаич – Кверквелия

Спаич не восполнил потерю Гранквиста. Пришел из «Андерлехта» за приличные деньги, но в бельгийской лиге даже для защитников ведущих клубов есть поблажки – все любят атаковать и смачно ошибаться. А в РПЛ, где каждый момент на счету, дебют Спаича, особенно с учетом невозможности уйти от сравнений с Гранквистом, оборачивается поражением в этой паре. Кверквелия сыграл бы вничью с Андреасом, он круче Уроша. 

Результат: победа «Локомотива». 

Рамирес – Рыбус

У «Локомотива» неплохой левый край, но Рамирес, если не ловит красные карточки – не хуже. Эквадорец, которого нашли в «Ференцвароше», умеет работать ярко, прекрасно атакует, видит, когда можно обыграть соперников. Но при этом в обороне от Рамиреса ждешь большего. Впрочем, раз польский чемпион России Рыбус вообще изначально хавбек – очевидно, кто по сумме здесь мощнее. 

Результат: победа «Краснодара». 

Каборе – Денисов

А почему Игорь должен быть выше? Возрастной полузащитник порой допускает грубые ошибки с весны. Хотя без него о чемпионстве могли не мечтать, ведь морально и фактически поддержал «Локомотив», в конечном итоге имеем хавбека, который должен благодарить Геркуса за покупку Крыховяка. Если споются – огрехи в игре Денисова будут незаметны. Когда у него есть напарник - прекрасный опорник, но не хуже и не лучше, чем Каборе. 

Результат: ничья. 

Газинский – Крыховяк

Газинский в худших матчах напоминает Тарасова, но Дмитрия в основе «Локомотива» теперь нет. А статусный поляк, который после ПСЖ и ВБА нашел клуб без аббревиатур в названии, неспешно обживается в РПЛ. Не всегда герой, даже если забивает с метра, но видно, что когда Крыховяк наберет форму – будет одним из лучших в центре полузащиты в лиге. Газинский не настолько стабилен и крут. 

Результат: победа «Локомотива». 

Мамаев – Фернандеш

И того, и другого обвиняли в непрофессионализме. У Павла хватает проблем, но порой у него случаются отрезки, когда видно – старается. Мамаев неплохо двигается в этом сезоне, но даже если учесть, что Фернандеш провел первые матчи так себе, при детальном сравнении выясняем, что португалец стоя умеет делать для команды не меньше, чем Павел, когда бегает. Также на игру португальца может повлиять инициатива «Локомотива» урезать ему зарплату на 40 % по новому контракту. Два сложных игрока, так что на данный момент тут мировая. 

Результат: ничья. 

Перейра – Алексей Миранчук

Напомним, что сравниваем состояние здесь и сейчас, а не в вакууме, поэтому забудьте о том, как Алексей смотрелся сезоном ранее. И в таком случае стоит признать, что Маурисио и Алексей в новом сезоне почти одинаково не впечатляют. Игрок «Локомотива», конечно, чаще собирал действия в защите, но если посмотреть на важный для плеймейкера показатель – пасы под удары, то Перейра намного лучше. Миранчуки не в форме.  

Результат: победа «Краснодара». 

Классон – Фарфан

Швед еще важнее и ярче для своей команды прямо сейчас. Как любой возрастной игрок, Фарфан взял время на раскачку после удачного чемпионата России и сложного мундиаля, где тоже отдал много сил, хотя сборная Перу вылетела раньше, чем успешно выступившие шведы. Для многих остается загадкой, почему Виктор до сих пор не в АПЛ или Серии А, но для «Краснодара» это плюс, после ухода Смолова надо плясать от шведа в атаке. 

Результат: победа «Краснодара». 

Игнатьев – Смолов

Ари бывшему клубу не забьет, хотя дело это любит. Но раз полюбил бодаться – получил дисквалификацию. А вот Смолов выступит против бывших. Для Федора сегодня особенный матч. Интересно, как его встретят трибуны? Должно обойтись без эксцессов. Смолов пока не изменит тактические порядки «Локомотива» - забил, но на него не играют. Впрочем, его бывший дублер Игнатьев слишком молод, чтобы перещеголять Федора.

Результат: победа «Локомотива».  

