Надежда на Промеса. Голландия готовится к реваншу

сегодня, 16:00

Для маленькой, но гордой футбольной страны провалы в отборах не новость. «Соккер.ру» выясняет, сможет ли сборная Нидерландов показать себя против чемпионов мира?

Голландские футбольные горки

Нидерланды – маленькая страна, подарившая миру современный футбол. В 1972 году, хотя «Аякс» весной второй раз подряд взял Кубок чемпионов, голландская сборная не прошла в финальную часть Евро-72. Через год, когда надо было выходить на ЧМ -74 в ФРГ , команда Кройфа и Михелса чудом проскочила отбор, хотя «Аякс» к тому времени стал как «Реал» - выиграл три «ушастых» подряд.

Не понимали, какой реактор спрятался в их оранжевом апельсине, но на мундиале представили всему миру абсолютно новый футбол – тотальный, современный. Немцы их тогда сломали, переиграли в решающем бою, как и Аргентина через четыре года. Голландцы ведь могли взять Кубок мира со второй попытки подряд, но Кройф посоветовался с женой и решил не лететь на ЧМ -78. Как видите, для Нидерландов провалы после приятных с горчинкой взлетов – норма.

После двух финалов дважды не прошли квалификации к ЧМ . А затем на Евро-88, как ни в чем не бывало, обыграли команду Лобановского в финале и явили миру удар Ван Бастена – настолько талантливого форварда, что с одним коленом выиграл три «Золотых мяча». Та победа до сих пор единственная большая, хотя за последние тридцать лет шесть раз бывали в полуфиналах ЧМ и Евро. Но постоянно недобирали самую малость, а теперь вовсе провалили два отбора подряд – во Франции и России не сыграли.

Великое поколение уже на пенсии

Снейдера на днях провожали очень красиво. Вынесли на поле диван с телевизором, создали импровизированную гостиную и показали Уэсли лучшие моменты за сборную. Было что вспомнить! Не хватало для полного счастья только особый «Золотой мяч» ему вручить за подвиги на ЧМ -2010. Но официальные голландские футбольные власти не имеют юридического права так издеваться над теми, кто в том году выбрал Месси.

Наверное, Снейдеру надо было обыграть Испанию, чтобы его заметили? Команда Ван Марвейка в ЮАР потеряла возможность выиграть, уступили в третьем финале. Потом не показали себя на Евро, а когда Ван Гал в Бразилии представил свой вариант игры в три центральных – стали третьими призерами. Казалось бы, идеи есть, игроки – тоже… Но через четыре года не прошли квалификацию. Времена Стекеленбурга, Хейтинги, ван Бронкхорста, ван Боммеля, Снейдера, ван дер Варта, Кейта, Ван Перси, Роббена и Хунтелара в прошлом.

В девяностых состав был, пожалуй, еще мощнее, если оценивать все линии, а не акцентировать на самых сильных. Но ни поколение Зеедорфа и Ван дер Сара, ни люди возраста Ван Перси и Роббена королями в мире или Европе не стали. Хотя как вторые заменили первых, так и первые – Райцигер, Де Буры, Давидс, Овермарс, Бергкамп, очень быстро подменили поколения чемпионов Европы. В этом никакой магии, но есть секрет.

У голландцев не все Райкаарды, Гуллиты и Ван Бастены по классу. Но кадровая разношерстность им никогда не мешала. Рядом с Рональдом Куманом в заявке был его менее талантливый брат Эрвин, находилось место ван Тиггелену или Арле. Голландцы как сборная выстреливают, когда есть команда и концепция. И затухают, если начинаются распри в коллективе или неправильно ставят на главного тренера. Когда ссорились выходцы из Суринама и европейцы – ничего не получилось. Когда ошибались с тренерами – видели ту же картину.

