Герой для неудачников. Кейн – переоцененный футболист

сегодня, 10:00

Англия впервые за тридцать лет проиграла три матча подряд, Испания выгрызла успех на «Уэмбли», а «Соккер.ру» предлагает дискуссию о Кейне.

Кейн – улучшенная версия Ширера

Англия вчера могла пробить Де Хеа. Были сэйвы, моменты, отмененный гол. Но для ничьей или победы не хватило лидера или хотя бы героя момента. Вроде Родриго, что ловко обманул Кейна, создал и использовал момент. А Харри был мешком картошки, которым является во многих сложных для Англии и «Тоттенхэма» матчах. Да и в лучшем состоянии часто не намного круче Ширера.

Кейн - капитан сборной Англии и добрался до вершины, о покорении которой Линекер рассказывает тридцать лет – стал лучшим снайпером чемпионата мира. Перед матчем с Испанией получил приз, сыграл в специальных золотых бутсах, но выступил неудачно. Увидел третье поражение Англии подряд – впервые с 1988 года, уступили Хорватии, Бельгии и Испании. А у пиренейцев серия из 25 матчей без поражений, которую ложкой дегтя подправил лишь Акинфеев.

А что же Кейн? Харри - не Дзюба по характеру, и удачливого пенальти в ворота Де Хеа не дождался. Неужели переоценен, как Ширер? Великие меняют судьбу любой команды. Модрич вытащил сборную Хорватии – по талантливости и составу не лучше Англии, в финал ЧМ -18, а Кейн не сумел. Ширер тоже не умел, поэтому играл не за МЮ или «Арсенал», а за «Ньюкасл». Не перерос сенсационно чемпионский «Блэкберн», а у Кейна даже одного «золота» нет.

То, что Харри умеет в атаке все необходимое, чтобы быть успешным бомбардиром, не обсуждается. Но этого мало. Ведь постоянно исчезает в решающих матчах. Помните, как в феврале «Тоттенхэм» приехал в Турин? Там Игуаин забил дважды за семь минут – на второй и девятой. Именно Кейн отквитал один мяч, это все помнят. Но забыли, что у Харри было 5 ударов, 4 раза ему позволили попасть в створ, 4 раза бил из пределов штрафной площади. А где голы?

И как сыграл, когда «шпоры» дома приняли «Ювентус», имея в аргументах выездную ничью 2:2? Сон забил первым – все складывалось идеально. Но Игуаин и Дибала отличились за пару минут, а Кейн получил четыре возможности и трижды пробил мимо. Разок попал, разок стукнул в каркас ворот Буффона, но «Ювентус» пошел дальше. В этот раз в группе ЛЧ у «Тоттенхэма» будут «Барселона», «Интер» и ПСВ . Еще посмотрим, выйдут ли «шпоры» из такого квартета со второго места. Ведь Кейн не Бэйл, чтобы устроить безумие с миланцами.

Верность «шпорам» сковывает Харри

Кейн ничего не умеет лучше всех. Самый результативный игрок в мире? Неправда. Лучший удар? Бред. Самый техничный центрфорвард? Без комментариев. Скорость, игра головой, прочтение эпизодов, работа на линии офсайда – все нормально и ничего выдающегося. Тут как у Неймара с голами за сборную Бразилии. Если копнуть глубже, то окажется, что мячи-то часто в проходных матчах.

Когда надо пройти Бельгию, то Неймар валяется на земле и попадает в створ реже Де Брюйне. Кейн не симулянт, на другом полюсе «примерного поведения». Более того, патриот «Тоттенхэма». Верность в футболе редкая, поэтому выделяется. Но даже в футбольной столице могут быть провинциальные клубы. И «шпоры», где тренер радуется своим голам дальними ударами на тренировках так, словно выиграл ЛЧ , именно такие.

Почеттино больше нечего праздновать, его даже в МЮ или «Реал» пока не звали. Отсутствие перехода на новый уровень – общая проблема всех в «Тоттенхэме» и особенно Кейна. Верность «шпорам» от парня, которого из-за лишнего веса забраковали в «Арсенале», теперь мешает развитию. Или не мешает? Форвард-любитель Варди сделал «Лестер» чемпионом, опередив «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кейн не сотворил сенсацию ни дома, ни в Европе, как «Ливерпуль» Салаха или сборная Хорватии Модрича.

Кейн – ремесленник, а не гений

Не все крупные форварды умеют как Левандовски – собирать победы. Сначала унизить «Баварию» с «Боруссией», побить «Реал» в ЛЧ с Дортмундом, а потом добавить еще 4 чемпионства уже в Мюнхене, куда сватали Кейна. Но зачем «Баварии» форвард, который боится побеждать? Левандовски завел себе на старости такую привычку, и поэтому его нет в «Реале». Кейна в Мадрид тоже не спешат звать, ведь понимают, что проблема не в умениях, а в характере. Кто сказал, что Харри создан, чтобы ломать защитников с самомнением Рамоса?

Впрочем, Кейну и так повезло. В Ла Лиге его бы не считали суперзвездой. Или в сборной Испании. Ведь если оценивать критически, то это обычный результативный футболист. Видно, что тренируется, крепкий парень. Вот только когда смотришь на его игру, то нет тех же ощущений, когда видел лучшие представления нападающих экстра-класса. Кейн тривиальный футболист, забивает голы, но не создает легенды. Его перехваливают через цифры, которые позволяют «Тоттенхэму» зарабатывать деньги в уникальной структуре АПЛ , но с футбольной точки зрения бессмысленные.

