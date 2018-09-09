Смотр фаворитов. Кто выиграет Лигу чемпионов?

сегодня, 13:15

ЛЧ близко! Пришло время поделиться мыслями о фаворитах. «Соккер.ру» собирает аргументы в пользу и против каждого, предлагая вам выбрать лучшего.

«Манчестер Сити»

За победу. 1. Гвардиола и его тактика – самая современная в мире. 2. Потребность в «ушастом», игроки «Сити» мечтают о трофее. 3. Звездный сбалансированный состав с опытными и молодыми мастерами. 4. Понимание, что для Агуэро, Компани, Уокера, Фернандиньо каждая последующая попытка – как последняя. 5. Время, чтобы проанализировать ошибки. «Горожане» понимают, почему вылетали в прошлых сезонах.

Против. 1. Отсутствие финального опыта. Даже «Атлетико» и «Ювентусу» не хватило попыток, которые были, а МС в финале ЛЧ не играл. 2. «Проклятие плей-офф» Гвардиолы – постоянно попадается команда, которую стилистически сломать сложно. 3. Идейность тренера. Порой надо сыграть на результат, а Хосеп летает в облаках. 4. Защитники, которые умеют «привезти» - Уокер, Менди, Ляпорт и Стоунз дорогие беки, но Эдерсону работы добавляют.

«Барселона»

За победу. 1. Чемпионский зуд – не только Суареса злит, что «Реал» взял три победы подряд, а «Барселона» пасла задних. 2. Месси понимает, что если не возьмет ЛЧ , о нем начнут забывать, и так уже выпал из тройки претендентов на различные награды. 3. Крутой состав, у «Барселоны» практически нет слабых мест, плюс набрали людей для резерва. 4. Глупые вылеты из ЛЧ – научили по достоинству оценивать и итальянские клубы, а также «Атлетико».

Против. 1. «Барселона» потеряла темп – команда мощная, но не развивается уже несколько лет. 2. Тактически они слабые, тер Штеген перекрывает ошибки Пике, справа в обороне нет игрока мирового уровня – хотя бы в плане атак, Бускетса бросали одного, связь с атакой обеспечивал Месси, который не всегда свеж. 3. Возраст ключевых исполнителей. «Барселона» стареет - Пике, Альбу, Бускетса, Месси и Суареса сложно научить новым трюкам, как и Видаля, например. 4. Вальверде слишком добрый. У злого Энрике игроки «Барселоны» ненавидели тренера, но взяли ЛЧ . Эрнесто добрый – его подводят.

«Ювентус»

За победу. 1. Душа, которую Роналду продал дьяволу футбольных успехов. Наличие Криштиану – аргумент. 2. Опыт финалов. Для туринцев выход в финал не станет шоком. Понимают, каких ошибок необходимо избежать, чтобы с третьей попытки взять ЛЧ . 3. Класс футболистов. Есть не самые сильные мастера в заявке, но общий класс команды очень высокий. 4. Аллегри – большой тренер, его решения часто об этом напоминают. 5. Невероятная стабильность и терпеливость. Они выгрызут камбэк, если нужно, выдержат нагрузки и всегда в шаге от победы. В Серии А уже семь лет подряд берут чемпионство.

Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода

Против. 1. Роналду. Он старый, отвлекает на себя внимание и пока плохо понимает, куда попал. Будет злиться и не обязательно весной покажет то, что привык в ЛЧ . 2. Аллегри порой заносит от непобедимости – то выгоняет Бонуччи, то берет назад. Массимо иногда «ловит звезду» и плодит конфликты внутри команды. 3. Оборона старенькая, и хотя Щесны – приличный вратарь, все знают, что может допустить ошибку. 4. Привычка проигрывать. «Ювентус» ходит по грани – он всегда может вылететь от условного «Тоттенхэма», даже если в итоге доживает до поражения в финале. Лучшим европейским клубом не являются, хотя мечтают о таком статусе.