У Кумана приличный состав

Часто приходится встречать мысль, когда Нидерланды уступают в отборах, что «состав уже не тот». А вы помните, кто играл в основе в Бразилии, когда ван Гал взял третье место? В воротах Силлессен – тот же, что сейчас, только моложе. В обороне Блинд, де Врей, Влар, Мартинс Инди и Янмат – нынешний выбор не хуже, некоторые до сих пор в заявке. А один Ван Дейк чего стоит! Тогда защитника такого класса в заявке не было.

Даже Роббена, Снейдера, Ван Перси и Кейта не стоит идеализировать. Двое первых не заиграли в «Реале», у Арьена всегда были травмы, у Снейдера – спады. Ван Перси стал чемпионом Англии благодаря переходу в МЮ , в «Арсенале» не сразу заиграл. А умница Дирк Кейт так и не стал первым в АПЛ с «Ливерпулем». Все это игроки очень высокого уровня, но у младшего Клюйверта, Промеса и Депая есть время, чтобы стать стабильнее и вместе создать трио для сложных матчей. А не смогут, так Бабель поможет написать рассказ о победе.

Понятно, что у Кумана есть большая проблема – отсутствует сильный центральный нападающий. Поэтому на острие могут использовать даже Депая. Но Мемфис в «Лионе» смотрится куда живее, чем был в МЮ . А поскольку в линии атаки Нидерландов только Бабелю на все плевать – доигрывает за «Бешикташ», то нужно ждать прозрений как от проверенных людей, так и от того же Джастина Клюйверта. Пусть это не центрфорвард, как папа, но не хороните сборную Нидерландов, когда там снова есть талантливый Клюйверт.

Команду протестируют чемпионы

Даже группа Лиги Наций, в которую попали, скорее на руку Куману. Никто не осудит после поражений от чемпионов мира – из Германии или Франции, зато возможный успех в этом трио назовут хорошим знаком накануне отбора к Евро-2020. Нидерланды ухудшили положение, теряя места в рейтинге сборных, однако Строотман, Вейналдум, Ван Дейк, де Врей, де Лихт, Проппер, Депай и Промес – не худшие футболисты Европы. Плюс «Аякс», глядишь, начнет воспитывать не только датчан – тоже подпитка для сборной.

Куман может вернуться к «4-3-3» - после экспериментов с тактикой в товарищеских матчах, а у Франции заметно традиционное чемпионское похмелье. Они чудом не проиграли Германии – по имени Ареоля, так что сегодня солидный бой, и тренер голландцев прав: «Достижение Франции сейчас не имеет никакого значения». Лига Наций – старт с чистого листа. Понятно, что Гризманну и компании хочется дома переиграть сборную, что не смогла приехать во Францию на Евро с 24 участниками, но все не так просто.

Пусть никто не идеализирует новый состав Голландии или их игру – дважды провалили отборы, но теперь ведь им даже со жребием Лиги Наций повезло. Германия и Франция пройдут на Евро через обычный групповой отборочный этап, то есть Нидерланды точно получат перестраховку на случай неудачи – смогут повоевать за место в финальной части юбилейного Евро через Лигу Наций. За два года Куман натаскает игроков, дождутся прогресса молодых, а дальше все будет зависеть от настроя и стиля.

Когда футбольное сердце Нидерландов бьется в ритме современного футбола или опережает его – случаются прорывы. Зная «оранжевых», новый может быть таким же неожиданным, как выход в финал в ЮАР после того, как на Евро-2008 проиграли России. Или как полуфинал в Бразилии через два года после провала на Евро-2012. Голландцы тем и хороши в футболе сборных, что всегда способны удивить. Пару лет удивляли неприятно, но теперь есть новый тренер, невыполнимая задача – сыграть лучше Франции и Германии, и привычный задор.

Надо забыть о Роббене, Ван Перси и Снейдере, сейчас надежда на прозрения Промеса, Клюйверта и Депая. Не надо их сравнивать – результат понятный, но и жить прошлым футбольная Голландия никогда не умела. Это гордая команда с умением создавать яркую игру.