Кейн ничего не выигрывает, у него нет такого опыта. Сейчас «молодому и перспективному» 25 лет. Столько же было бразильцу Роналдо – на полгода больше, когда приехал в Японию и Южную Корею на чемпионат мира, где уничтожил всех. Ту «Золотую бутсу» получил мужик, выигравший до этого «Золотой мяч», забивший, невзирая на травмы, больше голов, чем Кейн. Понятно, Роналдо начал раньше и сыграл больше матчей к 25 годам. Но даже если спуститься на уровень Ван Нистелроя, Кейн не обязательно победит по всем параметрам.

Самый дорогой форвард планеты

Стоит верить оценкам, что рыночная стоимость контракта Харри равна примерно 200 млн евро. Если «Реал» или другой клуб пришли бы к хитрому президенту Леви за Кейном, то переговоры складывались бы трудно и первая цена была бы выше, в районе 250 млн. Даниэль не случайно получает 6 млн фунтов в год, это противный переговорщик, который добивается своего. Но парадокс в том, что Харри – переоцененный футболист.

Хотя бы потому, что не отработает эти 200 млн. Нет медийного потенциала Роналду и Неймара. Если Деле Алли может не стать легендой и великим английским футболистом, потому что ему не хватит усидчивости и профессионализма, то у Кейна причина обиднее. Даже когда Харри играет на пределе, не магический форвард, а просто невероятно хороший. Не понимает футбол как абсолютный чемпион, и это всегда заметно, когда надо вытащить «Тоттенхэм» или Англию в трудную минуту.

Например, в прошлом сезоне АПЛ у него 30 голов. Из них только три в матчах с командой из топ-4. Кейн воспользовался безалаберностью защиты «Ливерпуля» - в первой игре сделал дубль, во второй Кариус отбил его удар с «точки», но судья поставил еще один пенальти и Харри не промахнулся. Но если 3 гола из 30 не в ворота середняков, которым Салах отгрузил рекордное количество голов с первой попытки в «Ливерпуле», о каком экстра-классе Кейна речь?

Харри рискует не перерасти «шпор»

Во многих лигах есть специалисты по собиранию голов, но это часто игроки с изъянами. Далеко ходить не будем. Смолов забивал больше всех в РПЛ . Федор разве великий игрок и чемпион по духу? Харри создали по лекалам английской футбольной пропаганды. Раскручивали, перехваливали, поставили рекордный ценник для форварда. Образ создан, парень нормальный – любит футбол, любит «Тоттенхэм». Но в этом и проблема. Не исключено, что выше «шпор» не прыгнет.

А это депрессивная мысль, ведь злобный ирландский сценарист фильма «Залечь на дно в Брюгге» поставил лондонскому клубу точный диагноз. Все чемпионские матчи «шпор» показывают, что Кейн – форвард настроения. Которого никогда нет, если надо переиграть «Ювентус» или не проиграть «Манчестер Сити» дважды за сезон с общим счетом 7:2. Может впервые забить в августе, может остаться на всю жизнь в одном клубе и добраться до рекорда Ширера в АПЛ . Но Алан не великий футболист, хотя и легендарный для своей лиги и «Ньюкасла».

Кейн хочет быть таким же? Тогда ему стоит и дальше быть никаким в матчах с командами уровня Хорватии, Бельгии и Испании – вчера даже пенальти нарисовать убедительно не смог, и пройти карьеру в «Тоттенхэме» без трофеев, испугавшись перейти в клуб, который на них претендует. Не исключено, что Кейн из тех, кто боится больших матчей. Например, у «шпор» было 10 игр с «Арсеналом», «Челси», МЮ , «Ливерпулем» и МС в прошлом году в АПЛ . А Кейн забил только «канонирам» эпохи выгоревшего Венгера и Кариусу. Сомнительные подвиги, с остальными или не играл, или не выручил.

Кейн пока не игрок для чемпионов

Вспомните гол МЮ в августе как аргумент, что Харри растет? Команде Моуриньо забил бы и Погребняк. А где Кейн был против «Уотфорда», когда «Тоттенхэм» проиграл? Исчезая в решающий момент, великим форвардом не станешь. На каждый аргумент в пользу Кейна есть жирное возражение. Даже замечательные футболисты бывают переоцененными, если им судилось родиться в стране, где каждого, кто попадает по мячу в матчах неудачливой сборной, сразу обзывают великим.

Англичане как-то нестабильному Оуэну выпросили «Золотой мяч», но сейчас времена другие. Кейн не футболист для подобной награды, и хотя восемь лет в большом футболе, пока высшее достижение – 6 голов на ЧМ , из которых пять в ворота Туниса и Панамы, а единственный мяч серьезной команде с пенальти. Кейн не великий игрок, а тот, кто не забил Швеции, Хорватии, Бельгии и Испании. Сборной России, если бы встретились, тоже вряд ли забил бы. Разве что в серии пенальти.

Англия ровно такая, как ее капитан – почти все умеет. Не умеет только побеждать в решающий момент, что нивелирует очевидные плюсы. Поставьте с одной стороны Ширера и Кейна, а с другой – Анри и Роналду. У всех голы, но разницу не нужно объяснять. Она не в позициях, а в эффекте, который оставляла игра. Бергкамп и Кантона в АПЛ доказывали, что главное не количество мячей, а качество магических моментов и чемпионских порывов. Кейн не чемпион, и чем дольше будет успокаивать себя голами за «Тоттенхэм» или Панамам - тем ниже шансы перерасти провинциальность.

Харри ведь сам все понимает и четко сформулировал: «Больше всего я боюсь остаться без трофеев в своей карьере». Опасения не напрасны. Кейн сейчас в фазе, когда ему вручают «Золотые бутсы», но медовый месяц может завершиться с новыми поражениями «Тоттенхэма» и сборной Англии.