ПСЖ

За победу. 1. Тройка в атаке. Неймар, Кавани и Мбаппе остались, а это значит, что Тухель может помечтать о пути Луиса Энрике с тройкой - Месси, Суарес и Неймар. 2. ПСЖ – битая команда. Они знают, как проигрывать, они вылетали, имеют опыт, который важен для многих чемпионов. «Барселона» между 1 и 2 победами в ЛЧ ждала 14 лет, но «Челси» прошел свой путь с деньгами быстрее. 3. Появление Буффона. По закону подлости он может взять кубок с ПСЖ после стольких попыток с «Ювентусом». 4. Вправду хороший состав. У ПСЖ собраны качественные мастера во всех линиях. 5. Тухель - это не Эмери, он злее и хитрее.

Против. 1. Лига 1 – слишком слабый турнир, чтобы подготовить финалиста. Могут собрать полуфиналиста, но победителя натаскать в чемпионате Франции тяжело. 2. У ПСЖ всегда были игровые проблемы. Они могут выдать отрезок, но монолитной командой без слабых мест никогда не были. 3. Неймар – футболист, который не вытаскивает в решающих матчах на постоянной основе, хотя от него все этого ждут. 4. Тухель – тренер без финального опыта. Пусть немец дерзкий, но чем он подкрепит крутость на словах? Увольнением из Дортмунда?

«Бавария»

За победу. 1. Прописка. Немцы упрямые, даже если сто раз не получилось – будут пробовать в сто первый. Менталитет для побед в ЛЧ . 2. Перспективные ребята в составе. Кроме старой гвардии, становятся сильнее Киммих, Алаба, появился Горецка, не старый и не реализовался до конца Алькантара, да и Родригес будет жить еще долго. 3. Глупые поражения в плей-офф ЛЧ . Стоит признать, что скандалы с голами, то неудачный жребий – «Баварии» не везло, хотя всегда была на пороге финала. 4. Новый тренер. Для Нико Ковача приглашение в «Баварию» - вызов и аванс, но ЛЧ такие повороты любит. Глядишь, сделает то, что не получилось у Гвардиолы.

Против. 1. «Бавария» варится в собственном соку в Бундеслиге. Слишком легкие чемпионства – общий бич ПСЖ , «Ювентуса» и немецкого гегемона. Им сложно сохранять концентрацию. 2. В конце не обязательно хорошая атмосфера. Если «Бавария» разделена, если Роббен, Рибери и Левандовски мутят воду, если молодые не понимают, зачем эти старики на поле – Ковачу будет сложно. 3. Тренер без малейшего опыта больших матчей и побед. В Германии справится, но выступит ли умнее, чем Аллегри или Гвардиола? 4. Ничего особенного тактически. «Реал» - команда с четким стилем. У «Баварии» так же играть не получалось.

«Реал» Мадрид

За победу. 1. Статус клуба, который первым выиграл ЛЧ дважды подряд, а потом и трижды. Они в себе уверены, как никто другой. 2. Уход Роналду. Такое ощущение, что друзей у Криштиану в Мадриде было мало. Многие успели аккуратно подчеркнуть, что без Его Величества им играть проще, ведь можно стать героем. 3. Класс исполнителей. Варан и Рамос – чемпионы мира, Бензема третий после Месси и Роналду по голам в ЛЧ из действующих игроков, Марсело и Карвахаль как Кроос и Модрич на своих позициях. 4. Бэйлу пора бы выиграть что-то, будучи лидером. Он к этому долгое время стремился. 5. Молодежь в составе, которой хочется победы не со скамейки. Плюс Куртуа, который тоже без «ушастого».

Против. 1. Может, хватит? «Реал» выиграл трижды подряд, до этого тоже была победа. Они исчерпали свой лимит везения, ведь везением было – даже к Киеве никто не мог предположить, что Салах и Кариус после свидания с Рамосом окажутся не у дел. 2. Лопетеги – тренер-загадка. Может легко оказаться новым Бенитесом, а не новым Зиданом. 3. «Реалу» будет трудно принять тот факт, что нельзя быть вечно первым в ЛЧ , хотя еще в прошлом сезоне фиксировали – есть игроки, переевшие побед. 4. Старость. В решающий момент могут вспомнить, сколько лет Рамосу, Марсело, Кроосу, Модричу и Бензема. «Реал» могут банально перебегать.