Резервы соперников

«Локомотив» взял в Краснодар 23 человек, но понятно, что шансы Медведева, Коченкова, Идову, Михалика, Ротенберга или Баринова на выход в старте минимальные. Но такие игроки есть в заявке, как есть Тарасов или Эдер. А у «Краснодара» Шапи, Марков, Вандерсон, Куэва, да и про Шишкина начали забывать, а ведь бывший игрок «Локомотива» на скамейке, как и центрбек Фьолусон. Пожалуй, Мусаеву игру изменить даже проще, чем Семину, резерв у «Краснодара» добротный. 

Результат: победа «Краснодара». 

Мусаев – Семин

Проблемы «Локомотива»? Не меняются. Такие, как есть. Упрямые, терпеливые, расчетливые, академичные, если хотите. На три защитника не перешли, хотя чемпион мира на скамейке, Крыховяка используют в роли джокера, но это не очень успешная игра на постоянной основе. К Мусаеву тоже масса вопросов, поскольку трансферная кампания «Краснодара» подразумевает изменения даже после потери Смолова – этот уход и так читался, пусть не в «Локомотив». Пожалуй, сейчас оба тренера в средней форме, но Юрий Павлович берет опытом и уверенностью, без которой чемпионом не стать. 
«Локомотив» ужасен. Семину пора действовать

Результат: победа «Локомотива».  

Общий счет - «Краснодар» 4:6 «Локомотив»

У «Локомотива» самый сильный основной состав РПЛ? Учитывая класс Гильерме, Кверквелии, Чорлуки, наличие Хеведеса, умения Денисова, Крыховяка, Фарфана, Фернандеша и Смолова – не исключено. Один из самых сбалансированных и мощных стартовых наборов – абсолютно точно. Так что победа над «Краснодаром» в баттле не удивит, но и разница небольшая. 

Это значит, что «горожанам» нельзя раскисать после скандальных матчей и надо двигаться к победам. Мусаев не выжимает максимум из тех, кто есть в распоряжении. А если потратить сезон на причитания об уходах Гранквиста и Смолова, то ничем хорошим это для «быков» не обернется. Как не обернется для «Локомотива» плюсами длительная раскачка. Лига чемпионов – приоритетный турнир, жребий приемлемый, но сегодня все мысли Семина о «Краснодаре». 

На роскошном стадионе сыграют главный матч субботы в РПЛ. И раз упрямая статистика стучит в висок напоминанием, что «Краснодар» победил в двух из последних четырех домашних матчей с «Локомотивом», то не стоит кивать на неумение играть со многими москвичами. Важнее подчеркнуть – чемпионы Семина в таком состоянии, что их грех не обыграть. Особенно с учетом, что Смолов теперь в Москве. Бывшему капитану хорошо бы показать, что он не ушел в клуб, который на голову сильнее «Краснодара».   

Поделиться
Другие материалы по теме
«Аякс» и ПСВ: попытка возрождения
29 августаСергей Иванов в блоге Футбольный Скаут3
Моуриньо: из Особенного - в Заурядного
28 августаСергей Иванов в блоге Пятиминутка ненависти24
Чемпион ФНЛ удивляет фаворитов
26 августаВадим Багров в блоге Командный дух5
Удивительный «перебор». Кадровый вопрос в «Спартаке»
26 августаСтанислав Горин в блоге "Спартаком" единым16
Гол-шедевр Рыкова и другие сюрпризы московского дерби
25 августаСтанислав Горин в блоге Оценочные суждения25
Слабейший чемпионат за десять лет. Спорим о РПЛ
25 августаВадим Багров в блоге За и против9
Обсудить
Все комментарии
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 17:05
Тохта, паровоз! Не стучите колеса! Краснодар вовремя подсуетился и подсунул вам хороший тормоз. Сегодня, по-сути, Локо вдесятером будет, так что победа - за Краснодаром! Хорошо в этом сезоне Смолов играл только дурачка Федю в известной рекламе.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 14:27
Думаю Локо возьмёт реванш за поражение в прошлом сезоне, что-то Краснодар на старте не впечатляет, как-то долго они вкатываются в сезон, так же было и год назад, начинали плохо, только к концовке "раскочегарились".
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 13:54
Смолову будет трудно.https://www.soccer.ru/blogs/record/1066635/krasnodar-lokomotiv?from=top
Killabyte
Killabyte
сегодня в 13:41
Вовремя Ари красную получил
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 11:55
Искренне надеюсь, что Федюню на пятую точку усадят в этом матче краснодарцы. Та еще мра..ота
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100