«Атлетико»

За победу. 1. Ставка на финал на родном стадионе. Редко кто выполняет этот норматив, но «Атлетико» - серьезные ребята. 2. Диего Симеоне. Тренер, который умеет мотивировать и настроить. 3. Состав. Сохранили всех звезд летом, сумели обзавестись вариантами в обороне и полузащите. Облак и компания готовы и дальше стоять стеной. 4. Гризманн. Не единственный чемпион мира в заявке «Атлетико», но тот, кто вырос и готов после ЛЕ , ЧМ и Суперкубка УЕФА штурмовать пока не совсем покоренную вершину. 5. Наличие стиля. «Атлетико» - узнаваемая команда, словно созданная для кубковых баталий.

Против. 1. Далеко не главный фаворит, скорее пограничный наравне с «Ливерпулем». Соперники не боятся «Атлетико». У них нет статуса непобедимых, ведь часто соглашаются на ничью как отправную точку. 2. Проигранные финалы. Как и «Ювентус», «матрасники» могут выйти в третий для себя финал, но им сложно будет избавиться от статуса тех, кого обыграли те, кто в испанской иерархии выше, чем «Атлетико». 3. Эмоциональность команды. Вроде бы хладнокровные, а если подумать, то Эрнандеса, Хименеса, Сауля или Диего Косту легко может подвести несдержанность. Их можно спровоцировать и таким образом обыграть.

«Ливерпуль»

За победу. 1. Юрген Клопп – тренер, который умеет выходить в европейские финалы. 2. Салах, Фирмино и Мане – по-прежнему одно из самых гармоничных трио атаки в мире. 3. Ван Дейк и Алиссон – парни, которые постараются не чудить так, как Кариус, в решающий момент. 4. Наличие резерва, который сформировали покупками. Кто был в основе – уступит Кейта, и «Ливерпуль» от этого станет сильнее. 5. Опыт финала. Как показывает практика последних лет, если команда кубковая по природе, то может зайти в решающий матч несколько раз, как «Атлетико», «Ювентус» или «Реал».

Против. 1. Клопп свои финалы проигрывает. Как и «Ливерпуль» частенько. Это у них общая плохая привычка. 2. Рядом с мастерами самого высокого уровня есть средние футболисты. И к тому, что они могут удивить, в этот раз готовы. 3. Атакующий стиль игры. хорош, когда напротив «Спартак» или «Марибор», или если судья ошибается против «Манчестер Сити», но плох с «Реалом» в финале – встретив того, кто не боится «Ливерпуля», подопечные Клоппа теряются. 4. Желанием бороться за победу в АПЛ . Пожалуй, эта задача важнее и сложнее выхода в финал ЛЧ . Чемпионская борьба отнимет силы.

Все остальные

У «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» Д, «Интера», «Наполи», «Ромы», ЦСКА или «Локомотива» есть шансы выиграть Лигу чемпионов. Например, во снах их футболистов. ЛЧ для клубов, готовых к победам. И хотя сенсации приветствуются, в сентябре в них слабо верится.

Мнение читателей. Кто победит в финале на «Ванда-Метрополитано»?

«Спартак» с «Зенитом» не выиграют турнир, в полуфинал которого их отправляли Федун и Фурсенко. Зато 1 июня 2019 года увидим очередной финал Лиги чемпионов. Как обычно, осенью ждем одних финалистов – например, не удивимся матчу Гвардиолы против «Барселоны», или же «Ювентуса» против ПСЖ - всякое бывает, жребий порой выпиливает фаворитов и оставляет лазейку для выхода в финал тем, кого не считали главными фаворитами.

Но в последнее время не было сенсаций, когда говорим об имени победителя. Но и в «Реал» сейчас не верится совершенно, поскольку везения Рамоса и Бензема может не хватить, а Бэйл редко в своей карьере был хорош не отрезками. Лопетеги с идеями, но пока не побеждал в Европе, так что королевская вакансия объявляется открытой. Как думаете, кто сыграет в финале в Мадриде и заберет себе заветный блестящий кубок чемпионов?